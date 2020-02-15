Уж если где и терять кошелек, - то в Японии

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Экспериментально доказано: 80% потерянных в Токио кошельков и 88% смартфонов сразу доставляются в полицию нашедшими их гражданами. Для сравнения: в Нью-Йорке эти цифры - соответственно 6 и 10%. Отчего так? Дело в какой-то особенной честности японцев?

Для большинства из нас потеря бумажника или сумочки - это больше, чем простое недоразумение. Хотя современные смартфоны и позволяют хранить в них все наши платежные и бонусные карты и расплачиваться мы можем, просто поднося смартфон к считывающему устройству кассира, все равно - есть что-то успокаивающее в том, что в кошельке у тебя лежат "настоящие" банковские карты и твое "настоящее" удостоверение личности.

Вот только потеря такого "настоящего" кошелька приносит множество неприятностей. Вы остаетесь без средств оплаты, вам приходится обращаться в банк, чтобы заблокировать потерянные карты. А если там еще и ключи были, то надо менять замки в дверях вашей квартиры.

Однако есть на Земле такое место, где, в отличие от других мест, ваш кошелек с очень высокой степенью вероятности вернется к вам - причем, возможно, даже в тот же день, когда вы его потеряли. Токио.

Население столицы Японии вот-вот достигнет 14 млн человек, и каждый год здесь теряются миллионы кошельков, смартфонов, сумочек и т.д. Но процент вещей, возвращенных хозяевам, поражает.

Например, в 2018 году токийской полицией было возвращено более 545 тыс. удостоверений личности их владельцам - 73% от общего числа потерянных. Точно так же нашли дорогу к своим хозяевам 130 тыс. потерянных мобильных телефонов (83%) и 240 тыс. бумажников (65%). Часто их возвращали в тот же день.

"Помню, когда я жила в Сан-Франциско, все СМИ облетела история о том, что кто-то в Чайна-тауне потерял кошелек, а еще кто-то нашел его и отнес в полицию, - рассказывает Кадзуко Беренс, психолог из Политехнического института SUNY (штат Нью-Йорк, США). - Для американцев это было такое редкое событие, что у вернувшего кошелек взяли интервью журналисты местного новостного телеканала, назвав репортаж "Честный человек".

Но такие примеры показательной честности - совсем не редкость в родной стране Беренс, Японии.

"Реакция на это японцев была бы примерно такой: "Ну да! Конечно, надо вернуть". Было бы настоящей неожиданностью, если бы кто-то поступил наоборот - оставил бы кошелек себе", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Японцы часто пользуются зонтиками и относятся к ним как к расходному материалу

Но в чем выгода человека, нашедшего что-то и вернувшего потерянный предмет? Какая ему польза от такой честности? Никакого вознаграждения он не получает...

Из 156 тыс. мобильных телефонов, принесенных в полицию в 2018 году, ни один не был подарен нашедшему его. (17% из тех, чьи хозяева так и не нашлись, просто были уничтожены.)

У полицейских, служащих в японских участковых отделениях полиции ("кобан" по-японски, самая мелкая организационная единица японской полицейской системы), совсем иная репутация, чем у их коллег из других стран.

Таких полицейских участков очень много в крупных городах (в Токио, например, их 97 на каждые 100 кв. км - по сравнению с 11-ю в Лондоне).

Полицейские в таких кобанах дружелюбны и всегда готовы помочь - они отчитывают плохо ведущих себя подростков, помогают пожилым людям переходить улицу.

"Когда японский ребенок видит на улице полицейского, он обычно подбегает поприветствовать его, - рассказывает Масахиро Тамура, профессор права японского Университета Киото-Сангё. - Полицейские заходят к старикам, живущим в их районе, чтобы проверить, все ли у тех в порядке".

Отношение к этим полицейским настолько теплое, что они стали героями знаменитой серии комиксов (манги) "Котикамэ", выходившей на протяжении 40 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Японцев с детства учат уважать полицию

"Возвращать потерянную или забытую вещь учат с самого раннего возраста, - говорит Тамура. - Детей поощряют сразу относить найденные вещи в полицейский участок, даже если это монетка в 10 иен" (около шести рублей).

"Ребенок приносит монетку в кобан, полицейский составляет протокол и официально принимает 10 иен на хранение - как и любую другую потерянную вещь".

Однако понимая, что никто за этой монеткой не обратится, полиция возвращает ее нашедшему как маленькое вознаграждение. Таким образом, хотя это то же самое количество денег, это отличается от того, как если бы ребенок просто присвоил себе монету. Тогда это было бы воровство. А так - он получил ее в качестве вознаграждения за правильный поступок.

Ученые провели эксперимент в Токио и Нью-Йорке, "теряя" телефоны и бумажники. В Токио 88% "потерянных" телефонов были сданы в полицию. В Нью-Йорке - 6%. По бумажникам цифры были такие: в Токио - 80%, в Нью-Йорке - 10%. Конечно, множество мелких полицейских участков в японском мегаполисе облегчает задачу, но этим не объяснить всего.

Честность?

Потерянные зонтики, с другой стороны, редко когда разыскиваются своими хозяевами. Из 338 тыс., принесенных в токийскую полицию в 2018 году, только 1% был востребован. Около 81% зонтиков было отдано тем, кто их нашел, что само по себе забавно.

Такая зонтичная расточительность может объясняться еще и тем, что многие просто забывают о потере. Токиец Сатоси рассказывает, что когда его заставал дождь, он просто заходил в полицейский участок, потому что знал - там полно невостребованных зонтиков.

Большинство таких зонтов - дешевые, из прозрачного пластика, их можно купить в любой лавочке за 500 иен (примерно 290 рублей).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Токио вам не придется долго разыскивать полицию - маленькие кобаны здесь чуть ли не на каждом шагу

Так что, возможно, дело не только в честности японцев. На самом деле у Японии с честностью сложные отношения, если взглянуть на историю этой страны, говорит Беренс.

Возьмем, к примеру, здравоохранение. Еще 10-20 лет назад среди японских врачей считалось нормальным скрывать диагноз от пациента. Они могли сообщить о нем только членам семьи. Так что пациент был не в курсе, рак ли у него, например. Не говоря уже о том, каков прогноз.

"Японцы считают, что вы можете утратить волю к жизни, так что ваши близкие пытаются вести себя так, будто у вас всё хорошо, - говорит Беренс. - Жители Запада бывают поражены, когда им такое рассказываешь".

Причины такого поведения глубоко коренятся в японской культуре. Не так давно это стало меняться, но некоторые, включая Беренс, считают, что японцы в основе своей не честнее, чем все остальные народы.

По словам Беренс, на привычки и поведение японцев влияет буддийская вера в реинкарнацию. Хотя большинство жителей Японии не причисляет себя к какой-то определенной организованной религии, многие соблюдают буддийские или синтоистские ритуалы, веря в продолжение существования после смерти.

Кто-то смотрит?

После страшного цунами, обрушившегося в 2011 году на северо-восток Японии, многие остались без крова, без пищи и воды. Но и во время бедствия люди демонстрировали стойкость и силу духа, ставя интересы общины выше собственных интересов.

Беренс подчеркивает, что "гаману" (умению владеть собой и думать при этом о других) учат с детских лет.

СМИ в те тяжелые дни сообщали, что в японских районах, пострадавших от цунами, было гораздо меньше случаев мародерства, чем в аналогично пострадавших районах других стран.

Это не в национальном характере, говорит Масахиро Тамура. Впрочем, он приводит пример, который открывает глаза на некоторые особенности человеческой психики.

"Когда после землетрясения 2011 года вышли из строя ядерные реакторы Фукусимы, район был оцеплен и закрыт на месяцы из-за радиации, - рассказывает Тамура. - И случаи воровства случались только потому, что там никого не было - абсолютно никого, ни полиции, ни еще кого-то, кто мог бы стать свидетелем неблаговидных поступков".

Тамура называет этот феномен "общественным оком". Даже когда близко нет полиции, никто не будет воровать - из-за присутствия общественного ока. Но когда вообще никто не может увидеть то, что вы делаете, воровство случается.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пластиковые зонтики дешевы в Токио - потеряв такой, никто не будет переживать

В синтоизме абсолютно все обладает духом - от скал до деревьев. И хотя организованный синтоизм в Японии - удел небольшого количества людей, представление о всеведающих предметах пронизывает эту культуру.

На этом и базируется идея Беренс о страхе перед всевидящим оком: за вами всегда следят, и вы естественным образом думаете сперва о других. Так что беспокойство по поводу потерянной кем-то вещи вполне понятно.

Коллективизм

В целом, народам Восточной Азии свойственны коллективистские черты - желание действовать в интересах группы, а не в личных интересах.

В одном из исследований Беренс американских и японских матерей попросили рассказать, каким они хотели бы видеть будущее своих детей.

Оказалось, что японки желали бы, чтобы их дети прожили обычную жизнь. Такого почти никогда не встретишь среди американцев. Не то что бы каждая американская мать хотела, чтобы ее сын или дочь стали всемирными суперзвездами, но пожелание обыденной, заурядной жизни было характерно прежде всего для японок.

Японские матери желали бы, чтобы их дети прожили обычную, заурядную жизнь

"Коллективистский взгляд на жизнь - это прежде всего чувство принадлежности. Быть отвергнутым членами своей группы - это серьезнейшая психологическая травма [для японца], - говорит Беренс. - Это очень важно - принадлежать к группе. Когда вы совершаете положительный поступок, когда возвращаете потерянный бумажник, вы понимаете, что в будущем кто-то повторит такой поступок и в отношении вас".

"Это один из принципов, которые прививаются с детства, - говорит она. - Это прекрасная вещь, которая сидит в каждом из нас: сделать что-то для других. Когда кто-то приносит потерянный предмет в полицию, он не ожидает награды за это. Он думает: а что если потерявший в беде, что если ему просто необходима эта вещь?"

"Конечно, японцы возвращают потерянное кем-то согласно существующим законам и общественным нормам, а не из-за какой-то сверхчестности. Но так или иначе - это работает", - считает Марк Д. Уэст, профессор Мичиганского университета, эксперт по японскому праву и правовой системе этой страны, проводивший то самое исследование с "потерявшимися" бумажниками и смартфонами в Нью-Йорке и Токио.

Японское правовое понятие собственности не так уж отличается от западного, говорит он: "Об общественной собственности здесь не знают, но такое впечатление, что многие считают таковой оставленные на улице зонтики".

И Беренс, и Уэст считают, что большое число полицейских участков и культурные традиции имеют гораздо большее значение, чем некая сверхчестность японцев.

Так или иначе, когда будете проходить мимо кобана, загляните, поздоровайтесь. Глядишь, присмотрите себе зонтик.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.