Что, если олимпийцы вернулись бы к традиции соревноваться обнаженными?

час назад

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Древние греки соревновались на Олимпиадах без одежды, и никого это не смущало. Сейчас никто всерьез не рассматривает возможность возвращения к этой традиции, однако сама идея поднимает интересные вопросы, связанные как со спортивными результатами, так и с культурными нормами, сексизмом и т.д.

Как гласит легенда, всё началось с Орсиппа. До него 14 предыдущих Олимпиад подряд древние греки бегали, соблюдая внешние приличия, в набедренных повязках. Но во время 15-й по счету, в 720 году до н.э., случилось интересное.

Во время забега на 185 м набедренная повязка соскользнула с Орсиппа из Мегары, но его это ни капли не смутило, он продолжил бег как ни в чем не бывало и выиграл забег.

Вместо того, чтобы застыдить Орсиппа, древние греки решили, что именно так и надо соревноваться - настолько их впечатлил финиш Орсиппа. С их точки зрения, это был триумф человеческого тела и духа.

Соцсетей и телевидения тогда не было, наблюдать за соревнованиями позволялось только мужчинам-эллинам. И было решено, что далее олимпионики будут соревноваться только в обнаженном виде. Во-первых, потому что это красиво.

Олимпийские игры тогда рассматривались как своего рода прославление главного из древнегреческих богов - Зевса. Обнаженный атлет, кожа которого натерта оливковым маслом (возможно, древнегреческий лайфхак - чтобы легче преодолевать сопротивление воздуха), стал воплощением трибьюта верховному божеству.

Орсипп, кстати, после того знаменитого забега сделал карьеру полемарха (военачальника) и в этом качестве, прикрыв олимпийскую наготу доспехами, захватил часть земель у соседнего Коринфа.

Олимпийские игры по-гречески были запрещены в 394 году христианским императором Феодосием как языческие. И когда в 1896-м они были возрождены, речь, естественно, уже не шла о том, чтобы соревноваться голышом. Времена были уже не те.

Почему мы сегодня вспомнили об Орсиппе и его вкладе в олимпийское движение? Потому что проходящая сейчас в Токио без болельщиков на трибунах Олимпиада настолько отличается от предыдущих, что невольно возникает вопрос: а что, если?..

Возможно ли, чтобы атлеты вернулись к древнегреческой традиции соревноваться обнаженными? Как бы это выглядело, что бы это дало спортсменам и как бы на это отреагировала публика?

Полная обнаженка: есть ли преимущества?

"Для древних греков Орсипп стал героем. Греки начали соревноваться обнаженными, потому что в этом, с их точки зрения, проявлялись цивилизованность и принадлежность к греческой культуре", - рассказывает Сара Бонд, доцент истории из Университета штата Айова (США).

Но когда Олимпийские игры возродились, никто даже и не заикнулся о возвращении к корням, к состязаниям в голом виде. А что сейчас?

Современная спортивная обувь обеспечивает дополнительное сцепление с поверхностью и придает пружинистость бегу, специальные костюмы из синтетических тканей помогают пловцам легче скользить по воде, а бегунам - преодолевать сопротивление воздуха.

Добровольно отказаться от таких преимуществ вряд ли кто-то захочет. Но есть и другие важные аспекты состязаний в обнаженном виде.

Начнем с того, что раздеться совсем - это значит столкнуться с некоторыми проблемами, которые сейчас успешно решаются даже в тех видах спорта, где до полной обнаженности совсем недалеко. И тем не менее даже узкие клочки материи (например, из инновационной ткани спандекс) играют важную роль - они поддерживают и удерживают на месте женскую грудь или мужские гениталии.

Как говорит Шон Дитон, директор специальных проектов Университета Северной Каролины (США), "и приличия соблюдаются, и обеспечивается определенный комфорт".

Автор фото, Araldo de Luca/Corbis/Getty Images Подпись к фото, Древние греки соревновались обнаженными, чтобы продемонстрировать физическую мощь и красоту человеческого тела

С другой стороны, не до конца ясно, в какой степени современная спортивная одежда помогает (помимо удобства) результатам атлетов.

По мнению Ольги Тройников, профессора функциональных материалов и ориентированных на человека технических разработок Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия), всё зависит от вида спорта и конкретной одежды - насколько она подходит конкретному спортсмену.

Говоря в общем, современная спортивная одежда дает атлетам как минимум два преимущества, считает профессор: во-первых, она делает тело более обтекаемым, во-вторых - "скрепляет, собирает тебя", позволяя использовать силу мышц в правильном направлении (пример - пояса тяжелоатлетов или костюмы из спандекса). Без такой одежды результаты спортсменов были бы ниже.

Очень гладкие костюмы помогают снизить сопротивление воды или воздуха, что, конечно, очень важно во многих видах спорта. Например, велосипедисты, помимо того, что бреют ноги, надевают обтягивающие костюмы с правильно расположенными жесткими элементами, которые создают за велосипедистом аэродинамический след.

Особенно убедительный пример преимущества специального костюма дает плавание. Этот вид спорта, по мнению Ольги Тройников, превратился из чисто спортивного соревнования в соревнование технических разработок.

Когда на пекинской Олимпиаде 2008 года было побито сразу 25 мировых рекордов в плавании, 23 рекордсмена выступали в закрытых костюмах под названием LZR Racer (костюмы фирмы Speedo, изготовляемые из высокотехнологичной водоотталкивающей ткани, состоящей из переплетенных нитей эластана-нейлона и полиуретана).

Согласно НАСА, чьи ученые помогли разработать LZR Racer, использующий новейшие технологии костюм снижал трение о воду на 24%.

В 2010 году международная федерация плавания (FINA) пришла к заключению, что подобные костюмы дают несправедливое преимущество тем, кто в них соревнуется. Сейчас FINA запрещает состязаться в любой одежде, которая увеличивает скорость, улучшает плавучесть или повышает результаты каким-то другим образом.

В общем можно сказать, что решение соревноваться в плавании голышом вряд ли повлияет на результаты (даже если не придавать значения получающим полную свободу мужским гениталиям и женской груди).

В других же летних видах спорта помощь специальной одежды в достижении высоких результатов - под большим вопросом, подчеркивает профессор Тройников.

Например, компрессионное бельё должно, по идее, улучшить насыщение крови кислородом. На самом же деле мнения исследователей разделились 50 на 50, чего явно недостаточно для того, чтобы признать такое бельё эффективным для атлетов, подчеркивает профессор.

А вот обувь не только улучшает спортивные результаты, но и обеспечивает безопасность спортсменов. Она поддерживает пятку и подъем стопы, смягчает соприкосновения с землей, что очень помогает при беге, прыжках и резких поворотах. Современная спортивная обувь снижает нагрузку на суставы, кости и мышцы.

В целях безопасности в некоторых видах спорта применяется узкоспециализированная обувь. Например, у олимпийцев, участвующих в соревнованиях по парусному спорту, она увеличивает сцепление с палубой и помогает спортсмену не упасть в воду, когда он свисает за борт.

Как говорит инженер-технолог Уилсоновского колледжа Университета штата Северная Каролина Памела Макколи, "если они хотят вернуться к соревнованиям обнаженными - ничего страшного, пусть только не отказываются от обуви".

Голышом? А теперь представьте себе реакцию соцсетей

Переход к соревнованиям обнаженными может подтолкнуть некоторых атлетов к завершению спортивной карьеры. Например, в знак протеста. Наиболее консервативные государства просто не пошлют свои команды на такую Олимпиаду.

Автор фото, STR/AFP/Getty Images Подпись к фото, Костюм LZR Racer снижает трение о воду и в результате помогает плыть быстрее

А если атлеты, которым еще не исполнилось 18 лет, тоже будут обязаны соревноваться голышом, это поставит серьезные правовые и этические вопросы.

В Древней Греции Олимпиады имели религиозный подтекст, и в них принимали участие даже мальчики 12-летнего возраста. Сексуальные отношения с атлетами и вообще сексуализация спорта были строго запрещены.

Однако сегодня все было бы не так. "В те времена обнаженность атлетов имела совершенно иное значение, - говорит Сара Бонд. - Сегодня всё было бы предельно сексуализировано и приобрело бы порнографический характер, характер эксплуатации".

В Древней Греции за Олимпийскими играми наблюдала в основном мужская элита с одинаковым культурным и религиозным бэкграундом (смотреть соревнования также было допущено незначительное число неженатых женщин).

Сегодня Игры транслируются на весь мир, для миллионов телезрителей и пользователей интернета. В случае с обнаженными атлетами страны консервативной культуры запретят у себя показ Олимпиады. А вот в более либеральных странах "медиакомпании просто захлебнутся от восторга и предвкушения", говорит Рут Баркан, доцент гендерных исследований Сиднейского университета, автор книги Nudity: A Cultural Anatomy ("Нагота: культурный анализ").

Реакция аудитории будет очень неоднозначной. "Кто-то найдет это артистичным, благородным и великолепным, а кто-то - отвратительным", - подчеркивает она.

Соцсети сделают всё, чтобы как можно шире распространить фотографии и видео с таких соревнований, что почти несомненно повлияет на выступления, на результаты спортсменов, за телом которых будут пристально наблюдать, все недостатки и достоинства обсуждать открыто.

Незакомплексованным атлетам такое может даже понравиться. "Они будут гордиться совершенством своего тела и с удовольствием выставлять его напоказ", - отмечает Рут Баркан.

Однако даже для самых уверенных в себе такое внимание может оказаться чрезмерным. "Они не смогут контролировать то, во что СМИ и поп-культура превратят это", - добавляет Баркан.

Автор фото, Lucas Oleniuk/Toronto Star/Getty Images Подпись к фото, Некоторые виды спорта и сейчас знамениты откровенными нарядами, однако соперницы могут выбрать и более скромное облачение

Женщины и атлеты-трансгендеры, продолжает Баркан, удостоятся куда более пристального внимания и более предвзятых оценок, чем цисгендерные мужчины.

Говоря это, мы опираемся на исторические прецеденты. Когда в 1999 году американка Брэнди Честейн забила решающий послематчевый пенальти на чемпионате мира по футболу среди женщин и в порыве эмоций сорвала с себя футболку, оставшись в спортивном топе, в СМИ это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Несмотря на то, что футболисты-мужчины, забив важный гол, часто делают то же самое.

"Даже это было сексуализировано американской публикой, - подчеркивает Сара Бонд. - Я могу себе только представить, что будет, если атлеты начнут соревноваться голыми".

Действительно, для многих атлетов будет крайне тяжело состязаться обнаженными - прежде всего по причинам психологическим.

"Представьте, как это сложно - отключиться и не слушать миллионы голосов, обсуждающих самые интимные места твоего тела", - говорит Рут Баркан.

Если наготе и суждено когда-то вернуться на Олимпийские игры, то обществу для этого нужно время, такое не произойдет в одночасье, подчеркивает она.

Между тем, эмоциональные затраты на то, чтобы отгородиться от требований культурных традиций, где нагота рассматривается негативно, от общественного осуждения публичной наготы, скорее всего скажутся на спортивных результатах.

Таким образом, победителями первых обнаженных летних Олимпийских игр станут не те спортсмены, кто показал самое высокое мастерство, а те, кто быстрее всех сумел проникнуться менталитетом древнегреческих атлетов.

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