Действительно ли мясо настолько вредно?

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Нитраты, насыщенные жиры, соль - красное мясо, похоже, полно всего того, чего врачи рекомендуют остерегаться в еде. Но если мы все же едим его, каков реальный риск и чем именно мы рискуем?

Одна из последних новостных историй разожгла аппетит всех мясоедов в мире. Оказывается, красное мясо вовсе не такое вредное, как нам пытаются доказать.

Вызвавший споры отчет, в котором снова анализируются данные из предыдущих исследований, подводит к мысли, что надо быть осторожным и не стараться слепо следовать принятым в международном здравоохранении рекомендациям, призывающим нас сократить количество красного мяса в рационе.

Авторы выносят вердикт: не существует надежных доказательств того, что снижение потребления красного мяса как-то повлияет на вероятность заболеть раком в течение жизни. А те доказательства о рисках, которые имеются, очень слабые.

В том аналитическом обзоре рассматривались данные 70 исследований на основе историй болезни шести миллионов человек.

Стоит отметить, что это вполне стыкуется с тем, как сайт BBC Future освещает вопросы здорового питания и рисков, связанных с употреблением некоторых продуктов.

В последние годы несколько научных отчетов ставили под вопрос вред мяса и переработанных продуктов питания.

В 2018 году ученые и политики агитировали против применения нитратов и нитритов как консервантов переработанного мяса, потому что были свидетельства, связывающие эти химические соединения с раковыми заболеваниями.

Но когда Анджела Доуден исследовала этот вопрос для BBC Future, она обнаружила, что нитраты и нитриты в гораздо большем количестве содержатся в других продуктах.

Фактически 80% нитратов и нитритов в большинстве европейских рационов питания мы получаем из овощей. К тому же, в некоторых случаях нитраты как раз влияют на здоровье положительно - например, снижают кровяное давление.

Но и это - не полная картина. Нитриты могут превращаться в канцерогенные нитрозамины (которые принято связывать с раком кишечника), и случается это, когда нитриты вступают в реакцию с аминами - органическим соединением, присутствующим в пище, богатой белками.

Вот почему нитраты и нитриты в мясе, например, могут быть более опасны, чем в овощах.

Нитрозамины также формируются в химических реакциях, которые происходят во время высокотемпературного приготовления пищи - а такое, опять-таки, гораздо более вероятно, скажем, с сосисками или ростбифом, чем с сельдереем.

В результате риск рака имеет больше отношения не к составу нашей пищи, а к тому, как мы ее готовим. Вот тут-то красное мясо и проигрывает. Особенно высокий риск представляют мясные блюда, поджаренные на гриле или на сковородке.

Хорошая новость состоит в том, что мы можем выбрать способ готовки, который снижает риск рака - например, приготовление пищи на медленном огне. И это в наших руках.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мясо, поджаренное на гриле или на сковороде, особенно опасно

Не менее важна замена вредных компонентов в нашей пище. Насыщенные жиры считаются причиной многих заболеваний, в том числе болезней сердца. Снизить риск сердечного приступа можно, заменив насыщенные жиры сахарами и очищенными крахмалами.

Можно перейти с животных жиров на растительное масло. Замена насыщенных жиров полиненасыщенными снижает риск смерти от любой причины на 19%, показали исследования.

Это очевидно - наша пища вносит свой вклад в те риски, которым подвергается наше здоровье. Но то, как мы говорим об этих рисках, может вводить в заблуждение.

Например, упомянутое "19-процентное снижение риска смерти от любой причины" звучит привлекательно, но по сути это аналогично тому, как если бы мы сказали о снижении с пяти до четырех человек на каждую сотню. Уже звучит не так оптимистично, правда?

Что будет, если мы переосмыслим эти риски?

Как писал постоянный автор BBC Future Дэвид Робсон, употребление бекона связывают с риском заболеть колоректальным раком - однако случаи онкологии такого типа крайне редки.

Примерно 56 человек на каждую тысячу рискуют заболеть таким раком в течение жизни. Если тысяча человек ели бы бекон каждый день, число рискующих выросло бы лишь до 66. Объедаетесь беконом? Вы не очень сильно рискуете.

Сравните это хотя бы с риском рака от курения: из каждых 100 человек, бросивших эту привычку, 10-15 смогут избежать рака легких, который иначе им бы грозил.

Однако если вы уже представляете, как съедите еще одну порцию красного мяса после того, как закончите чтение этой статьи, не спешите. Задумайтесь вот о чем.

Мы потребляем гораздо больше белков, чем нам требуется. Добавлять в наш рацион питания дополнительный протеин бессмысленно. Большинство из нас и так получает из пищи больше белков, чем предусматривает рекомендованная дневная норма.

И даже серьезно занимающимся фитнесом не стоит тратить деньги на протеиновые добавки - ненужные организму белки все равно выводятся из него. Покупать такие добавки - швырять деньги на ветер.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.