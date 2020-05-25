Как новости искажают наше представление о мире и губят наше здоровье

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Чем больше вы смотрите и читаете новостей, тем более искаженное у вас представление о мире. Звучит пугающе и неправдоподобно? Давайте разберемся.

...Перед тем, как случилась трагедия, Элисон Холмэн работала над вполне обычным исследованием психического здоровья американцев. А 15 апреля 2013 года, когда сотни бегунов пересекали один за другим финишную ленточку ежегодного Бостонского марафона, с интервалом в 10 секунд были взорваны две самодельные бомбы.

Три человека, включая 8-летнего мальчика, погибли. Сотни были ранены. 16 человек лишились конечностей.

Мир скорбил, а СМИ, между тем, в жутких подробностях освещали произошедшее. И освещение это длилось не день, и не два, и даже не месяц, а годы, если считать последовавшие судебные заседания.

Кадры момента взрыва, дыма, растерянности и ужаса присутствовавших передавались множество раз по телевидению. Газеты публиковали страшные фотографии: запятнанные кровью тротуары, пострадавшие в разорванной одежде...

И так уж случилось, что Холмэн с коллегами из Калифорнийского университета в Ирвайне буквально накануне закончили собирать данные о психическом состоянии около 5 тысяч американцев. Ученые решили посмотреть спустя несколько недель, как изменилось состояние опрошенных в связи с бостонской трагедией.

Несложно догадаться, что психическое здоровье тех, кто присутствовал на месте террористического акта или пострадал от него, мягко говоря, не улучшится. И, кстати, среди участников исследования были те, кто оказался на месте взрывов.

Но вот неожиданный поворот: психика тех из опрошенных, кто не присутствовал на месте трагедии лично, но впоследствии смотрел новости на эту тему по шесть и более часов в день в течение следующей недели, пострадала еще сильнее.

Высокий уровень стресса при этом не был напрямую связан с тем, что люди близко знали кого-то, кто погиб, был ранен или присутствовал на месте взрывов.

"Для нас это было своего рода озарением, - рассказывает Хомэн. - Я считаю, что люди очень сильно недооценивают воздействие новостей".

Похоже, что новости - это гораздо больше, чем безобидный перечень случившегося и найденных журналистами фактов. Новости пробираются к нам в подсознание и влияют на нашу жизнь самым причудливым способом.

Они могут изменить наше отношение к иммигрантам, могут вторгаться в наши сны, мешать нам разглядеть реальный риск той или иной болезни, формируют взгляд на то, что происходит в другой стране… И даже способны повлиять на здоровье экономики всего государства.

Все больше и больше подтверждений тому, что эмоциональные последствия потребления новостей могут сказаться на нашем здоровье, увеличивая шансы на сердечный приступ или развитие заболеваний в последующие годы.

И самое главное - для всего этого достаточно всего лишь нескольких часов потребления новостей в день. Как это происходит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Воздействие новостей - это отчасти психологическая загадка, ведь большая их часть влияет на нас не впрямую

...Как только стали поступать первые новости из Китая о таинственном новом коронавирусе, рейтинги информационных телепрограмм, число их зрителей поползли вверх, в итоге достигнув рекордных цифр.

И это понятно: миллионы людей неукоснительно следили за правительственными брифингами, постоянно обновляемыми данными о числе заразившихся и погибших, за объявлениями о новых правилах поведения во время карантина.

Однако на дворе 2020 год, и теленовости - далеко не единственный и даже не главный источник информации для нас.

Подкасты, стриминговые сервисы, соцсети - все готовы присылать вам оповещения об обновлениях много раз в день. Ваши друзья шлют вам ссылки на материалы, им понравившиеся, их шокировавшие.

Неудивительно, что, поварившись в этом бульоне новостей весь день, вечером вы долго не можете успокоиться и сомкнуть глаз.

Согласно данным 2018 года, полученным задолго до того, как пандемия заставила нас уединиться дома, среднестатистический американец ежедневно проводил около 11 часов, глядя в экран телевизора, компьютера или смартфона. Многие из нас берут с собой телефон или планшет в постель, отходя ко сну.

Как мы понимаем, при таком образе жизни невозможно избежать информации о событиях, происходящих в мире.

Так мы запрограммированы

Одна из возможных причин сильного воздействия на нас новостей - это то, что психологи уже давным-давно назвали склонностью к негативу: мы уделяем куда больше внимания всему плохому, что случается вокруг нас.

Считается, что эта склонность развилась, чтобы защитить нас от опасностей. Она объясняет, почему неудачи человека более заметны, чем его положительные стороны, почему утраты влияют на нас сильнее, чем обретения, и почему страх нас мотивирует сильнее, чем новые перспективы.

Правительства часто руководствуются этим при выработке той или иной политики, когда надо решить, что применить - кнут или пряник. Увы, негативные стимулы работают в обществе эффективнее.

Постоянный негативизм ведет к формированию в обществе неверной картины здоровья экономики страны

Склонность человечества к негативу, возможно, объясняет и то, что новости редко бывают приятным чтением.

Однажды в 2014 году российский сайт "Городской репортер" (Ростов-на-Дону - Ред.) решил провести эксперимент и сообщал целый день только о хороших новостях, игнорируя плохие.

Читательская аудитория за тот день резко, чуть ли не на две трети, упала - хорошие новости никому не интересны. Как сказал однажды знаменитый фантаст Артур Кларк, газеты Утопии были бы ужасно скучными.

Как эта дополнительная доза негатива сказывается на наших воззрениях?

Ученым давно известно, что широким слоям населения свойственно не ждать от будущего ничего хорошего, когда речь заходит о перспективах экономики страны - хотя в действительности такой прогноз не имеет отношения к реальности.

Экономические циклы (повторяющиеся колебания экономической активности, от спадов до подъемов) - один из краеугольных камней современной экономики, подтвержденный десятилетиями исследований и опыта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди беспокоятся о том, как кризис отразится на их будущем, и поэтому потребляют все больше и больше новостей

Таким образом, мнение о том, что в будущем всегда все будет хуже, просто неверное. И, кроме того, потенциально вредное. Поскольку, если люди считают, что у них через пять лет не будет ни работы, ни денег, они не станут инвестировать в экономику.

Доведенный до крайности, наш коллективный пессимизм может превратиться в самовоплощаемое пророчество, и есть некоторые доказательства, что частично в этом виноваты новости - точнее, то, как их сообщают.

Например, в ходе исследования 2003 года было обнаружено, что новости экономики - чаще плохие, чем хорошие, и такое освещение новостей - важный показатель ожиданий людей.

Другое исследование, проведенное в Нидерландах, подтвердило, что освещение экономических новостей часто рисует куда более мрачную картину, расходясь с реальным экономическим положением.

Такой постоянный негативизм ведет к формированию в обществе неверной картины здоровья экономики страны.

Не так давно авторы одного из исследований даже предположили, что освещение новостей средствами массовой информации увеличивает периоды экономического роста или экономического спада.

Новости как бы случайно искривляют наше представление о реальности - и совсем не обязательно в лучшую сторону. Вот еще один пример - на этот раз о нашем восприятии степени риска.

Возьмем международный туризм. Как правило, люди не очень-то рвутся в те страны, где царит политическая нестабильность, идет война или высок риск стать жертвой терроризма.

В некоторых случаях новости становятся источником прямого совета по этому поводу, публикуя рекомендации правительства - как, например, во время глобальной пандемии.

Но даже когда официальных рекомендаций не ехать куда-то нет (и нет даже рациональной причины не ехать), новости могут влиять на наше подсознание, склоняя к ошибочному взгляду на мир и события.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новости могут формировать наше мнение о той или иной стране

Одной из причин этого можно считать так называемый эффект фрейминга, обрамления, контекста, в который поставлены факт или событие.

Например, лекарство, которое "эффективно в 95% случаев", воспринимается гораздо позитивнее, чем то же самое лекарство, которое "не работает в 5% случаев", хотя речь идет о том же самом препарате. Но - и это тоже замечено не сегодня - мы не всегда мыслим рационально.

Можно написать, что "террористическое нападение совершено "Аль-Каидой" (запрещена в России) и связанными с ней радикальными исламистскими группировками", и это будет звучать гораздо более тревожно, чем "местной группировкой сепаратистов", хотя речь будет идти о том же самом. Порой такие тонкие факторы могут иметь последствия жизни и смерти.

В одном исследовании 2014 года выяснилось: люди, как правило, считают, что те виды онкологических заболеваний, которые шире освещаются в СМИ (например, опухоли мозга), более распространены, чем на самом деле. И, соответственно, те, о которых пишут реже (например, раковые заболевания репродуктивных органов у мужчин), и случаются реже.

Парадокс, но у тех людей, которые потребляют больше новостей, обычно наиболее искаженное видение мира. Это может привести к тому, что они рискуют своим здоровьем, недооценивая для себя риск того или иного заболевания.

И это еще не все. Общественные представления об опасности того или иного вида онкологии могут привести к тому, что исследования более опасного рака не получат необходимого финансирования от правительства (которое тоже руководствуется настроениями в обществе, и в СМИ).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Освещение новостей может подталкивать нас к неадекватной оценке риска

Ну и наконец, все больше доказательств того, что новости могут проникать в наши сны.

Рассказывают, что многие люди, вынужденные проводить время дома в самоизоляции, стали видеть необычно живые и порой пугающие сны.

Одно из объяснений - это результат работы нашего воображения, которое ищет выхода из ситуации локдауна. Другое - просто сейчас мы лучше запоминаем свои сны, поскольку часто просыпаемся посреди фазы быстрого сна, во время которой видим сновидения.

Но есть и еще одна возможная причина: это происходит из-за того, как пандемия изображается в новостях.

Вспомним, что после нападений на США 11 сентября люди тоже видели страшные сны. И связь между такими сновидениями и тем, насколько часто человек следил за телевизионными новостями, была четко установлена.

"В случае с радио или обсуждением случившегося в разговорах с друзьями и родственниками такого не было, - подчеркивает Рут Проппер, психолог Университета Монтклер (штат Нью-Джерси, США), руководившая исследованием. - Я считаю, что виной тому телекадры гибели людей - они нанесли психологическую травму".

Новости вредней, чем реальная жизнь

И в самом деле, перефразируя фантаста Роберта Хайнлайна, можно сказать, что погрязнуть в страданиях семи миллиардов незнакомых вам людей не очень-то полезно для вашей психики.

Спустя месяцы непрерывной бомбардировки заголовками о Covid-19 появились признаки надвигающегося кризиса коронавирусной тревожности.

Помогающие людям с проблемами психики благотворительные организации по всему миру отмечают беспрецедентный уровень спроса на их услуги. Многие люди просто на некоторое время отказываются от соцсетей, чтобы защитить себя от потока новостей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда у нас стресс от новостей, это может нам (и нашему здоровью) аукнуться спустя несколько лет

И хотя частично за этот стресс отвечает сама новая реальность, в которую мы попали в связи с пандемией, психологи уже давно заметили: новости сами по себе добавляют дополнительную дозу яда.

Это доказано изучением последствий многих кризисов: чем больше новостей потребляет человек, тем выше вероятность, что у него разовьются симптомы стресса, тревожности и посттравматического стрессового расстройства.

То, как новости воздействуют на нашу психику, отчасти остается психологической загадкой, поскольку в большинстве случаев они не влияют на нас напрямую.

А когда влияют (как показали исследования случаев, подобных взрывам на Бостонском марафоне), освещение событий может быть для нашей психики вредней, чем сама реальность.

Это можно объяснить с помощью так называемого эмоционального прогнозирования - попыток предсказать наши будущие чувства относительно чего-то.

По словам Ребекки Томпсон, психолога из Калифорнийского университета в Ирвайне, большинство из нас вполне уверены в своей способности предсказать свои ощущения. "Например, если вас попросят вообразить, как вы будете чувствовать себя завтра, когда узнаете, что выиграли в лотерею, вы наверняка посчитаете, что у вас будет отличное настроение", - говорит она.

Но когда начинаешь разговаривать с людьми уже после того, как важное в их жизни событие произошло, оказывается, что оно имело гораздо более слабое влияние на их эмоции, чем они ожидали.

В считающемся классическим исследовании 1978 года сравнивался уровень удовлетворенности жизнью тех, чья жизнь недавно резко переменилась в связи с выигрышем крупной суммы в лотерею, и тех, кто попал в аварию и был парализован. Лотерейные счастливчики оказались лишь слегка счастливее жертв аварии.

Если совсем коротко, то мы плохо представляем себя и свои эмоции в будущем, как правило, ошибаясь в прогнозах.

Примерно то же самое происходит и в дни кризисов. Как объясняет Томпсон, в данный момент многие люди, вероятно, зациклены на будущих бедах. И эта ошибка ведет к нездоровому поведению.

"Если вас действительно тревожит реальная угроза вашей жизни, вы неизбежно будете стараться узнать об этом как можно больше, чтобы понимать, в какую сторону все развивается", - отмечает Томпсон. И это ведет нас в ловушку перегруженности новостями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новости забираются к нам в подсознание и влияют на то, что нам снится

Те, кто считает, что события плохо отразятся на их психике и здоровье в целом, как правило, в результате и страдают от этого, и, по мнению Томпсон, во многом в ответе за это - объем стрессовой информации, захлестнувшей человека.

Она указывает на то, что, по большей части, события освещаются в духе повышенной сенсационности: если речь идет об урагане, то на телеэкране репортеров сдувает ветром или они стоят по колено в воде - упор делается на худшее развитие событий.

На самом деле такие репортажи подталкивают нас к катастрофическому взгляду не только на конкретное событие, но и на все остальное в нашей жизни - от финансов до романтических отношений.

В исследовании 2012 года выяснилось, что женщины (но, странным образом, не мужчины), подвергшиеся потоку негативных новостей, испытывали больший стресс и в других жизненных ситуациях, что вело к скачкам уровня кортизола, гормона стресса, в их организме.

"У мужчин обычно и так довольно высок уровень кортизола, так что, вполне возможно, что у них просто уже некуда его повышать", - отмечает Мари-Франс Марин, психолог из Квебекского университета (Монреаль), автор исследования.

Однако у женщин лучше память на все негативное, так что на них, видимо, это действительно сильнее влияет.

Плохие новости обладают свойством учащать сердцебиение, и есть тревожные признаки того, что это может иметь серьезные долговременные последствия для здоровья человека.

Когда Холмэн с коллегами изучала психологические последствия событий 9/11, выяснилось, что те, кто сообщал об учащенном сердцебиении в те дни, с вероятностью на 53% выше сталкивались с сердечно-сосудистыми проблемами в последующие три года, даже если брать в расчет их предыдущее состояние здоровья.

В одном из более свежих исследований ученые попытались разобраться, могут ли новости сами по себе быть виной такого, и обнаружили, что четыре и более часов новостей в день о том, что произошло 11 сентября 2001 года, с большой вероятностью гарантировали проблемы со здоровьем в последующие годы.

"Что особенно примечательно в том исследовании - большинство получало информацию о терактах исключительно из СМИ, - подчеркивает Холмэн. - И тем не менее это оказало такой долгоиграющий эффект на их здоровье. Подозреваю, что есть и еще что-то, что сыграло свою роль в этом, но мы пока не поняли, что именно".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Всего лишь несколько часов информационных программ в день - и прогноз для вашего самочувствия и здоровья не самый радужный

Но почему на нас так сильно влияют события, происходящие с незнакомыми нам людьми, находящимися от нас на расстоянии порой в тысячи километров?

У Холмэн есть несколько предположений, и одно из них таково: виновата яркая картинка теленовостей.

А порой телевизор может работать фоном - например, в спортзале. Холмэн вспоминает, что все то время, когда репортер рассказывал о произошедшем, транслировались одни и те же кадры, вновь и вновь.

"Этот замкнутый круг изображений проникает в ваш мозг, он повторяется, повторяется, повторяется…. При этом мы смотрим не фильм ужасов, сюжет которого выдуман, нам показывают реальную жизнь! И я подозреваю, что такое закольцованное повторение и есть причина того, что новости так на нас влияют".

Холмэн подчеркивает, что освещение новостей никогда не было лишь сообщениями о событиях, одно за другим. Это своего рода форма развлечения, к которому СМИ прибегают, конкурируя друг с другом в борьбе за наше драгоценное время.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.