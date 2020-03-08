Если случилось худшее: как выжить в адском холоде

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Он выжил там, где пятеро его товарищей не выдержали страшного холода, он проплыл пять километров в ледяной воде, он сохранил ясность мышления в обстоятельствах, где другие срывались в панику и погибали. История этого исландского рыбака удивительна и поучительна.

Хеймаэй - самый большой и единственный постоянно обитаемый остров архипелага Вестманнаэйяр к югу от Исландии (на остальных более мелких островах если кто и живет, то это в основном птицы тупики). На самом юге острова есть небольшой мыс, скалистый выступ, выдающийся прямо в Атлантический океан. Это одно из самых ветреных мест в Европе.

Именно здесь оказался ближе к утру 12 марта 1984 года 23-летний Гудлейгур Фридторассон, когда вылез из ледяной воды и сразу поранил босые ноги осколками вулканической породы, которую скрывал снег.

Как это случилось

Фридторассон оказался в воде после того, как с его рыболовецким суденышком случилась беда.

Примерно в 10 часов вечера сети зацепились за океанское дно, и лодка перевернулась - это случилось настолько быстро, что члены экипажа не успели послать сигнал SOS.

За бортом оказались пять рыбаков. Трое сумели вскарабкаться на киль перевернутого судна, еще двое навсегда исчезли под водой.

Чтобы добраться до берега, надо было вплавь преодолеть примерно 5 километров в воде, температура которой не превышала 5-6 градусов.

Обычный человек способен выжить в такой воде около 75 минут. Чтобы преодолеть 5 километров в подобной обстановке, нужно несколько часов.

Морская вода не способна охладиться до температуры морозного воздуха, она превращается в лед примерно при -1,9 по Цельсию. В марте у берегов Исландии она как правило близка к такой температуре.

Рыбакам, цепляющимся за киль перевернутого суденышка, надо было скорее решать, что делать - их одежда промокла насквозь, ледяной холод пронизывал до костей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рыбаков отделяло от берега пять километров ледяной воды

Быстро поразмыслив, трое рыбаков решили плыть к берегу. Спустя всего 10 минут в живых остался только один - двое пошли ко дну.

Гудлейгуру Фридторассону понадобилось шесть часов, чтобы доплыть до берега. Как ему удалось выжить там, где погибли все его товарищи?

Критическими для рыбаков оказались первые несколько минут. Холодная вода при равной температуре забирает тепло из тела гораздо быстрее, чем холодный воздух. Те, кто сразу утонул, видимо, не смогли контролировать свое дыхание, запаниковали, глотнули воды и пошли ко дну.

Фридторассон же сумел контролировать себя. Позже он вспоминал, что пока плыл, полностью сохранял ясность сознания. Он даже в какой-то момент решил не вылезать на берег там, где были особенно неприступные скалы, а проплыл дальше, где было более удобно выйти из воды. Самообладание спасло ему жизнь.

На берегу

Ночь была ясной и холодной, температура воздуха была минус 2 градуса по Цельсию, но от сильного ветра казалось, что гораздо холоднее. Пропитанная морской водой одежда быстро замерзала на рыбаке.

Несмотря на адский холод, Фридторассон остановился, чтобы перевести дух. Перед ним оказалось нечто вроде корыта с водой, оставленного здесь для овец. Рыбак пробил сантиметровый лед и начал жадно пить.

Когда сухой одежды нет, наилучший вариант - спрятаться в большой пластиковый мешок

На первый взгляд, наверное, странно, что чудом выжившему в море хотелось напиться ледяной воды. Но при температурах воздуха ниже нуля обезвоживание - известная и серьезная проблема.

Мороз высушивает воздух, и с каждым выдохом, который делал рыбак, он терял из легких необходимую организму влагу (вспомните, как наше дыхание превращается в пар на морозе).

Однако холод притупляет ощущение жажды, и из-за этого многие не понимают, что их организму нужна вода. А если вы прикладываете физические усилия к тому, чтобы не замерзнуть, это быстро ведет к обезвоживанию.

Фридторассон, к счастью, нашел питьевую воду. Однако теперь для него самой большой проблемой стала мокрая одежда. Риск гипотермии (когда температура тела падает ниже 35 градусов) был велик.

"Когда вы вылезаете из воды, влага начинает испаряться, и вам становится еще холоднее, - объясняет Майк Типтон, профессор физиологии Портсмутского университета. - Тепло быстро покидает ваше тело".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Французский солдат растапливает снег на учениях

В нормальной ситуации вы просто разденетесь и наденете на себя сухую одежду. Когда такой одежды нет, наилучший вариант - спрятаться в большой пластиковый мешок, чтобы снизить испарительное и конвективное охлаждение.

"При температуре воздуха 4 градуса одежда, содержащая литр воды, начнет высыхать, и испарение воды приведет к понижению температуры вашего тела на 10 градусов по Цельсию, - продолжает профессор. - Если же при тех же условиях поместить человека в непродуваемый пластиковый мешок, его тело начнет подогревать воду, которой будет некуда испаряться. И температура тела снизится лишь на полградуса".

Пока Фридторассон напрягал мышцы, в его теле сохранялось тепло. Но вот он остановился - и тепло стало уходить. Пока у него оставались силы, а у его организма - калории, ему приходилось двигаться, не останавливаясь.

"Человек на холоде - совершенно необязательно замерзший человек, - подчеркивает Типтон. - Если вы двигаетесь и относительно хорошо изолированы от холода, ваше тело будет вырабатывать достаточно тепла, чтобы вы не замерзли".

Человек на холоде - совершенно необязательно замерзший человек Майк Типтон, профессор физиологии

"При серьезной физической нагрузке вы можете [какое-то время] находиться на морозе в шортах и футболке. Даже когда вы дрожите, это можно рассматривать как легкое физическое упражнение".

Но не всегда это возможно. Например, по словам Типтона, альпинисты под вершиной Эвереста способны делать лишь один шаг за каждые 10 секунд, поэтому сохранять тепло на больших высотах очень трудно.

В горах - еще труднее

Отчетов о скончавшихся от холода альпинистах множество. С ними при этом часто поддерживалась радиосвязь - практически до самого конца, пока они не теряли сознание.

Однажды в 1974 году восемь альпинисток попали в ураган на пике Ленина (ныне - пик Абу али ибн Сины) в горах Памира (Таджикистан). (Группа под руководством опытной альпинистки Эльвиры Шатаевой пыталась стать первой чисто женской, покорившей эту вершину.)

До последнего момента у базы с ними была радиосвязь. По мере того, как женщины замерзали, их мысли становились все более спутанными, они передавали, что испытывают растущую слабость.

Ураган разорвал палатки, унёс все их вещи. Женщины умирали одна за другой. Их последними словами были такие: "Нас осталось двое… Сил больше нет… Через 15-20 минут нас не будет в живых…".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При серьезной физической нагрузке телу не требуется дополнительной одежды, чтобы сохранять тепло

Есть доказательства, что высокие температуры влияют на умственные способности людей, но вот с низкими - всё не так ясно.

В одном из экспериментов те, кто был погружен в воду с температурой 2-3 градуса по Цельсию на время, достаточное для того, чтобы преодолеть первоначальный шок, испытывали ослабление краткосрочной памяти, но при этом - улучшения в других областях сознания, например, во внимательности.

В другом исследовании было обнаружено, что те, кто находится на пороге гипотермии (температура их тела была понижена до 35,5 градуса), не испытывали вообще никаких проблем с когнитивными функциями.

Странные вещи, происходящие с сознанием

Похоже, наш мозг куда успешнее справляется с холодом, чем с чрезмерной жарой. Это потому, что стратегия выживания нашего организма предусматривает поддержание жизнедеятельности наиболее важных органов за счет менее важных.

Самый важный орган, разумеется, - мозг. К тому времени, как у Шатаевой и ее подруг начались проблемы с когнитивными функциями, их некоторые другие органы, скорее всего, уже отказали.

Наш организм очень хорошо умеет снижать интенсивность кровоснабжения рук и ног с помощью вазоконстрикции (сужения кровеносных сосудов) для того, чтобы поддерживать нужную температуру в самых важных органах.

Но при этом мы жертвуем теплом. Человеческие ткани замерзают при температуре -0,5 градуса по Цельсию. По мере того, как жидкость в них начинает замерзать, стенки клеток разрушаются, что ведет к некрозу, гибели клеток. Это и есть обморожение.

Тела некоторых замерзших были найдены частично без одежды, а то и полностью раздетыми

Между тем, когда мы находимся близко к смерти от гипотермии, с нашим сознанием происходят странные вещи. Иногда замерзающие люди ощущают жару в последние моменты жизни.

Тела некоторых замерзших были найдены частично без одежды, а то и полностью раздетыми - это феномен даже получил собственное название - "парадоксальное раздевание".

Возможно, перед самой смертью тот механизм в организме, который удерживает кровь под жировым слоем, отказывает, кровь приливает к поверхности тела, к коже, создавая ощущение жара. Человек при этом стремительно теряет огромное количество тепла. И то, что он раздевается, только ускоряет смерть.

В большинстве таких случаев (67% у мужчин и 78% у женщин) замерзшие насмерть перед этим употребляли алкоголь, который, как известно, препятствует нормальной терморегуляции организма.

В некоторых других случаях погибшие от гипотермии были найдены под кроватью или за шкафом. Несмотря на свою редкость, феномен тоже имеет свои названия - синдром "спрятаться и умереть" или даже "предсмертное зарывание".

Правообладатель иллюстрации Javier Hirschfeld/ Getty Images Image caption Даже при -32 градусах по Цельсию тем, кто совершает интенсивные физические упражнения, не нужны перчатки. Но и самые теплые рукавицы смогут поддерживать тепло ваших рук максимум три часа, если вы не двигаетесь

Как и в случае с раздеванием перед смертью от холода, последние минуты погибающих отмечены спутанностью в мыслях. Например, четверть тех, кто прячется, перед этим раздеваются. Часто это люди, которые возвращаются поздно ночью домой в неподходящей для холодной ночи одежде и пьяными.

Три линии защиты от холода

Существуют три основных линии защиты от холода для тех, кто попал в экстремальную ситуацию.

"Первая линия - одежда или правильное снаряжение, вторая - укрытие, третья - огонь, - рассказывает Джесси Кребс, бывший инструктор по выживанию и спасению военно-воздушных сил США. - Люди сразу бросаются разводить огонь, не пытаясь привести в порядок одежду, и это ошибка. Если одежда не соответствует погодным условиям, то человек может просто замерзнуть, так и не успев развести огонь".

Рассмотрим ситуацию, в которую попал в конце 2019 года 30-летний искатель приключений Тайсон Стил.

Густой снег занес тот далекий лесной уголок долины Матануска-Суситна на Аляске, где стояла хижина Стила. Он спал, завернувшись в теплое одеяло, когда от крошечного уголька сначала затлела, а потом загорелась брезентовая крыша хижины.

Проснувшись от запаха дыма, Стил поспешил наружу, и в течение нескольких минут его убежище сгорело.

Так началось приключение, продлившееся три недели. До ближайшего городка было 20 миль по заснеженной тундре. На протяжении следующих 20 дней Стил был вынужден бороться за существование, надеясь, что кто-то его спасет.

Далеко уйти по глубокому снегу было невозможно, так что он решил оставаться на месте. И такой план при данных обстоятельствах был неплох. Одежда у него была, теперь надо было позаботиться об убежище.

Стилу удалось спасти от огня немного консервов и одеяла. Из того, что осталось от сгоревшей хижины, он построил убежище и зажег огонь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда плохая видимость и до ближайшего жилья далеко, лучше оставаться на месте и соорудить себе убежище в глубоком снегу

И поначалу перспективы для Стила выглядели весьма оптимистично - все три линии защиты от холода присутствовали.

Рядом с убежищем он вытоптал на снегу громадное SOS и начал ждать помощи.

"Когда ты понимаешь, что спасение должно прийти, лучше вырыть яму в снегу и оставаться там, - говорит профессор Типтон. - Если ты здоров, если у тебя есть пища, если ты послал сигнал о спасении и знаешь, что за тобой придут, то лучше зарыться в снег и не пытаться идти в буран".

Пока Стил жил в своей хижине, он выходил на связь с членами семьи, постил что-то в соцсетях. Но когда он вдруг замолчал, его семья встревожилась. Именно молчание в итоге его и спасло, а не надпись SOS на снегу.

Про SOS знают все, но проблема в том, что эти буквы очень изогнутые - как и все остальное в природе

Кстати, о надписях. "Про SOS знают все, но проблема в том, что эти буквы очень изогнутые - как и все остальное в природе, - подчеркивает Кребс. - Округлые холмы, овальные озера - ваша надпись может просто потеряться среди всего этого".

В армии Кребс учили применять букву "V", когда нужна какая-то помощь в общем, и букву "X", когда необходима конкретно медицинская помощь.

Длинные прямые линии выбиваются из пейзажа. Кроме того, на их изображение на земле требуется меньше времени, чем на рисование двух изогнутых S и круглого O.

Правообладатель иллюстрации Alaska State Troopers Image caption Тайсон Стил машет патрульному вертолету рядом с тем убежищем, которое он соорудил

На видео, снятом с вертолета при спасении Стила, видно, как он размахивает обеими руками, стоя рядом с SOS. И это правильно: две руки, поднятые в воздух, обычно понимают, как просьбу подобрать тебя (в отличие от одной поднятой руки - с воздуха это могут принять за приветствие).

По словам Кребс, самый эффективный способ показать, что ты в беде - это лечь на землю (если ты уверен, что пилот тебя видит). Твоя поза показывает, что ты ранен или болен и тебе нужна срочная помощь.

Среди других способов привлечь внимание - использование зеркала. Зеркала автомобиля вполне подходят, даже маленькое - с солнцезащитного козырька. При безоблачном небе отражение солнца от зеркала может привлечь к себе внимание на расстоянии до 80 км.

Дымовые сигналы могут помочь только тогда, когда в районе спасения есть воздушные суда

Еще один способ - дымовые сигналы. Влага в только что сломанных ветках и сорванных листьях придает дыму белый цвет, что особенно помогает в лесу.

Резина или автомобильные покрышки дают при горении черный дым, выделяющийся на снегу. Но, как предупреждает Кребс, дымовые сигналы могут помочь только тогда, когда в районе спасения есть воздушные суда.

Как признался позже Стил, он не проходил формальных курсов выживания, но набрался некоторого опыта, изучая ролики в YouTube (когда у него еще был доступ к интернету). Несколько спичек, свеча и немного бересты помогли ему зажечь огонь, который он использовал, чтобы сушить промокшую одежду и просто согреваться.

Быть нормально, по обстоятельствам, одетым и возможность при случае чинить одежду - это тоже очень важно для выживания, подчеркивает Кребс.

В худшем случае влажную одежду можно отжать и высушить в рыхлом снегу, который впитает часть воды.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Морозным январским утром американский военнослужащий проходит курсы выживания

Профессор Типтон считает самым большим успехом своего коллектива ученых из Портсмутского университета то, что им удалось убедить Королевскую канадскую конную полицию отказаться от дорогостоящих термозащитных одеял и приобрести дешевые, крепкие пластиковые мешки.

Одеяла не спасают от потерь тепла при испарении, они не удерживают влагу. В ситуации, когда на кон поставлена жизнь человека, простой пластиковый мешок будет куда полезнее.

Что еще помогло Фридторассону?

Итак, у Фридторассона не было никакого пластикового мешка под рукой, и на холоде морская вода быстро испарялась из его одежды. Риск того, что он просто замерзнет насмерть, был необычайно высок.

Однако он дошел пешком до ближайшей деревни и в 7 утра в понедельник постучался в чью-то дверь. И по нему невозможно было сказать, что он вообще страдал от гипотермии.

Храброму рыбаку сейчас 58 лет. Он - крупный мужчина, его рост 193 см, а вес - 125 кг (как и тогда, когда он попал в историю, о которой мы рассказываем).

Его живот опоясывает слой жира толщиной примерно в 2,5 см. Это послужило ему дополнительным утеплением, теплоизоляцией, и в то же время было важным источником энергии.

Но все равно - способность Фридторассона сохранять тепло и не замерзать исключительна. Исследователи, изучавшие рыбака вскоре после его приключения, пришли к выводу, что он смог поддерживать практически нормальную температуру тела все время, пока плыл к земле в ледяной воде.

В отличие от других выживших в экстремальных обстоятельствах, Фридторассон не стал зарабатывать деньги на своей истории. Единственным рассказом о ней стал фильм, снятый независимыми исландскими кинематографистами.

Одежда, в которой он спасся, сейчас выставлена в местном музее. Она - часть скромной экспозиции об истории рыболовецкого промысла на острове Хеймаэй.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.