Специи и пандемия: полезны ли для здоровья острый перец и куркума?

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Люди употребляют в пищу специи на протяжении тысячелетий. А в последнее время ученые и энтузиасты здорового питания обращают особое внимание на куркуму и острый перец чили, поскольку те вроде бы полезны для здоровья.

По крайней мере так это выглядит в ряде исследований. Некоторые даже утверждают, что остренькое (например, имбирь) отгоняет вирусные заболевания. Но так ли это?

Говорят, Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании ежедневно съедала по стручку острого перца чили, чтобы не заболеть.

Куркума, которую тысячелетиями использовали в Азии в качестве специи, не так давно поселилась в модных кофейнях по всему миру в составе "золотого латте" и вошла в тренд как пищевая добавка, укрепляющая иммунитет и защищающая от болезней.

Тем временем кайенский перец прославился в 2013 году в качестве ингредиента "диеты Бейонсе" для снижения веса, впоследствии жестко раскритикованной Британской ассоциацией врачей-нутриционистов, назвавших такой способ питания опасным.

У людей давным-давно, сотни лет назад, вошло в привычку добавлять в пищу черный перец или стручок острого чили, или заваривать чай с имбирем. Но только относительно недавно некоторые специи получили неофициальный статус целебной суперпищи.

Но действительно ли специи полезны для здоровья или даже способны защищать от болезней? И могут ли они принести нам вред?

Некоторые любят поострее

Перец чили (красный острый стручковый перец) - одна из самых известных и популярных специй в мире. Его влияние на наше здоровье изучалось во многих исследованиях, и результаты неоднозначны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих исследованиях изучалось, как перец чили влияет на здоровье человека, и результаты неоднозначны

Главный активный ингредиент в чили - капсаицин. Когда мы едим острый перец, молекулы капсаицина воздействуют на температурные рецепторы нашего организма, которые посылают сигнал мозгу: создать ощущение тепла.

Результаты некоторых исследований вроде бы поддерживают идею, что капсаицин способен помочь нам жить дольше.

В 2019 году в ходе одного итальянского исследования обнаружилось, что у людей, которые четыре раза в неделю ели пищу, сдобренную острым перцем, был ниже риск умереть - по сравнению с теми, кто никогда не ел чили. (Исследователи учитывали такие факторы, как курение, физические упражнения и общее качество рациона).

В 2015-м ученые, наблюдавшие за потреблением перца чили и состоянием здоровья у почти полумиллиона взрослых китайцев, обнаружили то же самое. У тех, кто ел почти каждый день пищу, сдобренную специями, риск смерти в период наблюдений снижался на 14% по сравнению с теми, кто ел такую пищу реже, чем раз в неделю.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одно из исследований обнаружило, что у тех, кто употребляет острый перец в пищу почти каждый день, ниже риск преждевременно умереть. Но в чили ли дело?

"Основные выводы состояли в том, что большее количество специй в еде связано с более низким риском смерти, особенно - от рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний", - говорит Лу Цзы, профессор-нутрициолог из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Все это, однако, не означает, что как только мы начнем в больших количествах поедать острый перец, наше здоровье улучшится - или что это предохранит нас от болезней. По крайней мере, в краткосрочной перспективе этого не произойдет.

Важно понимать, что в китайском исследовании наблюдали за людьми в среднем по семь лет за каждым.

Так что если даже перец чили и имел защитное воздействие на здоровье участников (а не просто те, кто ел этот перец, были изначально здоровее), все равно - это воздействие нарастало с течением длительного времени и уж точно не за недели или месяцы.

Профессор Цзы попытался отделить последствия потребления острого перца от всего остального, учитывая возраст, пол, уровень образования, семейное положение, рацион и другие факторы типа потребления алкоголя, курения и физической активности.

По словам профессора, более низкий риск смерти у тех, кто ест чили, отчасти может быть связан с действием капсаицина.

"Определенные ингредиенты в острых продуктах питания (например, капсаицин), как выяснилось, улучшают метаболизм, в частности - влияют на липидный профиль, на уровень холестерина в крови, на воспалительные процессы, и это отчасти объясняет то, что мы наблюдали в нашем исследовании".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Капсаицин, главный ингредиент в остром перце, может понижать уровень холестерина в крови

Некотоые исследования показали, что капсаицин может увеличивать количество сжигаемой энергии и снижать аппетит.

Зумин Ши, доцент факультета нутрициологии Катарского университета, обнаружила, что потребление острого перца связано с более низким риском ожирения и полезно для снижения повышенного кровяного давления.

И когда она приступала к исследованию последствий этого для когнитивной, познавательной функции человека, она ожидала, что и тут чили будет работать.

И он работал - только не так, как рассчитывала Зумин Ши. У тех взрослых китайцев, которые ели больше чили, наблюдалось снижение этой функции.

Особенно это было заметно на примере работы памяти: прием острого перца в большем количестве, чем 50 граммов в день, сочетался с почти удвоенным риском ухудшения памяти - по крайней мере, со слов самих участников. (Тут, однако, стоит отметить, что такие добровольно сообщаемые данные обычно не считаются надежными.)

Ощущение тепла, которое возникает, когда вы едите перец чили, давно приковывало внимание ученых. Оно отчасти может объяснить, почему регулярное употребление в пищу острого перца может быть связано с угасанием когнитивной функции: это ощущение - результат того, как эволюционировали растения в попытке защититься от болезней и паразитов.

"Некоторые растения в ходе эволюции стали горькими на вкус или жгучими, но еще лучше, если само растение может выделять токсины, как и хищник", - отмечает Кирстен Брандт, старший преподаватель института исследований в области человеческого питания при Ньюкаслском университете (Великобритания).

Но такие соединения, как правило, воздействуют на человека в гораздо меньшей степени, чем на насекомых. "Капелька токсина может быть даже полезной - например, кофеина, ускоряющего наш метаболизм, после чего мы чувствуем себя бодрее, - говорит она. - Однако в большом количестве токсины принесут вам вред".

С другой стороны, даже если то или иное соединение в специях может быть нам полезно, мы практически никогда не потребляем такое его количество, которое оказало быть этот эффект.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обычно мы никогда не съедаем столько специй, чтобы это как-то повлияло на наше здоровье

Возьмем, к примеру, полифенолы, соединения, содержащиеся во многих растениях и имеющие противовоспалительное действие. Отчасти из-за высокого содержания полифенолов в специях последним и приписываются целебные свойства.

Но анализ исследований, произведенный в 2014 году, показал, что по-прежнему неясно, влияет ли на наше здоровье довольно ограниченное количество полифенолов, которое мы потребляем со специями.

"Лечение" куркумой

Еще одна популярная специя, о которой говорят, что она полезна, - это куркума, и полезность ее принято объяснять содержанием куркумина, маленькой молекулы, найденной в куркуме. Ее применяют в альтернативной медицине для снятия воспаления, стресса и многих других состояний.

Однако достоверных сведений, что куркума полезна, нет.

Многочисленные исследования показали, что в лаборатории куркумин может оказывать противораковое воздействие.

Однако лабораторные условия сильно отличаются от условий человеческого организма. А то, что куркумин плохо растворяется в воде, означает, что наш организм не сможет правильно его использовать, когда мы получаем его из пищи с куркумой.

Тот растущий интерес к специям как к средству альтернативной медицины, который сейчас мы видим на Западе, можно сравнить с интересом, который последний раз видели в Средние века, когда считалось, что специи обладают целебными свойствами, отмечает Пол Фридман, профессор истории Йельского университета.

Правообладатель иллюстрации Inpho Image caption Последний раз Запад испытывал подобный интерес к целебным свойствам специй в Средние века

"Специи применялись, чтобы как-то сбалансировать еду, - объясняет Фридман. - Люди рассматривали ту или иную пищу как горячую, холодную, влажную или сухую. Им хотелось равновесия". Например, рыба считалась холодной и влажной, а специи - горячими и сухими.

На идее использования пищи в качестве лекарства основана аюрведическая медицина, практикуемая в Индии на протяжении тысячелетий.

Во многих странах Запада, где подобные идеи в новинку, идея баланса разделяется современной медициной "нью-эйдж", говорит Фридман.

"Наше современное увлечение специями отсылает нас даже не на 50 лет назад, а прямо в Средние века. Полвека назад современную медицину с антибиотиками от медицины суеверий отделяла глухая стена", - говорит он.

Кэтрин Нельсон, профессор-исследователь Миннесотского университета, занимается, среди прочего, тем, что определяет, можно ли использовать те или иные молекулы и соединения для новых лекарств. Она решила изучить вопрос с куркумином.

Нельсон обнаружила, что куркумин совершенно не подходит для применения в лекарствах, поскольку его молекулы не биодоступны, не биоусвояемы. Это означает, что организм не может их использовать после того, как они переварены.

Их плохо усваивает тонкий кишечник - их структура может меняться, когда связывается с белками в тонком и толстом кишечнике. В результате действие куркумина практически не заметно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Куркумин плохо усваивается тонким кишечником, поэтому от него мало толка

По словам Нельсон, если и есть что-то полезное в куркуме, то это не куркумин. К тому же куркума готовится как часть блюда, вместе с другими продуктами подвергается нагреванию, поэтому ее химические компоненты изменяются.

Есть много куркумы - не вредно, говорит Нельсон, но не советует применять ее как лекарство.

Корреляция против причинности

Острый перец и куркума, казалось бы, исследованы вдоль и поперек, но в большинстве работ лишь сравниваются данные потребления и различные исходы для здоровья, где невозможно понять, что причина, а что - результат.

Ну и исследование, проведенное в лаборатории, совсем не обязательно получит такие же результаты в человеческом организме.

Как и во многих других исследованиях в области питания, здесь трудно отделить корреляцию от причинности.

Возьмем, к примеру, итальянское исследование 2019 года, в котором потребление острого перца связывается со снижением риска смерти.

Оно было обсервационным, то есть невозможно сказать точно - то ли потребление чили заставляет людей жить дольше, то ли просто более здоровым людям нравится острый перец. Или вообще работает что-то другое.

Один из ключиков к разгадке, впрочем, лежит вот где: как именно острый перец потребляется итальянцами и другими средиземноморскими нациями, подчеркивает автор исследования Мария-Лаура Боначчио, эпидемиолог из Средиземноморского института нейрологии (Италия).

"Острый стручковый перец обычен для средиземноморской кухни, - говорит она. - В основном его едят с пастой, бобовыми или овощами".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В средиземноморских странах перец чили едят с пастой и овощами, что может быть настоящей причиной его пользы для здоровья

Это всего лишь один пример того, как специи могут приносить пользу косвенным образом - их едят с бобовыми и овощами.

Исследования также показали, что добавление специй в бургеры потенциально может вести к формированию в организме меньшего количества свободных радикалов, то есть делает мясо менее канцерогенным.

Однако эти преимущества для здоровья могут быть объяснены просто консервирующими качествами специй, отмечают другие ученые: ведь добавка специй в мясо - давно известный способ подольше сохранить его. В любом случае это делает пищу менее вредной для нас.

Многие исследователи считают, что польза от потребления специй сводится к тому, с чем мы их едим. Например, ими часто заменяют соль. Специи делают пищу вкусной и ароматной и могут быть более здоровой альтернативой соли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Специи часто используют вместо соли, что имеет свои преимущества

Кроме того, мы часто добавляем специи в овощные блюда - а есть овощи, безусловно, полезно.

В общем, хотя "золотой латте" не причинит вам вреда, больше пользы здоровью будет от овощей, приправленных специями.

И уж конечно, мы не должны полагаться на специи как на способ защититься от болезни или вылечиться от нее.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.