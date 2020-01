“Человеческий” возраст вашей собаки: новая научная формула подсчета

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Что ж, это очевидно: ваш пес стареет быстрее, чем вы. Но новое исследование дает нам куда более ясное представление о том, насколько старой по сравнению с человеком будет собака в том или ином возрасте. Для самых нетерпеливых: график - во второй половине статьи.

Если вашему псу исполнилось 10 лет - сколько это, если сравнить с человеком? Широко распространено мнение, что возраст собаки, которой десять лет, примерно соответствует человеческим 70 годам.

Этот коэффициент пересчета (каждый прожитый год собаки равен семи человеческим), видимо, родился так: предполагаемую продолжительность жизни человека (примерно 77 лет) разделили на ожидаемую продолжительность жизни собаки (около 11 лет).

В основе этой нехитрой формулы лежит предположение, что каждый календарный год собачьей жизни - эквивалент семи годам жизни человека, причем в любом собачьем возрасте.

Однако новое исследование показывает: всё не так просто. И если взглянуть на некоторые основные контрольные показатели развития собачьего организма, вполне понятно, почему.

Например, представители большинства пород собак достигают половой зрелости в возрасте от шести до 12 месяцев (а 12 месяцев, как мы помним, по распространенным представлениям, соответствует человеческому возрасту семь лет).

С другой стороны, случается, что некоторые собаки доживают до 20 лет и более. Согласно коэффициенту пересчета "один год за семь", такой возраст будет соответствовать недостижимым для человека 140 годам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Судя по свежим исследованиям, наши четвероногие друзья достигают зрелого возраста гораздо быстрее, чем мы думали

Усложняет дело и то, что продолжительность жизни собаки сильно зависит от породы. Более мелкие собаки обычно живут дольше, из чего можно предположить, что они стареют медленнее, чем более крупные.

Из чего вытекает вопрос: что конкретно мы имеем в виду под возрастом? Самое простое определение - это количество времени, которое прошло с момента рождения, то есть хронологический возраст.

В случае с животными нам лучше ориентироваться на их биологический возраст

Есть, однако, и другие определения. Например, биологический возраст - более субъективная вещь. Он рассчитывается, исходя из оценки множества физиологических показателей развития конкретного человека, включающих, например, так называемый индекс немощности (который выводится, исходя из наличия заболеваний, имеющихся у человека, их количества и т.д.).

Есть и более объективные биомаркеры старения - например, уровень экспрессии генов (процесса, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в РНК или белок) или количество клеток иммунной системы. Скорость, с которой растет биологический возраст, зависит от генетически унаследованных факторов, психического здоровья и образа жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вместо того, чтобы подсчитывать проходящие годы, куда полезнее и точнее для определения реального возраста взглянуть на уровень метилирования ДНК собаки

Например, если вы едите много нездоровой пищи и курите вместо того, чтобы давать своему телу регулярную физическую нагрузку и придерживаться здоровой диеты, велики шансы на то, что ваш биологический возраст опережает хронологический.

А может быть и так, что вам 60, а выглядите вы на 40, потому что следите за собой.

Собачья жизнь

В случае с животными нам лучше ориентироваться на их биологический возраст.

Даже если вы знаете, что вашему хомячку шесть недель, вам это мало что скажет о том, на каком этапе жизни он находится - даже если вам известно, что обычно хомячки живут только три года.

Куда полезней знать, что ваш хомячок достиг возраста, в котором он может размножаться.

Авторы нового исследования процессов старения полагают, что самое разумное - вычислять биологический возраст с помощью так называемых эпигенетических часов - совокупности эпигенетических меток ДНК, накапливающихся с течением времени в организме любого млекопитающего.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В первый год своей жизни щенки растут настолько быстро, что за 12 месяцев достигают возраста, эквивалентного человеческому 31 году

В частности, степень метилирования (модификации молекулы ДНК) выглядит как достаточно точный показатель возраста. Многие важные физиологические маркеры (такие, например, как развитие зубов), по видимости, проявляются у разных видов при одном и том же уровне метилирования.

Таким образом, сравнивая уровни метилирования у лабрадоров-ретриверов и у людей, исследователи вывели формулу, с помощью которой можно привязать возраст собаки к его эквиваленту у человека.

Первый год жизни собаки примерно равен 31 году у человека

Вот эта формула: эквивалент человеческого возраста = 16 x ln (хронологический возраст собаки) + 31.

"ln" здесь - математическая функция, известная как натуральный логарифм. Натуральные логарифмы полезны для решения алгебраических уравнений, в которых неизвестная присутствует в качестве показателя степени. (Например, они используются для нахождения постоянной распада для известного периода полураспадарадиоактивного вещества или для оценки параметров аудио - интенсивности звука, звукового давления, громкости и проч. - Прим. переводчика).

На графике ниже можно видеть, как работает натуральный логарифм (и его конкуренты), если мы хотим перевести годы жизни собаки в человеческий эквивалент.

Красная кривая демонстрирует, что собаки в начале своей жизни необыкновенно быстро взрослеют. Но затем процесс старения замедляется, что означает: большую часть своей жизни ваш пес проводит в состоянии среднего возраста.

Полезно запомнить, что первый собачий год примерно равен 31 году у человека. Затем количество удвоений в хронологическом возрасте собаки увеличивает количество "человеческих" лет в 11 раз.

Что это означает? Пример: восемь календарных лет - это три удвоения (с одного до двух, с двух до четырех и с четырех до восьми). Что в итоге дает собачий возраст, эквивалентный 64 годам у человека (то есть 31 + 3x11). На нашем графике - это красная кривая.

Зеленая кривая - это старый и теперь дискредитированный коэффициент пересчета "один год за семь", который дает немыслимые для человека результаты в случае долгой жизни собаки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В отличие от людей собаки взрослеют необыкновенно быстро

Наверняка многие хозяева собак уже и так подозревали, что с коэффициентом "один год за семь" что-то неладно - не все так линейно. Они замечали, что поначалу их четвероногие питомцы взрослеют гораздо быстрее, чем предполагалось, если применять этот коэффициент.

Уточненная эмпирическая формула, предложенная несколько лет назад, гласит, что каждый из первых двух лет жизни собаки соответствует 12 годам жизни человека, а каждый из всех последующих лет - четырем человеческим.

На нашем графике эту формулу представляет голубая кривая, и она уже куда ближе к кривой, созданной новой логарифмической формулой.

Что все это означает на практике? Прежде всего то, что собаки достигают среднего возраста, возраста зрелости, куда быстрее, чем считает большинство их хозяев.

Об этом стоит вспомнить, когда ваш Рекс вдруг перестанет с прежним энтузиазмом реагировать на брошенный ему мячик - возможно, он уже ощущает себя довольно пожилым животным, несмотря на свой хронологический возраст.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бегать? Гулять? Нет, не хочу

Кристиан Йейтс - старший преподаватель математической биологии в Батском университете (Англия). Он - автор книги "Математика жизни и смерти" (The Maths of Life and Death).

Эта статья впервые была опубликована на сайте Conversation. Би-би-си перепечатывает ее в рамках лицензии Creative Commons.