Женщины, которые шили космические скафандры. Вручную

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Ученый. Инженер. Космонавт. Такие профессии прежде всего приходят в голову, когда думаешь о покорении космоса. Но есть еще одна, родившаяся задолго до того, как человек начал исследование безвоздушного пространства Вселенной - швея. Без этого скромного ремесла космос не покорить.

Когда Джин Уилсон было семь, мать научила ее шитью. К девяти годам Уилсон уже научилась кроить и шить платья для кукол. Еще 10 лет спустя, в 1969-м, она стала одной из нескольких работниц в инженерно-производственной компании ILC Dover, которые шили скафандры для Нила Армстронга и Базза Олдрина, готовившихся к полету на Луну на корабле "Аполлон-11".

"Моя сестра работала в компании Playtex, которая в то время входила в ILC Dover, - рассказывает Уилсон. - Она шила бюстгальтеры и корсеты". Прочные, легкие, гибкие материалы, предназначенные для женского белья, оказались идеальными для скафандров.

Сестра сообщила Джин, что есть возможность поработать над пошивом скафандров для астронавтов миссии "Аполлон-11". "Мне тогда исполнилось лишь 19, я была очень молода. Но меня это очень взволновало".

Джин Уилсон ушла с прежней работы, где шила чемоданы. "Это было производство, все делалось очень быстро, - вспоминает она. - Когда я попала в ILC, где шили скафандры для "Аполлона", там всё происходило очень медленно. Из-за важности того, что мы делали, каждый шов тщательно проверялся, исследовался".

Женщин обучали чтению чертежей, работе с инженерами и высокоточному шитью с использованием новейших ниток и многочисленных тончайших слоев специальной ткани.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Сшитые вручную скафандры должны выдерживать все космические нагрузки

"Даже если там было больше 20 слоев, это было толщиной с волосок, - вспоминает Уилсон. - Сколько могла стоить такая ткань? 5-6 долларов за ярд? Как бы не так. Почти 3 тысячи долларов. Ее хранили в сейфе".

Готовые скафандры отправляли в местную больницу в Дувре, штат Делавэр.

"Там их дважды просвечивали рентгеном, - рассказывает она, - чтобы убедиться, что мы ничего там не оставили - ни иголки, ничего другого. Бывали вечера, когда мы шли с работы домой, беспокоясь и думая: Господи, не оставила ли я в нем иголку? Иногда это стоило нам сна. Иногда приходилось и плакать - я по себе знаю, я плакала".

Мы трудились над швами целыми днями и знали, что их будут нещадно рвать Джоанн Томпсон, космическая швея

Уилсон работала над теми частями скафандра, которые закрывали торс, руки и ноги, а также над нашивками с именами астронавтов. Другие швеи - все они были женщины - специализировались на ботинках или перчатках, как Джоанн Томпсон. Перчаток требовалось много - и для тренировок, и для высадки на Луну.

Астронавты приезжали в Делавэр на примерки, подписывали девушкам свои фотографии и хвалили их работу. "Для рук каждого астронавта были отлиты формы", - рассказывает Томпсон.

Томпсон, как и Уилсон, научилась шить еще ребенком. Она пришла в ILC Dover со швейной фабрики и осталась там на 38 лет. Сейчас ей 82, и она вспоминает о бесконечных испытаниях пошитых женщинами скафандров.

В НАСА хотели быть уверены - в космосе костюм не подведет.

Правообладатель иллюстрации ILC Dover, LP Image caption Каждый шов проверялся с невероятной тщательностью

"Мы пробовали разные типы швов, образцы отсылались в лабораторию для строгой проверки на разрыв, - рассказывает Томпсон. - Мы трудились над ними целыми днями и знали, что их будут нещадно рвать. Но мы понимали, что от этого зависит жизнь человека, и продолжали работу".

В 1973-м, спустя всего год после того, как программа "Аполлон" была свернута, умение швей снова понадобилось - и оно спасло первую американскую орбитальную станцию, "Скайлэб".

Дело было так. Вскоре после запуска со станции сорвало теплоизолирующий и защищающий от мелких метеоритов экран. Внутри станции стала опасно нарастать температура (до +38°C). Нагрелась и внешняя сторона - до +80°C. Эксплуатация в таких условиях была невозможна.

Трудиться приходилось не покладая рук Джин Райт, швея United Space Alliance

Срочно нужна была замена экрану, и в НАСА решили соорудить своего рода зонтик. На помощь была вызвана Айлин Бейкер из компании-подрядчика General Electric.

"Он был размером 22 на 24 фута (примерно 6,7 на 7,3 м), этот кусок материала, - рассказывает Херб Бейкер, сын Айлин, который и сам в течение 42 лет работал в НАСА. - Это были очень тонкие слои алюминия и ламинированного нейлона, да плюс еще один тонкий слой нейлона. Одна сторона была ярко-оранжевой, другая - серебряной".

"Они назвали эту конструкцию зонтиком - и она действительно была похожа на зонтик. Ее свернули, а потом развернули через шлюзовый отсек". ("Зонтик» был доставлен на станцию вместе с первой экспедицией. - Прим. переводчика.)

"Зонтик" как замена теплоизолирующему экрану прекрасно справился с задачей. А фотография Айлин за швейной машинкой, окруженной волнами теплозащитного материала, который держат несколько человек, до сих пор висит на стене в Центре космических исследований НАСА им. Джонсона.

Там работали и Херб Бейкер, и его мать Айлин, скончавшаяся в 2004 году.

Шитье теплозащиты продолжилось с развитием программы космических челноков. Джин Райт перешла в United Space Alliance, компанию-подрядчик НАСА, из магазина одежды. Ее новой работой стало шитьё теплоизоляционных одеял для шаттлов.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Знаменитая фотография Айлин Бейкер, шьющей "зонтик" для "Скайлэб"

"Мы шили гораздо больше, чем можно было бы подумать, - рассказывает Райт. - Потому что те 2200 одеял сшивались вручную".

"Мы также делали теплоизолирующие барьеры. Каждый требовал четырехдневного ручного труда. В среднем уходило 17 часов на то, чтобы вдвоем сшить вместе 12 штук в одно кольцо. И их хватало примерно на три полета. Так что трудиться приходилось не покладая рук".

Полеты шаттлов закончились в 2011-м, скафандр Нила Армстронга давно в музее. Но в ILC Dover продолжают использовать швей для изготовления космических скафандров. Единственное отличие - в коллективе появился мужчина.

Безусловно, от них зависит человеческая жизнь Билл Эйри, историк компании ILC Dover

"Основной принцип космического скафандра не изменился, - говорит историк компании ILC Dover Билл Эйри. - По большому счету те же самые скафандры с некоторыми модификациями используются и на Международной космической станции. И, безусловно, от них зависит человеческая жизнь. Если астронавт выйдет на космическую прогулку, а скафандр его подведет, то… Он должен выдерживать до шести-семи часов эксплуатации в открытом космосе. А то и все восемь".

Шитье по-прежнему используют в разных сферах космической индустрии. Автоматический аппарат "БепиКоломбо" совместной миссии Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований сейчас летит к Меркурию, и у него на борту - рукоделие Ивонн Майер, специалистки из аэрокосмической компании RUAG (Австрия).

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Скафандры должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать долгие полеты, но и достаточно гибкими, чтобы космонавтам было в них удобно

Майер начинала карьеру в школе дизайна. "Мне никогда не была интересна одежда, - говорит она. - Куда увлекательнее делать что-то, связанное с техникой. Поэтому я шью теплоизоляцию для космических аппаратов".

Дело рук Майер - защита инструментов космического аппарата от температур вплоть до 450°C (842 градуса по Фаренгейту).

"Мы пользуемся специальными швейными машинами с длинными рукавами, и если есть места, до которых машине не дотянуться, мы шьем вручную. И если материал слишком толстый, мы тоже вынуждены шить вручную".

"Сестры по швейной машинке", наконец, заслужили почет и признание. Все они прокладывают свой стежок прямо к звездам.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.