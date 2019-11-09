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Узоры из звезд, которые мы видим на небе по ночам, на протяжении тысячелетий помогали человечеству составлять календари и ориентироваться в открытом море, но новые идеи и технологии могут привести к совершенно иной картине небосвода у нас над головой. Хотим ли мы этого?

Изображенные доисторическим художником на неровных стенах пещеры в юго-западной Франции бизоны, лошади, птицы, домашний скот поражают не только тем, что это было нарисовано примерно 40 тыс. лет назад.

На одном из быков мы видим точки, напоминающие звезды. Как считают ученые, звезды эти - не что иное, как часть зодиакального созвездия Тельца, висящего в ночном небе над Европой зимой.

Если это действительно так, то древние европейцы понимали гораздо больше о расположении звезд, чем мы могли бы подумать.

Спустя тысячелетия древние римляне видели на небе те же самые узоры из микроскопических светящихся точек. Затем их видели викинги и морские путешественники, которые использовали те же самые звезды для навигации в океане, плывя к новым землям.

С Земли можно увидеть невооруженным глазом около 6 тыс. звезд. Некоторые легко опознать - и они очень важны. Полярная звезда тысячелетиями помогала мореходам ориентироваться, поскольку всегда находилась на одном и том же месте для тех, кто жил в Северном полушарии.

Луна, сияющая в небесах, не только освещала дорогу ночью, но и своими фазами помогала определить начало и окончание месяца.

Затем телескопы дали нам возможность ближе увидеть Вселенную за пределами нашей Солнечной системы, с ее черными дырами, глотающими целые галактики, и взрывами сверхновых звезд.

Правообладатель иллюстрации SpaceX Image caption Компания SpaceX недавно запустила на орбиту 60 новых спутников Starlink, которые создают пояс из искусственных звезд, видимых с Земли

Между тем космическая эра, в которую вступило человечество, означает, что у нас все больше возможностей изменить картину неба у нас над головой - по крайней мере, по ночам.

Тысячи искусственных спутников и орбитальная станция становятся видны, как только солнечный свет начинает отражаться от их поверхности, делая их похожими на звезды, плывущие по небосводу.

Международная космическая станция (МКС), летящая на высоте 400 км над Землей и облетающая ее за 92 минуты, - третий по яркости объект в ночном небе.

Но скоро впервые в истории может наступить момент, когда небосвод изменят до неузнаваемости новыми "звездами", которые будут делом рук человеческих.

Для будущих поколений землян они могут стать такими же ориентирами, какими для мореходов всегда были Полярная звезда или Большая Медведица.

Новые "звезды"

Небо над нами и так уже переполнено искусственными спутниками, которых запускают все больше и больше. Большинство из нас могут время от времени уловить лишь легкий проблеск, когда они пролетают у нас высоко над головой, но для астрономов, наблюдающих за Вселенной, - это уже серьезная проблема.

"Как световое загрязнение от больших городов мешает нам видеть звезды с более слабым свечением, точно так же мешают искусственные спутники, и даже самые сильные телескопы не помогают", - говорит Ханна Бейнард, астроном из Королевской Гринвичской обсерватории в Лондоне.

Хотя некоторые скажут, что польза от спутников стоит того, чтобы поменять небесный пейзаж, надо подчеркнуть, что есть планы запуска на орбиту космических объектов совершенно нового типа - в чисто эстетических (или коммерческих) целях.

Российский стартап StartRocket, например, собирается запустить на низкую орбиту около 300 мелких светоотражающих спутников, из которых, как из пикселей, сформируется нечто вроде экрана.

На нем в течение примерно шести минут каждую ночь можно будет показывать рекламу. Это будут первые рукотворные коммерческие созвездия.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Каждые 92 минуты МКС со своими солнечными панелями делает виток вокруг Земли

Запустить на орбиту целую флотилию спутников - задача технически непростая. Найти достаточно денег для ее финансирования тоже непросто.

По словам представителей StartRocket, стартап надеется начать оказывать свои услуги уже в 2021 году и для начала покажет в небе символ мира, знак "пацифик".

Компания настаивает, что ее спутники не будут пролетать над природными заповедниками и не будут видны за пределами мегаполисов. Однако ее планы уже встретили серьезную оппозицию в лице тех, кто наблюдает за небом профессионально или в качестве хобби.

"Капитализм достиг высот стратосферы, - говорит Гина Халаби, астрофизик из Кембриджского университета. - Я целиком и полностью против такого загрязнения космического пространства и коммерциализации ночного неба".

Однако StartRocket не одиноки.

Китайская компания Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Co в прошлом году объявила о своих амбициозных планах создать "фальшивую луну", которая, согласно сообщениям из Китая, может быть запущена к 2020 году.

По этим сообщениям невозможно понять, как она будет выглядеть и функционировать, но председатель этой компании, как пишут, пообещал, что искусственная луна будет иметь размеры от 10 до 80 км и сможет отражать солнечный свет.

По яркости "фальшивая луна", по его словам, в восемь раз превзойдет настоящую. Однако с тех пор, как компания объявила о своих планах, больше ничего о ней не было слышно.

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption НАСА и ЕКА следят за движением на орбите космического мусора, представляющего опасность для космических аппаратов

В 2018 году сорвался другой проект - по отправке на орбиту светоотражающей инсталляции (надувной стелы).

Музей искусств штата Невада в партнерстве с фотографом и политическим активистом Тревором Пэгланом собирались запустить "Орбитальный отражатель", который в случае успеха выглядел бы с Земли, как новая звезда.

Целью было приковать внимание к политике использования космического пространства и поднять вопрос: кто имеет право использовать это пространство в коммерческих или военных целях?

"Орбитальный отражатель" лишь добавил мусора на околоземной орбите

На орбиту объект должна была вывести в ноябре ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Но возникшая приостановка работы правительства США помешала вовремя получить разрешение на размещение "отражателя", с которым через 35 дней была потеряна связь.

Пэглан, тем не менее, еще надеется, что его скульптура надуется в космосе, например, в результате короткого замыкания в электронной системе управления.

Пока же "Орбитальный отражатель" лишь добавил мусора на околоземной орбите и вращается там вместе с остатками старых космических аппаратов, списанных спутников и замерзших продуктов жизнедеятельности космонавтов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Орбитальный отражатель" (здесь - в экспозиции ярмарки искусств в Сиэтле) мог стать первой в мире космической скульптурой

"Я думаю, это тщеславие и самонадеянность - считать, что человек может добавить что-то своё к величественной красоте небес", - говорит Халаби.

Но Уильям Фокс, директор центра искусств и окружающей среды в Музее искусств Невады, считает, что возможность использования неба в качестве холста для человеческого творчества имеет огромную ценность.

"Космическое искусство раздвигает рамки того, как мы видим себя на этой планете", - утверждает он.

Действительно, доисторические рисунки на стенах пещер показывают, что человеку свойственно пытаться осмыслить окружающее с помощью искусства.

Но невозможно закрыть глаза на риск, который представляют подобные объекты для других космических аппаратов. Орбита вокруг Земли становится все более густонаселенной.

Китай планирует построить собственную орбитальную станцию, которая, если это произойдет, тоже будет видна невооруженным глазом.

Илон Маск и его SpaceX получили разрешение запустить на орбиту около 12 тыс. спутников Starlink, которые будут обеспечивать доступ к широкополосному интернету в отдаленных районах мира.

Первые 60 спутников были запущены в мае на высоту 440 км, и те, кто регулярно наблюдает за ночным небом, сразу их заметили.

"Запущенные длинной чередой, они очень яркие, потому что поначалу были выведены на очень низкую орбиту", - отмечает Бейнард.

Однако компания утверждает, что яркость будет снижаться по мере того, как спутники будут подниматься на более высокие орбиты.

Правообладатель иллюстрации SpaceX Image caption Космическое пространство вокруг нашей планеты уже населено довольно густо

Оказание интернет-услуг из космоса планируют еще восемь компаний, в том числе - дочерняя компания Amazon Kuiper Systems, недавно подавшая заявку на разрешение ей запустить 3236 спутников широкополосного интернета.

И SpaceX, и Amazon настаивают, что они в курсе опасений по поводу возможного светового загрязнения ночного неба их спутниками и работают над решением этой проблемы.

Но есть и еще один риск, который возрастает с таким количеством искусственных объектов на орбите - риск столкновений и чрезвычайных ситуаций.

Уже сейчас вокруг Земли со скоростью до 28 800 км в час вращается около 8400 тонн всяких обломков и мусора.

Если с этими обломками столкнется спутник, он может быть уничтожен. В 2009 году неработающий российский спутник врезался в функционирующий американский коммерческий спутник. Оба развалились - как минимум на 2000 кусков, что резко увеличило количество мусора на орбите.

МКС за свои 20 лет на орбите несколько раз маневрировала для того, чтобы уйти от кружащегося вокруг Земли мусора

НАСА следит за движением тысяч обломков - вплоть до величины маленького шарика - и регулярно маневрирует своими космическими аппаратами, чтобы избежать столкновений.

МКС за свои 20 лет на орбите тоже несколько раз предпринимала маневры - исключительно для того, чтобы уйти от кружащегося вокруг Земли мусора.

"Подобные случаи станут более распространенными, когда количество спутников связи, наблюдения и спутников-шпионов возрастет, а значит возрастет и количество обломков и старых аппаратов", - предупреждает Халаби.

Существующие международные соглашения сдерживают замусоривание орбиты. Звучат предложения расчистить околоземное пространство, применяя специальные сети.

Но некоторые считают, что решение проблемы - превратить мусор в предмет искусства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Космический мусор, сгорающий при входе в плотные слои атмосферы, можно использовать для создания метеоритных дождей по заказу. И это превзойдет самые эффектные фейерверки и салюты

Голландский художник и изобретатель Даан Росехарде (который известен своим нестандартным подходом к решению проблем человечества. - Прим. переводчика) сейчас сотрудничает с Европейским космическим агентством в Лаборатории космического мусора.

Он пытается придумать новые способы справиться с проблемой, в том числе и с помощью превращения обломков в искусственные падающие звезды, которые могли бы освещать небосклон не хуже фейерверка.

Согласно плану, фрагменты космического мусора направят в земную атмосферу, где они разом сгорят в назначенное время.

"Если космический мусор - не мусор, а ресурс, это меняет направление дискуссии и добавляет ему ценности", - говорит Росехарде. Он утверждает, что проект может быть осуществлен в ближайшие три года.

Если так и произойдет, снова встанут вопросы, с которыми человечество пытается разобраться с тех времен, когда наши далекие предки оставляли свои художественные следы на стенах пещер.

А именно: что такое эти рисунки животных и искусственные звезды в небе - просто вишенка на торте или знак чего-то более глубокого?

Демонстрируют ли они нашу изобретательность? Или это не более чем граффити, помогающие избавиться от того благоговейного ужаса, который внушает нам своим величием Вселенная, в которой мы живем?

Как всегда, красота - в глазах смотрящего.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.