COVID-19: насколько по-разному пандемия влияет на мужчин и женщин. И почему
Пандемия COVID-19 имеет абсолютно разные последствия для мужчин и женщин - и не только в плане здоровья. Казалось бы, вирусу должно быть все равно, кого заражать. Почему пол имеет такое значение?
Этот коронавирус не щадит никого - ни водителей автобусов, ни премьер-министров. Нравятся ли ему больше люди определенного пола? И как такое может быть? Ведь вирус - это практически неодушевленный кусочек дрейфующего генетического материала. Он не может сознательно делать выбор.
И все-таки он совершенно по-разному влияет на разные группы населения. Наиболее очевидная разница - между мужчинами и женщинами.
Разница эта не только в течении самой болезни, но и в ее долгосрочных последствиях - для состояния здоровья и экономических.
Разница в течении болезни
Одно из самых поразительных различий состоит в уровне смертности. Например, в США от коронавируса гибнет вдвое больше мужчин, чем женщин.
В Западной Европе 69% всех умерших от коронавируса - мужчины. То же самое наблюдается и в Китае, и по всему миру.
Ученые из Университетского колледжа Лондона ведут гендерную статистику заболеваемости в странах мира, пытаясь понять, почему такая разница. Причина пока неясна.
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Согласно одной из теорий, реакция женской иммунной системы на вирус сильнее, рассказывает профессор иммунологии Оксфордского университета Филип Гулдер.
"Иммунная реакция на вакцины и инфекции вообще более агрессивна и более эффективна у женщин по сравнению с мужчинами", - говорит он.
Отчасти это потому, что у женщин - две X-хромосомы, а у мужчин одна, что может быть важным при столкновении с коронавирусом.
"В частности, белок, по которому коронавирусы распознаются, закодирован в X-хромосоме, - продолжает Гулдер. - В результате этот белок выражается в виде двойной дозы во многих иммунных клетках у женщин - в отличие от мужчин. И иммунная реакция женского организма на коронавирус, соответственно, усиливается".
Другое объяснение - разный образ жизни мужчин и женщин. Это проявляется, например, в курении, которое влияет на уровень сопутствующих заболеваний - болезней сердца, хронических легочных заболеваний и онкологий, рассказывает Гулдер. Всё это влияет на исход инфекционной болезни, вызванной коронавирусом.
"Особенно заметна такая разница в некоторых странах - например, в Китае, где курят 50% мужчин и только 5% женщин".
Однако на данном этапе пандемии мы еще не можем однозначно сказать, какая из причин важнее - или, может быть, влияют и та, и другая.
Финансовые последствия
Есть, однако, еще один важный аспект того, как по-разному пандемия влияет на мужчин и женщин.
Мишель Тертилт, экономист из Мангеймского университета (Германия), с коллегами собирает свидетельства этого - на примере работников и работниц США.
Так вот, так называемый локдаун уже стоил работы огромному числу людей, и экономике многих стран угрожает рецессия.
Но и в безработице мужчины и женщины не равны. Обстоятельства этого, правда, действительно уникальны и, по словам Тертилт, отличаются от типичной рецессии.
В США в марте потеряли работу 1,4 млн человек, что стало крупнейшим всплеском, начиная с 1975 года. Женщины пострадали больше - среди слабого пола безработица выросла на 0,9% (у мужчин - на 0,7%).
Необычность нынешнего кризиса, помимо прочего, состоит в том, что обычно при рецессии от безработицы больше страдают мужчины - потому что в основном именно они работают в тех сферах производства, которые тесно связаны с экономическими циклами - например, в строительстве или промышленности.
Женщины, напротив, больше заняты в таких отраслях, как здравоохранение и образование.
Но сейчас на трудоустройство влияют иные факторы. Один из них - являетесь ли вы ключевым или важным работником.
Коллектив ученых под руководством Тертилт считает ключевыми работников в сферах здравоохранения, транспорта, силовых структур (полиции), сельского хозяйства, рыболовства, лесного хозяйства, техобслуживания и ремонта.
Согласно этой классификации, в важных отраслях работает 17% женщин и 24% мужчин.
Второй серьезнейший фактор - имеют ли люди возможность работать из дома, "на удаленке". Понятно, что если бизнес-аналитик вполне способен работать дистанционно, то бармен - нет.
Тертилт обнаружила, что среди мужчин больше тех, кто имеет возможность работать из дома - 28% (22% среди женщин).
"Если вдуматься, то это неудивительно: очень много женщин работает в ресторанах, в сфере туризма. Но по всему миру рестораны и бары закрыты, и почти никто не путешествует".
"С точки зрения экономических перспектив, под удар прежде всего попадают низкооплачиваемые, молодые представительницы рабочего класса", - комментирует Наташа Мудхар, исполнительный директор и соучредитель The World We Want, организации, называющей себя глобальным движением, деятельность которого направлена на достижение сформулированных ООН целей в области устойчивого развития.
Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами усугубляет неравенство: женщины не только быстрее теряют работу, но они и получают за нее меньше.
В США женщины зарабатывают только 85% от того, что зарабатывают мужчины. В Австралии эта цифра равна 86%, а в Индии - 75%.
Дело еще более ухудшается в отношении женщин определенных рас и национальностей: например, в США черные женщины зарабатывают на 21% меньше, чем белые.
В еще худшем положении родители-одиночки. В США таких, по данным Тертилт, 20 млн, и три четверти из них - женщины.
"Только представьте - они не смогут работать, - говорит Тертилт. - Даже если такая женщина - медсестра или врач, даже если она работает в важной для общества сфере, все равно - если у нее дома ребенок, она не сможет оставить его одного".
Даже если такие родители и имеют возможность работать дистанционно, не очень реалистично предполагать, что они в состоянии полноценно выполнять свои обязанности, когда маленький ребенок постоянно требует к себе внимания.
"Особенно это касается матерей-одиночек, - подчеркивает Тертилт. - Они сейчас не могут нанять няню или попросить посидеть с ребенком бабушку или соседку. Так что они теряют работу".
Проблема еще и в том, что даже в тех странах, где правительство финансово поддерживает лишившихся работы (Великобритания, Германия, США), такие родители могут не соответствовать критериям - предположим, в том случае, если они бросили работу до того, как эта схема была введена в действие.
Выявленное неравенство
"Все эпидемии имеют разные для представителей разного пола последствия, - говорит Клэр Уэнем, доцент Лондонской школы экономики и политических наук. - Проблема в том, что раньше никто об этом не говорил, и политики были не в курсе".
Уэнем с коллегами исследовали последствия вспышек вирусов Зика и Эбола для мужчин и женщин, а теперь изучают, что происходит из-за нового коронавируса.
Одним из последствий эпидемии Эболы в Сьерра-Леоне был значительный скачок в материнской смертности. "Из предыдущих эпидемий мы знаем, что все ресурсы обычно брошены на борьбу со вспышкой, - говорит Уэнем. - Это означает, что плановое предоставление медицинских услуг прерывается".
Вдобавок ко всему, в результате пандемии все чаще приходят сообщения о случаях домашнего насилия.
Во Франции, например, в первую же неделю локдауна число таких случаев выросло на треть, в Австралии - на 75%, в Ливане - вдвое.
И хотя домашнее насилие задевает и мужчин, основные страдания испытывают женщины: например, в США они с вероятностью, большей вдвое, подвергаются насилию со стороны сожителя. Риск стать жертвой изнасилования для женщин в 14 раз выше.
"Когда вы запираете людей дома в период, полный стресса, когда у людей нет денег, когда нет работы, вам не надо быть ученым, чтобы понять, почему это приводит к домашнему насилию", - говорит Уэнем.
В настоящее время картина складывается бесспорно мрачная - для каждого пола по-своему.
Для мужчин, особенно принадлежащих к старшим возрастным группам, самое главное беспокойство вызывает возможность тяжело заболеть и умереть. Для женщин, которые с большей долей вероятности выздоравливают, заразившись, последствия могут растянуться на годы вперед.
Как говорит Уэнем, правительствам еще не поздно позаботиться о тех, кто пострадал более других экономически. Можно сделать много такого, что позволит смягчить финансовый удар, нанесенный этим людям.
"Мы должны подумать о том, как экономически стимулировать женщин во время и после пандемии, как вернуть их на работу, - говорит она. - Например, предоставить им услуги по уходу за детьми".
Однако исследование Тертилт обнаружило свет в конце тоннеля. Фактически - два лучика надежды.
Первый - гибкий подход к рабочему месту. "Миллионы предпринимателей и компаний на ходу приспосабливаются к работе из дома", - указывает она.
В марте в некоторых районах США на 200% увеличился объем работы, выполняемой дистанционно.
"В определенных рамках это может превратиться в норму и поможет легче сочетать карьеру и семью, - говорит она. - Именно женщинам пойдут на пользу такие перемены в бизнес-культуре, поскольку в основном именно они ухаживают в семье за детьми".
Второй лучик надежды - возможная перемена ролей во время локдауна, хоть и вынужденная. "Представьте себе семью, где жена - врач в больнице, на переднем крае борьбы с коронавирусом, а муж работает из дома, - говорит она. - В такой семье муж вдруг становится главным по уходу за детьми".
Учитывая то, что в 60% американских семей такая роль традиционно отведена женщине, это будет серьезной переменой с долгосрочными последствиями, считает Тертилт.
Опыт Германии и Швеции, где у отцов есть возможность взять отпуск в связи с рождением ребенка, показал: этот опыт надолго изменяет мужской подход к воспитанию детей.
"Даже если карантин и самоизоляция продлятся месяц-два, долгосрочные последствия неминуемы, - уверена Тертилт. - А уж если дольше - последствия будут еще серьезнее".
Любой кризис в здравоохранении усугубляет и выпячивает неравенство в самых разных сферах жизни. Гендерное неравенство - лишь один из примеров.
Скажем, в Соединенных Штатах города с большим афроамериканским населением несут основную тяжесть пандемии.
Однако это подчеркивает проблему, которая существовала задолго до пандемии - неравенство в доступе к медицинскому обслуживанию. Чернокожие чикагцы, например, в среднем живут на девять лет меньше, чем их белые соседи.
Те, у кого есть сопутствующие проблемы со здоровьем, больше рискуют умереть от Covid-19. А диабет и сердечно-сосудистые заболевания в непропорционально большей степени затрагивают афроамериканцев.
Да, вирус не щадит никого, но это не значит, что все члены общества испытывают одинаковый риск.
Все как раз наоборот: этот вирус отчетливо показывает неравенство в сфере здравоохранения - гораздо яснее, чем когда-либо.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.