Правообладатель иллюстрации Lockheed Martin

Из-за серии ужасных катастроф дирижабли в свое время проиграли битву за воздух самолетам. Но современные, более надежные технологии могут вернуть эти величественные воздушные корабли к жизни.

В фантастической трилогии Филипа Пулмана "Темные начала" цеппелины вовсю бороздят небеса - доставляют почту, перевозят солдат к месту боев, помогают исследователям Арктики. Почтовое отделение в Оксфорде, которым я пользуюсь, в фантазии Пулмана - дирижабельная станция, на которой можно сесть на вечерний воздушный корабль до Лондона.

Но когда оторвешься от книги, реальность выглядит огорчительно. Лишь горстка небольших дирижаблей летает над США, рекламируя такие торговые марки, как Goodyear и Carnival Cruise Line.

В прошлом году дирижабль унизился до того, что участвовал в установлении двух нелепых мировых рекордов (один из которых - самый быстрый набор текста на экране смартфона, когда тебя тащат на водных лыжах за дирижаблем).

Еще несколько гордых воздушных кораблей возят богатеньких туристов над полями и лесами Германии. Еще один замечен в небе над Амазонкой. Вот, пожалуй, и всё.

Но есть и хорошая новость: вполне возможно, что скоро наш мир кое-в-чем приблизится к фантазии Пулмана. Через четыре-пять лет, если все сложится удачно, одна из первых моделей громадного "Эрлендера" (Airlander), прозванного "летучим бродягой", впервые с 1928 года отправится к Северному полюсу.

На борту "Эрлендера" будут не исследователи Севера, а туристы, готовые выложить за это путешествие по 80 тысяч долларов. Билеты уже в продаже.

"Бродяга" не будет одинок в небесах. Примерно в то же время другое воздушное судно, напоминающее синего кита, длиной 150 м (примерно как "Аэробус A380") и высотой с 12-этажное здание, должно подняться над сборочным цехом в жарком и влажном китайском городе Цзинмэнь.

Его предназначением будет доставлять тяжелые грузы в самые труднодоступные места. В его отношении создатели имеют амбиции размером с "Боинг". В течение ближайших 10 лет они планируют ввести в эксплуатацию по всему миру около 150 таких дирижаблей.

Из исторической литературы нам известно, что страшная катастрофа дирижабля "Гинденбург" , случившаяся в мае 1937 года, положила конец короткой, но славной эре этих воздушных кораблей. Но на самом деле все не совсем так.

Правообладатель иллюстрации HAV Image caption Конструкция дирижабля HAV такова, что ему не требуются ни швартовочная мачта, ни наземная бригада, как это было у традиционных моделей

Американские ВВС продолжали использовать дирижабли для выслеживания вражеских подводных лодок во время Второй мировой войны. Американская дирижабельная корпорация производила эти воздушные суда для рекламных целей. Фирма Zeppelin в Германии создавала новые, более крупные и технически продвинутые дирижабли.

Инженеры и пилоты строили свои карьеры в индустрии, которая вроде бы не должна была уже существовать.

Тем не менее, будет справедливым отметить: многие, поначалу хвастливо раскручиваемые, проекты терпели неудачу - из-за плохого финансирования, из-за того, что во главе их стояли мечтатели, когда нужен был кто-то типа прагматичного Генри Форда.

Трудность задачи построить гигантский дирижабль порой недооценивается. Те компании, которым удавалось продавать свои воздушные суда, строили их вручную, и это был довольно мучительный процесс.

Сегодняшние производители преисполнены решимости вести бизнес иначе

Спрос на большие дирижабли существовал, но производители не могли найти достаточно средств на разработку таких проектов.

Сегодняшние производители преисполнены решимости вести бизнес иначе.

"Эрлендер" создается компанией "Гибридные воздушные суда" (Hybrid Air Vehicles, HAV), основанной в 2007 году Роджером Манком - британским конструктором дирижаблей с мировым именем (ныне покойным - прим. переводчика).

Новый технологический центр HAV расположен на окраине Бедфорда, в часе езды на север от Лондона, в шумном индустриальном окружении, в котором громадные складские помещения соседствуют с жилыми домами.

В большом зале технологического центра - модуль прототипа "Эрлендера" с полезной нагрузкой, все еще набитый всевозможным электронным оборудованием после заключительного испытательного полета.

Рядом - полноразмерный макет пассажирской кабины, той самой, которая полетит к Северному полюсу. Оказывается, я первый журналист, который ее видит.

В кабине - окна от пола до потолка по обе стороны. Пол прозрачный, на нем стоит овальный кожаный диван, с которого пассажиры будут с комфортом наблюдать за тем, что разворачивается у них под ногами и вокруг, попивая коктейли (барная стойка тоже есть).

Правообладатель иллюстрации HAV Image caption Сначала компания HAV строила свой "Эрлендер" для американских вооруженных сил

"Эрлендер" выглядит не очень похоже на традиционные воздушные суда из книг Пулмана. Причина проста - гибридная конструкция, которая позволяет ему летать быстрее и перевозить больше груза, чем модели конкурентов. Ему не нужны большая наземная бригада, швартовочная мачта и ангар, когда он на земле.

Поначалу дирижабль создавался для американских вооруженных сил. Когда в 2013 году программу закрыли, производство вернулось в Британию. Дирижабль переделали под мирные нужды и назвали "Эрлендер-10". После семи испытательных полетов он был списан в январе 2019 года.

Пассажиры будут с комфортом наблюдать за тем, что разворачивается у них под ногами и вокруг, попивая коктейли

Проблема для инвесторов и потенциальных покупателей состоит в том, что это все еще дорогая конструкция с относительно высокой степенью риска.

"Эрлендер" - единственный полноразмерный гибридный дирижабль, когда-либо поднимавшийся в воздух. Обычных дирижаблей существовало сотни.

"Наши полеты доказали всему миру, что "Эрлендер" - это всерьез, - говорит Ник Олмэн, главный операционный директор в HAV. - Раньше всегда был риск, что люди воспринимают наше детище как один из слайдов презентации PowerPoint".

"Добавление гелия в смесь, которой наполняется дирижабль, и ряд других технологических новинок дает определенные преимущества, - добавляет он. - Одно из них - выносливость конструкции. Мы можем перевозить больший груз более длительное время в сравнении с маленькими дронами, и главное - не за такие уж большие деньги. Эксплуатационные расходы - очень важный фактор для таких наших клиентов, как военные".

Правообладатель иллюстрации Lockheed Martin Image caption У американского аэрокосмического гиганта - корпорации Lockheed Martin - тоже есть своя концепция дирижабля

"Компании, занимающиеся коммерческими пассажирскими перевозками, тоже заинтересованы, - говорит Ребекка Зайтлин, менеджер по работе со СМИ. - Мы ведем переговоры с теми, кто хотел бы использовать наш воздушный корабль в более традиционной сфере, поскольку растет спрос на экологичные виды транспорта, люди не хотят летать самолетами, предпочитая более долгие, более дорогие способы передвижения, но производящие при этом меньше вредных для атмосферы выбросов".

Гибридные дирижабли уже сейчас загрязняют атмосферу гораздо меньше, чем обычный самолет. Теперь HAV получила от британского правительства и индустрии более миллиона фунтов на то, чтобы свести загрязнение к нулю. Для громадного воздушного корабля разрабатывается специальный электродвигатель.

Люди не хотят летать самолетами, предпочитая более долгие, более дорогие способы передвижения, но производящие меньше вредных выбросов

Несмотря на свой размер, "Эрлендер-10" все-таки относительно небольшой. Заказчикам, которые хотят использовать его для перевозки тяжелых грузов, стоит подождать, пока не будет готов "Эрлдендер-50", который уже в разработке. Это как раз та рыночная ниша, где, как считают, дирижабли будут наиболее востребованы.

Сборочное производство концерна Lockheed Martin в Палмдейле (штат Калифорния) когда-то было знаменито тем, что здесь создавались стратегические разведывательные самолеты ВВС США U-2 и SR-71 ("Черный дрозд").

Известность снова может прийти к производству, но уже по другому поводу - сборка дирижаблей. Здесь американский аэрокосмический гигант работает над собственной программой гибридных воздушных судов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Современная конструкция дирижаблей куда надежней и безопасней, чем та, что была в 1930-х, когда случилась трагедия с "Гинденбургом"

LMH-1, детище "Локхида", впервые показанное на Парижском авиасалоне в 2015 году, похоже по размеру и форме на "Эрлендер". Как и британские конкуренты, компания Lockheed сначала построила демонстрационный концептуальный экземпляр.

Но, в отличие от HAV, американцы пока на раннем этапе создания прототипа. Как только Lockheed наберет достаточно заказчиков своего дирижабля, сборочное предприятие в Палмдейле приступит к работе над ним.

"Спрос возникает там, где есть неудовлетворенные заказчики, - говорит Роберт Бойд, руководитель программы в Lockheed. - Мы заметили нужду в надёжном и жизнеспособном решении, в результате которого появится воздушный корабль, перевозящий тяжелые грузы в отдаленные районы с плохой или полностью отсутствующей инфраструктурой".

"Причем вполне возможно, что когда дирижабли выйдут на рынок, обнаружатся новые сферы и способы их применения".

Еще один дирижабль, напоминающий синего кита, известен под легко запоминающимся именем LCA60T. Несмотря на свою несколько необычную форму, этот воздушный корабль сконструирован так, чтобы снизить риск и стоимость - и чтобы в итоге проект состоялся.

Когда дирижабли выйдут на рынок, обнаружатся новые сферы и способы их применения

Несмотря на сверхсовременную начинку, электродвигатели и ультраконденсаторы, это по сути старый добрый, опробованный и испытанный цеппелин - примерно такой, как в книгах Пулмана.

LCA60T - продукт хорошо финансируемого и амбициозного парижского стартапа Flying Whales ("Летающие киты"), основанного Себастьеном Бугоном.

У Flying Whales - впечатляющий список акционеров, включающий в себя правительства Франции, Китая и канадской провинции Квебек. 25% бизнеса принадлежит китайской China Aviation Industry General Aircraft Co Ltd (CAIGA), у которой репутация компании, решительно продвигающей новые технологии.

Правообладатель иллюстрации Flying Whales Image caption Flying Whales строят новый дирижабль для французской нефтяной компании Total

Flying Whales хотят вести бизнес иначе. Стартап собрал 320 млн долларов на то, чтобы открыть производство своего дирижабля в Бордо (Франция), под Монреалем (Канада) и в Цзинмэне (Китай).

С одной из компаний "Киты" вступили в партнерство для разработки методов массового производства воздушных кораблей. С другой разработан воздушный док в 30 м высотой, чтобы минимизировать инфраструктуру на земле.

Подписан протокол о намерениях с ведущим оператором международных аэропортов - планируется построить по всему миру 150 баз для дирижаблей. Оператор также согласился приобрести долю в компании.

В конце этого года Flying Whales намерена начать рассчитанную на два года разработку собственного гибридного воздушного судна для французской нефтяной компании Total. Назвали его "Манта", и будет он намного меньше, чем у HAV и Lockheed.

Флот из 50 таких дирижаблей будет заниматься доставкой материалов и исследовательского оборудования, слишком тяжелого для дронов. В настоящее время у компании нет планов строить более крупные воздушные суда.

Теперь низкий уровень выбросов углерода привлечет многих

Уже после моего визита в HAV компания объявила, что два покупателя письменно подтвердили свое намерение купить "Эрлендеры". HAV также собирается возобновить партнерство с вооруженными силами США и предложить Пентагону военный вариант "Эрлендера".

В альтернативном Оксфорде, изображенном в романах Пулмана, всегда была доля правды. Теперь его фантазии могут стать реальностью.

Есть старая фотография 1913 года, на которой - приземлившийся в Юниверсити-паркс дирижабль, окруженный зеваками. В 1930-м огромный британский R100 парил над центром Оксфорда, остановив движение. В 2007-м один местный предприниматель предложил начать коммерческие пассажирские полеты на воздушных кораблях - из Оксфорда в Кембридж за один час.

В 2007 году мир еще не был готов к такой идее. Возможно, теперь низкий уровень выбросов углерода привлечет многих. Я уже представляю себе цеппелин, отправляющийся вечерним рейсом в Лондон…

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.