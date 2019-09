Что значит свободно владеть иностранным языком?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Есть много способов охарактеризовать чьи-то способности в иностранном языке, но концепция беглости, свободного владения трудна для определения. Почему это важно?

У мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттиджича, весной официально объявившего о намерении в 2020 году бороться за пост президента США, есть множество качеств, отличающих его от других кандидатов: молодость (37 лет), военное прошлое (офицер разведки и ветеран Афганистана), принадлежность к сексуальным меньшинствам (состоит в браке с учителем Частеном Глезманом).

Но что особенно интересует людей, так это его способность к языкам. Говорят, что он свободно владеет семью.

Особо выдающимся это достижение выглядит для граждан таких в основном моноязычных стран, как США и Великобритания (где примерно 80% и 62% соответственно говорят только на английском).

Но столь завидный талант неизбежно рождает любопытство. Когда в одном из февральских выпусков телепередачи MSNBC Morning Joe бывший сенатор Клэр Маккаскилл попросила Буттиджича рассказать о своих способностях полиглота, он ответил: "Это зависит от того, что вы понимаете под "говорить".

И добавил, что он более или менее может читать газету на норвежском, но только медленно, и что арабский и дари он уже начал забывать.

Скромно, конечно, но в целом Буттиджич и его сторонники не хотят опровергать слухи о том, что он полиглот.

Я вовсе не хочу иронизировать над "мэром Питом", как его называют в Саут-Бенде. Его владение языками интересует меня как профессионала, бывшего учителя, 11 лет преподававшего английский в Японии и Италии.

Кроме того, я - сертифицированный экзаменатор Кембриджского теста на умение говорить по-английски, и в этой роли от меня требуется анализ переменных в умении кандидатов пользоваться иностранным языком - таких как произношение, ведение диалога и знание грамматики.

Буттиджич явно интересуется языками, ему хочется их изучать, и он достаточно смел, чтобы практиковаться в общении с носителями того или иного языка во время телетрансляции. Эти качества сделали бы его моим любимым студентом.

Но, как и многие мои бывшие студенты, которые надеялись пройти путь от начального уровня до уровня владения языком как родным, Буттиджич, возможно, недопонимает, что значит говорить на языке.

Мне самой это прекрасно знакомо, я точно так же переоценивала собственные способности. Итальянский для меня - язык моих предков. И я прожила в Италии уже два года, когда случайно услышала слова одного администратора обо мне: "Это та иностранка, которая не говорит по-итальянски".

Сначала я растерялась, потом - страшно расстроилась. Одно предложение, брошенное походя, заставило меня признать: хотя я выросла в италоговорящей семье и бегло говорю по-итальянски, я ни в коем случае не владею этим языком.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Говорят, Пит Буттиджич может общаться на норвежском, испанском, итальянском, мальтийском, арабском, дари и французском

Что же на самом деле означает понятие "свободно"? Для непрофессионалов это обычно значит владеть языком на уровне его носителя. То, что происходит между уровнем спотыкающегося новичка и знающего язык в совершенстве, никто не учитывает.

Не знающий языка слушает разговор на иностранном, но для него это набор звуков, и каждый, кто в состоянии произнести связное предложение, по его мнению, говорит свободно.

Но, как отмечает Дэниел Морган, глава развития обучения в Шенкеровских институтах английского (популярная сеть школ английского в Италии), понятие "свободно" на самом деле определяет, насколько гладко и эффективно говорящий на неродном для себя языке может общаться по определенному кругу тем в режиме реального времени.

Хотя понятие "свободно" может означать определенную степень владения языком, оно автоматически не означает ни способности составлять грамматически правильные предложения, ни умения пользоваться широким диапазоном грамматических структур.

Насколько важны эти два качества? Все зависит от того, что нужно изучающему язык. Если ему просто хочется общаться на повседневные темы, то концентрироваться надо на достижении беглости.

Но если неродной язык будет применяться в профессиональной или академической среде, правильная грамматика становится очень важной - общение с массой грамматических ошибок может быть воспринято как признак непрофессионализма.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже если вы говорите на иностранном языке со множеством грамматических ошибок, будьте уверены - носители языка вас поймут. Ведь меню вы можете прочесть?

Причинами таких ошибок могут быть желание дословно перевести фразу со своего языка ("I go in Spain") или непроизвольное переключение с одного языка на другой ("I want eat ringo"). Ошибки, неправильное употребление времен, предлогов, множественного числа и артиклей - естественная и даже важная часть процесса обучения.

Однако многие изучающие язык попадают в известную ловушку: они считают, что раз их понимают, значит, их речь совершенна.

Не только сами говорящие закрывают глаза на собственные ошибки. Как указывает в своей книге "Руководство по оценке владения вторым языком" (Handbook of Second Language Assessment) Нивджа де Йонг, старший преподаватель центра лингвистики Лейденского университета, грамматические ошибки обычно не мешают понимать слушающему, сознание которого автоматически редактирует речь говорящего.

По-английски такое предложение, как "У меня 17 лет", звучит неправильно, но тот, у кого английский родной, поймет: говорящий хотел сказать, что ему 17 лет (he is 17 years old).

Более того, друзья и учителя стараются поощрять, а не сдерживать изучающих иностранный язык, что также может вести к раздутому самомнению.

Так когда же мы можем сказать, что говорим на языке? Это всем вопросам вопрос.

Может ли кто-то считать себя умеющим говорить по-испански, если он способен поддерживать разговор, но часто не в состоянии понять носителей языка, поскольку те говорят для него слишком быстро? А если он пользуется только двумя временами и каждое его предложение содержит ошибки?

Определенного ответа "да" или "нет" на этот вопрос часто нет. Чаще всего ответ заключается в том, насколько хорошо говорит человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обычно владение языком измеряется как точностью, так и спектром употребляемых слов и грамматических конструкций

К счастью, система оценки свободы владения языком существует. "Свобода владения языком - абстрактная концепция, так что мы оцениваем те переменные, которые можно выделить", - объясняет Дэниел Морган.

"Два самых надежных фактора - темп речи и продолжительность высказывания. Темп речи показывает, например, сколько слогов в минуту вы произносите. Продолжительность высказывания демонстрирует, сколько в среднем вы можете сказать между паузами", - говорит эксперт.

Де Йонг описывает подсознательный процесс, через который проходит говорящий, прежде чем начать говорить: решение, что сказать, формулирование, как это сказать, и, наконец, правильное произношение всех необходимых звуков.

Говорящему на неродном языке требуется время для перевода своих мыслей на чужой язык. Среди других трудностей - сложности произношения.

На первом этапе точность может отсутствовать, однако надо понимать: достижение беглости в чужом языке - само по себе колоссальный успех.

Разработанная Советом Европы система "Общеевропейские компетенции владения иностранным языком" (Common European Framework of References, CEFR) подразделяет знания и умения изучающих язык на три крупных категории, которые далее делятся на шесть уровней.

Уровни обозначаются так: A1, A2, B1, B2, C1 и C2. "A" соответствует элементарному владению, "B" - самодостаточному, "C" - свободному. Среди знаний и умений для каждого уровня предусмотрены, например, такие:

A1: Способность представиться и представить других, задавать вопросы и отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Способность участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо.

A2: Понимание отдельных предложений и часто встречающихся выражений. Способность обмениваться простой информацией на знакомые или бытовые темы и в простых выражениях рассказывать о себе, своих родных и близких.

B1: Умение общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. Умение описать впечатления, события, надежды, стремления, планы на будущее, изложить и обосновать своё мнение.

B2: Понимание общего содержания сложных текстов на абстрактные и конкретные темы. Речь достаточно беглая, с непосредственной реакцией, что позволяет общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон.

C1: Понимание объемных сложных текстов на различную тематику с распознанием подтекста. Способность создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы.

C2: Понимание практически всего услышанного и увиденного, способность донести свою точку зрения свободно и высокой точностью, выделяя тонкие оттенки значений даже в самых сложных случаях.

Джерейнт Томас, возглавляющий группу экзаменаторов на Кембриджском тесте устной речи, объясняет: "Мы обращаем внимание на такие вещи, как связность, время отклика на реплику собеседника, умение вести разговор и произношение, но каждая из этих переменных в свою очередь подразделяется еще на несколько. Например, вы можете разбить произношение на ударение и отдельные звуки".

Он подчеркивает, что продвижение по ступеням овладевания языком идет постепенно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насколько широк круг тем, которые вы готовы обсуждать на иностранном языке?

Как добавляет Томас, у разных учащихся - разные сильные места: "Встречаются студенты, которые разговаривают очень правильно, но так боятся допустить ошибку, что страдает беглость речи. А бывают студенты, которые с энтузиазмом бросаются говорить на любую тему и довольно бегло, но речь их полна ошибок".

Согласно результатам исследования University of Cambridge English Language Assessment, мотивированному студенту необходимо 200 учебных часов под руководством преподавателя, чтобы перейти с одного уровня на следующий. И ключевое слово здесь - "мотивированному": изучение иностранного языка у разных людей происходит очень по-разному.

Насколько изучающий язык открыт познанию новых структур? Будет ли он прогрессировать или сочтет достаточным тот базовый уровень грамматики, которым обладает? Будет ли он заниматься упорно и регулярно?

Вывод: между элементарным "The pen is on the table" и написанием хорошей дипломной работы по литературе - большая дистанция.

Категории и уровни CEFR - отличная система для оценки знания иностранного языка, но я считаю, что самая быстрая и жесткая проверка беглости и точности - это ситуации из жизни, разговоры с носителями языка.

Насколько гладка ваша речь? Насколько длинны ваши предложения? Избегаете ли вы некоторых тем и ситуаций, поскольку не знаете нужных слов?

Цепляетесь ли вы за ключевые слова? Удовлетворяет ли вас общее представление, смысл, нежели подробности всей беседы?

Насколько хорошо вы понимаете фильм без субтитров или книгу, когда читаете ее без словаря? Когда вы написали имейл и просите носителя языка вычитать его, как много ошибок он находит?

Что касается меня, хотя мое знание итальянской грамматики серьезно улучшилось за мои девять лет в Италии, как писатель я стремлюсь к безупречности и точности носителя языка.

Пока я не достигла этого уровня, и случаются дни, когда я впадаю в отчаяние, когда кажется, что мне никогда не удастся его достичь.

Но затем я напоминаю себе: изучение иностранного языка - это как вступление в брак. Тебе кажется, что ты знаешь своего партнера, которому надеваешь на палец обручальное кольцо, но это - только начало, и это - обязательство на всю жизнь.

Ева Сандовал - американская писательница с итальянскими корнями, живущая в Италии с 2010 года. Ее заметки о путешествиях, местной кухне и культуре публикуются в Telegraph, CNN Travel, Fodor's Travel Guides и HuffPost Travel, а также во всевозможных журналах авиакомпаний и дорогих отелей.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.