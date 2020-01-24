Неловкие рукопожатия: как понять их смысл и как избежать

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Мы отлично чувствуем, когда с рукопожатием что-то не так, но бывает довольно трудно объяснить, что именно. Допустим, оно длится слишком долго, или чересчур крепкое, или заставляет нас оказаться слишком близко к визави.

Рассмотрим разные степени неловкости такого вынужденного рукопожатия на отличном примере.

Это видео облетело в свое время весь мир: Дональд Трамп и Эммануэль Макрон прогуливаются рука в руке, вцепившись друг в друга мертвой хваткой, то похлопывая, то поглаживая друг друга, то притягивая, то отпуская своего визави.

И так целых 29 секунд, пока ошеломленные корреспонденты наблюдали за этим необычным, непонятно что означающим шоу.

Это случилось во время парада в честь национального французского праздника - Дня взятия Бастилии. То рукопожатие могло стать демонстрацией солидарности лидеров двух великих наций. Но вместо этого запомнилось как одно из самых неловких, до неприличия затянувшихся, в современной истории.

Что говорили президенты друг другу в тот момент, слышно не было, но их манера общения явно выдавала неискренность чувств.

Доброе, искреннее приветствие в такой ситуации предполагало бы частый зрительный контакт и естественное расположение друг относительно друга. "Самое лучшее в таком случае - показать равенство", - говорит Санда Долкос, психолог из Иллинойского университета (США).

А ее коллега Флорин Долкос добавляет: "Важно не демонстрировать превосходство, важна открытость. И один из способов - протянуть руку ладонью вверх".

Однако этим рукопожатием Макрон и Трамп, кажется, сумели нарушить все неписаные правила, в том числе и наши представления о нормальности, казалось бы, нехитрой процедуры.

Конечно, им было очень далеко до мирового рекорда (43 часа, если вам интересно), но контакт двух президентов был весьма мучительным, и те, кому случилось его наблюдать, чувствовали это каждую секунду.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп и Эммануэль Макрон показали, каким не должно быть рукопожатие

Всё начиналось довольно безобидно. Макрон взял руку Трампа и начал похлопывать его по спине. Двое двинулись вперед. Спустя пять секунд Трамп похлопал Макрона по правой руке, словно говоря: "Ну хватит уже".

Умышленно или нет, но Макрон пропустил этот намек, и через еще восемь секунд Трамп просто остановился как вкопанный. Если Макрон не хочет играть по его правилам, то надо сменить игру, решил Трамп.

"Обычно в тот момент, когда вы чувствуете, что вашему визави некомфортно, надо прекратить делать то, что делаешь", - говорит Санда. Но ни Макрон, ни Трамп не прекратили.

Два президента повернулись лицом друг к другу и перешли к тому, что Флорин называет братским рукопожатием: ладонь Макрона оказалась на правой руке Трампа, Трамп раскачивал свою руку из стороны в сторону, но не отпускал Макрона.

Потом Трамп поприветствовал и поцеловал Брижит Макрон, все еще тряся при этом руку французского президента. Теперь за руки держались уже трое, и это странное полуобъятие-полурукопожатие продлилось еще несколько секунд.

"Рукопожатие задает тон беседе. Он совершенно точно понимал, что все будут анализировать его поведение, - говорит Флорин. - Это не было естественным, случайным жестом".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правильное рукопожатие перед собеседованием может сказаться на ходе интервью и на шансах человека получить работу

Но о чем нам на самом деле говорит этот странный эпизод? И какой эффект оказывает нарушение негласных правил приветствия друг друга на последующие встречи?

Таких ученых, как Долкос, интересуют ответы на эти вопросы, поскольку они пригодятся в ходе опросов, переговоров, заключения договоров и во многих других случаях.

Рукопожатие - это знак согласия, взаимного уважения или просто способ приветствовать друг друга. Но оно может быть нагружено дополнительным смыслом, а порой и агрессией.

Жмите руку крепко

Основной совет, который дают эксперты по рукопожатиям: пожимайте руку крепко. Такое рукопожатие говорит об экстраверсии и эмоциональной открытости человека - в противоположность застенчивости и невротизму. У женщин его связывают с открытостью новому опыту.

Вялое рукопожатие, потную ладонь никто не любит.

Крепкое рукопожатие перед началом собеседования повышает ваши шансы получить работу (особенно у женщин).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королеве Елизавете II приходится пожимать много рук, исполняя обязанности монарха. На публике она почти всегда появляется в перчатках

Так уж сложилось, что между Макроном и Трампом постоянно что-то происходит во время встреч и рукопожатий. Иногда они даже оставляют следы на руках друг друга.

"Когда ваша ладонь - как дохлая рыба, это показывает отсутствие интереса. А если вы трясете мою руку, рискуя ее сломать, я начинаю думать о вас плохо", - говорит Флорин.

Не затягивайте рукопожатие

Рукопожатие не только демонстрирует вашу собственную экстравертность и экспрессивность. С его помощью вы кое-что узнаете и о другом человеке.

Правильное рукопожатие потенциального работодателя подбодрит соискателя. А вот слишком жесткое или слишком вялое придаст неловкости собеседованию.

Прикосновение к задней части руки может спровоцировать человека на рискованные решения

Ненормальная продолжительность рукопожатия Трампа и Макрона может, конечно, демонстрировать их близость и взаимное дружеское расположение, но когда такое происходит с людьми, друг друга не знающими, это может сделать последующий разговор не очень приятным.

В одном из исследований участников снимали на видео и потом анализировали их язык тела - после того, как они испытали необычно долгое рукопожатие, заставившее их буквально окаменеть.

В последующих собеседованиях они были беспокойны, не склонны смеяться или демонстрировать признаки того, что им вообще нравится происходящее.

Добавьте заботливое прикосновение

При других обстоятельствах и между другими людьми прикосновение, которое позволил себе Макрон, могло бы иметь удивительный эффект.

Прикосновение к задней части руки может спровоцировать человека на рискованные решения, утверждает Дженнифер Арго, профессор маркетинга в бизнес-школе Альберты (Канада). Но только при том условии, если это прикосновение исходит от женщины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп и Эммануэль Макрон любят обменяться крепким и долгим рукопожатием

В одном из ее исследований студентов просили сделать финансовые инвестиции. Те, кого при прибытии приветствовала и провожала в аудиторию женщина, принимали потом наиболее рискованные решения.

"Ощущение нежного прикосновения к вашему плечу словно напоминает: кто-то о вас заботится, - объясняет Арго. - Когда вы чувствуете безопасность, вы склонны принимать более рискованные решения, смелее инвестировать".

Исследователи полагают, что такие прикосновения напоминают нам прикосновение матери в детстве. Это не работает, если вас касается мужчина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аргентинский футболист Месси демонстрирует свой способ рукопожатия

Но подталкивают ли нас к более рискованным решениям материнские объятия?

А может быть, короткий физический контакт со стороны женщины просто неверно расценивается "инвесторами" как сексуальное влечение, что и ведет к рискованному поведению? Арго считает, что нет.

В ее исследовании эффект принятия на себя больших рисков в инвестировании работал и для мужчин, и для женщин, когда их приветствовала женщина, и совсем не работал, когда их встречал мужчина.

"Кроме того, женщина-экспериментатор не была особо привлекательной - обычная женщина с обычной внешностью, - говорит Арго. - Мы не используем в исследованиях невероятно привлекательных людей".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рукопожатие может быть способом сбора подсознательных сигналов о другом человеке

Арго полагает, что такой способ можно применять не только в сфере инвестиций, но и в других областях - например, в розничной торговле, когда девушка-продавец может слегка коснуться вашего плеча и направить в сторону более дорогих товаров.

Соблюдайте безопасную дистанцию

Трамп и Макрон во время того рукопожатия стояли практически вплотную друг к другу. В большинстве стран даже среди близких друзей в таких ситуациях принято соблюдать дистанцию - по меньшей мере 30 см.

Для американца Трампа такое длительное полуобъятие очень нехарактерно. В США нормой считается расстояние в 50 см, и то при условии, если двое - близкие друзья. Просто знакомые оставляют между собой как минимум 69 см, а незнакомцы - 95 см.

Исследование, на которое мы ссылаемся, не проводилось во Франции, но в соседних Испании и Германии нормы примерно такие же, как и в США.

В Саудовской Аравии расстояние еще больше - там считаются нормой 95 см и больше от близкого друга. Аргентина в этом смысле одна из самых либеральных - там незнакомых людей разделяют только 70 см.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Саудовской Аравии расстояние между людьми во время рукопожатия достигает 95 см и более

Какова цель тесного сближения с человеком во время рукопожатия? Ей может быть сбор информации, о которой мы догадываемся лишь подсознательно. Например, в форме запахов.

Мы и так-то нередко обнюхиваем свои ладони, а уж после рукопожатия - тем более. В одном из исследований негласно отслеживались движения правой руки по направлению к лицу, к носу сразу после рукопожатия (некоторых участников даже оснастили носовыми катетерами, чтобы отследить поток воздуха).

Исследователи доказали, что те, кто пожимал руку, активно обнюхивали свою ладонь, а не просто поднимали ее к лицу.

Затем ученые попросили некоторых участников надеть стерильные перчатки и после рукопожатий проанализировали химические вещества, оставшиеся на перчатках, чтобы понять, что же пытаются нюхать.

Два из найденных веществ были сквален (вещество, производимое некоторыми растениями и использующееся в качестве косметического сырья) и пальмитиновая кислота. Считается, что оба эти вещества играют роль в общении собак.

"Известно, что при рукопожатии передается определенная информация, это зависит от его длительности, крепости и позы", - говорит Ноам Собель, нейробиолог из Института Вейцмана (Израиль), который возглавлял исследование.

"Мы доказываем, что для людей это может быть одним из многих способов собирать образцы социально важных химических веществ. Когда-то это было гораздо важней, чем в современном мире, но и сейчас мы получаем таким образом имеющую для нас смысл информацию - возможно, подсознательно".

Добавьте поддельного веселья

Продолжая пожимать друг другу руки, Макрон и Трамп неистово улыбались. Они отдавали себе отчет в том, что вокруг - журналисты, так что насколько эти улыбки были искренними, сказать трудно.

Вообще понять, была ли улыбка фальшивой, можно, потому что под маской радости видны признаки движения тех мимических мышц, которые обычно задействуются, чтобы передать отвращение, страх или печаль. Такие следы могут быть едва заметны, но мы все равно способны их засечь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рукопожатие Макрона и Трампа во время парада в честь Дня взятия Бастилии обернулось чем-то очень странным

Наверное, двум лидерам было бы куда лучше расхохотаться - поддельный смех почти так же хорош, как и естественный. Смех помогает нам укрепить общественные связи, и даже поддельного веселья порой достаточно, чтобы вы понравились людям (хотя натуральный смех в этом смысле куда более эффективен).

Кроме того, посмеявшись вместе с кем-то, мы более охотно делимся с ним информацией личного характера.

Между тем, Трамп в обсуждаемой нами ситуации делает еще кое-что необычное. Продолжая трясти руку Эммануэля Макрона, он приветствовал его жену Брижит так, как обычно принято среди западных бизнесменов противоположного пола.

На Западе обычно исходят из гендерно закрепленных ролей, когда дело доходит до приветствий. В бизнесе принято, что мужчины жмут друг другу руки. Но когда встречаются мужчина и женщина или две женщины, более принят быстрый поцелуй в щеку, а точнее - легкое касание щеками.

Таким образом, не оставляя уже и так слишком затянувшееся и странноватое рукопожатие с Макроном, Трамп одновременно поцеловал Брижит - как принято в бизнесе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Казалось бы, что может быть проще - пожать руку...

Обычное количество поцелуев различается от страны к стране и даже от региона к региону. Хотя западная бизнес-культура постепенно все больше проникает во все уголки планеты, среди бизнесменов остального мира вполне приняты и поцелуи между мужчинами, и поклоны, или вообще никакого физического контакта.

Странное рукопожатие Макрона и Трампа - хороший урок того, как не надо приветствовать друг друга.

В случае двух политиков, вся карьера которых построена на встречах и общении с людьми, можно предположить, что они уже настолько хорошо изучили обычаи и негласные договоры, что умышленно пренебрегают ими, чтобы покрасоваться перед своей аудиторией и послать ей определенный сигнал.

Но кто знает, возможно, они до конца и не понимают весь смысл своих хитрых манипуляций и то, как они воздействуют на собеседника.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.