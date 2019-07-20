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50 лет назад, 20 июля 1969 года на поверхность Луны впервые ступила нога человека. Им стал американец Нил Армстронг.

"Аполлон-11" был запущен 16 июля, а 24-го его экипаж вернулся на Землю. Все эти девять дней астронавты снимали то, что с ними происходило.

Многие из тех фотографий затем стали чуть ли не культовыми, поскольку прекрасно передают атмосферу первой в истории лунной экспедиции.

16 июля 1969 г.

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Нил Армстронг ведет свой экипаж на борт ракеты-носителя Сатурн-5. С собой он несет ранец портативной системы жизнеобеспечения. Уже через четыре дня Армстронг будет шагать по Луне.

Правообладатель иллюстрации NASA

В 9 часов 32 минуты по североамериканскому восточному летнему времени "Аполлон-11" стартовал с космодрома Космического центра имени Кеннеди. За полчаса до взлета командир Армстронг передал, что он и остальные члены экипажа (Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин) чувствуют себя очень хорошо: "Прекрасное утро сегодня!"

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Через час после взлета Армстронг сфотографировал Майкла Коллинза с телекамерой.

17 июля 1969 г.

Правообладатель иллюстрации NASA

Капсула с экипажем мчалась к Луне. Астронавты тогда сделали этот снимок удаляющейся от них Земли, который поныне остается одной из самых знаменитых фотографий программы "Аполлон".

18 июля 1969 г.

Правообладатель иллюстрации NASA

Эдвин (Базз) Олдрин засовывает в карман солнечные очки, находясь в лунном модуле "Орел", пилотом которого он был и который через день доставит его и Армстронга на поверхность Луны.

19 июля 1969 г.

Правообладатель иллюстрации NASA

"Аполлон-11" вышел на лунную орбиту, и экипаж начал фотографировать поверхность обратной стороны Луны. Вот тогда-то Майкл Коллинз и воскликнул: "Боже, да они громадные!", имея в виду горы и кратеры.

20 июля 1969 г.

Правообладатель иллюстрации NASA

Спустя 102 часа и 45 минут после старта лунный модуль "Орел", отделившись от командного модуля "Колумбия", прилунился. Когда Олдрин и Армстронг вышли из него, они сделали несколько фотографий, в том числе и эту, ставшую культовой: след ботинка астронавта Олдрина.

Правообладатель иллюстрации NASA

Олдрин и Армстронг установили на лунной поверхности американский флаг, и Олдрин отдал ему честь. Раздвижной механизм телескопического флагштока немного заело, поэтому полностью растянуть полотнище не удалось, на снимке оно провисает.

Правообладатель иллюстрации NASA

На этом снимке Армстронга - Олдрин, но в стекле шлема отражается и Армстронг, стоящий на поверхности Луны. Этот двойной портрет публиковался наиболее часто из фотографий всех миссий программы "Аполлон".

Правообладатель иллюстрации NASA

После прогулки длительностью примерно в два с половиной часа - снова в лунном модуле. Армстронг в восторге от того, как гладко всё прошло. Потом он расскажет, что чувствовал в тот момент: времени, отведенного на исследование Луны, оказалось слишком мало!

21 июля 1969 г.

Правообладатель иллюстрации NASA

Пока Армстронг и Олдрин были на Луне (почти 22 часа), Майкл Коллинз пилотировал модуль "Колумбия". Этот снимок он сделал, когда модуль "Орел" приближался к "Колумбии" для стыковки. На горизонте видна Земля, встающая над Луной.

Правообладатель иллюстрации NASA

А теперь пора возвращаться домой, на Землю. На прощанье экипаж делает несколько снимков висящего в космосе огромного серого камня, на котором они побывали.

22 июля 1969 г.

Правообладатель иллюстрации NASA

А вот и Земля, она становится все ближе. Хотя с такого расстояния трудно рассмотреть детали, Южная Америка видна хорошо.

23 июля 1969 г.

Правообладатель иллюстрации NASA

Половина пути от Луны до Земли преодолена, и уже видна Сахара во всей ее темно-оранжевой красе.

24 июля 1969 г.

Правообладатель иллюстрации NASA

Земля уже настолько близко, что не вмещается в видоискатель фотокамеры. Сегодня - приземление.

Правообладатель иллюстрации NASA

Приводнение! Все прошло благополучно, командный модуль "Колумбия" качается на волнах Тихого океана. Астронавтов забирают на надувную лодку для дезинфицирования, а потом - в карантин, продлившийся для них до вечера 10 августа.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.