Головная боль, усталость и депрессия после отказа от сахара. Что делать и стоит ли беспокоиться?

Джеймс Браун

доцент биомедицины Астонского университета

44 минуты назад

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Считается, что высокий уровень потребления сахара негативно влияет на здоровье. Однако отказаться от сахара тоже непросто - в немалой степени потому, что такой отказ может вызвать целый набор неприятных симптомов. Что происходит в нашем мозге, когда мы исключаем сахар из своей диеты?

Возможно, это вас удивит, но потребление сахара (по крайней мере, в Великобритании и других развитых странах) в течение прошедшего десятилетия неуклонно снижалось, несмотря на всё разнообразие соблазнов в пище.

Причиной этого могут быть самые разные факторы - в том числе, перемены во вкусах, образе жизни и рост популярности низкоуглеводных диет, таких как кето-диета. Свою роль играет и всё более глубокое понимание опасностей избыточного сахара для нашего здоровья.

Уменьшение потребления сахара несет очевидные преимущества - для тех, например, кому важно избавиться от лишнего веса, или для тех, кто хочет позаботиться о состоянии своих зубов.

Но когда люди пытаются сократить потребление сахара, они часто сталкиваются с довольно неприятными побочными эффектами, среди которых - головные боли, утомление, частые перемены настроения.

В настоящее время мы плохо понимаем причины этой побочки. Но, вероятно, такую симптоматику можно объяснить, разобравшись в том, как наш мозг реагирует на сладкую пищу, и в том, о чем нам рассказывает биология так называемой системы вознаграждения.

Углеводы - это довольно обширный класс органических соединений, среди которых и такие низкомолекулярные углеводы, как сахара: фруктоза, например, содержится во фруктах, лактоза - в молоке. Сахароза (пищевой сахар) содержится в тростниковом сахаре, сахарной свекле и кленовом сиропе. Глюкоза и фруктоза - в меде.

Массовое производство продовольствия привело к тому, что сахароза и другие сахара сейчас добавляются в продукты, чтобы сделать их более аппетитными. Но за этим улучшением вкуса, дающим ощущение "слюнки текут", таится глубокое биологическое воздействие на головной мозг.

Это воздействие настолько серьезно, что даже привело к горячим спорам по поводу того, вызывает ли сахар привыкание, сродни наркотическому. Вопрос этот пока не решенный.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пищевой сахар (сахароза) - это дисахарид, состоящий из молекулы глюкозы и молекулы фруктозы, соединенных друг с другом

Сахароза активирует рецепторы сладкого во рту, что приводит к выделению в мозге гормона дофамина. Дофамин - нейромедиатор, это химическое соединение передает сигналы между нервными клетками мозга.

Когда мы сталкиваемся с поощряющим стимулом, мозг отвечает на это выделением дофамина, вознаграждая за то, что мы, например, съели ту или иную пищу.

"Вознаграждающий" эффект дофамина можно увидеть в основном в тех областях головного мозга, которые отвечают за ощущение удовольствия и вознаграждения.

Вознаграждение вообще управляет нашим поведением, подталкивает нас к повторению снова и снова тех поступков, которые ведут к выделению дофамина. Именно дофамин может побуждать нас съесть что-нибудь нездоровое, джанк-фуд.

Эксперименты на животных и людях показали, насколько сильно сахар активирует нейронные пути системы вознаграждения в мозгу. В этом интенсивный сладкий вкус превосходит даже кокаин.

Причем сахар так влияет на мозг независимо от того, поступает ли он в организм вместе со съеденным (через рот) или в форме инъекции (как показали опыты на мышах). Это означает, что эффект сахара не зависит от того, задействованы ли вкусовые рецепторы.

Получено убедительное доказательство того, что у крыс, например, потребление сахарозы может изменять структуру участков мозга, возбуждаемых дофамином. Изменяются также эмоциональная обработка и поведение - как у животных, так и у людей.

Очевидно, что сахар очень сильно влияет на нас. Поэтому нет ничего удивительного, что мы испытываем такую "ломку", когда отказываемся от его потребления или хотя бы снижаем его.

О неприятных симптомах (как психических, так и физических), как правило, сообщают те, кто находится на ранней стадии отказа от сахара. Симптомы эти включают в себя депрессию, повышенную тревожность, затуманенность сознания и непреодолимую тягу к сладкому, сопровождаемые головными болями, усталостью и головокружениями.

Так что - да, отказ от сахара может быть неприятным, что усложняет для некоторых из нас переход к другому типу питания.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хотя сахар входит в состав многих продуктов, его потребление в США и странах Европы неуклонно снижается

Основания для таких симптомов пока недостаточно изучены, но, вероятно, их возникновение связано с теми самыми нейронными путями системы вознаграждения в мозгу. Хотя предположение о "сахарной зависимости" достаточно противоречиво, при экспериментах с крысами получены доказательства того, что сахар, как и другие субстанции, вызывающие привыкание, способен провоцировать запойное потребление, непреодолимую тягу и тревожные состояния, связанные с отказом.

Другие исследования на животных показали, что состояние организма, подсаженного на сахар, сродни состоянию наркомана. Однако большинство исследований в этой области произведено на животных, так что трудно судить, насколько это верно для человека.

Нейронные пути вознаграждения в человеческом мозгу не изменены эволюцией, и, вероятно, у многих других организмов - похожие пути. Поэтому можно предположить, что биологические последствия отказа от сахара, которые ученые видят у животных, в той или иной степени будут характерны и для человека.

За симптомами, на которые жалуются люди, убравшие сахар из своей диеты, почти наверняка стоят изменения химического баланса в мозгу. Дофамин, помимо того, что участвует в работе системы вознаграждения, также регулирует гормональную деятельность, рефлексы тошноты и рвоты и состояние тревожности.

Когда сахар изъят из питания, быстрое снижение воздействия дофамина в мозгу, вероятно, вмешивается в нормальное функционирование нейронных путей - и этим объясняется возникновение неприятных симптомов.

Как показало одно из немногих проведенных на людях исследований на эту тему, после того как сахар убрали из питания тучных, с избыточным весом взрослых, у них наблюдались "сахарная ломка" и непреодолимая тяга к сладкому.

Что делать в таких случаях?

Как и при любом переходе на новую диету, главное - не отступать и продолжать ее придерживаться.

Если вы хотите отказаться от сахара всерьез и надолго, критически важно пережить первые, самые трудные несколько недель.

Однако необходимо подчеркнуть, что для здорового человека сахар сам по себе не вреден - просто надо его потреблять в умеренных количествах, есть здоровую пищу и регулярно давать организму физическую нагрузку.

Эта статья впервые была опубликована на сайте The Conversation и перепечатывается здесь в рамках лицензии Creative Commons.