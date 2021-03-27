С кем должен спать ребенок? Нужна ли коляска? Разбираем родительские мифы

44 минуты назад

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Если у вас нет собственных детей, вы, скорее всего, слышали от знакомых, у которых недавно родился малыш, какие тяжелые у них ночи. Новорожденный часто просыпается, плачет, и даже если, как говорят, самый тяжелый период (первые три месяца) позади, далеко не у всех дело налаживается.

Под "делом" мы сейчас подразумеваем возвращение родителей к нормальному сну по ночам. Хотя бы с полуночи до пяти утра. А еще лучше - к полноценным восьми часам непрерывного сна, и чтобы никто не плакал рядом.

Для достижения этого молодые родители готовы пойти на многое - сначала они отселяют младенца в собственную кроватку, потом - в другую комнату, потом идут на курсы, где их обучают, как привить малышу подходящий график сна и бодрствования, как заставить его дремать по расписанию, выгодному... кому? Не малышу, естественно - его родителям.

Какой вопрос задают молодым родителям на Западе, как только их затуманенное первыми неделями жизни с новорожденным сознание начинается немного проясняться? "Он у вас уже в своей комнате?"

Однако давайте сразу уточним: спать в разных с ребенком комнатах - это относительно новое "усовершенствование", на которое пошла западная цивилизация. И далеко не везде в мире так делают.

В других культурах норма совершенно другая: родители ночуют в одной комнате с ребенком, а то и в одной постели - кое-где порой лет до семи.

"Они не приклеятся к вам навечно"

С точки зрения остального мира Запад понимает родительские обязанности весьма своеобразно. И речь не только о сне по расписанию.

Даже такая, казалось бы, oбычная вещь, как перемещение ребенка в детской коляске, отнюдь не может считаться универсальным стандартом (об этом - ниже).

В США и Великобритании родителям советуют ночевать в одной комнате с младенцем по крайней мере первые полгода со дня его рождения. И многие родители смотрят на это только как на короткий и вынужденный переходный период к отдельной комнате для ребенка.

Однако в большинстве других стран мира младенцы остаются с родителям много дольше. В вышедшем в 2016 году обзоре исследований на эту тему указывается, что во многих странах Азии дети делят с родителями не только комнату, но и постель - в 70% случаев в Индии и Индонезии, в более чем 80% случаев в Шри-Ланке и Вьетнаме. Статистика по странам Африки не очень надежна, но там, где она существует, она подтверждает: в Африке тоже, как правило, спят вместе с маленькими детьми.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По мнению некоторых специалистов, самая идея того, что младенцы не должны просыпаться среди ночи - не более чем культурный миф, сложившийся на Западе

Но послушайте, может возразить читатель, это потому, что страны в основном бедные, вот и спят все в одной комнате... И это будет очередным (и типичным) западным предубеждением.

Как рассказывает доктор и консультант по проблемам воспитания детей Дебмита Дутта из Бангалора, спать в одной постели с маленькими детьми - прочная, устоявшаяся традиция в Индии, даже в тех совершенно не бедных семьях, где у каждого ребенка есть своя комната.

"В доме семьи из четырех членов может быть три спальни - по одной на каждого ребенка и для родителей. И тем не менее вы обнаруживаете, что оба ребенка спят в постели у матери", - говорит она.

По словам Дутты, сон в одной постели - один из способов облегчить бремя просыпающихся по ночам младенцев. У ее собственной дочери была свертывающаяся постелька, на которой она могла спать рядом с родителями - вплоть до семилетнего возраста.

"Даже после того, как я прекратила ее кормить грудью, ей нравилось ночевать в одной комнате с нами", - объясняет Дутта. Для нее, индийской матери, это - нормально.

А вот на Западе считают по-другому, прибегая порой к экстремальным методам - например, оставить младенца одного и "дать ему выплакаться". Для чего? Чтобы заставить его спать более продолжительные отрезки времени. Зачем? Чтобы родители могли отдохнуть от него. Ну и, разумеется, чтобы он сам хорошо отдохнул, поспешат добавить сторонники таких методов.

В Австралии работают даже финансируемые государством школы сна для родителей (с проживанием), где им рассказывают, как обучить ребенка правильному сну.

Подобные методы приучения ребенка к самостоятельности вполне вписываются в типичную для культуры Запада ориентацию на индивидуализм.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сон с младенцем полезен и ребенку, и родителю

С такой точки зрения сон в одной постели с ребенком может восприниматься так, как будто вы пошли у ребенка на поводу, как будто вы поощряете его замедленное взросление, провоцируете детей как можно дольше оставаться зависимыми от родителей.

Однако в странах Азии преобладает коллективистский тип мышления, и такие матери, как Дутта, смотрят на ситуацию иначе.

"Вы постепенно даете им все больше веры в себя, все больше независимости, и они [рано или поздно] станут самостоятельными, освободятся от вашей опеки сами по себе, - подчеркивает она. - Они не приклеятся к вам навечно".

Опасно ли спать вместе с ребенком?

Эта разница между западным и азиатским (африканским или иным) подходами, разница в менталитете в итоге влияет на то, когда и сколько спят дети.

Как показало исследование ученых из токийского медицинского центра Tokyo Bay Urayasu Ichikawa Medical Center, трехмесячные младенцы в Японии, как правило, спят меньше, чем младенцы в других странах Азии - возможно, потому, что "в Японии сон считается признаком лени", отмечают авторы.

Обнаружено также, что дети в азиатских семьях ложатся спать, как правило, позднее, чем дети в странах Запада. Ученые полагают, что отчасти это может быть и-за того, что азиатские родители хотят проводить с детьми больше времени по вечерам.

Сон в одной постели с ребенком - еще одна причина. В японской культуре, например, - это норма: "родители ощущают ребенка как часть собственного тела".

Американская академия педиатрии рекомендует родителям ночевать в одной комнате с маленьким ребенком, чтобы снизить риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС), однако ее специалисты против сна в одной постели с малышом, поскольку это, по их мнению, увеличивает риск СВДС.

Однако Рашми Дас, профессор педиатрии из Всеиндийского института медицинских наук и автор обзора исследований безопасности сна в одной постели с ребенком, подчеркивает, что отсутствие высококачественных научных работ на эту тему крайне усложняет ответ на вопрос, увеличивается ли на самом деле риск СВДС в таких ситуациях при отсутствии других рисков - курения и потребления алкоголя.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Слингоношение детей помогает родителям сохранять тесную связь (не только физическую) со своим ребенком на протяжении дня

"Мы не можем сказать, увеличивает ли риск СВДС сон в одной постели с малышом", - отмечает Дас.

Исследования по этой теме в основном проводятся в развитых странах с высоким уровнем доходов, где такой сон не традиционен. Однако в странах с низким уровнем доходов, где это обычная вещь, уровень СВДС - как правило, один из самых низких в мире.

И дело тут не просто в географии: когда родившиеся в Азии переезжают на Запад, они импортируют свои культурные традиции и их последствия - в том числе, низкий уровень риска синдрома внезапной детской смерти.

Например, в семьях выходцев из Пакистана, живущих в Британии, уровень риска СВДС ниже, чем в белых британских семьях, несмотря на то, что пакистанские матери, как правило, спят в одной постели со своими малышами. Стоит, кроме того, отметить, что, согласно исследованиям, женщины в семьях выходцев из Пакистана чаще кормят младенцев грудью и гораздо реже курят и потребляют алкоголь. И не склонны оставлять маленького ребенка на ночь в отдельной комнате.

Дас, который рекомендует сон в одной постели с младенцем, предупреждает, что ни о каком курении или потреблении алкоголя в таких случаях не может идти и речи. Родители также не должны быть слишком тучными, иначе они могут во сне случайно придавить малыша.

Британский благотворительный фонд Lullaby Trust, работающий над предупреждением случаев СВДС, разработал памятку тем родителям, кто хочет сделать свою постель безопасной для сна малыша.

Всегда вместе, всегда рядом

Итак, мы уже поняли, что, с точки зрения представителей многих наций, ночь с младенцем в постели - это не обуза, это нормально и полезно как для малыша, так и для матери, это укрепляет связь "родитель - ребенок" и дает шанс на настоящую близость хотя бы ночью.

Похожую близость, только уже днем, обеспечивает ношение ребенка на руках с помощью приспособлений типа слинга. "Слинг" - это отнюдь не новый тренд. Матери так носили детей испокон веков, только приспособления немного различались технологичностью, изобретательностью и удобством.

Только в викторианскую эпоху (вторая половина XIX века), когда в Британии стали популярны детские коляски, западное общество стало понемногу отходить от традиции носить малышей на руках.

Но в остальном мире эта традиция продолжала жить, демонстрируя разнообразие методов переноски младенцев от культуры к культуре - корзины, ящики, капюшоны, широкие ленты и специальные шарфы...

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Маленькому ребенку нужен постоянный тесный контакт с родителем, днем и ночью

Даже те родители, которые никогда не пользовались слингом и его вариациями, наверняка замечали, как быстро успокаивается малыш, когда его берут на руки и ходят с ним по комнате. "Родители интуитивно приходят к пониманию того, что ритмические движения с частотой 1-2 герца успокаивают ребенка, погружают его в сон", - отмечает Куми Курода из японского центра когнитивной психологии Рикен.

Курода решила начать изучать психологический эффект от ношения младенца на руках после того, как ознакомилась с результатами исследования, в котором утверждалось, что не нашлось подтверждения связи между количеством времени, которое ребенка носят на руках, и количеством времени, которое он плачет.

"Я никак не могла с этим согласиться", - говорит Курода. Результаты ее собственного исследования показали: ношение ребенка на руках снижает у него частоту сердцебиений и сокращает количество времени, которое малыш плачет.

По ее словам, держание ребенка на руках без передвижения или, наоборот, передвижение с ним в коляске или в автомобиле имеют похожий успокаивающий эффект, однако сочетание одного с другим действует быстрее.

С точки зрения биологии, младенцу нужен постоянный тесный контакт с родителем, днем и ночью.

В первые месяцы малышей требуется часто кормить - круглые сутки. Даже когда суточные биоритмы ребенка начнут складываться и основные часы его сна сдвинутся на ночное время, совершенно нормально, если в первый год малыш просыпается по ночам.

Автор фото, Baby Sleep Information Source website/ Kathryn O'D Подпись к фото, На Западе сформировался миф о том, что те дети, которые научились спать отдельно от родителей, якобы будут более самостоятельными, когда вырастут

"Биология младенцев не особенно изменилась за сотни или тысячи лет, - подчеркивает Хелен Болл, профессор антропологии Даремского университета и директор университетской "Лаборатории сна Родитель - Ребенок". - Зато за последние десятилетия радикально изменилась наша культура, изменилось наше отношение к детям и родительским обязанностям".

"Это новое отношение, среди прочего, породило миф о том, что младенцы не должны просыпаться ночью", - говорит Болл.

Миф и его последствия

И у этого мифа есть последствия. Нарушения сна на ранней стадии материнства начали связывать с послеродовой депрессией. Но, как указывает профессор Болл, пытаться "исправить" сон ребенка - это решать не ту проблему.

"Родители, у которых депрессия, гораздо больше страдают от прерывания сна, чем те, у которых депрессии нет, - подчеркивает она. - Нам надо исправить не ребенка, а то, что в голове у родителей. Нам надо поддержать их, помочь им начать воспринимать ситуацию иначе".

Чтобы вооружить молодых родителей точными знаниями, Болл составила своего рода путеводитель по сну младенца.

Сама идея того, что более "взрослые" младенцы должны спать всю ночь, почерпнута из исследований 1950-х, когда оказалось, что в группе из 160 лондонских младенцев 70% начали "спать всю ночь" к трехмесячному возрасту.

Однако те исследователи определяли это самое "спать всю ночь" как не будить родителей плачем и не тревожить с полуночи до пяти утра, а это, согласитесь, совсем не то же самое, что нормальный восьмичасовой сон, о котором мечтает уставшая мать. К тому же не указывалось, что именно делали младенцы, когда они "не тревожили" родителей ночью - спали ли они на самом деле...

Так или иначе, 50% младенцев, уже, казалось бы, "спящих всю ночь", потом, на протяжении своего первого года жизни, снова начинали чаще просыпаться в течение ночи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как показало одно исследование, когда ребенка носят на руках, частота его сердечного ритма снижается, он плачет реже

Танго с младенцем

Удивительно, но и сейчас большинство исследований детского сна проводятся среди вполне определенного населения, а именно - среди малышей западного мира, подчеркивает Хелен Болл.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что и внутри культур существуют разногласия по поводу того, как растить детей. Так, далеко не все на Западе согласны с тем, что младенец должен спать в другой комнате. В одном из исследований, например, итальянские родители назвали это жестоким.

Кроме того, у разных семей - разные обстоятельства и разные возможности. Кто-то, может быть, и хотел бы проводить больше времени с ребенком на руках или в своей постели, но просто не может себе этого позволить. А у кого-то ночь - единственная возможность побыть с ребенком, обнять его, услышать, как бьется его сердечко.

Например, японка Куми Курода спала вместе со своими четырьмя детьми, чтобы как-то компенсировать им свое отсутствие днем.

"Я работаю на полную ставку, и если мне и ночью проводить время в отдельной комнате, то на контакт с ребенком остается минимум, - рассказывает она. - А так мы тесно общаемся, пусть даже это происходит ночью. Это полноценное общение, это время, которое мы проводим вместе".

Но, как подчеркивает Курода, люди должны сами решить, что для них и для их ребенка подходит больше, и не беспокоиться о том, что о них скажут, или о том, что у других родителей всё обстоит иначе.

"Думаю, что родитель и ребенок могут приспособиться друг к другу, - говорит она. - Это как в танго [танец невозможен без участия двоих]".

Итак, если вернуться к нашему набору предубеждений, то преодолеть его поможет ясное понимание: ребенок родился не для того, чтобы манипулировать нами. Даже если нам порой и кажется так в 3 часа ночи.