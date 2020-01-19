Что, если бы женщины полностью управляли тем, когда и от кого забеременеть?

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Более трети всех беременностей на планете незапланированны, и наличие современных способов контрацепции не спасает. Как бы изменился наш мир, если бы женщины управляли тем, когда, в каком возрасте и от кого зачать ребенка?

На протяжении тысячелетий общество рассматривало женщину как существо более низкого порядка, чем мужчина, причем во всем - от биологии до интеллекта.

Ученые (исторически так сложилось, что почти все они были мужчинами) тоже смотрели на мир сквозь линзу этого представления - скажем, исследовали процесс размножения животных почти исключительно на примере самцов.

"Когда-то считалось, что женщины - это пассивный орган, в котором кружатся сперматозоиды, а яйцеклетка почти ничего не делает, - рассказывает Патрис Розенгрейв, исследователь из университета Отаго в Крайстчерче (Новая Зеландия). - Думали, что все зависит от мужчин, у которых сперма".

И только недавно ученые начали обнаруживать поразительное разнообразие методов, с помощью которых самки многих животных утверждают свое главенство в вопросе выведения потомства.

Самки лосося, например, способны тормозить или ускорять движение спермы тех или иных самцов - в зависимости от того, нужно ли отдать кому-то преимущество или нет.

Самки мышей и джунглевых кур могут выбирать сперму именно тех самцов, которые больше подходят по генам, что позволяет избегать межродственного скрещивания.

Самка дрозофилы может хранить сперму от разных самцов в специальных органах, чтобы использовать ее позже и именно от того самца, которого она выбрала.

Поскольку самцы уток склонны к изнасилованиям (даже групповым) и их длинный (может достигать 28 см - Прим. переводчика) пенис, напоминающий штопор, закручен по спирали против часовой стрелки, самки эволюционировали так, что их влагалище закручено в обратную сторону, по часовой стрелке, чтобы не допустить насильственного соития и оплодотворения.

Только недавно ученые начали обнаруживать поразительное разнообразие методов, с помощью которых самки многих животных утверждают свое главенство в вопросе выведения потомства

Да, люди не достигли таких успехов в "сексуальной гонке вооружений", как мухи, мыши или утки, но сейчас женщины обладают гораздо более широкими возможностями контроля, благодаря различным средствам регулирования рождаемости, таблеткам и, на крайний случай, абортам.

Но эти средства не везде доступны, не всегда обеспечивают гарантированный результат и не всеми одобряются. Женщины могут не захотеть использовать тот или иной из этих методов по культурным, религиозным или каким-то сугубо личным причинам.

А те, кто хочет, не всегда могут: в развивающихся странах и бедных регионах мира у женщин может просто не быть доступа к средствам регулирования рождаемости. Кроме того, есть страны, где аборты запрещены или морально осуждаются обществом.

Например, в США в ряде штатов приняты строгие законы против абортов. В Северной Ирландии возможность сделать аборт официально жестко ограничена.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие животные эволюционировали таким образом, что их самки в определенной степени могут выбирать, кто будет отцом их детей

Но даже если бы по всему миру женщины могли беспрепятственно пользоваться всеми имеющимися средствами регулирования рождаемости, факт остается фактом - эти средства не всегда работают.

Контрацептивы не всегда помогают, работниц секс-индустрии принуждают отказываться от использования презервативов, мужчины насилуют женщин, и некоторые женщины просто не имеют права голоса в вопросе, когда именно и как часто заниматься сексом.

Что, если все женщины вдруг стали бы обладать некоторыми из способностей животных? А именно: что, если женщины по мановению волшебной палочки обрели бы возможность в 100% случаев контролировать не только когда и в каком возрасте им забеременеть, но и от кого именно (включая и случаи изнасилования, когда речь не идет о выборе желательного партнера)?

Первым и наиболее очевидным результатом, конечно, будет конец незапланированных беременностей.

Почти по всей планете женщины уже и так имеют все меньше детей - по разным причинам. Тем не менее в 2012 году, одном из тех, данные по которому имеются, 40% из 85 млн беременностей в мире были незапланированными.

А в некоторых странах, таких, например, как США, процент еще выше - 45% из 6 млн ежегодных беременностей.

Для женщин настанет время, когда они, наконец, обретут внутреннее спокойствие.

"Их тело больше не подвергнется внезапной беременности - невероятно разрушительному процессу для организма", - заявляет Карен Ньюмэн, независимый консультант по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин (Лондон).

Больше не надо будет тратить деньги на контрацептивы, отпадут и их побочные эффекты.

Например, около 500 млн женщин принимали противозачаточные таблетки в тот или иной период своей жизни. Некоторые из них из-за этого испытывали депрессию, тревогу, страдали от мигрени, у некоторых случались тромбы.

Стерилизация (наиболее популярный в мире способ контрацепции) может стать причиной серьезных осложнений, включая смерть.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У женщин в наше время больше возможностей избежать нежелательной беременности, но далеко не у всех есть доступ к таким средствам

Но не приведет ли способность стопроцентно контролировать свои репродуктивные способности к тому, что женщины начнут вести более рискованную сексуальную жизнь? И к тому, что передаваемые половым путем заболевания расцветут пышным цветом?

"Мы не наблюдали такого, когда были изобретены эффективные средства контрацепции", - говорит Уэнди Чавкин, почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк), эксперт по вопросам охраны здоровья семьи, акушерства и гинекологии.

Одно из исследований с участием около 8 тыс. американок, например, не нашло никаких признаков того, что бесплатное предоставление средств контрацепции женщинам может вести к увеличению количества их сексуальных партнеров или частоты занятий сексом.

Не будет нежелательных беременностей - снизится и количество абортов. Это должны оценить и те, кто борется за запрещение абортов, и те, кто выступает за свободу выбора.

Кроме того, жизнь женщин станет безопаснее. Каждый год, согласно цифрам Всемирной организации здравоохранения, 25 млн женщин делают аборты в опасных, антисанитарных условиях, отдавая себя в руки непрофессионалов.

Это становится причиной серьезных осложнений, на излечивание которых ежегодно тратится 553 млн долларов. Такие аборты могут быть ответственны за 13% смертей женщин ежегодно.

От тех перемен, что мы тут рассматриваем чисто теоретически, будет лучше и женщинам, и обществу в целом

"На Западе, где аборты безопасны, наша гипотетическая ситуация не сильно повлияет на здоровье общества", - отмечает Чавкин.

"Но если ваш единственный выбор - позволить кому-то ковыряться у вас в шейке матки, как это часто происходит в ряде стран Африки или Латинской Америки, - то да, это изменит многое для женщин, которые сейчас либо погибают, либо становятся инвалидами".

Надо, впрочем, отметить, что и в нашей гипотетической ситуации останется место для абортов. Почему?

Потому что плановая беременность - это не только решение о зачатии. В течение следующих девяти месяцев женщине могут поставить медицинский диагноз, который повлияет на ее решение.

Может оказаться, что зародыш так развивается, что плод не сможет существовать вне матки. Или у женщины обнаружится болезнь, из-за которой роды будут представлять для нее смертельную опасность.

В конце концов, могут неожиданно измениться жизненные обстоятельства - женщина останется без работы или без поддержки партнера или мужа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хотя население планеты растет, почти во всех странах у женщин стало в среднем меньше детей, чем в прошлом

Рождаемость может упасть. Но это не значит, что рост населения планеты вдруг остановится (нынешние темпы приведут к тому, что к 2100 году в мире будет жить 10,9 млрд человек).

Женщины по-прежнему могут хотеть иметь нескольких сыновей и дочерей, да и менталитет того или иного общества, где традиционно от семьи ожидают многих детей, не так просто изменить.

Но если сложить все плюсы, то окажется, что от тех перемен, что мы тут рассматриваем чисто теоретически, будет лучше и женщинам, и обществу в целом.

"Если вы уберете то основное, из-за чего так много женщин не могут получить надлежащее образование, сделать карьеру и так далее (я имею в виду постоянное деторождение), то мир для них откроется так, как не открывался до этого никогда", - подчеркивает Сюзанна Мейхью, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

По словам Мейхью, более образованные женщины, достигающие больших успехов в работе, помогут мировой экономике, особенно развивающихся стран, расти более устойчивыми темпами.

И действительно, сейчас единственные страны, которым удалось достигнуть больших экономических успехов, не снижая темпов рождаемости, - это арабские государства, богатые нефтью.

Если в общественную сферу придет больше образованных, достигших многого в профессиональном смысле женщин, они смогут претендовать на те ведущие роли в обществе, которые раньше традиционно доставались мужчинам. Это радикально изменит мир, в котором мы живем - причем, как считает ряд экспертов, в лучшую сторону.

"Мы получим более сострадательное, более мирное и удовлетворенное жизнью общество, главными целями которого не будет зарабатывание как можно большего количества денег или обладание как можно большим количеством ядерных ракет", - говорит Мейхью, ссылаясь на результаты широкомасштабного исследования, показавшего, что женщинам-лидерам свойственны такие черты, как эмпатия и склонность отдавать приоритет общественным ценностям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Решая сами, когда и от кого рожать детей, женщины будут в состоянии получать то образование, которое хотят, и работать там, где хотят

Мы также, возможно, увидим, что женщины решают рожать в более зрелом возрасте. Уже сейчас многие откладывают это. Уверенность в том, что ты сможешь родить позднее, еще больше ослабит давление вековых представлений о том, что рожать надо молодой.

Конечно, такое решение поможет получить образование и сделать карьеру, но стоит сказать, что, откладывая роды до возраста 40-50 лет, мы рискуем увеличением процента детей, рождающихся с синдромом Дауна, говорит Мейхью.

И все-таки, подчеркивает она, куда более опасно для женщины рожать в возрасте тинейджера, чем в 40 лет. Кроме того, женщина, родившая в 40, может дать своему ребенку гораздо больше - и в материальном, и в духовном плане.

А что, если довести наш мысленный эксперимент до экстрима? Что, если женщины будут обладать способностями самок некоторых животных? Скажем, станут откладывать про запас сперму своих партнеров, чтобы потом выбрать наиболее достойного?

Это поднимает серьезные этические вопросы, относящиеся к согласию обеих сторон, и, скорее всего, подольет еще больше масла в огонь дебатов относительно прав мужчин в вопросе беременности сексуального партнера.

Между тем, сперма тех мужчин, которых будут считать донорами самого высокого качества (исходя из их интеллекта, внешности или еще каких-то черт) может стать ресурсом, за обладание которым начнется конкуренция.

"Возможно, некоторые женщины начнут исходить из того, что всегда можно найти кого-то лучшего в качестве отца твоих детей", - предполагает Рене Ферман, эволюционный биолог из Университета Западной Австралии (Перт).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока во всем мире не начнут относиться к женщине, как к равной мужчине, мы вряд ли увидим общество, в котором женщины полностью контролируют то, когда и от кого они хотят зачать ребенка

В связи с этим, однако, мужчины могут начать более ответственно относиться к использованию презервативов. Зная, что женщины могут сохранять сперму нескольких партнеров, мужчины могут впасть в паранойю - а их ли это ребенок? Тесты на отцовство станут еще более распространенным делом.

Со временем может получиться и так, что мужчины выработают у своей спермы новые качества - например, способность убивать сперматозоиды соперников.

Все это, конечно, поменяет динамику отношений. И некоторым мужчинам может очень не понравиться обретенная женщинами способность.

Они увидят в ней угрозу своей власти и постараются разработать ответные меры, чтобы ограничить фертильные способности женщин, снизить степень их контроля над собственным организмом и собственной жизнью, считает Чавкин.

"Или же они приложат все усилия, чтобы выставить женщину как эгоистичное существо, стремящееся нанести вред зародышу", - добавляет он.

Всё это, по правде говоря, напоминает какой-то фантастический роман-антиутопию.

Но даже если оставить в стороне эти фантазии, совершенно ясно одно, говорит Мейхью: мы далеки от такого мира, в котором женщины сами решают, когда и от кого им зачать ребенка. Потому что мы еще далеки от того мира, в котором женщины и мужчины равны.

"Даже в богатых странах то, о чем мы сейчас рассуждали, повлечет за собой радикальный отход от статус-кво. Должно будет измениться мировоззрение всего общества, - говорит она. - Я думаю, очень грустно и очень показательно то, как трудно нам представить такой принципиально иной мир".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.