Женщины, которые шили космические скафандры. Вручную
Ученый. Инженер. Космонавт. Такие профессии прежде всего приходят в голову, когда думаешь о покорении космоса. Но есть еще одна, родившаяся задолго до того, как человек начал исследование безвоздушного пространства Вселенной - швея. Без этого скромного ремесла космос не покорить.
Когда Джин Уилсон было семь, мать научила ее шитью. К девяти годам Уилсон уже научилась кроить и шить платья для кукол. Еще 10 лет спустя, в 1969-м, она стала одной из нескольких работниц в инженерно-производственной компании ILC Dover, которые шили скафандры для Нила Армстронга и Базза Олдрина, готовившихся к полету на Луну на корабле "Аполлон-11".
"Моя сестра работала в компании Playtex, которая в то время входила в ILC Dover, - рассказывает Уилсон. - Она шила бюстгальтеры и корсеты". Прочные, легкие, гибкие материалы, предназначенные для женского белья, оказались идеальными для скафандров.
Сестра сообщила Джин, что есть возможность поработать над пошивом скафандров для астронавтов миссии "Аполлон-11". "Мне тогда исполнилось лишь 19, я была очень молода. Но меня это очень взволновало".
Джин Уилсон ушла с прежней работы, где шила чемоданы. "Это было производство, все делалось очень быстро, - вспоминает она. - Когда я попала в ILC, где шили скафандры для "Аполлона", там всё происходило очень медленно. Из-за важности того, что мы делали, каждый шов тщательно проверялся, исследовался".
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Женщин обучали чтению чертежей, работе с инженерами и высокоточному шитью с использованием новейших ниток и многочисленных тончайших слоев специальной ткани.
"Даже если там было больше 20 слоев, это было толщиной с волосок, - вспоминает Уилсон. - Сколько могла стоить такая ткань? 5-6 долларов за ярд? Как бы не так. Почти 3 тысячи долларов. Ее хранили в сейфе".
Готовые скафандры отправляли в местную больницу в Дувре, штат Делавэр.
"Там их дважды просвечивали рентгеном, - рассказывает она, - чтобы убедиться, что мы ничего там не оставили - ни иголки, ничего другого. Бывали вечера, когда мы шли с работы домой, беспокоясь и думая: Господи, не оставила ли я в нем иголку? Иногда это стоило нам сна. Иногда приходилось и плакать - я по себе знаю, я плакала".
Уилсон работала над теми частями скафандра, которые закрывали торс, руки и ноги, а также над нашивками с именами астронавтов. Другие швеи - все они были женщины - специализировались на ботинках или перчатках, как Джоанн Томпсон. Перчаток требовалось много - и для тренировок, и для высадки на Луну.
Астронавты приезжали в Делавэр на примерки, подписывали девушкам свои фотографии и хвалили их работу. "Для рук каждого астронавта были отлиты формы", - рассказывает Томпсон.
Томпсон, как и Уилсон, научилась шить еще ребенком. Она пришла в ILC Dover со швейной фабрики и осталась там на 38 лет. Сейчас ей 82, и она вспоминает о бесконечных испытаниях пошитых женщинами скафандров.
В НАСА хотели быть уверены - в космосе костюм не подведет.
"Мы пробовали разные типы швов, образцы отсылались в лабораторию для строгой проверки на разрыв, - рассказывает Томпсон. - Мы трудились над ними целыми днями и знали, что их будут нещадно рвать. Но мы понимали, что от этого зависит жизнь человека, и продолжали работу".
В 1973-м, спустя всего год после того, как программа "Аполлон" была свернута, умение швей снова понадобилось - и оно спасло первую американскую орбитальную станцию, "Скайлэб".
Дело было так. Вскоре после запуска со станции сорвало теплоизолирующий и защищающий от мелких метеоритов экран. Внутри станции стала опасно нарастать температура (до +38°C). Нагрелась и внешняя сторона - до +80°C. Эксплуатация в таких условиях была невозможна.
Срочно нужна была замена экрану, и в НАСА решили соорудить своего рода зонтик. На помощь была вызвана Айлин Бейкер из компании-подрядчика General Electric.
"Он был размером 22 на 24 фута (примерно 6,7 на 7,3 м), этот кусок материала, - рассказывает Херб Бейкер, сын Айлин, который и сам в течение 42 лет работал в НАСА. - Это были очень тонкие слои алюминия и ламинированного нейлона, да плюс еще один тонкий слой нейлона. Одна сторона была ярко-оранжевой, другая - серебряной".
"Они назвали эту конструкцию зонтиком - и она действительно была похожа на зонтик. Ее свернули, а потом развернули через шлюзовый отсек". ("Зонтик» был доставлен на станцию вместе с первой экспедицией. - Прим. переводчика.)
"Зонтик" как замена теплоизолирующему экрану прекрасно справился с задачей. А фотография Айлин за швейной машинкой, окруженной волнами теплозащитного материала, который держат несколько человек, до сих пор висит на стене в Центре космических исследований НАСА им. Джонсона.
Там работали и Херб Бейкер, и его мать Айлин, скончавшаяся в 2004 году.
Шитье теплозащиты продолжилось с развитием программы космических челноков. Джин Райт перешла в United Space Alliance, компанию-подрядчик НАСА, из магазина одежды. Ее новой работой стало шитьё теплоизоляционных одеял для шаттлов.
"Мы шили гораздо больше, чем можно было бы подумать, - рассказывает Райт. - Потому что те 2200 одеял сшивались вручную".
"Мы также делали теплоизолирующие барьеры. Каждый требовал четырехдневного ручного труда. В среднем уходило 17 часов на то, чтобы вдвоем сшить вместе 12 штук в одно кольцо. И их хватало примерно на три полета. Так что трудиться приходилось не покладая рук".
Полеты шаттлов закончились в 2011-м, скафандр Нила Армстронга давно в музее. Но в ILC Dover продолжают использовать швей для изготовления космических скафандров. Единственное отличие - в коллективе появился мужчина.
"Основной принцип космического скафандра не изменился, - говорит историк компании ILC Dover Билл Эйри. - По большому счету те же самые скафандры с некоторыми модификациями используются и на Международной космической станции. И, безусловно, от них зависит человеческая жизнь. Если астронавт выйдет на космическую прогулку, а скафандр его подведет, то… Он должен выдерживать до шести-семи часов эксплуатации в открытом космосе. А то и все восемь".
Шитье по-прежнему используют в разных сферах космической индустрии. Автоматический аппарат "БепиКоломбо" совместной миссии Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований сейчас летит к Меркурию, и у него на борту - рукоделие Ивонн Майер, специалистки из аэрокосмической компании RUAG (Австрия).
Майер начинала карьеру в школе дизайна. "Мне никогда не была интересна одежда, - говорит она. - Куда увлекательнее делать что-то, связанное с техникой. Поэтому я шью теплоизоляцию для космических аппаратов".
Дело рук Майер - защита инструментов космического аппарата от температур вплоть до 450°C (842 градуса по Фаренгейту).
"Мы пользуемся специальными швейными машинами с длинными рукавами, и если есть места, до которых машине не дотянуться, мы шьем вручную. И если материал слишком толстый, мы тоже вынуждены шить вручную".
"Сестры по швейной машинке", наконец, заслужили почет и признание. Все они прокладывают свой стежок прямо к звездам.
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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.