Хотите изменить свою жизнь к лучшему? Начните рассказывать о ней по-другому

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То, как вы рассказываете об основных событиях своей жизни, имеет сильнейшее влияние на вашу личность. Станете ли вы более счастливым человеком, если отредактируете свою жизненную историю?

Представьте себе, что вам 12 лет, ваша семья переехала в другую часть страны, и в новой школе вас впервые в жизни подвергли насмешкам и издевательствам.

И вот сегодня вы вспоминаете о том периоде своей жизни. Рассматриваете ли вы его просто как один из многих эпизодов, когда все было хорошо, а потом вдруг стало плохо?

Или для вас это - негативный опыт со счастливым концом? Может быть, те насмешки сделали ваш характер крепче или именно тогда вы встретили человека, с которым подружились на всю жизнь?

На первый взгляд не кажется, что то, как мы рассказываем - даже самим себе - о своей жизни, как-то влияет на нашу личность. Но, оказывается, наша интерпретация собственной жизни имеет глубочайшее воздействие на то, каким человеком вы становитесь.

В середине XX века телешоу "Это ваша жизнь" было одной из самых популярных передач в США и Британии.

Среди прочего, во время шоу знаменитостям и обычным людям вручалась красная книга, в которой перечислялись главные события, поворотные моменты их жизни и другие воспоминания.

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Для выпусков той передачи истории жизни составлялись журналистами-исследователями. Но на самом деле каждый из нас обладает своей "красной книгой" - той, которую мы лично мысленно и не раз редактировали, при этом даже не осознавая этого.

Эти истории существуют независимо от того, формулируем ли мы их сознательно или нет. Они придают смысл нашему существованию и обеспечивают ощущение себя как личности, нашу идентичность. Вы - это то, что с вами произошло.

"То, что мы рассказываем о себе, раскрывает нас, создает нас и поддерживает нас сквозь годы", - пишут в опубликованной недавно статье ученые из Университета Западного Вашингтона.

Научный коллектив под руководством Кейт Маклин исследовал интригующую идею: хотя мы постоянно обновляем и переписываем свою личную историю, она содержит определенные стабильные элементы, которые отражают нечто, присущее только нам, фундаментальный аспект нашей личности.

С Маклином сотрудничает эксперт по характерам и пионер в этой области Дэн П. Макадамс из Северо-Западного университета (США). В своем основополагающем труде "Психология историй жизни" (The Psychology of Life Stories) он пишет: "То, как люди отличаются друг от друга согласно своим историям жизни, весьма похоже на то, как они отличаются по психологическим характеристикам, например, чертами характера".

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Спустя почти два десятилетия после того, как Макадамс высказал эту мысль, накопилось достаточно подтверждений его идее: вместе с жизненными целями и ценностями, с чертами характера, наши истории жизни, вернее, то, как мы их рассказываем, - устойчивый аспект нашей личности. (Макадамс называет эти три аспекта "персонологической троицей".)

В других работах тоже иллюстрируется важность этой идеи, поскольку то, как мы рассказываем о своей жизни, как выяснилось, имеет влияние на наше психическое здоровье и общее благополучие.

Например, если вы принадлежите к такому типу людей, которые вспоминают позитивные моменты, вырастающие из той гипотетической ситуации с насмешками в новой школе, то, скорее всего, вы больше удовлетворены жизнью.

Более того, открывается заманчивая возможность: если изменить стиль редактирования собственной истории и перенести фокус на другие вещи в своем прошлом, то можно помочь и себе и другим.

Более конструктивный взгляд на свою жизнь лежит в основе так называемой нарративной терапии.

Та красная книга, которую мы пишем в своей голове, - далеко не окончательное издание. Изменяйте свою историю по мере того, как вы ее рассказываете, и, возможно, вам удастся изменить то, какой вы человек.

Каковы же способы рассказать о своей жизни? В психологии существует Большая пятерка черт характера, к которой ученые так или иначе сводят все разнообразие и уникальность личности.

Точно так же, судя по всему, и история жизни обладает основными чертами, которые каждый из нас может определить.

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Исследователи приводят "ошеломляющий", по их словам, набор аспектов или черт личных историй, среди которых "общность, искупление, загрязненность, успокоение, взаимосвязанность (по меньшей мере три типа), предварительная обработка, цели роста, интегрирующие и неотъемлемые воспоминания, позитивное и негативное определение смысла, близкие отношения, предзнаменование, сложность..." и так далее.

Чтобы извлечь квинтэссенцию из всех этих аспектов личной жизни, Маклин и ее коллеги провели три исследования с участием около 1000 добровольцев.

Каждый из них рассказал историю определенного периода своей жизни или про всю свою жизнь целиком.

Проанализировав и проиндексировав рассказанные истории, Маклин с коллегами пришли к выводу, что существует "большая тройка" ключевых элементов, с помощью которых мы рассказываем о своей жизни.

Первый элемент - "Мотивирующие и эмоциональные темы", показывающий степень автономности и связей рассказчика с другими людьми, а также насколько позитивна или негативна история в целом, преобладают ли в ней ситуации, в которых сначала всё хорошо, но потом становится плохо (например, благополучный ребенок попадает в новую школу, и там его начинаю травить), или наоборот, сначала всё плохо, но завершается отлично (травля в школе делает ребенка сильнее).

Второй - "Автобиографическое обоснование", показывающий, до какой степени мы склонны раздумывать над полученным опытом, как ищем смысл в том, что случилось, и распознаем связь между ключевыми событиями и тем, как они изменяют нас.

И третий элемент - "Система", показывающий, насколько имеют смысл события нашей жизни с точки зрения хронологии, фактов и контекста.

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Поскольку наши рассказы о жизни - это еще один аспект нашей личности, через них обычно стремятся показать степень осмысленной устойчивости в течение времени (подобно устойчивости черт характера).

И недавние исследования подтверждают - всё так и есть. Например, Робин Файвиш из Университета Эмори (США) и ее коллеги записали рассказы о жизни около 1000 добровольцев.

Четыре года спустя ученые снова встретились с этими людьми и попросили снова рассказать о своей жизни.

Что особенно важно, обнаружилось, что связность, непротиворечивость рассказов их волонтеров была стабильной на протяжении всего времени исследования.

"Способы того, как мы рассказываем автобиографические подробности жизни, отражают устойчивый аспект той или иной личности", заключили ученые.

Другие исследования подтвердили: содержание событий в наших рассказах о жизни начинает приобретать элемент стабильности, начиная с середины подросткового возраста и с течением лет становится все более неизменным.

Не исключение и события, вызывающие неприятные воспоминания, - они сохраняются в рассказах о жизни как неотъемлемый элемент.

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Представление о том, что рассказ человека о своей жизни отражает устойчивый и значимый аспект его личности, может иметь важные последствия.

Несколько лет назад Джонатан Адлер из Инжнерного колледжа Франклина У. Олина (США) и его коллеги, в том числе Илиан Уль из Квебекского университета (Монреаль, Канада), сделали обзор 30 предыдущих исследований историй жизни и обнаружили, что несколько их аспектов связаны с благополучием людей.

У тех, кто рассказывал о своей жизни в более позитивном ключе, с историями, где даже при плохой ситуации все кончалось хорошо (скажем, вы потеряли работу, но затем нашли себе другое занятие, которое вам больше по душе, чем прежняя профессия), всё складывалось более благополучно - по крайней мере, согласно результатам тестов на удовлетворенность жизнью и психическое здоровье.

Больше в жизни удавалось и тем, из чьих рассказов можно было понять: они играли в событиях своей жизни главную роль и находили общность интересов с другими людьми.

Например, у таких людей в рассказах часто упоминались друзья и близкие, любимые люди (веселые вечеринки и проч.) или общее, объединяющее хобби (кулинарные курсы, куда ходили вместе с двоюродной сестрой и т.д.).

Осознанное использование второго и третьего элементов "большой троицы" также тесно связано с ощущением благополучия.

И наоборот, рассказы о жизни, в которых меньше независимости и общения, а больше всяческого "загрязнения", говорят о сниженной степени жизненного комфорта.

Важно, что есть некоторые подтверждения и тому, что увеличение количества позитивных элементов в рассказе о жизни предшествует последующим благотворным последствиям, а не просто отражает то, что жизнь становится лучше. Впрочем, Адлер и его коллеги предупреждают: тут нужны более длительные исследования, чтобы точно установить причинно-следственную связь.

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Означает ли всё это, что если я пересмотрю историю своей жизни и увижу в ней больше позитивных моментов, вытекающих из негативного опыта, то я смогу стать более здоровым и благополучным как личность?

Идея не так уж неправдоподобна. Возьмем хотя бы одно недавнее исследование, в котором студентов-добровольцев просили так написать о своей жизни, чтобы в рассказе было больше секвенций со счастливым концом ("как однажды неудача изменила меня к лучшему").

По сравнению с контрольной группой, участников которой не просили о подобном, те, кто описал свою жизнь под девизом "неудачи только сделали меня сильней", в дальнейшем (даже всего через несколько недель) показали больше упорства в достижении цели, говоря, что склонны заканчивать всё, что начали.

"Эти результаты не только стали подтверждением того, что рассказ о своей жизни можно отредактировать, - заключили ученые, - но и заставили предположить, что изменение того, как люди думают и рассказывают о важных событиях жизни, может повлиять на то, как их жизнь сложится дальше".

Философы утверждают уже давно: есть смысл в том, что мы создаем свою собственную реальность. Мир таков, каким мы его понимаем.

Обычно эта освобождающая перспектива рисуется психотерапевтами, чтобы помочь людям справиться с определенными страхами и тревогами.

Изучение рассказов людей о жизни свидетельствует о том, что схожий принцип может быть применим и на более серьезном уровне: мы редактируем события прожитых лет и, таким образом, формируем по-новому свою личность, изменяем то, кем мы являемся. Об этом стоит знать всем.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.