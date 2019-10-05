Вредна ли соя женщинам? И какое отношение она имеет к раку простаты?

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Содержащиеся в сое изофлавоны иногда обвиняют в повышении риска заболеть раком молочной железы (и раком простаты - для мужчин). Но так ли это на самом деле?

В странах Азии соя тысячелетиями входит в традиционный рацион питания, Запад же познакомился с ней лишь примерно 60 лет назад.

Зато теперь на полках супермаркетов полно продуктов из сои - соевое молоко, соевые бургеры и прочие соевые альтернативы мясу и всевозможной "нездоровой пище". И это не говоря уже о традиционных тофу, темпе, мисо и соевом соусе.

О сое говорят как о компоненте диеты, снижающем риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ее популярности на Западе помогает то, что она - хороший источник протеина, ненасыщенных жирных кислот, витаминов B, железа, кальция, цинка и клетчатки. Сою рассматривают как здоровую альтернативу мясу.

И все-таки, несмотря на то, что в последние десятилетие соя многими воспринимается как элемент здорового питания, внезапно появились опасения, что она может разрушительно действовать на наши гормоны.

Споры и разногласия родились из простого факта: в сое содержится уникально высокое количество изофлавонов.

Эти вещества обладают эстрогенными свойствами, то есть могут действовать как эстроген - основной женский половой гормон, и активировать эстрогенные рецепторы в организме (а эстроген способен провоцировать развитие некоторых видов рака молочной железы).

Но, хотя ученые в последние десятилетия глубоко исследовали влияние изофлавонов на организм, ответить на вопрос о том, увеличивают ли они риск заболеть раком, не так просто.

Более того, похоже, что часто соя наоборот снижает риск развития онкологического заболевания. Но по какой причине - неясно.

Начнем с того, что проводились пока только эмпирические исследования, в которых высокий уровень потребления сои женщинами в странах Азии связывали с меньшим на 30% риском развития рака молочной железы, чем у женщин США, которые едят гораздо меньше сои. (Например, в Японии среднее количество потребления изофлавонов на человека - от 30 до 50 мг, а в Европе и США - менее 3 мг).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщины в странах Азии на 30% реже заболевают раком молочной железы. Связано ли это с более высоким потреблением сои? Может быть...

Потребление сои связывают также со снижением тяжести протекания заболевания раком груди. Так, одно из демографических исследований 6000 американских женщин с таким раком обнаружило, что среди тех из них, кто ел больше сои, смертность снизилась на 21%.

Особенно эффективной соя была в случаях заболевания наиболее агрессивным видом рака молочной железы (негативным), при котором в опухоли нет рецепторов эстрогена и прогестерона и поэтому он плохо поддается гормональной терапии. В таких случаях более высокое потребление сои увеличивало шансы выжить.

Все не так просто

Но и при этом довольно непросто убедительно выделить преимущества потребления сои - если они вообще есть.

Соя часто потребляется как элемент здорового питания, ею заменяют красное мясо, которое, как считают, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Соевыми продуктами часто заменяют красное мясо, они - составная часть здоровой диеты

"Никто не делал такого: сначала дать людям соевые продукты, а потом ожидать, насколько более или менее вероятно у них разовьется рак молочной железы - по сравнению с теми, кто не ел сои", - объясняет Лина Хилакиви-Кларк, профессор онкологии в медицинском колледже Джорджтаунского университета (Вашингтон).

В результате аналитического обзора имеющихся доказательств того, как соя влияет на риск развития рака молочной железы, обнаружилось, что у обладающих более низким индексом массы тела такое влияние установить труднее. Это означает, что меньший риск развития рака, возможно, связан с меньшей массой тела, а не с потреблением сои.

Если же соя все-таки снижает этот риск, то это может происходить из-за того, что изофлавоны усиливают процесс клеточного отмирания (генетический механизм, приказывающий самоуничтожаться клеткам с такими повреждениями ДНК, которые нельзя устранить). Если такой процесс не работает, поврежденные клетки могут развиваться в онкологическую опухоль.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возможно, такие продукты, как соевое молоко, укрепляют механизм самоуничтожения поврежденных клеток

Откуда же взялись опасения по поводу сои как причины раковых заболеваний?

Это правда, что в лабораторных исследованиях обнаружилось: соя провоцировала рост раковых клеток. В одном из экспериментов 2001 года мышам с ингибированной, подавленной иммунной системой и раковыми опухолями давали изофлавоны и измеряли размеры их опухоли на протяжении 11 недель.

Оказалось, что результатом приема изофлавонов стал усилившийся рост злокачественных клеток. После этого мышей перевели на питание без изофлавонов, и в следующие девять недель их опухоли стали уменьшаться.

В исследовании 1999 года ученые имплантировали человеческие раковые клетки мышам, и у тех из них, кому давали изофлавоны, раковая опухоль росла.

Однако аналитический обзор более 100 исследований, сделанный в 2010 году, привел к заключению, что в целом лабораторные эксперименты на эту тему не показали существенного повышения риска рака молочной железы.

Изофлавоны в организме могут действовать либо как эстрогены, либо как их противоположность

Одна из причин того, почему ученые не могут дать определенного ответа, такова: изофлавоны в организме могут действовать либо как эстрогены, либо как их противоположность.

Когда мы едим сою, изофлавоны связывают либо эстрогенный альфа-рецептор в нашем организме (стимулирующий рост опухоли), либо бета-рецептор (снижающий скорость роста и усиливающий процесс клеточного отмирания).

Причем изофлавоны предпочитают бета-рецепторы, подчеркивает Брюс Трок, профессор эпидемиологии и онкологии медицинского колледжа Джона Хопкинса (Мэриленд, США). Так что они с большей долей вероятности все-таки снижают потенциальный риск рака.

Кроме того, влияние сои на риск развития рака молочной железы может зависеть от того, когда мы начинаем ее есть.

В большинстве исследований в странах Азии участвовали женщины, которые потребляли соевые продукты с раннего детства, и, скорее всего, их матери делали точно так же, отмечает Трок.

В то время как в западных исследованиях большинство женщин вообще не пробовали сою до определенного возраста.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем раньше начать есть сою, тем полезней для вашего организма, говорят ученые

"Если начать кормить животных соей в возрасте, эквивалентном среднему человеческому, то это вряд ли повлияет на риск развития у них онкологии", - говорит он.

"Но если исследователи начинают давать сою мышам до того, как те достигли полового созревания, а затем подвергают их воздействию канцерогенов, мыши болеют раком реже и их опухоли меньше, чем у тех мышей, кому сои не давали".

Соевый цикл

Между тем, клинические и демографические данные показывают, что ежедневное потребление сои может вдвое снизить частоту и интенсивность так называемых приливов (во время климактерического периода или менопаузы), даже если принять во внимание возможность эффекта плацебо, подчеркивает Минди Керзер, профессор диетологии Миннесотского университета.

С другой стороны, прием лекарственных эстрогенов снижает количество приливов жара при климаксе на 75%.

В некоторых исследованиях обнаружено, что преимущества сои в основном обусловлены способностью женщин вырабатывать эквол - бактерию, которая после потребления сои вырабатывается в кишечнике от 30 до 50% взрослых.

В одном исследовании подтверждено, что если давать пищевую добавку эквола в период менопаузы женщинам, организм которых сам его не вырабатывает, то это значительно снижает у них количество и интенсивность приливов.

Так что, может быть, преимущества сои выявляются способностью человека вырабатывать эквол, а не самим экволом.

Еще в одном исследовании показано, что, например, организму китайцев, возможно, лучше удается перерабатывать и извлекать питательные вещества из сои - потому, что их предки ели сою на протяжении тысяч лет.

Это может объяснять и то, почему для переехавших из Азии в США риск заболеть раком молочной железы остается низким (даже если они перешли на западную диету), а повышается только во втором поколении.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Употребление в пищу сои может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Демографические исследования показали, что разница в уровне заболеваний сердца в странах Запада и странах Азии отражает разницу в потреблении изофлавонов. Дело в том, что соя, как выяснилось, снижает уровень вредного холестерина в крови.

Впрочем, вполне возможно, что соя и здесь ни при чем, а всё из-за того, что тот, кто ест много продуктов с ней, просто употребляет в пищу меньше вредных продуктов в целом.

"Продукты с соей обычно употребляются вместо пищи, полной насыщенных жиров, - жирного мяса, например, или жирных молочных продуктов, - говорит Джоэнн Пинкертон, профессор акушерства и гинекологии Вирджинского университета. - А соевые продукты естественным образом бедны насыщенными жирами".

Соя полезна для предупреждения рака простаты Катерин Эпплгейт, автор исследования

В чем еще обвиняют сою? В том, что она как-то связана с возникновением рака простаты.

Однако аналитический обзор исследований на эту тему показал, что регулярное употребление сои в пищу сопровождается почти 30-процентным снижением риска развития такого рака.

Соя не влияет на уровень тестостерона у мужчин, поэтому пока непонятно, почему это происходит (разве что потому, что диета, насыщенная соей, как правило, более здоровая в целом).

Как отмечает автор обзора Катерин Эпплгейт, на протяжении многих лет и несмотря на постоянное появление все новых исследований, часто содержащих противоречащие прежним сведения, ученые продолжают придерживаться мнения, что соя полезна для предупреждения рака простаты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Непереработанная соя полезней, чем ее переработанные варианты (например, соевое молоко), потому что в ней больше изофлавонов

Полезность сои зависит и от того, в каком виде мы ее потребляем. Изофлавонов больше содержится в непереработанной сое - например, в бобах эдамаме (их там примерно 18 мг на 100 г, в то время как в соевом молоке их от 0,7 до 11 мг).

"Всё, что мы можем сказать - женщинам вполне безопасно есть столько сои, сколько ее в азиатской диете, включая тофу, ферментированные соевые продукты и соевое молоко. Но, как показывают исследования, чем сильнее соя переработана, тем ниже в ней уровень изофлавонов - защитных элементов, как мы считаем", - говорит Трок.

Итак, сою тщательно изучают на протяжении последних десятилетий. Ни одно отдельное исследование нельзя назвать идеальным, и результаты часто показывают лишь корреляцию, взаимосвязь, не доказывая причинную обусловленность.

Но все равно - сложившееся мнение таково: есть сою полезно, даже если польза эта рождается просто в результате замены менее здоровой пищи на соевые продукты.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.