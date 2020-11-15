Не пора ли отказаться от космонавтов на МКС? Да и вообще от людей в космосе?

Ричард Холлингем

BBC Future

Автор фото, NASA/Getty Images

В ноябре у Международной космической станции юбилей - на протяжении уже 20 лет ее постоянно населяют люди. Но не пришло ли время повесить скафандры на крючок и доверить исследования космоса роботам?

20 ноября 1998 года в 6:50 утра по Гринвичу я сидел на корточках за валуном в казахской степи, пытаясь спрятаться от пронизывающего ветра и прижимая к уху трубку мобильного телефона.

Покрытая снегом земля сливалась на горизонте с серым небом. У меня за спиной громкоговоритель клекотал что-то непонятное по-русски, но большинство русских, которым это предназначалось, были в деревянном сооружении неподалеку, разливая водку и готовясь праздновать запуск.

Далеко впереди, почти неразличима на фоне монохромного пейзажа, на стартовой площадке возвышалась белая ракета "Протон". Внезапно с оглушительным рокотом и вспышкой она начала отрываться от земли.

По мере того как ракета набирала высоту и исчезала в облаках, я в прямом эфире описывал происходящее радиослушателям Би-би-си.

Ведь, в конце концов, это был исторический момент - запуск на орбиту первого модуля будущей МКС, функционально-грузового блока "Заря". Однако, несмотря на все мои усилия, событие это не стало главной новостью на Би-би-си.

Даже сам факт того, что вещательная корпорация послала освещать запуск не опытного корреспондента, а начинающего сотрудника, показывает, как относились тогда к этой истории и редакторы, и слушатели.

МКС уже тогда была "долгостроем" и проектом, на который было потрачено слишком много. Тогдашний глава научных исследований в Британском космическом агентстве назвал станцию "белым слоном на орбите", и Соединенное Королевство отказалось участвовать в ее финансировании. Многие вообще сомневались, что сборка МКС когда-либо завершится.

Скептики оказались неправы. Станция размером с поле для американского футбола, жилое пространство которой сопоставимо с домом с шестью спальнями - однозначно замечательный продукт инженерной мысли.

Начиная с первой долговременной экспедиции в ноябре 2000 года там постоянно живут и работают, сменяясь, космонавты и астронавты. На сегодняшний день на орбитальную станцию слетали 243 человека из 19 стран. На МКС проведено примерно 3 тысячи научных экспериментов.

Автор фото, Yuri Kochetkov/AFP/Getty Images Подпись к фото, Запуск ракеты, доставившей в 1998 году модуль "Заря", первую часть МКС, на орбиту

И тем не менее сомнения относительно ценности МКС для человечества остаются - не говоря уже о том, сколько она человечеству стоила. Ее сборка на орбите обошлась налогоплательщикам США, России, Европы, Канады и Японии примерно в 150 млрд долларов.

Когда мир охватила пандемия опасного заболевания, когда над планетой висит дамоклов меч последствий изменения климата, снова встает вопрос о том, зачем посылать людей в космос и тратить на это такие огромные деньги.

"Я бы совершенно уверенно сказал, что МКС не стоит 12-значной суммы, - говорит британский космолог и астрофизик Мартин Джон Рис. - Ни один из тех сотен людей, кто вращался на орбите внутри МКС, не сделал для науки ничего настолько ценного, что могло бы оправдать хотя бы малую часть денег, потраченных обществом на "шаттлы" и орбитальную станцию".

По мнению лорда Риса, вместо этого надо было тратить общественные деньги на беспилотные, роботизированные научные миссии - они уже изменили наши представления о Вселенной.

В настоящее время космические зонды присылают на Землю фотографии и данные с Марса и Юпитера, а два "Вояджера" покинули Солнечную систему и впервые в истории человечества вошли в межзвездное пространство.

В 2014 году человечеству даже удалось посадить зонд на комету шириной в 4 км, летящую со скоростью 55 тыс. км в час в 56 млрд км от Земли.

"Если задаться вопросом, что нового мы узнали от МКС, окажется, что гораздо больше новостей пришло от "Хаббла" и марсианских миссий, - продолжает Рис. - Орбитальная станция появляется в новостях, когда [у нее на борту] поет Крис Хэдфилд или когда там ломается туалет. Я думаю, что в будущем будет все труднее и труднее оправдывать использование общественных денег для отправки людей в космос".

С тех пор как я стал свидетелем того запуска в 1998 году, изменилось многое. МКС по-прежнему почти полностью финансируется из карманов налогоплательщиков, но будущее пилотируемых полетов в космос в настоящее время создают частные компании - совсем не в меньшей степени, чем государственные космические агентства. Главный драйв идет от амбиций таких людей, как Илон Маск (гендиректор SpaceX) и Джефф Безос (основатель и глава Amazon, самый богатый человек в мире).

Пока НАСА планирует возвращение человека на Луну к 2024 году, в планах Маска - построить поселение на Марсе и даже закончить там свои дни.

Безос предпочитает размышлять о гигантских вращающихся в космосе колониях. Однако все эти мечты о том, что можно будет бросить Землю со всеми ее проблемами и улететь от них, разделяются далеко не всеми в сообществе исследователей космоса.

Автор фото, NASA/Getty Images Подпись к фото, К сегодняшнему дню МКС стоила человечеству (и налогоплательщикам) примерно 150 млрд долларов

"Идея полетов человека в космос искажена", - считает Линда Биллингс, аналитик американского Национального института аэрокосмических исследований.

Когда-то Биллингс работала в правительственной Национальной комиссии по космосу и выступала за пилотируемые полеты, но теперь изменила свое мнение. Одна из последних ее публикаций называется "Должны ли люди колонизировать другие планеты? Нет".

"Когда я говорю "искажена", я имею в виду - испорчена, - поясняет она. - Это неэффективно. Это слишком дорого. И главное для меня - зачем все это?"

Биллингс считает, что мотивация полетов человека в космос никак не поддерживается научно.

"Логическое обоснование для меня выглядит очень шатким - это политическое обоснование, которое покоится на вере в ценность покорения и исследования", - говорит она.

Конечно, вы можете возразить, что без покорения и исследования не существовало бы нынешней цивилизации. И мало кто подвергает сомнению отвагу пионеров полетов в космос, которых отправляли в экспериментальных ракетах на орбиту, а то и на Луну.

Биллингс, однако, подчеркивает, что мы вполне можем исследовать космос, не покидая Земли.

"НАСА ведет просто блестящую работу по исследованию изменения климата, но политики и корпоративный мир отвечают на это: большое спасибо, но нам это не интересно, - продолжает она. - Что дают полеты в космос людям в Бангладеш и Индии, страдающим от дефицита воды?"

И тут мы подходим к еще одному деликатному вопросу: в основе программ полетов человека в космос лежит неравенство. Кто туда летал и летает?

Среди первого поколения космонавтов и астронавтов все были белые мужчины, за исключением Валентины Терешковой. Большинство были военными летчиками-испытателями. Да и до сих пор большинство астронавтов - летчики, многие - бывшие военные.

В июле 1969 года, вскоре после запуска "Аполлона-11" к Луне, поборники прав чернокожего населения из южных штатов США провели акцию протеста на мысе Канаверал. Против чего был протест? Против запусков людей в космос в то время, когда в стране многие живут в нищете.

Подобные столкновения точек зрения могут возникнуть и в будущем, считает американский адвокат по гражданскому праву (и энтузиаст исследований космоса) Роберт Патилло.

"К 2050 году у нас появятся частные орбитальные станции, где люди могут проводить отпуск, а если вам будет позволять ваш доход, то, вероятно, к концу этого столетия слетать можно будет и на Марс, чтобы пожить там", - говорит он.

Автор фото, Paul Hennessy/NurPhoto/Getty Images Подпись к фото, Будущее космических исследований теперь все больше переходит в руки частных компаний, подобных SpaceX Илона Маска

"Встает вопрос: сможем ли мы гарантировать, что такие люди платят свою справедливую часть налогов на то, чтобы на Земле мы имели нормальное здравоохранение и систему образования, доступ к чистой воде и прочим фундаментальным для нормального функционирования общества вещам?" - говорит он.

Даже если Маск и попадет на Марс, вряд ли марсианское общество будет той утопией, о которой мечтают некоторые. Поверхность этой планеты - пыльная красная пустыня. Нет воздуха для дыхания. Нет продуктов. А вода если и существует, то в форме льда.

Первые поселенцы будут находиться на расстоянии 225 млн км от Земли, и любой сигнал о помощи будет идти около 24 минут, а ответ с родной планеты придется ожидать еще 24 минуты.

"Человечество не готово покинуть Землю, - считает Биллингс. - Нам предстоит пережить еще множество интеллектуальных, социальных и моральных изменений, прежде чем мы сможем хотя бы начать думать об этом".

То есть мы слишком спешим с колонизацией космоса? Лорд Рис считает, что нам надо смириться с пределами своих возможностей как биологического вида, эволюционировавшего для жизни на Земле.

"Мы не должны себя рассматривать как кульминацию эволюции, - подчеркивает он. - Всего через пару веков на Земле появятся существа, сильно отличающиеся от человека - то ли генетически модифицированные люди, то ли существа, часть организма которых заменена на электронную начинку. И среди этих, в известном смысле, наших потомков наверняка будут и такие, кто полетит в дальний космос".

За 20 лет своего существования МКС научила нас тому, что жить и работать посреди безвоздушного пространства запечатанным как в консервной банке, есть только специально обработанную пищу, пить воду, полученную из собственных мочи и пота, - тяжело и дорого.

Возможно, к одному из главных достижений этой орбитальной станции можно отнести то, что она помогла нам лучше оценить нашу Землю. Поговорите с любым из астронавтов: именно вид нашей планеты в иллюминаторе МКС - это то, что их больше всего вдохновляло. Да и нас тоже.

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