Почему после разрыва полезно побыстрее начать новые отношения

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Что лучше - дать сердечным ранам время затянуться или поскорее вступить в новые отношения сразу после разрыва? И хорошо ли это, если ваш новый партнер напоминает вам предыдущего?

Разрыв отношений бывает очень болезненным. Неудивительно, что психологическое самочувствие ухудшается. И ваши друзья из самых лучших побуждений (надеясь оградить вас от еще одного расставания) советуют вам не спешить вступать в новые отношения - особенно если ваш новый знакомый (знакомая) напоминает вашего экс.

В обществе почему-то с подозрением смотрят на то, что после разрыва или развода человек быстро находит себе нового партнера. Но такой вариант может быть самым лучшим для вас, и этому есть подтверждения.

Отчего же предрассудок столь живуч? Как нам вести себя в новых отношениях? И есть ли какой-то риск в том, что наш новый партнер напоминает нам нашу прежнюю любовь?

"Люди, которые быстро вступают в новые отношения, чувствуют себя комфортней в личной жизни", - говорит Клаудиа Брамбо, психолог из Городского университета Нью-Йорка, изучающая привязанности взрослых. Она рассказывает об исследовании, в котором оценивала психологическое состояние людей, недавно переживших разрыв с партнером.

"[Если они быстро нашли нового партнера] они чувствовали себя более уверенно, ощущали себя более желанными и любимыми. Возможно, потому, что они доказали себе, что могут быть таковыми. Они сильней ощущали личностный рост и независимость, - говорит Клаудиа Брамбо. - Им лучше удавалось преодолевать зависимость от своего бывшего (бывшей), они чувствовали себя более спокойно. И не было ни одного примера, когда человек, оставшийся в одиночестве, чувствовал бы себя лучше".

По словам Брамбо, люди считают, что надо подождать в среднем пять месяцев, не вступая в новые отношения, и что те отношения, в которые вступаешь сразу после разрыва - временные, они не могут продлиться долго.

Однако подобные мнения не подтверждаются фактами.

В одном из исследований те участники, которые после разрыва отношений быстро нашли себе нового партнера, рассказывали о возросшей самооценке и лучшем психологическом самочувствии, они чувствовали себя менее тревожно.

Переход от одного партнера к другому происходил достаточно гладко и не нарушал привычного образа жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Личностное развитие в промежутке между отношениями может быть иллюзией

Впрочем, у тех, кто быстро находил себе нового сердечного друга, были свои проблемы в прежних отношениях - они чувствовали их ненадежность, ощущали себя незащищенными.

На первый взгляд кажется странным, что у тех, кто состоял в ненадежных отношениях, теперь высокая самооценка. Но это может быть результатом того, что чувство незащищенности существовало в старых, уже завершившихся отношениях, а рост самооценки произошел уже после встречи с новым партнером.

Выводы после разрыва

Люди, советующие подождать, прежде чем вступать в новые отношение, приводят, например, такую причину: нам нужно время, чтобы залечить душевные раны и сделать выводы из приобретенного опыта.

Определенная логика в этом есть. После разрыва люди рассказывают о примерно пяти аспектах, в которых они выросли в своих глазах - например, "я чувствую себя более уверенно" или "я более независим/а".

Но такие эксперименты полагаются на то, что сообщают о себе сами участники, на их самооценку, что может означать: на самом деле все не так просто. Я могу сказать, что чувствую себя теперь более уверенно, но так ли это?

Исследования, в которых изучалось, что о своем личностном росте рассказывают те, кто пережил травмирующие психику события, часто показывают, что никаких внутренних перемен на самом деле не происходит.

Мы говорим себе, что новый опыт многому нас научил. Но часто причина этого - феномен искажения восприятия, известный как "позитивные иллюзии".

"Люди иногда склонны преувеличивать свои оценки для того, чтобы подпитать самолюбие", - отмечает Тай Таширо, психолог и писатель.

"Разрыв может негативно сказаться на вашей самооценке. Но если вы говорите себе, что теперь более независимы, это уравновешивает ситуацию. И хотя на самом деле вы и не стали более независимы, вам так легче смириться с фактом, что вас бросили".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Те, кто быстро находит себе нового партнера, рассказывают о подросшей самооценке и лучшем психологическом состоянии

Исследования Таширо, которые он предпринимал, работая в Мэрилендском университете (США), показывают, что скорость, с которой вы находите нового партнера, и время, прошедшее после разрыва, никак не влияют на ваш личностный рост.

Так что вы можете ждать сколько угодно, не вступая в новые отношения, но это не сделает вас лучше или опытнее. И даже если вы думаете именно так - это самообман.

А вот что влияет на ваш личностный рост, так это то, на кого или на что вы возлагаете вину за разрыв. Вините ли вы себя? Или партнера? Или обстоятельства?

Хотя на самом деле вы и не стали более независимы, вам так легче смириться с фактом, что вас бросили Тай Таширо, психолог

Те, кто винит во всем обстоятельства (занятость на работе или отношения с родственниками своего партнера), как правило, чаще сообщают потом о личностном росте. У тех, кто винит себя, всё наоборот.

Многое зависит и от тех уроков, которые мы извлекаем для себя.

Кто же вступает в новые отношения заметно помудревшим? Таширо рассказывает, что более всего ему запомнился мужчина, который сказал: "Я научился говорить "извини меня".

"Мне это очень понравилось, потому что в ответе есть конкретность, - говорит Таширо. - Ответ прозвучал очень достоверно. Я очень хорошо представляю себе, что привело к такому. Умение просить прощения поможет этому парню во всех его будущих отношениях".

Чувство привязанности

У каждого из нас - свой стиль привязанности к близким. В целом степень того, насколько мы нуждаемся в эмоциональной поддержке, определяется чувством защищенности, тревоги или избеганием слишком близких отношений.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ваш личностный рост зависит и от того, на кого вы возлагаете вину в произошедшем разрыве

Те, кто чувствует надежную привязанность в отношениях с партнером, скорее всего, воспитывались в семье, где родители были последовательны в своих отношениях с ребенком. Они, как правило, доверяют окружающим и, когда им надо, ищут эмоциональной поддержки у близких друзей и членов семьи.

Все становится куда сложней, когда мы исследуем отношения, в которых люди не уверены. Те, кто испытывал чувство привязанности в таких отношениях в прошлом, как правило, быстрее вступают в новые отношения, чем те, кто состоял в более нормальных отношениях. Но причина спешки тут другая.

Тревога, связанная с прошлой привязанностью, существует из-за неумения отпустить ситуацию и желания как-то отомстить своему бывшему (бывшей).

Если у вас в семье не было особенно теплой атмосферы, совершенно не обязательно вы будете сторониться такой атмосферы всю свою жизнь

Такие люди испытывают больший стресс - как эмоционально, так и на физическом уровне - и могут пойти на крайние меры в попытке вернуть прежние отношения.

Те же люди, которые избегают привязанности, более полагаются на себя и могут вообще не вспоминать о бывших партнерах, двигаясь по жизни.

"Обеспокоенные люди всегда тревожатся и ревнуют, цепляются за прошлое, ищут внимания, но ничего не дают взамен, - говорит Брамбо. - Люди, избегающие привязанности, не склонны раскрывать душу, недоверчивы и предпочитают заглушить чувства работой. Им не нравятся чересчур близкие отношения, и тем не менее у них есть партнеры".

На ваше поведение во взрослом возрасте может влиять то, как вас воспитывали, какие отношения у вас были в семье. Но со временем это меняется, и если у вас в семье не было особенно теплой атмосферы, совершенно не обязательно вы будете сторониться такой атмосферы всю свою жизнь.

Ваше отношение к привязанности может изменить понимающий партнер. Впрочем, есть научные свидетельства того, что приверженность тому или иному стилю отношений наследуется, так что степень влияния партнера здесь имеет свои границы.

Если вы видите в новом партнере своего бывшего

Обычно люди переходят из одних отношений в другие, перенося с собой свой стиль привязанности, но делают это в гораздо большей степени, когда новый партнер напоминает бывшего. И тогда они переносят в новые отношения свои представления о старом партнере.

"Людям нравится постоянство, - говорит Брамбо. - Найдя себе нового партнера, который похож на прежнего, вы приобретаете постоянство. Те, кто быстрее вступает в новые отношения после разрыва, находят больше сходства между бывшим и нынешним партнерами. Мы не можем сказать наверняка, существует ли это сходство на самом деле, потому что о нем нам рассказывают сами люди. Но они так это видят".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди переносят стиль своей привязанности с одного партнера на другого

Живущие вместе люди во многом одинаково смотрят на мир, их взгляды накладываются. Таким образом они видят себя частями друг друга. Они разделяют привычки и увлечения друг друга, отношения с друзьями.

И после того, как произошел разрыв, такие люди могут чувствовать себя очень уязвимо. Внезапно они теряют часть своей индивидуальности, кого-то, с кем они делили интересы. Поэтому им становится гораздо легче, когда они находят того, кто помогает заполнить образовавшиеся пустоты.

В том, что люди видят в новом партнере черты, схожие с бывшим, есть свои плюсы и минусы. "Если мой бывший - Сэм, а потом я встречаю Боба, и кое-что в Бобе напоминает мне Сэма, я начинаю видеть в Бобе больше сходства, чем должна", - объясняет Брамбо.

"Например, если Сэм хорошо готовил и был очень романтичен, я начинаю то же самое думать о Бобе. И эти ошибочные предположения могут создать проблемы. Мне хочется, чтобы Боб был столь же романтичен, что и Сэм, и каждый раз, когда оказывается, что он не совсем такой, это разрушает мои ожидания, огорчает меня - несмотря на то, что Боб тоже может быть вполне романтичной личностью, просто не в такой степени, как Сэм".

Понятно, что быстрое вступление в новые отношения нельзя считать идеальным лекарством от сердечных ран. Но в нем нет и ничего плохого, что бы вам ни говорили друзья и родственники. Некоторые его психологические преимущества очевидны.

Разрыв часто бывает очень болезненным, и разве можно осуждать того, кто спешит вернуть в свою жизнь хотя бы немножко любви?

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.