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Информация, которой мы обладаем, позволяет предположить, что дети менее подвержены угрозам, которые несет коронавирус, но заразиться они все равно могут. Почему же вирус влияет на детей иначе, чем на взрослых? И что может грозить вашему ребенку?

Еще не улеглись волны дискуссий, которые вызвал твит Илона Маска от 20 марта, когда предприниматель-новатор предположил, что дети "в основном защищены" от коронавируса. Пока все обсуждения сводятся к тому, что, хотя заражение этим вирусом может иметь фатальные последствия для пожилого человека, у ребенка болезнь проходит гораздо легче.

Тем не менее, уже было несколько тревожных сообщений о серьезном течении болезни и у детей. Эти случаи, плюс закрытые во многих странах школы, плюс строгие меры по соблюдению дистанции в обществе заставляют родителей задаться вопросами по поводу безопасности своих детей. Мы попробовали ответить на некоторые из них.

1. Заражаются ли дети коронавирусом?

Да. Как и взрослые, дети, сталкиваясь с коронавирусом, заражаются, и у них проявляются симптомы Covid-19.

"В начале пандемии думали, что дети не заражаются, но сейчас уже ясно, что у них это происходит точно так же, как и у взрослых, - объясняет Эндрю Поллард, профессор инфекционной педиатрии и иммунологии Оксфордского университета. - Просто у них гораздо более легкие симптомы".

Китайский Центр контроля и профилактики заболеваний приводил данные (от 20 февраля) о том, что дети младше 19 лет составляли 2% от 72 314 заболевших Covid-19, а в американском исследовании 508 пациентов не отмечалось ни одного случая смерти среди зараженных детей (при этом больные дети в этой группе составляли всего лишь 1%).

"Возможно, вирус поначалу выбирал именно взрослых потому, что передавался на рабочих местах и в поездках, путешествиях", - предполагает Санджай Патель, консультант по вопросам детских инфекционных заболеваний детской больницы в Саутгемптоне (Британия). - Теперь взрослые проводят больше времени со своими детьми, и мы сможем наблюдать рост числа зараженных детей. А может быть, и нет".

Мировая тенденция позволяет предположить, что дети заражаются с меньшей долей вероятности, чем взрослые (особенно пожилые взрослые), но вполне возможно, что данные искажаются тем, что в ряде стран тестирование на вирус предлагается только тому, кто попадает в больницу с острыми симптомами Covid-19, а среди таких людей очень мало детей.

"Очевидно, что зараженных детей больше, чем мы думаем, - говорит Патель. - Мы же не проверяем каждого ребенка в стране".

2. Чем течение болезни у детей отличается от взрослых?

"В той обширной литературе, которую мы уже имеем на тему нового коронавируса, есть примечательное наблюдение: даже те дети, у которых есть очень серьезные сопутствующие заболевания и которые получают иммуноподавляющую терапию или лечение от онкологии, болеют [Covid-19] гораздо легче, чем взрослые, особенно пожилые взрослые", - говорит Эндрю Поллард, возглавляющий группу ученых в Оксфордском университете (Oxford Vaccine Group), которая недавно определила экспериментальную вакцину ("вакцину-кандидата") для лечения от Covid-19.

В целом, у детей с Covid-19 симптомы болезни легче, чем у взрослых. Тем не менее уже сообщалось (31 марта) о смерти 12-летней девочки из Бельгии и 13-летнего мальчика из Лондона. Это самые молодые (из известных нам) жертвы вируса в Европе. Сообщалось также о смерти 14-летнего подростка в Китае.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих странах, пытаясь сдержать распространение вируса, закрыли школы

Данные китайского исследования заболеваемости детей Covid-19 подтверждают, что чуть больше половины заразившихся испытывали легкие симптомы, такие как температура, кашель, больное горло, насморк, ломота в теле и чихание).

Примерно у трети были признаки пневмонии, часто с жаром, влажным кашлем и хрипами, но - без одышки и трудностей с дыханием, которые наблюдаются в более серьезных случаях.

Грэм Робертс, консультант-педиатр из Саутгемптонского университета, объясняет: "У детей [с Covid-19] преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути - в легкие, и нет картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых".

Доля детей, у которых болезнь перешла в серьезную или критическую стадию с ОДН (синдромом острой дыхательной недостаточности) и шоковым состоянием - гораздо ниже (6%), чем взрослых китайцев (19%) - особенно старшего поколения, с хроническими сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями.

Согласно февральскому отчету миссии ВОЗ в Китае, только 2,4% инфицированных - 18-летние и младше. У 2,5% из них болезнь перешла в серьезную форму, у 0,2 - в критическую.

У малой части детей, несмотря на заражение, не было вообще никаких симптомов. "Самый важный вопрос: то ли у большинства зараженных детей - очень легкие симптомы, то ли дети просто не так заражаются вирусом, как взрослые", - размышляет Патель.

3. Почему зараженные дети легче переносят коронавирус, чем взрослые?

"Этот вирус настолько новый, что мы пока просто не знаем", - говорит Грэм Робертс, который, помимо прочего, возглавляет исследовательский центр астмы и аллергии в Ньюпорте (Британия).

"Одна из возможных причин - этому вирусу нужен белок на поверхности клетки, чтобы попасть внутрь и начать свою разрушительную деятельность. Судя по всему, коронавирус в качестве ворот использует рецептор ACE-2. Возможно, у детей его меньше в нижних дыхательных путях. Поэтому у них страдают только верхние дыхательные пути".

Возможно, дело тут не в детях, а в том, что с возрастом в организме происходят перемены, делающие его более уязвимым для вируса

Это может объяснять, почему симптомы у зараженных коронавирусом детей больше напоминают простуду. Влечение коронавирусов к рецепторам ACE-2 было продемонстрировано в ходе лабораторных опытов еще в 2003 году, а также в 2013 году - во время исследований генома новых коронавирусов RsSHC014 и Rs3367 (близких, но не идентичных коронавирусу SARS), выделенных у китайских летучих мышей подковоносов.

По словам Полларда, может быть и еще одно объяснение. "Возможно, дело тут не в детях, а в том, что с возрастом в организме происходят перемены, делающие его более уязвимым для вируса".

Он связывает такие перемены со старением иммунной системы, что ослабляет возможности организма бороться с новыми инфекциями.

"Однако мы видим, что даже молодые взрослые сильнее рискуют серьезно заболеть, чем дети. Так что старение организма - это неполный ответ", - добавляет ученый.

Иммунная система детей во многом отличается от взрослой - прежде всего потому, что она еще только формируется.

Дети, особенно те, кто посещает детский сад или школу, подвержены множеству новых для них респираторных инфекций, и это может объяснять повышенный уровень антител в их крови, больший, чем у взрослых.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возможно, на поверхности клеток детских легких меньше белка, чем у взрослых, и вирусу бывает не за что зацепиться

"Похоже, у детей организм более интенсивно, чем у взрослых, реагирует на вирусные инфекции, например, высокой температурой, которую не так часто встретишь у взрослых, - говорит Робертс. - Очень возможно, что детская иммунная система способна лучше контролировать вирус, локализовать его в верхних дыхательных путях, не дать ему причинить больше вреда и ликвидировать его".

"Возможно также, что детей, ранее заражавшихся другими четырьмя типами коронавируса, отчасти защищает этот опыт", - добавляет Патель.

Кроме того, авторы исследования случаев заражения в Китае полагают, что детям помогает еще и меньшее, по сравнению с взрослыми, количество сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Детская неразвитая иммунная система не создает такого же, как у взрослых, мощного цитокинового ответа

"У очень малого числа детей развивается серьезная инфекционная болезнь Covid-19, - говорит Поллард. - Это означает, что есть что-то фундаментально иное в том, как их организм справляется с вирусом".

Есть и еще одна причина. У тяжелобольных взрослых так называемый цитокиновый шторм (гиперцитокинемия, избыточная реакция иммунной системы на вирус) причиняет организму вред, а не пользу, часто приводя к отказу органов и летальному исходу.

Детская неразвитая иммунная система не создает такого же мощного цитокинового ответа.

И хотя эту гипотезу еще предстоит проверить в случае с Covid-19, исследования иммунной реакции детей на вспышку SARS в 2003 году доказали именно это.

4. Могут ли дети с легкими симптомами или вообще без симптомов передавать коронавирус другим?

Да, могут.

"Это большая проблема, - подчеркивает Робертс. - Многие считают, что детям мало что угрожает, поэтому не стоит о них беспокоиться. Да, это справедливо в отношении детей, у которых нет хронических болезней, иммунодефицитных состояний. Но люди при этом забывают, что дети - возможно, один из основных путей распространения инфекции в обществе".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже если вирус и не вызовет таких же серьезных симптомов, как у взрослых, ребенок все равно будет носителем и распространителем Covid-19

Коронавирус передается при прямом личном контакте через капельки в дыхании (при чихании и кашле) и при прикосновении к зараженным вирусом поверхностям. Так что дети легко могут разносить вирус и передавать его другим - особенно членам своей семьи и пожилым родственникам.

"Дети с легким течением болезни, возможно, входят в число основных распространителей вируса в обществе, - подчеркивает Робертс. - Вот почему так важно закрыть школы для снижения темпов распространения пандемии в стране".

5. Происходит ли подобное распространение инфекции детьми в случаях с другими болезнями?

Да, такое происходит, например, с вирусом гриппа.

"У детей грипп может ограничиться насморком, а у взрослых и пожилых - закончиться госпитализацией, реанимацией, а то и смертью", - отмечает Робертс.

Риск Covid-19 для самих детей низок, а вот риск того, что они заразят уязвимых и пожилых людей, высок

И он говорит еще кое-что важное: "Несколько лет назад британское правительство ввело вакцинацию детей против гриппа. И это было сделано не столько для того, чтобы защитить самих детей, сколько для того, чтобы предотвратить передачу ими вируса их пожилым родственникам, которые тяжело переносят это заболевание".

Это справедливо и для коронавируса. Риск Covid-19 для самих детей низок, а вот риск того, что они заразят уязвимых пожилых людей, людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями, высок.

6. Болеют ли дети разного возраста по-разному?

Похоже, что так. Китайские данные свидетельствуют, что совсем маленькие, младенцы, более уязвимы перед вирусом, чем остальные возрастные группы.

Серьезная или тяжелая формы заболевания были отмечены у одного из 10 заразившихся младенцев, но этот показатель резко падает у старших детей: например, у пятилетних и старше только в трех-четырех случаях из 100 наблюдались серьезные формы болезни.

"Дошкольники больше предрасположены [к серьезной болезни], - подчеркивает Робертс. - У них меньше дыхательные пути, они не настолько еще окрепли, как более старшие дети, для борьбы с опасной инфекцией".

7. А как насчет подростков?

"На определенном этапе жизни дети начинают превращаться во взрослых, - говорит Робертс. - У тинейджеров иммунная система созревает и начинает вести себя похоже на взрослую. А это значит, что она менее эффективно контролирует проникший в организм вирус. Однако важно помнить: об этом вирусе нам пока известно очень мало, мы только строим предположения, пытаясь понять, почему мы видим то, что видим".

В китайском исследовании не было зарегистрировано ни одного смертельного исхода среди детей девяти лет и младше и только одна смерть среди тех, кому меньше 19 лет (14-летний подросток).

23 марта в Британии сообщили о смерти от Covid-19 18-летнего (с сопутствующими заболеваниями) и 1 апреля - 13-летнего лондонца.

8. Опасен ли Covid-19 для новорожденных?

Да.

Хотя пандемия еще только докатывается до многих регионов планеты, уже известно по меньшей мере о двух подтвержденных случаях заражения новорожденных - один в Ухане, другой в Лондоне.

Пока неизвестно, заразились ли дети в утробе матери или уже после рождения. В обоих случаях тест матери на вирус дал положительный результат.

9. Известно ли нам, как коронавирус влияет на еще не рожденного младенца?

Известно не очень много.

Коронавирусы, вызывающие SARS и MERS, могут приводить к выкидышам и преждевременным родам, могут замедлять рост плода (в отношении матерей, зараженных Covid-19, таких наблюдений еще не проводилось).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока нам кажется, что дети менее уязвимы перед коронавирусом, но это вовсе не означает, что им не надо соблюдать все меры предосторожности

Правда, стоит отметить, что те выводы базировались на двух маленьких исследованиях. Тем не менее, британские органы здравоохранения предупреждают, что беременные женщины подвергаются риску тяжелого развития болезни в случае заражения коронавирусом, и рекомендуют им особенно строго соблюдать меры предосторожности - социальное дистанцирование и проч.

10. Как семья может защитить своего ребенка от заражения коронавирусом?

Хорошенько мыть руки, не вступать в прямой контакт с другими и дезинфицировать поверхности и предметы, на которых может оказаться вирус - это основные способы предотвратить дальнейшее распространение Covid-19 - как и обычного гриппа.

"Ответственно соблюдайте основные правила, - говорит Патель. - Если вы на улице, в общественном месте дотронулись до чего-то, ни в коем случае не прикасайтесь к лицу, пока как следует не вымоете руки".

На сайте британской Национальной службы здравоохранения есть информация о мерах, которые надо соблюдать в семье, чтобы защитить себя от Covid-19.

Организация ЮНИСЕФ тоже выпустила памятку для родителей (англ.яз.).

11. Может ли семья защитить своих пожилых и уязвимых членов от заражения вирусом, переносимым детьми?

Да, но это будет нелегко. Из трех основных мер (тщательное мытье рук, дезинфекция поверхностей и предметов, социальное дистанцирование) только последнюю можно назвать надежным защитным механизмом защиты от инфекции старых и ослабленных болезнями. Этот метод, разумеется, работает не только в случае с детьми-распространителями, но и со взрослыми.

"Когда я наблюдал за тем, что происходило в День матери, я видел много гуляющих семей, где вместе были и бабушки с дедушками, и родители с детьми", - рассказывает Патель.

"На мой взгляд, это было абсолютно пугающим: данные свидетельствуют, что пожилые, особенно с уже имеющимися заболеваниями, - это главная группа риска. И исключить контакты детей с ними - наиболее правильная вещь. Зачем так рисковать?"

Есть одна важная вещь, которую должны сделать родители: рассказать своему ребенку, что он не умрет от Covid-19

Разлучение, казалось бы, здоровых на вид детей с бабушками, дедушками и другими пожилыми родственниками, на первый взгляд кажется чем-то чрезмерным. Однако стоит помнить: у детей заражение коронавирусом либо никак не проявляется, либо имеет очень слабые симптомы. Но при этом они все равно разносят вирус.

Пресечение распространения коронавируса зависит не только от успехов науки и медицины. Оно зависит от нашего поведения, от того, готовы ли мы его изменить.

12. Почему так важно разговаривать с детьми о Covid-19

"Мы очень много говорим о Covid-19 между собой, в обществе, в СМИ, но есть одна важная вещь, которую должны сделать родители: рассказать своему ребенку, что он не умрет от Covid-19. Очень важно, чтобы дети это поняли", - подчеркивает Патель.

"Все педиатры знают: дети боятся самого худшего, но не всегда признаются в этом".

Поллард с этим согласен. Он предлагает всем родителям успокоить детей, убедить их, что почти при любых обстоятельствах им не грозит тяжело заболеть Covid-19.

"Дети, подростки переживают за свою семью, - отмечает Леннеа Карлссон, профессор Университета Турку (Финляндия) и детский психиатр. - Нам нужно объяснить им, что сейчас - исключительные обстоятельства, и что если бы не это, мы бы их не просили делать такие необычные вещи".

"Нам нужно объяснить, что в такой ситуации, как сейчас, мы должны заботиться о каждом, не только о себе и своей семье".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.