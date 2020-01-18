Зловещий парацетамол и другие таблетки: как они меняют нашу личность

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Их действие связывают с агрессивным поведением на дороге, с патологическим увлечением азартными играми, с запутанными случаями мошенничества. Некоторые из них делают нас менее невротичными, другие могут даже влиять на наши отношения с людьми.

Выходит, что многие обычные лекарственные средства влияют не только на наш организм, но и на то, как работает наш мозг. Как это получается и почему об этом не предупреждают предостерегающими надписями на упаковках?

"Пациенту No 5" было далеко за 50, когда обращение к врачу изменило его жизнь.

У него был диабет, и он дал согласие на участие в исследовании, авторы которого хотели понять, помогут ли ему статины - лекарство, понижающее уровень холестерина.

Поначалу все шло нормально. Но вскоре после начала приема препарата его жена стала замечать зловещие перемены.

Ранее вполне здравомыслящий человек, он стал испытывать приступы гнева, и, непонятно почему, начал агрессивно вести себя за рулем.

Однажды он даже заявил членам своей семьи, чтобы они держались от него подальше, если не хотят попасть в больницу.

Опасаясь, что случится что-нибудь страшное, "пациент No 5 " прекратил садиться за руль. Но и его поведение в машине в качестве пассажира было таково, что его жена часто вынуждена была на полпути и поворачивать домой.

В таких случаях она сажала его одного перед телевизором, чтобы он успокоился. И она начала уже опасаться за собственную безопасность.

А потом однажды "пациента No 5" осенило. "До него вдруг дошло: так ведь все эти проблемы начались после того, как я приступил к участию в исследовании", - рассказывает Беатрис Голом, руководящая коллективом ученых в Калифорнийском университете (Сан-Диего).

Встревоженные, муж и жена обратились за разъяснениями к организаторам исследования. "Те повели себя очень враждебно. Они заявили, что это не может быть связано с приемом лекарства, и мужчине следует продолжать его прием и оставаться одним из участников исследования", - говорит Голом.

К добру ли, к худу ли, но к тому времени характер пациента уже настолько изменился в сторону сварливости, что он просто проигнорировал эти советы врачей. Спустя две недели его старая личность вернулась к нему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Антидепрессанты могут не только улучшать настроение, они влияют на поведение в целом, показывают исследования

Но другим не так повезло. На протяжении лет Голом собирает рассказы пациентов со всех Соединенных Штатов - о распавшихся браках, разрушенных карьерах, об удивительно большом числе мужчин, которые были на грани того, чтобы убить собственную жену.

И почти в каждом из таких случаев угрожающие симптомы появлялись после того, как люди начинали принимать статины. И тут же исчезали, как только они бросали пить это лекарство. Один мужчина даже пять раз бросал и снова начинал, пока не понял, что именно статины - причина того, что с ним происходит.

По словам Голом, всё это довольно типично: по ее опыту, большинство пациентов не может осознать перемен, которые происходят в их характере, не говоря уже о том, чтобы связать их с тем препаратом, который начали принимать.

В некоторых случаях такое понимание приходит слишком поздно: с исследовательницей выходили на связь многие родственники таких людей, включая ученого с международной известностью и бывшего редактора правового издания, покончивших с собой.

Нам известно, что психоделики искривляют сознание. Но, оказывается, совершенно обычные лекарства тоже способны на такое.

От парацетамола до гистаминных препаратов, от антидепрессантов до статинов и лекарств от астмы, они, как показывают новые и новые исследования, могут делать нас излишне импульсивными, вспыльчивыми или беспокойными.

Они могут снижать уровень сочувствия к незнакомым людям и даже манипулировать основополагающими аспектами нашего характера, нашей личности - например, тем, насколько мы невротичны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мы далеко не всегда обладаем информацией о том, к чему может привести прием того или иного лекарства

У большинства людей такие перемены едва заметны. Но у некоторых они могут быть значительны.

В 2011 году один француз, отец двоих детей, подал в суд на фармацевтическую компанию GlaxoSmithKline, утверждая, что лекарство, которое он принимал от болезни Паркинсона, превратило его в азартного игрока и страстного любителя однополого секса, и что именно оно - причина его рискованного поведения, приведшего к тому, что его изнасиловали.

Психоделики искривляют сознание - но, оказывается, совершенно обычные лекарства тоже способны на такое

В 2015 году мужчина, преследовавший в интернете молодых девушек, прибегнул к похожей линии защиты: он утверждал, что лекарство для борьбы с ожирением снизило его способность контролировать свои импульсы и желания.

Снова и снова мы сталкиваемся с тем, что убийцы пытаются представить причиной того, что они совершили, седативные средства или антидепрессанты.

Если в этих утверждениях содержится правда, то последствия могут быть серьезными. Список потенциально виновных включает в себя некоторые из наиболее широко применяемых в мире лекарственных средств. Что означает: даже если на уровне отдельного человека влияние таких препаратов незначительно, тем не менее они изменяют личности миллионов людей.

Исследования этого влияния - как нельзя кстати. Наш мир погружен в кризис чрезмерного приема лекарств. В одних только США каждый год покупается до 49 тыс. тонн парацетамола (выходит примерно по 298 таблеток парацетамола на человека), а средний американец за год потребляет количество лекарств по рецептам на 1 200 долларов.

По мере того, как население нашей планеты все больше стареет, наше увлечение лекарствами будет все больше и больше выходить из-под контроля. Например, уже сейчас в Великобритании один из каждых десяти пожилых людей старше 65 еженедельно принимает восемь разных лекарств.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В США каждый год потребляется более 49 000 тонн парацетамола - в среднем по 298 таблеток на человека

Как все эти препараты влияют на наш мозг? И не пора ли начать помещать на упаковках предупреждающие надписи?

Голом поначалу считала, что связь между приемом статинов и изменениями в характере могла быть выявлена еще пару десятилетий назад, после серии пугающих открытий, говорящих о том, что люди с пониженным уровнем холестерина с большей вероятностью умирают насильственной смертью.

Но однажды в случайном разговоре с экспертом по холестерину о подобной потенциальной связи тот отмел ее аргументы как очевидную чепуху.

"И тогда я сказала себе: а откуда мы это знаем?" - рассказывает Голом. Она стала тщательно изучать научную и медицинскую литературу по этой теме. "Я нашла поразительно много подтверждений - больше, чем могла себе представить", - говорит она.

Люди с пониженным уровнем холестерина с большей вероятностью умирают насильственной смертью

Начать хотя бы с того, что есть исследования приматов, которых переводили на низкохолестериновую диету и они становились более агрессивными.

Описывался даже потенциальный механизм этого: снижение холестерина у животных, судя по всему, влияет на уровень серотонина, важного нейромедиатора, "гормона настроения", принимающего участие в регулировании поведения.

Даже мухи-дрозофилы начинают драться, если вы изменяете у них уровень серотонина. И на людей это тоже влияет не лучшим образом - исследования связывают такое со склонностью к насилию, импульсивностью, самоубийствами и убийствами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мухи-дрозофилы становились более агрессивны, когда у них изменяли уровень серотонина

Если статины влияют на работу мозга человека, то это, вероятно, прямое следствие их способности понижать уровень холестерина.

За последние годы появилось много новых свидетельств этому. Результаты нескольких исследований подкрепили гипотезу о потенциальной связи между раздражительностью и приемом статинов - в том числе и в ходе проведенных Голом (с участием более 1000 человек) рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), считающихся золотым стандартом получения научных данных о новых медицинских вмешательствах.

РКИ Голом показало, что лекарство повышало агрессию у женщин в постклимактерический период, но, странным образом, никак не отражалось на поведении мужчин.

В 2018 году одно из исследований обнаружило схожий эффект у рыб - кажется, механизм, связывающий уровень холестерина и агрессию, существует уже миллионы лет.

Голом продолжает пребывать в убеждении, что пониженный холестерин и, как следствие, статины могут вызывать изменения в поведении как женщин, так и мужчин, но глубина влияния может очень сильно различаться от человека к человеку.

Но самое неприятное открытие, которое сделала Голом, - это вовсе не возможное воздействие обычных лекарств на нашу личность. Это общее отсутствие интереса к такому воздействию.

"Упор делается на том, что врачи могут легко проверить", - объясняет она. По ее словам, в течение долгого времени исследования побочных действий статинов сосредотачивались на мышцах и печени, потому что любые проблемы с этими органами можно обнаружить с помощью стандартных анализов крови.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые лекарства могут влиять на ваше поведение за рулем

Исследователь из Университета Огайо Доминик Мишковский тоже заметил это. "Мы много знаем о физиологическом воздействии лекарств, - говорит он, - но мы не понимаем, как они влияют на поведение человека".

Собственные исследования Мишковского обнаружили зловещие побочные эффекты от приема парацетамола. Ученым было давно известно, что этот препарат уменьшает физическую боль, снижая активность в некоторых участках мозга - таких как островковая доля, которая играет важную роль в наших эмоциях.

Эти участки принимают участие в создании ощущения межличностных и социальных проблем, и парацетамол удивительным образом может облегчить нам психологическую боль, например, если нас отвергли.

Недавние исследования показали еще одну интересную вещь: в нашем мозге центры боли - одновременно центры эмпатии, сопереживания эмоциональному состоянию другого человека.

Исследования Мишковского обнаружили зловещие побочные эффекты от приема парацетамола

Например, сканирование при помощи ФМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) показало, что при боли и при так называемой позитивной эмпатии (радости за другого человека) в мозгу становятся активны одни и те же участки.

Исходя из этой находки, Мишковский задумался: а не ослабляют ли болеутоляющие средства нашу способность сочувствовать другим?

Вместе с коллегами из Огайо он набрал добровольцев из студентов университетов и разделил на две группы. Одной группе давали стандартную дозу парацетамола (1000 мг), а другой - плацебо.

Затем их попросили прочитать разные вдохновляющие сюжеты из жизни других людей - например, об удаче некого Алекса, который наконец-то набрался смелости и попросил девушку о свидании (и она согласилась).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Леводопа - наиболее эффективное лекарство от болезни Паркинсона, но у него есть неожиданные побочные эффекты

В результате оказалось, что парацетамол существенно снижает нашу способность радоваться за других - задумайтесь теперь, как это лекарство может ежедневно влиять на формирование отношений у миллионов людей по всему миру.

"Я уже не начинающий исследователь, - говорит Мишковский, - и, честно говоря, результаты этих экспериментов - самые тревожащие, с которыми я сталкивался. Особенно потому, что я хорошо представляю, какое огромное число людей подвергается такому воздействию. Когда вы даете кому-то лекарство, вы даете его не просто отдельному человеку - вы даете его общественной системе. И нам совершенно непонятно воздействие этих лекарств в более широком контексте".

Эмпатия определяет не только то, что вы хороший человек, или что вы плачете, когда смотрите грустный фильм.

Эта эмоция имеет много практических плюсов, среди которых - более стабильные отношения с любимым человеком, более приспособленные к жизни дети, более успешная карьера.

Некоторые ученые даже предположили, что эмпатия - причина успеха человека как биологического вида.

Все это поневоле заставляет задуматься, какие последствия для всего человечества будет иметь снижение способности испытывать эмпатию.

Некоторые ученые даже предположили, что эмпатия - причина успеха человека как биологического вида

Формально парацетамол не меняет нашего характера, поскольку эффект от его приема сохраняется на протяжении всего нескольких часов и немногие из нас принимают его постоянно.

Но, как подчеркивает Мишковский, мы должны быть информированы о том, как он на нас влияет, что поможет нам принимать здравые решения по поводу его использования.

"Точно так же, как мы знаем, что не стоит садиться за руль, когда выпьешь, нам не стоит принимать парацетамол, если нам предстоит оказаться в ситуации, где от нас потребуется эмоциональный отклик - допустим, серьезный разговор с партнером или с коллегой".

Одна из причин, по которой лекарства оказывают такое психологическое влияние, состоит в том, что наш организм - это не просто мешок с разными органами, омываемыми физиологическими жидкостями и химическими соединениями. Это система, в которой разные процессы тесно взаимосвязаны.

Например, ученым уже было известно, что прием лекарств от астмы иногда влияет на поведение больных и порой ведет к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности. А недавно одно из исследований обнаружило, что существует таинственная связь между этими двумя заболеваниями: имея одно из них, вы увеличиваете риск заболеть другим на 45-53%.

Никто не знает почему. Есть идея, что лекарства от астмы вызывают синдром дефицита внимания и гиперактивности, поскольку изменяют уровень серотонина или химических веществ, вызывающих воспалительные процессы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Существует множество отчетов о том, что прием статинов приводил к серьезным изменениям в характере пациента

Иногда связь легко проследить. В 2009 году коллектив психологов из Северо-Западного университета (штат Иллинойс) решил проверить, влияют ли антидепрессанты на наш характер.

В частности, ученых особенно интересовал невротизм - одна из черт характера, проявляющаяся в беспокойстве, страхе, ревности, зависти и чувстве вины.

Для своего исследования ученые набрали группу взрослых, страдающих средней и глубокой депрессией. Треть участников получала антидепрессант пароксетин (селективный ингибитор обратного захвата серотонина), другая треть - плацебо, и еще одна треть - психологическую терапию.

Затем ученые проверили, как менялись настроение и характер добровольцев от начала до конца 16-недельного эксперимента.

"Мы обнаружили, что лекарство вызывало серьезные перемены в невротизме. Плацебо и терапия почти не повлияли на эту черту характера, - рассказывает Роберт Дерубайс, один из исследователей. - Это было поразительно".

Большим сюрпризом для ученых стало то, что хотя антидепрессанты и сделали участников эксперимента менее депрессивными, снижение уровня невротизма было куда более серьезным, и влияние препаратов на уровень депрессии не было связано с влиянием на уровень невротизма. Кроме того, те, кто получал антидепрессанты, в опросах стали набирать больше баллов по шкале экстравертности.

Не стоит принимать парацетамол, если нам предстоит оказаться в ситуации, где от нас потребуется эмоциональный отклик

Важно, впрочем, понимать, что это было относительно маленькое исследование, и пока никто не пробовал повторить его результаты, так что они могут быть не вполне надежными. Но интригует уже то, что антидепрессанты могут прямо влиять на невротизм.

Согласно одной из гипотез, эта черта личности (невротизм) связана с уровнем серотонина в мозгу, который изменяется под воздействием антидепрессантов.

И хотя стать менее невротичным звучит привлекательно, не всё так хорошо с этой новостью.

Этот аспект нашей личности - палка о двух концах. Да, невротичность приносит нам немало неприятных минут в жизни, не говоря уже о том, что она может становиться причиной более ранних смертей.

Но в то же время считается, что излишняя тревожность и склонность все время беспокоиться может сослужить нам хорошую службу в некоторых ситуациях - например, позволит избежать ненужного риска. Или даже улучшит эффективность работы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лекарства, снижающие уровень холестерина, ежегодно спасают тысячи жизней, так что прежде чем отказаться от них, посоветуйтесь с врачом

"Еще американский психиатр Питер Крамер предупреждал нас: когда люди на антидепрессантах, они могут начать меньше беспокоиться о тех вещах, о которых принято беспокоиться", - подчеркивает Дерубайс. Если это так, то следует ли предупреждать пациентов, что лекарства могут изменить их личность?

"Если бы у меня попросил совета мой друг, я бы определенно предупредил его так же, как предупреждают о таких общеизвестных побочных эффектах от лекарств, как, например, возможный набор веса", - говорит Дерубайс.

И тут следует подчеркнуть: никто не призывает к тому, чтобы люди бросили пить свои лекарства.

Несмотря на малозаметное воздействие на работу мозга, антидепрессанты не раз помогали спасти человека от самоубийства, снижающие уровень холестерина препараты ежегодно спасают десятки тысяч жизней, а парацетамол входит в перечень основных лекарственных средств ООН из-за своей способности облегчать боль.

Но важно и то, чтобы люди были проинформированы о любых потенциальных побочных психологических эффектах.

Вопрос этот выглядит гораздо серьезнее, если принять во внимание то, что некоторые изменения в характере могут быть весьма радикальными.

Никто не призывает к тому, чтобы люди бросили пить свои лекарства

Есть подтвержденные данные о том, что лекарство Л-допа (леводопа), которое выписывают для лечения болезни Паркинсона, повышает риск развития импульсивного расстройства личности. (Человек с расстройством импульсивного контроля часто не в силах противостоять внезапному, насильственному побуждению сделать что-то, что может нарушить права других или вызвать конфликт с общественными нормами. - Прим. переводчика.)

Следовательно, прием этого лекарства может иметь разрушительные последствия для жизни некоторых пациентов, вдруг начинающих неоправданно рисковать во всем - они могут испытывать патологическую тягу к азартным играм, упиваться шопингом или стать сексоголиком.

В 2009 году СМИ сообщали о лекарстве со схожими качествами, после того как мужчина с болезнью Паркинсона обвинил препарат в том, что тот полностью изменил его характер и даже стал причиной совершения им мошенничества - он продавал на eBay билеты на несуществующие рок-концерты, выручив таким образом 45 000 фунтов (60 000 долларов).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мы все равно будем пить таблетки. Но важно сделать так, чтобы мы понимали, на что идем

Связь такого лекарства с импульсивным поведением вполне можно понять, поскольку оно снабжает мозг дополнительным количеством дофамина (что важно при болезни Паркинсона). А этот гормон принимает участие в создании ощущений удовольствия и вознаграждения.

Специалисты сходятся на том, что леводопа - наиболее эффективное средство для лечения многих симптомов болезни Паркинсона. Каждый год его выписывают тысячам людей по всем Соединенным Штатам - несмотря на длинный список возможных побочных эффектов. В этом списке отдельно упоминается риск появления необычно сильных желаний - например, играть в казино или заниматься сексом.

И Дерубайс, и Голом, и Мишковский придерживаются мнения, что лекарства, действие которых они изучали, будут использоваться людьми и дальше, независимо от побочных психологических эффектов.

"Мы же люди, - говорит Мишковский. - Мы делаем и принимаем много чего из того, что необязательно полезно в разных обстоятельствах. Я всегда привожу в пример алкоголь, который может быть и обезболивающим, как парацетамол".

Но для того, чтобы свести к минимуму любые нежелательные последствия и максимально использовать возможности поразительного количества лекарств, которые мы принимаем каждый день, нам надо знать о них больше, подчеркивает Мишковский.

Потому что в настоящий момент, говорит он, во многом остается загадкой, как именно они влияют на отдельных людей и на всё общество в целом.

--

Правовая информация. Эта статья содержит только общие сведения и не должна рассматриваться в качестве замены рекомендаций врача или иного специалиста в области здравоохранения. Би-би-си не несет ответственности за любой диагноз, поставленный читателем на основе материалов сайта. Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов, ссылки на которые присутствуют на этой странице, а также не рекомендует коммерческие продукты или услуги, упомянутые на этих сайтах. Если вас беспокоит состояние вашего здоровья, обратитесь к врачу.

---

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.