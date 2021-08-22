Вулкан Марсили: подводный гигант, грозящий Италии катастрофой

Алессия Франко & Дэвид Робсон

BBC Future

49 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Не все вулканы возвышаются над поверхностью так, что их видно издалека. Многие прячутся под водой и дают о себе знать только во время серьезных извержений

У южных берегов Италии, на дне Тирренского моря, глубоко под волнами, прячется крупнейший из действующих вулканов Европы. Этот гигант угрожающе дышит через многочисленные отверстия на своих подводных склонах, и ученые пытаются понять, что будет, если случится его извержение. Прогнозы самые разные - вплоть до катастрофических.

При словах "итальянские вулканы" в голову сразу приходят не теряющие активности сицилийская Этна и Везувий, который когда-то стал причиной гибели древнеримского города Помпеи. Но, оказывается, этими двумя угроза для жителей и туристов не ограничивается. Есть и другая угроза - со дна морского.

Подводный монстр, способный посеять панику и хаос на юге полуострова и на островах, зовется Марсили. Он скрывается под водой в 175 км к югу от Неаполя. Его высота над морским дном - 3000 м, длина - 70 км, а ширина - 30 км.

Да, Марсили - самый крупный из действующих вулканов Европы. Но вы вряд ли когда-нибудь его увидите - от самой вершины громадной подводной горы до поверхности Тирренского моря - еще целых 500 м.

О существовании Марсили ученые знают уже сотню лет, но только в последнее десятилетие они стали предметно исследовать все опасности, которые этот вулкан представляет. И то, что они выяснили, вызывает беспокойство.

Согласно последним результатам компьютерного моделирования, вулканическая активность Марсили (при разрушении части вулкана) потенциально грозит породить цунами огромного размера, и волна высотой в 20-30 метров может обрушиться на берега Калабрии и Сицилии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глубоко под волнами из вулканических трещин поднимаются газовые пузыри, прокладывая себе дорогу сквозь земную кору и толщу воды

Хуже того, об этой потенциальной катастрофе не будет практически никакого предупреждения. И это заставляет некоторых ученых бить тревогу и настаивать на использовании новейших технологий для отслеживания происходящего под волнами Средиземноморья.

Древняя опасность

Конечно, по своим размерам Марсили не может соперничать, скажем, с массивом Таму, потухшим подводным вулканом в северо-западной части Тихого океана, в 1600 км к востоку от Японии, крупнейшим по площади известным вулканом на Земле, 4 460 м высотой.

Однако, в отличие от Таму, Марсили - действующий вулкан. Он расположен близко к границе Евразийской и Африканской тектонических платформ, где геологическая активность повышена.

Марсили - один из многих на дуге вулканов у северного берега Сицилии и западного побережья Южной Италии. Результат деятельности некоторых из этих вулканов - Эольские (Липарские) острова. И на каждый из этих островов приходится по десятку вулканов, скрывающихся под водой.

По словам Гвидо Вентуры, вулканолога итальянского Национального института геофизики и вулканологии, Марсили родился примерно миллион лет назад. За тысячелетия на нем образовались 80 активных конусов и множество трещин, из которых может поступать лава.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Липарские острова (архипелаг недалеко от северного побережья Сицилии в Тирренском море) - результат вулканической деятельности

Из-за того, что вулкан находится глубоко под волнами, эта бомба с часовым механизмом была обнаружена только 100 лет назад.

"Только в начале XX века люди начали картографировать морское дно, - рассказывает Вентура. - С одной стороны, причиной этого было все более активное использование военными подводных лодок, с другой - развитие международных телекоммуникационных систем, которым требовалось тянуть свои кабели по морскому дну".

В результате в 1920-х картографы наконец обнаружили эту подводную гору. Они назвали ее в честь итальянского ученого-энциклопедиста Луиджи Фердинандо Марсили (1658-1730).

Однако подробные исследования вулкана начались только в 2000-х. Ученые обнаружили, что последнее из извержений Марсили случилось несколько тысячелетий назад.

Сегодняшняя активность вулкана сводится к слабому подземному гулу, "ворчанию", газовым эмиссиям и легким толчкам, говорит Вентура.

Это, конечно, не исключает возвращения Марсили к жизни в более драматической форме - возможно, он просто дремлет. Если вновь случится извержение, лава и пепел будут поглощены 500-метровой толщей воды - вероятность того, что огненная отрыжка достигнет берегов и причинит вред местному населению, крайне мала.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вулканы назвали так по имени древнеримского бога огня Вулкана (на снимке - извержение вулкана Тунгурауа в Эквадоре)

"Опасность не в извержении, а в возможных подводных оползнях", - подчеркивает Вентура.

Если сейсмические явления или само извержение приведут к тому, что одна из стенок вулкана обрушится, это приведет к перемещению огромных масс воды, что вызовет цунами.

Уничтожение Неаполя

Нам сейчас известно, что подводные оползни Эолийской цепи вулканов могли быть причиной трагедий прошлого.

Например, в 1343 году поэт Петрарка описывал ужасный шторм, который буквально опустошил побережье Неаполитанского залива, став причиной гибели сотен людей.

Недавнее исследование Сары Леви и ее коллег из Университета штата Нью-Йорк показало, что та трагедия могла стать результатом цунами. Ученые нашли свидетельства древних оползней, вызванных извержением вулкана Стромболи.

Недавнее извержение Стромболи (в 2002 году) привело к двум цунами. Волны тогда накрыли только сам остров Стромболи, не достигнув материка, никто не погиб.

К сожалению, мы не в состоянии точно вычислить степень угрозы, которую несет Марсили. "У нас просто недостаточно данных для этого", - говорит Глауко Галлотти, физик из Университета Болоньи. Но у нас есть все основания считать, что этот вулкан опасен, подчеркивает ученый.

Во-первых, продолжающаяся гидротермальная активность может ослабить стенки вулкана. Кроме того, регистрация данных о микроземлетрясениях показывает, что лава по-прежнему бурлит в вулканическом очаге, говорит Галлотти.

Исходя из этого, мы должны рассматривать возможное извержение со всей серьезностью и продолжать изучение Марсили, считает ученый.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оползень на подводном склоне Марсили может стать причиной волны 20-метровой высоты, которая обрушится на берега Неаполитанского залива

В исследовании, опубликованном в начале этого года, коллектив ученых под руководством Галлотти рассматривает пять различных сценариев с последствиями различных по характеру оползней.

В первых двух сценариях перемещение масс воды минимально, что родит волну всего лишь в несколько сантиметров высотой.

Обрушение северо-западной стенки вулкана, однако, приведет к более серьезным последствиям - волне 3-4-метровой высоты, которая достигнет юга области Кампания, и волне 2-3-метровой высоты, которая дойдет до Калабрии и Сицилии в течение получаса.

К таким сценариям надо отнестись со всей серьезностью, поскольку "шрамы" на Марсили свидетельствуют о том, что подобные оползни случались в прошлом.

В худшем из сценариев рассматривается обрушение восточной стенки подводной горы и разрушение центральной и южной частей ее вершины.

Согласно вычислениям Галлотти, это приведет к волне в 20 м высотой, которая достигнет берегов Сицилии и Калабрии уже через 20 минут.

Для того, чтобы оценить вероятность этого, нужны дальнейшие исследования, подчеркивает ученый. "Но мы [пока] не можем отвергнуть возможность такого", - говорит он.

Если извержение Марсили произойдет, то гуманитарные последствия будут зависеть от времени года, а именно - когда случится цунами, в разгар туристского сезона или нет.

"Летом на юге Италии всегда полно народа", - говорит Галлотти. Исходя из высоты побережья над уровнем моря, можно предположить, что люди не пострадают, если будут находиться примерно в километре от берега.

Братья-вулканы

"Понятно, что за Марсили нужно постоянно следить, - подтверждает Вентура. - Особенно на предмет возможной нестабильности его склонов".

Как показали события на Стромболи, хотя крупнейший действующий вулкан в Европе - это Марсили, его братья тоже могут представлять из себя угрозу.

"Надо иметь в виду, что в Тирренском море по меньшей мере 70 подводных вулканов, о прошлом которых в некоторых случаях мы не знаем вообще ничего", - подчеркивает Гвидо Вентура.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ущерб от возможного цунами, причиной которого может стать обрушение вершины Марсили, будет зависеть от того, произойдет ли это в разгар туристического сезона и достигнет ли волна крупных городов

В частности, беспокойство вызывает вулкан Палинуро, что в 65 км от побережья Чиленто (провинция Салерно). По словам Галлотти, последние исследования показывают, что этот вулканический комплекс накрыт 150-метровым слоем рыхлого, сыпучего материала, который легко придет в движение при сейсмической активности. Нужны новые исследования, чтобы понять структуру вулкана и оценить шансы на его обрушение.

Если риск высок, то итальянскому правительству, возможно, придется принять упреждающие меры, чтобы избежать катастрофы.

В настоящий момент в Италии не существует надежной системы оповещения населения о надвигающемся цунами.

Но ее несложно создать, уверен Галлотти. Система буев с датчиками движения способна засекать характерные признаки надвигающегося цунами. Люди в тех регионах, которым грозит опасность, получат СМС-извещения, и у них будет время уехать до того, как придет волна.

Помимо системы раннего оповещения, Галлотти хотел бы большей осведомленности о потенциальной опасности - как в обществе в целом, так и среди политиков.

Он цитирует исследование Терезиты Гравины из Университета имени Гульельмо Маркони (Италия) и Николы Мари из Университета Глазго (в Шотландии), в котором оценивалось понимание риска цунами жителями южной Италии.

В общем люди знают, что цунами может случиться в их регионе, но знания эти туманны. Например, когда их спрашивали, что они помнят о подобных событиях, только 3,3% упомянули цунами в Стромболи 2002 года.

Большинство осознавало себя плохо информированными, с ограниченными представлениями о том, каковы причины цунами и как себя вести в случае угрозы.

Впрочем, нельзя не отметить и некоторые позитивные шаги: например, недавно в Салерно итальянский департамент гражданской обороны организовал своего рода учения, сымитировав чрезвычайную ситуацию, вызванную цунами. "Это помогло населению лучше осознать риск", - говорят Гравина и Мари.

Но большинство все равно плохо понимает, чем им может грозить что-то, происходящее в глубинах моря. Опасность цунами представляется чем-то далеким, но если такое все же случится, любое знание, любые навыки могут спасти тысячи жизней.

Алессия Франко - писатель и журналист, освещающая вопросы истории и культуры.