Как дожить до 100 лет. Помощь другим может укрепить здоровье больше, чем физические упражнения

Марта Зараска

BBC Future

Автор фото, Frederic J Brown/Getty Images

Добротой вы можете добиться больше, чем регулярными физическими упражнениями. Оказывается, благотворительная деятельность, будь то помощь другим или небольшие пожертвования, способна не только согреть душу, но и поправить физическое здоровье.

Газеты начали писать о Бетти Лоу, когда ей было 96 лет. Несмотря на преклонный по любым меркам возраст, она все еще работала волонтером в кафе больницы в Солфорде, пригороде Манчестера: подавала кофе, мыла посуду и болтала с пациентами.

Затем Лоу исполнилось 100 лет. "Она все еще работает", - писали газеты. Потом ей исполнилось 102, потом 104 - газеты продолжали удивляться. Даже в 106 лет Лоу работала в кафе раз в неделю, несмотря на слабое зрение.

Лоу рассказала репортерам, что продолжала работать в кафе после того, как большинство людей предпочли бы уже угомониться и сидеть на пенсии дома, потому что была уверена, что такая работа помогает ей оставаться здоровой.

И она, видимо, была права. Наука показывает, что альтруистическое поведение - от работы волонтером и денежных пожертвований до случайных повседневных добрых дел - способствует благополучию и долголетию.

Более того, эти люди меньше рискуют заработать повышенный уровень сахара в крови или воспалительные процессы, ведущие к сердечным заболеваниям. Они также проводят в больницах на 38% меньше времени, чем люди, не принимающие участия в благотворительной деятельности.

Согласно одному исследованию, основанному на данных всемирного опроса Gallup World Poll, это укрепляющее здоровье воздействие работы волонтером, по-видимому, наблюдается во всех уголках мира, от Испании и Египта до Уганды и Ямайки.

Автор фото, Paul Hennessy/Getty Images Подпись к фото, Во время пандемии многие вызвались помочь тем, кто больше всех пострадал от карантина

Конечно, дело может быть в том, что люди, изначально обладающие более крепким здоровьем, с большей вероятностью будут в состоянии заниматься благотворительностью. Скажем, если у вас артрит, скорее всего, вы не захотите устраиваться на работу в столовую.

"Существуют исследования, согласно которым люди с крепким здоровьем с большей вероятностью будут работать волонтерами, но поскольку ученые очень хорошо об этом знают, в наших исследованиях мы статистически учитываем это обстоятельство", - говорит Сара Конрат, психолог и исследователь филантропии из Университета Индианы.

Даже с учетом поправки на крепкое здоровье волонтеров, все равно - участие в благотворительной деятельности сильно влияет на наше самочувствие.

Более того, несколько рандомизированных лабораторных экспериментов пролили свет на биологические механизмы, с помощью которых помощь другим может улучшить наше здоровье.

В одном из таких экспериментов в Канаде старшеклассников разделили на две группы: одних на два месяца отправили помогать младшим школьникам, других оставили ждать своей очереди для участия в такой помощи.

Четыре месяца спустя, когда эксперимент уже давно завершился, различия между двумя группами подростков были отчетливо видны... по их крови.

У старшеклассников, которые активно обучали детей младшего возраста, был более низкий уровень холестерина, а также более низкие воспалительные маркеры, такие как интерлейкин 6 в крови, что не только предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, но и помогает бороться с вирусными инфекциями.

Конечно, во время пандемии работать волонтером непросто. Однако Конрат считает, что можно приносить пользу здоровью и в виртуальном пространстве, если главным мотивом действительно является помощь другим людям. Она также рекомендует заниматься виртуальной благотворительностью с друзьями, поскольку исследования показывают, что социальная составляющая благотворительной деятельности важна для общего благополучия.

Интересно, что в крови регистрируются не только результаты формального участия в благотворительной деятельности, но и случайные проявления доброты.

У участников одного исследования в Калифорнии, которым было поручено совершать простые добрые дела, например, покупать кофе незнакомым людям, отмечалась более низкая активность генов лейкоцитов, связанных с воспалительными процессами. А это хорошо, поскольку хроническое воспаление связано с такими состояниями, как ревматоидный артрит, рак, болезни сердца и диабет.

А если поместить людей в МРТ-сканер и попросить их действовать альтруистично, можно увидеть изменения в том, как их мозг реагирует на боль.

В одном из недавних экспериментов добровольцам приходилось принимать различные решения, в том числе - жертвовать ли деньги, в то время как их руки подвергались легкому удару электрическим током.

Результаты были очевидны - мозг тех, кто сделал пожертвование, слабее реагировал на боль. И чем больше участники эксперимента считали свои действия полезными, тем более устойчивыми к боли становились.

Точно так же добровольная сдача крови кажется менее болезненной, чем сдача крови для анализа, хотя в первом случае игла может быть вдвое толще.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спонтанные проявления доброты могут сделать гораздо больше, чем просто вызвать улыбку на лице другого человека

Существует бесчисленное множество других примеров положительного воздействия на здоровье как доброты, так и денежных пожертвований. Например, у бабушек и дедушек, которые регулярно присматривают за своими внуками, риск смертности до 37% ниже, чем у тех, кто не принимает участия в уходе за детьми.

Согласно одному аналитическому исследованию, это больше, чем можно добиться регулярными физическими упражнениями. При этом предполагается, что бабушка и дедушка не заменяют родителей полностью (хотя, как мы знаем, уход за внуками часто требует больших физических нагрузок, особенно когда речь идет о совсем маленьких).

С другой стороны, трата денег на других, а не для собственного удовольствия, может привести к лучшему слуху, улучшению сна и снижению артериального давления, при этом эффект будет сопоставим с эффектом от приема новых лекарств от гипертонии.

Перевод денег на благотворительность может стать хорошим способом развития мышечной силы. В одном эксперименте, в котором проверялась сила кистей рук, участники, сделавшие пожертвование в пользу ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН), могли сжимать тренажер для рук на 20 секунд дольше, чем те, кто с деньгами не расстался. Так что если вы захотите попробовать себя, например, в армрестлинге, возьмите с собой чековую книжку.

Тристен Инагаки, нейробиолог из университета Сан-Диего (США), не видит ничего удивительного в том, что доброта и альтруизм влияют на физическое здоровье. "Люди как вид чрезвычайно общительны, у нас лучшее здоровье, когда мы взаимосвязаны, а пожертвования - это часть взаимосвязи", - говорит она.

Инагаки изучает нашу систему благотворительной деятельности - сеть областей мозга, связанных как с поведением, так и со здоровьем. Эта система, вероятно, эволюционировала, чтобы облегчить воспитание младенцев, необычно беспомощных по стандартам млекопитающих, а позже, вероятно, стала использоваться и для помощи другим людям.

Часть системы состоит из областей вознаграждения в мозгу, таких как перегородочное поле и вентральный стриатум в базальной части конечного мозга (то есть его передней части) - тех самых, которые "загораются", когда вы выигрываете в лотерею или на игровом автомате. Связывая родительские обязанности с системой вознаграждения, природа пыталась гарантировать, что люди не сбегут от своих вечно орущих младенцев.

Нейровизуальные исследования Инагаки и ее коллег демонстрируют, что эти области мозга функционируют и тогда, когда мы оказываем поддержку близким людям.

Помимо поощрения ухода за ребенком, эволюция также связала его со снижением уровня стресса. Когда мы действуем доброжелательно или даже просто размышляем о нашей прошлой доброте, активность центра страха в мозге, миндалевидного тела, снижается. Это тоже может быть связано с воспитанием детей.

Может показаться нелогичным, что уход за детьми снижает стресс: любой новоиспеченный родитель с большой вероятностью скажет вам, что уход за младенцем - это отнюдь не отпуск на море. Но исследования показывают, что когда животные слышат скуление детеныша своего вида, активность их миндалевидного тела снижается, и то же самое происходит с людьми, когда им показывают фотографию их ребенка.

Инагаки объясняет, что для того, чтобы действительно быть полезным другим, активность мозгового центра страха должна снизиться. "Если их стресс вызывает у вас ужас, то вы вряд ли сумеете даже подойти к ним поближе, не то что оказать помощь", - говорит она.

Автор фото, Eric Baradat/Getty Images Подпись к фото, В США и Австралии многие люди ставят на окно мягкие игрушки, чтобы дать детям возможность немного отвлечься во время пандемии

Все это имеет прямые последствия для здоровья. Инагаки объясняет, что система ухода за младенцем - миндалевидное тело и области вознаграждения - связана с нашей симпатической нервной системой, которая участвует в регулировании кровяного давления и реакции на воспалительные процессы. Вот почему забота о близких может улучшить здоровье сердца и сосудов и помочь вам жить дольше.

Ученым удалось установить, что у подростков, которые добровольно уделяют время благотворительности, более низкие уровни двух маркеров воспалительных процессов - интерлейкина 6 и С-реактивного белка.

Удалось также проследить связь обоих маркеров с тяжелыми исходами у инфицированных Covid-19. Это наводит на мысль, что во время пандемии помощь другим нуждающимся может быть особенно действенной, а не просто способом поднять настроение, сидя взаперти.

Правда, исследования связи благотворительной деятельности с защитой от Covid-19 еще не проводились. И следует помнить, что контакты с другими людьми потенциально увеличивают риск заболевания и распространения вируса.

А как быть, если вы по природе не склонны к филантропии?

Эмпатия, качество, тесно связанное с волонтерской деятельностью и проявлением щедрости, передается по наследству - примерно треть глубины способности сопереживать зависит от наших генов.

Однако Конрат не считает, что низкий уровень эмпатии с рождения - это приговор. "Мы также рождаемся с разным спортивным потенциалом, некоторым из нас легче нарастить мышцы, чем другим, но мышцы есть у всех, и, если делать упражнения, можно их нарастить, - говорит она. - Исследования показывают, что, независимо от начального уровня, все мы можем поднять уровень эмпатии".

Некоторые такие упражнения занимают не более нескольких секунд. Например, вы можете попробовать взглянуть на мир с точки зрения другого человека хотя бы на пару мгновений, но каждый день. Или можете практиковать медитацию осознанности.

Забота о домашних животных и чтение эмоционально заряженных книг - идеальное времяпрепровождение во время локдауна - также помогают повысить эмпатию.

В течение первых шести месяцев 2020 года британцы пожертвовали на благотворительность на 800 млн фунтов стерлингов (1,05 млрд долларов) больше, чем за тот же период 2019 года.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах. Согласно одному из опросов, почти половина американцев навестили своих пожилых или больных соседей в последние несколько дней перед опросом.

В Германии коронавирус сблизил людей - если в феврале 2020 года 41% заявил, что люди не заботятся о других, то к началу лета этот показатель снизился до 19%.

Американцы и австралийцы сажают в окнах плюшевых мишек, чтобы подбодрить детей. Французская цветочница Мюриэль Марсенак разложила 400 букетов на машинах медицинского персонала в Перпиньяне.

Исследования показывают, что такая доброта не только согревает наши сердца, но и помогает им дольше сохранять здоровье. "Иногда просто сосредоточиться на других по-настоящему полезно для здоровья", - говорит Инагаки.

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Марта Зараска - автор книги Growing Young: How Friendship, Optimism and Kindness Can Help You Live to 100 ("Молодея с возрастом. Как дружба, оптимизм и доброта помогут вам дожить до 100 лет").