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Современный город без машин? Звучит заманчиво, но не для всех. Возможно ли вообще такое и действительно ли мы этого хотим?

Представьте себе детей, играющих в футбол на улицах города. Представьте туристов, беспечно фотографирующихся посреди дороги. Рестораны, которые расставляют свои столики прямо на улице. И вокруг - ни машин, ни мотоциклов, ни автобусов.

Примерно такой мне запомнилась Венеция, единственный город без автомобилей, который я видел. Мы были там с друзьями во время летних каникул в университете. Мы тогда передвигались по Италии на попутках.

Венеция, конечно, уникальна тем, что построена на маленьких островах. Но все равно это было очень приятно - оказаться в городе, по которому можно бродить, не уворачиваясь от автомобилей.

За последние 100 лет автомашины превратились в доминирующую силу в городском пейзаже. Улицы специально расширяют, чтобы по ним можно было свободней и быстрее проехать, чтобы было больше места для парковки.

Частные автомобили совершили революцию в том, как мы передвигаемся, но в то же время принесли с собой много проблем - от загрязненного воздуха до дорожных происшествий.

И сегодня пока небольшое, но растущее количество городов пытается избавиться от автомашин.

В последние несколько лет Осло и Мадрид не раз попадали в заголовки СМИ по поводу планов их властей запретить автомобильное движение в центре этих столиц. Планы, правда, пока не осуществились до конца.

Однако эти намерения представляют собой более широкую тенденцию: как можно более затруднить движение по крупным городам.

Тут и Лондон со своей оплатой въезда в центральные районы города, и Мехико с инициативой "pico y placa" (когда ваше право ездить по определенным городским маршрутам зависит от того, четным или нечетным числом заканчивается номер вашего автомобиля), и несколько небольших городов, решивших совсем запретить автомобильное движение (например, Понтеведра в Испании).

"Наша главная цель - вернуть улицы людям, - говорит Ханна Маркуссен, заместитель мэра Осло по вопросам городского развития. - Тут важно понимать, как мы хотим пользоваться нашими улицами, и для чего они вообще. Мы считаем, что улицы - это то место, где вы встречаетесь с людьми, где вы едите в ресторанах на открытом воздухе, где играют дети, где показывают свои работы художники".

Чтобы достичь такого, в Осло совсем закрыли для машин часть улиц в центре города, убрали почти все парковочные места, заменив их велодорожками, скамейками и миниатюрными парками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Столица Норвегии Осло приложила согласованные усилия к тому, чтобы убрать автомобили со своих центральных улиц

Есть и аспект окружающей среды. Осло был построен в геологической котловине, из-за чего город (особенно зимой) страдает от сильного загрязнения воздуха. По данным местных властей, за прошедшие десять лет степень загрязнения значительно уменьшилась.

Жители Осло стали реже пользоваться автомобилем для поездок по городу (с 35% поездок в 2009-м до 27% в 2018-м), а число людей, пользующихся для этого велосипедом, общественным транспортом или просто передвигающихся пешком, выросло.

Дж. Х. Кроуфорд - возможно, самый известный в мире представитель тех, кто выступает за города без машин, он автор двух книг на эту тему.

Самый быстрый способ убить городской центр - не дать людям туда приезжать Хью Блейден, Ассоциация британских водителей

"Кроме давно доказанных проблем, связанных с загрязнением окружающей среды и миллионами смертей в автокатастрофах, самыми неприятными последствиями влияния автомобилей на общество следует признать невероятный ущерб, который они наносят социальному пространству", - подчеркивает он.

Суть в том, что автомобили значительно сокращают социальное взаимодействие. "Самые популярные у жителей места в городах - места без автомобилей", - говорит Кроуфорд. Это парки, скверы или улицы, отданные пешеходам.

По его словам, в таких американских городах, как Хьюстон и Даллас, до 70% городских земель отдано под парковки. "Нынешний жилищный кризис - из-за нехватки земли. Избавьтесь от машин, и проблема тут же решится".

Совсем без машин?

Город, в котором нет автомобилей? Звучит привлекательно. Но возможно ли такое? И все ли этого хотят? Как насчет аварийно-спасательных служб?

А что будут делать люди, которым трудно передвигаться пешком? И что будет с разрастающимися пригородами мегаполисов, с так называемыми спальными районами?

Не пытаемся ли мы навязать всем горожанам идею, популярную в основном только у представителей молодого поколения, стремящихся жить и работать в центре города?

"Самый быстрый способ убить городской центр - не дать людям туда приезжать", - заявляет Хью Блейден из Ассоциации британских водителей.

Угасающей торговле, бизнесу на центральных улицах многих британских городов никак не помогут ограничения в автомобильном движении, подчеркивает он, и центры городов быстро превратятся в прибежище наркоманов и пьянчуг.

Он согласен с тем, что многие города слишком переполнены автомобилями, но, по его мнению, это из-за плохой планировки. Нужно просто больше парковок в правильных местах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Центр города умрет, если не позволить людям туда приезжать, но если обеспечить правильную альтернативу в виде общественного транспорта, то все будет в порядке

Рэнсфорд Ачимпонг, исследователь проблем городской планировки из Манчестерского университета, говорит, что запрет автомашин поможет сделать воздух чище и улучшить здоровье людей, но если вы отнимаете автомобиль, предоставьте альтернативу.

Даже в Европе, где общественный транспорт работает довольно неплохо, для многих жизнь совсем без машины невозможна.

Автомобили нарушают права жителей с астмой, заставляя их сидеть дома и никуда не выходить Ханна Маркуссен, вице-мэр Осло

Есть такая концепция "последней мили", "пешеходного плеча" от остановки транспорта до дома. Это заключительная часть нашего ежедневного маршрута, и если общественный транспорт не сделает эту часть минимальной, мы все равно будем ездить на машинах.

И хотя вице-мэр Осло Маркуссен отдает должное аргументу о вторжении в права человека, когда у него отбирают возможность путешествовать на автомобиле, она подчеркивает: "Во многих случаях не ограничивать автомобильное движение означает ограничивать свободы других людей. Машины мешают детям играть на улицах, а пожилым людям - переходить дорогу".

"У Осло еще и проблема с загрязнением воздуха. Можно сказать, что автомобили нарушают права жителей с астмой, заставляя их сидеть дома и никуда не выходить, когда степень загрязненности особенно высока", - говорит она.

Что нужно, чтобы освободить город от машин?

В генеральном плане Большого города (пригорода Чэнду, Китай) до любого места можно дойти пешком. Нет тупиков, много перекрестков, так что здесь приятно гулять или ездить на велосипеде. Предусмотрена также "вертикальная связь": небоскребы соединены воздушными мостами.

Большой город, спланированный для жизни 100 тыс. человек, занимает площадь всего в один квадратный километр. Максимальное количество времени, которое надо потратить при передвижении от одной его точки до другой - 10 минут.

К сожалению, этот пригород пока остается в планах. Его разработку власти Чэнду заказали еще в 2012 году американской архитектурной фирме SmithGill, но он так и не построен. Тем не менее понятно, что этот городской район вполне готов обойтись без машин.

"Мы хотели, чтобы детям там можно было ходить в школу пешком, а взрослым не нужно было преодолевать до места работы огромные расстояния", - говорит представитель фирмы Крис Дрю.

С остальными районами города этот пригород соединяли бы две железнодорожные линии, так что и тут в машине не было бы необходимости.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Масдар-сити в Абу-Даби поначалу не предусматривал использования автомобилей

Есть еще пара примеров новых городов, которые собирались стать более или менее свободными от автомобилей.

Еще ранее Дрю работал над проектом Масдар-сити (Объединенные Арабские Эмираты), который поначалу планировали полностью избавить от машин, но сейчас автомобили порой встречаются на его улицах.

SmithGill также помогала работе над генпланом Всемирной ярмарки в Дубае (2020 г.), территорию которой намерены сделать полностью пешеходной и заселить после окончания World Expo.

Передвижению по ней будет помогать множество взаимосвязанных пересадочных узлов, в каждом из которых будет остановка трамвая или легкой железной дороги, окруженная магазинами, офисами и жилой застройкой. Жителям понадобится не более пяти минут, чтобы дойти до остановки общественного транспорта.

Как переделать уже существующие города, в которых сегодня живет большинство людей?

В теории, для того чтобы пересечь этот новый город, понадобится чуть больше получаса.

Это все планы, но как переделать уже существующие города, в которых сегодня живет большинство людей?

Ханна Маркуссен так объясняет подход властей Осло: "Мы начали с пробных проектов, чтобы люди сами увидели, как все будет, мы вводили изменения очень постепенно".

"Например, одна из самых красивых площадей Осло рядом с городским советом раньше была полностью заставлена машинами, - говорит она. - Год назад мы запретили там парковаться, закрыли туда въезд, и поначалу людям это казалось странным. Но сейчас они уже считают, что странным было то, что мы позволяли ездить там автомобилям".

Будущее - без автомобилей?

"Если смотреть в будущее с оптимизмом, то эта тенденция будет только укрепляться, - говорит Ачимпонг. - Взгляните на статистику - по-видимому, мы прошли пик популярности обладания собственным авто и ездим сейчас меньше. Существует и большая разница в привычках между миллениалами и бебибумерами, между разными поколениями".

Он считает, что молодежь все чаще отказывается от владения автомобилем.

Все это указывает на то, что доминирование автомашин в наших городах постепенно будет сходить на нет естественным образом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Далеко не все города могут быть такими свободными от автомобилей, как Венеция, но если отдавать приоритет интересам пешеходов и велосипедистов, то кое-что получится

С другой стороны, указывает он, есть растущий запрос на новые транспортные услуги - такие как Uber или Lyft, или беспилотные такси. "А ведь это тоже автомобили", - подчеркивает он.

Ачимпонг отмечает, что в большинстве развивающихся стран популярность владения автомобилем как раз переживает бум, и их правительства учитывают это, развивая инфраструктуру с учетом интересов автовладельцев.

Именно на автомобилях совершается большинство поездок в муниципальных районах, далеких от центра мегаполиса - возьмите, к примеру, лондонскую трассу M25 или Пекин, где целых семь кольцевых дорог.

Отказаться от автомобилей было бы относительно легко для старых европейских городов, которые на протяжении веков существовали без них. А вот мегаполисам, выросшим одновременно с автотрассами и большими парковками, сделать это будет гораздо сложнее.

Пока трудно сказать, насколько далеко нас заведет эта тенденция. Во всяком случае, я не забываю, что единственным способом уехать из свободной от машин Венеции было стоять на обочине дороги, голосовать и ждать, пока остановится какой-нибудь автомобиль...

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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