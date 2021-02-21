Как дожить до 100 лет. Помощь другим может укрепить здоровье больше, чем физические упражнения
- Марта Зараска
- BBC Future
Добротой вы можете добиться больше, чем регулярными физическими упражнениями. Оказывается, благотворительная деятельность, будь то помощь другим или небольшие пожертвования, способна не только согреть душу, но и поправить физическое здоровье.
Газеты начали писать о Бетти Лоу, когда ей было 96 лет. Несмотря на преклонный по любым меркам возраст, она все еще работала волонтером в кафе больницы в Солфорде, пригороде Манчестера: подавала кофе, мыла посуду и болтала с пациентами.
Затем Лоу исполнилось 100 лет. "Она все еще работает", - писали газеты. Потом ей исполнилось 102, потом 104 - газеты продолжали удивляться. Даже в 106 лет Лоу работала в кафе раз в неделю, несмотря на слабое зрение.
Лоу рассказала репортерам, что продолжала работать в кафе после того, как большинство людей предпочли бы уже угомониться и сидеть на пенсии дома, потому что была уверена, что такая работа помогает ей оставаться здоровой.
И она, видимо, была права. Наука показывает, что альтруистическое поведение - от работы волонтером и денежных пожертвований до случайных повседневных добрых дел - способствует благополучию и долголетию.
Исследования показывают, например, что работа волонтером на 24% снижает риск ранней смерти - примерно так же, как ежедневное употребление шести или более порций фруктов и овощей, согласно некоторым исследованиям.
Более того, эти люди меньше рискуют заработать повышенный уровень сахара в крови или воспалительные процессы, ведущие к сердечным заболеваниям. Они также проводят в больницах на 38% меньше времени, чем люди, не принимающие участия в благотворительной деятельности.
Согласно одному исследованию, основанному на данных всемирного опроса Gallup World Poll, это укрепляющее здоровье воздействие работы волонтером, по-видимому, наблюдается во всех уголках мира, от Испании и Египта до Уганды и Ямайки.
Конечно, дело может быть в том, что люди, изначально обладающие более крепким здоровьем, с большей вероятностью будут в состоянии заниматься благотворительностью. Скажем, если у вас артрит, скорее всего, вы не захотите устраиваться на работу в столовую.
"Существуют исследования, согласно которым люди с крепким здоровьем с большей вероятностью будут работать волонтерами, но поскольку ученые очень хорошо об этом знают, в наших исследованиях мы статистически учитываем это обстоятельство", - говорит Сара Конрат, психолог и исследователь филантропии из Университета Индианы.
Даже с учетом поправки на крепкое здоровье волонтеров, все равно - участие в благотворительной деятельности сильно влияет на наше самочувствие.
Более того, несколько рандомизированных лабораторных экспериментов пролили свет на биологические механизмы, с помощью которых помощь другим может улучшить наше здоровье.
В одном из таких экспериментов в Канаде старшеклассников разделили на две группы: одних на два месяца отправили помогать младшим школьникам, других оставили ждать своей очереди для участия в такой помощи.
Четыре месяца спустя, когда эксперимент уже давно завершился, различия между двумя группами подростков были отчетливо видны... по их крови.
У старшеклассников, которые активно обучали детей младшего возраста, был более низкий уровень холестерина, а также более низкие воспалительные маркеры, такие как интерлейкин 6 в крови, что не только предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, но и помогает бороться с вирусными инфекциями.
Конечно, во время пандемии работать волонтером непросто. Однако Конрат считает, что можно приносить пользу здоровью и в виртуальном пространстве, если главным мотивом действительно является помощь другим людям. Она также рекомендует заниматься виртуальной благотворительностью с друзьями, поскольку исследования показывают, что социальная составляющая благотворительной деятельности важна для общего благополучия.
Интересно, что в крови регистрируются не только результаты формального участия в благотворительной деятельности, но и случайные проявления доброты.
У участников одного исследования в Калифорнии, которым было поручено совершать простые добрые дела, например, покупать кофе незнакомым людям, отмечалась более низкая активность генов лейкоцитов, связанных с воспалительными процессами. А это хорошо, поскольку хроническое воспаление связано с такими состояниями, как ревматоидный артрит, рак, болезни сердца и диабет.
А если поместить людей в МРТ-сканер и попросить их действовать альтруистично, можно увидеть изменения в том, как их мозг реагирует на боль.
В одном из недавних экспериментов добровольцам приходилось принимать различные решения, в том числе - жертвовать ли деньги, в то время как их руки подвергались легкому удару электрическим током.
Результаты были очевидны - мозг тех, кто сделал пожертвование, слабее реагировал на боль. И чем больше участники эксперимента считали свои действия полезными, тем более устойчивыми к боли становились.
Точно так же добровольная сдача крови кажется менее болезненной, чем сдача крови для анализа, хотя в первом случае игла может быть вдвое толще.
Существует бесчисленное множество других примеров положительного воздействия на здоровье как доброты, так и денежных пожертвований. Например, у бабушек и дедушек, которые регулярно присматривают за своими внуками, риск смертности до 37% ниже, чем у тех, кто не принимает участия в уходе за детьми.
Согласно одному аналитическому исследованию, это больше, чем можно добиться регулярными физическими упражнениями. При этом предполагается, что бабушка и дедушка не заменяют родителей полностью (хотя, как мы знаем, уход за внуками часто требует больших физических нагрузок, особенно когда речь идет о совсем маленьких).
С другой стороны, трата денег на других, а не для собственного удовольствия, может привести к лучшему слуху, улучшению сна и снижению артериального давления, при этом эффект будет сопоставим с эффектом от приема новых лекарств от гипертонии.
Перевод денег на благотворительность может стать хорошим способом развития мышечной силы. В одном эксперименте, в котором проверялась сила кистей рук, участники, сделавшие пожертвование в пользу ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН), могли сжимать тренажер для рук на 20 секунд дольше, чем те, кто с деньгами не расстался. Так что если вы захотите попробовать себя, например, в армрестлинге, возьмите с собой чековую книжку.
Тристен Инагаки, нейробиолог из университета Сан-Диего (США), не видит ничего удивительного в том, что доброта и альтруизм влияют на физическое здоровье. "Люди как вид чрезвычайно общительны, у нас лучшее здоровье, когда мы взаимосвязаны, а пожертвования - это часть взаимосвязи", - говорит она.
Инагаки изучает нашу систему благотворительной деятельности - сеть областей мозга, связанных как с поведением, так и со здоровьем. Эта система, вероятно, эволюционировала, чтобы облегчить воспитание младенцев, необычно беспомощных по стандартам млекопитающих, а позже, вероятно, стала использоваться и для помощи другим людям.
Часть системы состоит из областей вознаграждения в мозгу, таких как перегородочное поле и вентральный стриатум в базальной части конечного мозга (то есть его передней части) - тех самых, которые "загораются", когда вы выигрываете в лотерею или на игровом автомате. Связывая родительские обязанности с системой вознаграждения, природа пыталась гарантировать, что люди не сбегут от своих вечно орущих младенцев.
Нейровизуальные исследования Инагаки и ее коллег демонстрируют, что эти области мозга функционируют и тогда, когда мы оказываем поддержку близким людям.
Помимо поощрения ухода за ребенком, эволюция также связала его со снижением уровня стресса. Когда мы действуем доброжелательно или даже просто размышляем о нашей прошлой доброте, активность центра страха в мозге, миндалевидного тела, снижается. Это тоже может быть связано с воспитанием детей.
Может показаться нелогичным, что уход за детьми снижает стресс: любой новоиспеченный родитель с большой вероятностью скажет вам, что уход за младенцем - это отнюдь не отпуск на море. Но исследования показывают, что когда животные слышат скуление детеныша своего вида, активность их миндалевидного тела снижается, и то же самое происходит с людьми, когда им показывают фотографию их ребенка.
Инагаки объясняет, что для того, чтобы действительно быть полезным другим, активность мозгового центра страха должна снизиться. "Если их стресс вызывает у вас ужас, то вы вряд ли сумеете даже подойти к ним поближе, не то что оказать помощь", - говорит она.
Все это имеет прямые последствия для здоровья. Инагаки объясняет, что система ухода за младенцем - миндалевидное тело и области вознаграждения - связана с нашей симпатической нервной системой, которая участвует в регулировании кровяного давления и реакции на воспалительные процессы. Вот почему забота о близких может улучшить здоровье сердца и сосудов и помочь вам жить дольше.
Ученым удалось установить, что у подростков, которые добровольно уделяют время благотворительности, более низкие уровни двух маркеров воспалительных процессов - интерлейкина 6 и С-реактивного белка.
Удалось также проследить связь обоих маркеров с тяжелыми исходами у инфицированных Covid-19. Это наводит на мысль, что во время пандемии помощь другим нуждающимся может быть особенно действенной, а не просто способом поднять настроение, сидя взаперти.
Правда, исследования связи благотворительной деятельности с защитой от Covid-19 еще не проводились. И следует помнить, что контакты с другими людьми потенциально увеличивают риск заболевания и распространения вируса.
А как быть, если вы по природе не склонны к филантропии?
Эмпатия, качество, тесно связанное с волонтерской деятельностью и проявлением щедрости, передается по наследству - примерно треть глубины способности сопереживать зависит от наших генов.
Однако Конрат не считает, что низкий уровень эмпатии с рождения - это приговор. "Мы также рождаемся с разным спортивным потенциалом, некоторым из нас легче нарастить мышцы, чем другим, но мышцы есть у всех, и, если делать упражнения, можно их нарастить, - говорит она. - Исследования показывают, что, независимо от начального уровня, все мы можем поднять уровень эмпатии".
Некоторые такие упражнения занимают не более нескольких секунд. Например, вы можете попробовать взглянуть на мир с точки зрения другого человека хотя бы на пару мгновений, но каждый день. Или можете практиковать медитацию осознанности.
Забота о домашних животных и чтение эмоционально заряженных книг - идеальное времяпрепровождение во время локдауна - также помогают повысить эмпатию.
В течение первых шести месяцев 2020 года британцы пожертвовали на благотворительность на 800 млн фунтов стерлингов (1,05 млрд долларов) больше, чем за тот же период 2019 года.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах. Согласно одному из опросов, почти половина американцев навестили своих пожилых или больных соседей в последние несколько дней перед опросом.
В Германии коронавирус сблизил людей - если в феврале 2020 года 41% заявил, что люди не заботятся о других, то к началу лета этот показатель снизился до 19%.
Американцы и австралийцы сажают в окнах плюшевых мишек, чтобы подбодрить детей. Французская цветочница Мюриэль Марсенак разложила 400 букетов на машинах медицинского персонала в Перпиньяне.
Исследования показывают, что такая доброта не только согревает наши сердца, но и помогает им дольше сохранять здоровье. "Иногда просто сосредоточиться на других по-настоящему полезно для здоровья", - говорит Инагаки.
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Марта Зараска - автор книги Growing Young: How Friendship, Optimism and Kindness Can Help You Live to 100 ("Молодея с возрастом. Как дружба, оптимизм и доброта помогут вам дожить до 100 лет").
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.
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