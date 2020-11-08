Медицинские мифы. Правда ли, что люди ленивы по своей природе?

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Пандемия коронавируса заставила большинство из нас сидеть дома - внезапно появился официальный повод наслаждаться бездельем и не испытывать никаких угрызений совести по этому поводу. Казалось бы, что может быть лучше? Но нам это почему-то не очень понравилось.

Вам, возможно, попадался короткий видеоролик, снятый по заказу офиса губернатора штата Калифорния. Комик Ларри Дэвид со свойственным ему сардоническим чувством юмора призывал всех следовать официальным рекомендациям и оставаться дома, чтобы остановить распространение Covid-19.

Что с вами, идиоты, говорил он, вы упускаете фантастическую возможность уютно устроиться в кресле и смотреть весь день телевизор!

Мы привыкли к тому, что нас призывают делать вещи, которые нам, в общем-то, не очень хочется делать: больше уделять времени физическим упражнениям, съедать в день пять, восемь, а то и десять порций овощей и фруктов…

Но на этот раз официальная рекомендация, казалось бы, звучала заманчиво: располагайтесь поудобнее на диване, запойно смотрите любимые сериалы, главное - не выходите из дома. Такое должно прийтись по вкусу тому лентяю, который живет почти в каждом из нас!

На деле же все оказалось далеко не так просто, и вы в этом убедились сами, когда проводили долгие недели взаперти.

Получается, мы вовсе не запрограммированы природой на то, чтобы делать как можно меньше?

Да, мы часто склоняемся к наиболее легкому варианту, выбираем путь наименьшего сопротивления, самую короткую и простую дорогу.

Если у вас в руках пульт, зачем вставать и переключать телеканалы на самом телевизоре? Если у вас есть машина, зачем ехать за покупками на велосипеде? Если вы можете делать половину того, что делает коллега, и при этом зарабатывать те же деньги, то зачем напрягаться?

Любая работа, любые усилия требуют физического и умственного напряжения, так может быть, есть смысл этого избегать? И порой мы поступаем именно так.

Этот феномен известен как принцип минимальных усилий (из всех возможных реакций организм предпочитает выбирать ту, которая требует от него наименьших усилий). Похоже, что никому и в голову не может прийти нарушать этот закон? Однако мы нарушаем его постоянно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как показали недели локдауна, мы не созданы для того, чтобы делать как можно меньше

Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы вообще ничего не делать? Например, лежать целый день в гамаке? Уставиться в потолок и слушать тишину?

Поначалу это может показаться отличной идеей, однако на практике мы сталкиваемся с тем, что ничего не делать - очень и очень трудно (если исключить время, которое мы проводим во сне).

Во время знаменитого исследования, проведенного несколько лет назад в Виргинском университете (США), участников заводили по одному в абсолютно пустую комнату, где ничего не могло отвлечь или привлечь их внимание.

У них не было ни телефона, ни книг, ни телевизора. Им даже не разрешалось вздремнуть. К щиколоткам каждого прикреплялись электроды.

И, прежде чем оставить участника в одиночестве на 15 минут, ему объясняли, что он может расслабиться и отдыхать. Но если нажать вот на эту клавишу, его ударит током.

Вы, наверное, подумали, что оставшись в одиночестве, никто не нажимал на клавишу? А вот и нет. Фактически 71% мужчин и 25% женщин хотя бы раз вознаградили себя электрошоком, а один мужчина сделал это… 190 раз.

Как оказалось, ничего не делать - это такая пытка, что многие предпочли хоть как-то развлечь себя электроразрядом.

Этот эксперимент, конечно, довольно экстремален, но мы знаем из повседневной жизни: люди часто делают то, что вовсе не обязательно делать. В том числе и довольно болезненные для себя вещи.

Вспомните о своих знакомых, которые бегают марафон. Или изнуряют себя на тренажерах в спортзале. То, чем они занимаются, вовсе не требуется для поддержания здоровья.

А что в таком случае сказать о тех, кто преодолевает ледяную пустыню по дороге к полюсу? Или совершает кругосветное плавание в одиночку на яхте?

Майкл Инцлихт из Торонтского университета называет это парадоксом усилия. Да, иногда мы выбираем самый легкий путь, но порой мы куда выше ценим ситуацию, если она требует от нас значительного усилия.

Осуществление этого усилия, преодоление себя доставляет нам такое удовольствие, что мы отказываемся от простого пути.

Мы можем проводить часы над сложным кроссвордом вместо того, чтобы просто поискать ответы в "гугле". Нас учат этому с детства: без труда не выловишь рыбку из пруда, не приложишь усилий, не получишь награды.

И со временем нам начинает доставлять радость само усилие, сам процесс. Ученые называют это приобретенным трудолюбием.

Когда-то, более 20 лет назад, я путешествовала по миру с рюкзаком за спиной, и однажды судьба занесла меня на индонезийский остров Флорес, где расположены удивительные кратерные озера Келимуту, меняющие свой цвет каждые несколько лет. Выглядит это загадочно и впечатляюще одновременно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На многие горные вершины в наши дни можно попасть, не тратя сил, однако для многих важно приложить усилия для восхождения, чтобы ощутить радость покорения

Однако причина того, что путешествие мне настолько запомнилось, состоит не только в красоте озер. Она еще и в том, сколько усилий потребовалось от меня и моего спутника, чтобы достичь цели.

В течение нескольких дней мы плыли на лодке, ехали на автобусе. Чего стоят хотя бы те несколько часов, проведенных в маленьком фургоне, подпрыгивающем на неровной и ветреной дороге, когда пассажирам пришлось раздавать гигиенические пакеты, как в самолете (которые потом выбрасывали прямо из окна)...

Затем последовала ночь в душной и вонючей комнатке хостела, с бугристыми матрасами и тараканами, затем, на рассвете, в 4 утра - очередной микроавтобус для последнего рывка к озерам…

На пути к Келимуту нам пришлось помучиться - но все это было частью нового, захватывающего опыта.

Потом выяснилось, что недалеко от места наблюдения за озерами - вертолетная площадка, куда, как мы поняли, доставляют туристов побогаче.

Но мы им не завидовали. Смогут ли они оценить красоту озер так же, как оценили ее мы? Скорее всего, нет.

В наши дни на многие горные вершины можно попасть с помощью канатной дороги или подъемника. Но настоящие альпинисты, конечно, предпочитают ночевать в палатке на склоне горы и мерзнуть, рискуя обморожением, чем влиться в толпу обычных туристов.

Поведенческий экономист Джордж Ловенстин назвал свою работу об этом синдроме "Потому что он есть", использовав ответ знаменитого альпиниста, покорителя высочайшей вершины мира Джорджа Мэллори на вопрос, зачем ему хочется взобраться на Эверест.

Ловенстин объясняет, что люди не могут устоять перед шансом достичь трудной цели, научиться управлять непростой ситуацией, даже если им это по большому счету не нужно.

И если вы не можете ощутить себя в шкуре альпиниста и представить его восторг от преодоления трудностей восхождения, большинству знаком "эффект ИКЕА": люди больше ценят те предметы домашнего обихода, которые собрали своими руками.

Поначалу, когда мы оказались в самоизоляции, нам могло показаться, что бездельничать на протяжении нескольких недель - это здорово, но на самом деле это может сводить с ума.

Навязанный продолжительный отдых (если только мы не больны и наш организм не требует этого) рождает не ощущение спокойствия, а раздражительность и беспокойство.

И пока мы сидели дома в локдауне, нам надо было постараться воспроизвести ритмы и ощущение сбалансированности обычной жизни.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В обычные времена многие из нас не относятся к собственному отдыху всерьез

Например, занимаясь физическими упражнениями, ставить перед собой цели, достижение которых требует полного напряжения сил, цели, которые непросто достичь.

И побольше уделять времени таким занятиям, как рисование, садоводство или складывание паззлов - это захватывает, поглощает, вводит в так называемый поток, вы просто не замечаете, как быстро утекает время… И больше ни о чем не беспокоитесь.

Обычно многие из нас не относятся к собственному отдыху всерьез. Но в этот исключительный период нам стоило бы воспользоваться возможностью и отдыхать больше, чем обычно - а потом, когда привычная жизнь вернется, сохранить и дальше тонкий баланс между отдыхом и занятостью делами.

Это сложное время показывает, что, во-первых, по природе мы вовсе не ленивые создания. И во-вторых: на то, чтобы меньше работать и больше отдыхать, порой требуется гораздо больше усилий.

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Клаудиа Хэммонд - автор книги "Искусство отдыха: как найти передышку в современном мире".