Правообладатель иллюстрации Universal History Archive/Getty Images Image caption Во время пандемии "испанки" огромные склады использовались для сдержания заболевших под карантином

Чуть более 100 лет назад, вскоре после окончания Первой мировой войны, так называемый испанский грипп унес по меньшей мере 50 миллионов жизней по всему миру. Какие уроки из той страшной истории мы можем извлечь, поможет ли это сдержать Covid-19?

...Мир только-только начинал отходить от ужасной войны, в которой погибло около 20 миллионов, как вдруг пришла напасть еще более смертельная: пандемия гриппа.

"Испанку", как считают теперь, породили антисанитарные условия Западного фронта (особенно в траншеях и окопах вдоль французской границы), плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев.

Война закончилась в ноябре 1918-го, солдаты начали возвращаться домой, принося с собой и смертельный вирус. (От испанского гриппа умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 млн человек. Испания хоть и первой испытала сильную вспышку болезни, но, скорее всего, эта страна не была первичным эпидемическим очагом. - Прим. переводчика).

С тех пор мир пережил много пандемий, среди которых - три серьезнейших пандемии гриппа, но ни одна из них не стала столь масштабной (умерло 2,7-5,3% населения Земли).

И хотя нынешняя вспышка коронавируса и вызываемой им болезни Covid-19 ни в какое сравнение не идет с "испанкой", она - каждый день в заголовках СМИ. Самое время взглянуть, чему человечество научилось, пережив испанский грипп, и помогут ли нам эти уроки сегодня.

Люди часто умирают от пневмонии

У многих из тех, кто скончался от Covid-19, развилась та или иная форма пневмонии из-за того, что иммунная система человека была уже ослаблена борьбой с вирусом.

Это похоже на то, что происходило во время пандемии "испанки" - хотя следует подчеркнуть, что смертность от Covid-19 во много раз ниже, чем от испанского гриппа.

Более восприимчивы к инфекции, которая ведет к развитию воспаления легких, пожилые люди и те, у кого иммунная система ослаблена. Именно они пока составляют большинство тех, кто скончался от коронавируса.

До некоторых районов мира болезнь не добралась. Почему?

В то время, когда разразилась эпидемия "испанки", международных пассажирских авиалиний еще не существовало. И тем не менее, не так много районов нашей планеты избежало заражения.

Да, продвижение пандемии по земному шару шло медленнее, чем это случилось бы сегодня, так как вирус переносили пассажиры поездов и пароходов, а не авиалайнеров. Некоторые регионы держались довольно долго - месяцы, а то и годы, но "испанка" рано или поздно добиралась и до них.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption COVID-19 - гораздо менее смертоносный, чем испанский грипп, хотя борьба с ним и приковала к себе внимание всего мира

Однако в ряде мест люди сумели почти полностью изолироваться от смертельного вируса - причем часто используя для этого довольно простые меры, которые актуальны и сейчас, 100 лет спустя.

Например, на Аляске одна община в области Бристол-Бей закрыла школы, запретила массовые общественные мероприятия и перекрыла въезд в деревню с главной магистрали штата - этакий низкотехнологичный вариант антикоронавирусных мер, которые применяют сейчас власти некоторых стран, в том числе китайские - в провинции Хубэй, и итальянские - на севере страны.

Разные вирусы нацелены на разные группы населения

Врачи называют пандемию "испанки" величайшей медицинской катастрофой в истории человечества. И дело не только в том, что умерло так много, но еще и в том, что многие жертвы вируса были молодыми и здоровыми людьми.

В обычной обстановке здоровая иммунная система довольно успешно справляется с гриппом. Однако та его разновидность, которая смертельной косой прошлась по нашей планете 100 лет назад, развивалась так стремительно, что порождала так называемый цитокиновый шторм, гиперцитокинемию - мощную и потенциально летальную реакцию иммунной системы.

Пандемия испанки подстегнула создание систем здравоохранения в развитых странах мира

(Иммунные клетки выделяют цитокины, активирующие такие же иммунные клетки и стимулирующие их вырабатывать новые порции тех же цитокинов. Ткани очага воспаления разрушаются, одновременно воспаление распространяется на соседние ткани. Со временем цитокиновый шторм охватывает весь организм, и всё заканчивается смертью пациента. - Прим. переводчика.)

Такая реакция иммунной системы оказалась роковой для миллионов молодых людей - их здоровый организм бунтовал против вируса, и иммунная система сама себя убивала. Интересно, что пожилые были не так уязвимы - возможно, потому, что уже пережили похожий штамм гриппа, который распространялся по планете еще с 1830-х.

Что же касается нынешнего коронавируса, то наибольшему риску подвергаются как раз пожилые и люди с хроническими заболеваниями, или недавно чем-то переболевшие. Самая высокая смертность - среди тех, кому за 80.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время эпидемии испанского гриппа маски пользовались спросом

Лучшая защита - эффективная система здравоохранения

Пандемия испанского гриппа разразилась в мире, только что вышедшем из мировой войны, когда важнейшие государственные ресурсы направлялись на военные нужды.

Концепция общественного здравоохранения была в зачаточном состоянии, и во многих странах только представители среднего класса или богачи могли себе позволить визит к врачу.

Тот грипп убил множество людей, живших в трущобах и просто в бедных районах, тех, кто плохо питался и жил в условиях без санитарных услуг. Эти люди часто уже до этого чем-то болели.

"Испанка" подстегнула создание систем здравоохранения в развитых странах мира, поскольку ученые и правительства поняли, что такие пандемии теперь будут развиваться гораздо быстрее, чем в прошлом.

И уже недостаточно лечить людей в каждом конкретном случае - для того чтобы справиться с пандемией в городских условиях, властям необходимо мобилизовать ресурсы точно так же, как они это делали во время войны: помещать в карантин тех, у кого есть признаки болезни; отделять тех, кто переносит болезнь легко, от тех, у кого она осложнена; ограничить передвижение людей для того, чтобы эпидемия захлебнулась.

Те меры, к которым сегодня прибегает здравоохранение в разных странах мира, пытаясь сдержать распространение Covid-19, - это как раз то, чему нас научил испанский грипп, хоть и дорогой ценой.

Коронавирус: карта распространения по планете, 7 марта 2020 г. Карта строится на периодических сводках данных ВOЗ и может не отражать самую последнюю информацию по конкретным странам Проведите, чтобы увидеть карту Общее количество подтвержденных случаев Всего умерших 99 661 3 402 Случаев 100 000 10 000 1 000 100 10 Случаев Умерли Китай 80 668 3 044 Южная Корея 6 284 42 Иран 4 747 124 Италия 3 858 148 Круизное судно "Даймонд принцесс" 696 6 Германия 534 Франция 420 6 Испания 365 5 Япония 349 6 Британия 164 2 США 148 10 Сингапур 117 Бельгия 109 Норвегия 86 Швейцария 86 1 Малайзия 83 Нидерланды 82 1 Швеция 61 Кувейт 58 Австралия 57 2 Бахрейн 49 Таиланд 48 1 Австрия 47 Канада 45 Китайский Тайбэй 42 1 Ирак 36 2 Греция 32 Индия 31 Объединенные Арабские Эмираты 27 Исландия 26 Сан-Марино 21 Дания 18 Ливан 16 Оман 16 Вьетнам 16 Израиль 15 Ирландия 14 Эквадор 13 Алжир 12 Чехия 12 Финляндия 12 Хорватия 10 Грузия 9 Португалия 9 Катар 8 Саудовская Аравия 8 Бразилия 7 Румыния 7 Западный берег 7 Белоруссия 6 Словения 6 Мексика 5 Пакистан 5 Филиппины 5 1 Новая Зеландия 4 Россия 4 Сенегал 4 Индонезия 4 Азербайджан 3 Египет 3 Эстония 3 Босния и Герцеговина 2 Венгрия 2 Марокко 2 Сен-Мартен (Франция) 2 Афганистан 1 Андорра 1 Аргентина 1 Армения 1 Камбоджа 1 Чили 1 Доминиканская Республика 1 Гибралтар 1 Иордания 1 Латвия 1 Лихтенштейн 1 Литва 1 Люксембург 1 Монако 1 Непал 1 Нигерия 1 Раскрыть Источник: Всемирная организация здравоохранения

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.