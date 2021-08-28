Пневма, баланс четырех гумор и никакого секса. 10 советов от древнегреческих атлетов

Ричард Фишер

BBC Future

час назад

Автор фото, Getty Images

Рассказывают, что один из древнегреческих борцов во время схватки мог растопыренными пальцами проткнуть кожу живота соперника и разорвать внутренности. Другой был известен тем, что в начале схватки имел обыкновение ломать пальцы сопернику. Но уважаем мы их не за это.

Эллины знали толк не только в философии, войнах и Олимпийских играх. Они ухитрились все это объединить, чтобы повсюду достигать успехов - побеждать в диспутах, сражениях и спортивных соревнованиях. И за всем этим стояла продуманная система, из которой, возможно, стоит что-то позаимствовать и нам.

Вот руководство, состоящее из 10 шагов, которые помогут вам приблизиться к пониманию того, как греческие атлеты готовили свое тело и свой разум к схваткам.

Но сначала - о Милоне Кротонском

Как гласит легенда, древнегреческий атлет Милон из Кротона был так силен, что одним движением брови рвал веревку, обвязанную вокруг головы, мог на плечах носить четырехлетнего быка, и никто был не в силах разогнуть его мизинец или вырвать яблоко из его ладони.

В VI веке до н.э. он слыл непобедимым борцом, выиграв шесть олимпийских турниров. Судя по всему, Милон Кротонский обладал поразительным контролем над своими мышцами: в ходе схватки он был способен по желанию напрягать и расслаблять те или иные группы мускулов - в зависимости от того, что предпринимает соперник.

Каким образом он стал таким сильным? Атлеты в те времена не пользовались белковыми коктейлями. Рассказывают, что метод Милона Кротонского был необычен, но очень эффективен.

Для тренировок он использовал в качестве штанги подрастающего бычка. По мере того, как животное взрослело, его вес становился все больше, поднимать его становилось все тяжелее.

Когда теленок превратился во взрослого быка, Милон Кротонский обогнул с ним на плечах олимпийское ристалище, после чего ударом кулака убил быка и в тот же день съел. Учитывая то, что взрослый бык может весить от 500 кг до тонны, в такой подвиг обжорства трудно поверить.

Однако более удивительно другое: метод тренировки Милона из Кротона явно напоминает нынешний метод прогрессивной нагрузки (постепенного повышения сложности тренировок).

Ну хорошо, это Милон Кротонский, единственный в своем роде. Или всё же не единственный? Как тренировались остальные атлеты Древней Греции?

Да, спортивные технологии в то время были, мягко говоря, неразвиты, спортивная психология как наука вроде бы не существовала… Однако методы подготовки атлетов были гораздо более продвинутыми, чем можно предположить.

Первые "всегреческие" Олимпийские игры прошли в 776 году до н.э., и сначала там соревновались только в беге. Затем в программу были добавлены прыжки, борьба, кулачные поединки (своего рода бокс) и соревнования по ныне забытому виду боевых искусств панкратиону, своего рода эквиваленту нынешним смешанным единоборствам (UFC). Схватки в панкратионе часто заканчивались увечьями и даже смертью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На горшке, найденном в захоронении одного из знаменитых атлетов, изображена сцена схватки. Обратите внимание на выпяченные животы: означает ли это, что спортсмены тогда использовали специальные дыхательные техники?

Историки собирали данные о том, как древние атлеты готовились к таким схваткам, по очень скудным источникам - отрывкам из книг, изображениям на посуде и так далее, говорит Клейтон Леманн из Университета Южной Дакоты, изучавший тренировки спортсменов того периода.

"Росписи на горшках оказались очень полезными, потому что на них очень живо изображены моменты тренировок и соревнований".

Один из немногих специализированных источников, дошедших до нас, - труд под названием "О гимнастике" философа Филострата Афинского.

Филострат не вдается в подробности ежедневных тренировок, он пишет о спорте как о благородном занятии. Но порой упоминает довольно любопытные детали подготовки некоторых атлетов: тренируя свое тело и свой дух, они преследовали животных, гнули железные пластины или плавали в океане прямо в боевых доспехах.

Итак, какие же главные 10 пунктов подготовки эллинского атлета мы можем выделить, основываясь на этом и других древнегреческих источниках?

Камни, мешки и животные - твои лучшие друзья

Чтобы накачать мускулы, были и другие методы, помимо таскания на себе молодого бычка на протяжении нескольких лет.

Практиковался, например, такой способ: удерживание четырех коней (которые могли тащить атлета в разные стороны). Популярны были тренировки с помощью других атлетов, которые норовили столкнуть тебя с места или разогнуть твои пальцы.

Борцы упражнялись с набитыми песком мешками, а те, кто послабее, - с мешками с мукой или семенами.

Борцы метали диск (вес которого значительно превышал вес нынешнего спортивного снаряда), поднимали тяжелые камни.

В городе Тера (на острове Санторини) найден кусок вулканической породы весом 480 кг, на котором высечено имя силача, сумевшего оторвать его от земли.

Автор фото, Egisto Sani/Wikimedia Commons CC-BY-SA 2.0 Подпись к фото, Небольшой камень, так называемый галтер, использовали как для тренировок, так и во время прыжков

Атлет должен быть умным: иди в библиотеку

Атлеты тренировались в спортивных залах и палестрах (гимнастических школах), но этим всё не кончалось. Подготовка проходила и в библиотеках и лекционных залах.

Древние греки считали, что обязанность каждого гражданина - совершенствовать как тело, так и ум.

Занятия спортом рассматривались как еще одна форма мудрости (софии), наряду с искусствами, философией, математикой или астрономией.

Так что не было ничего удивительного в том, что укрепление мускулов и тренировка мышления происходили в одном и том же месте.

Как подчеркивает Леманн, многие диалоги тогдашних великих философов происходили в гимнастическом зале, что помогало взрастить более открытую форму демократии (хотя и только среди мужской элиты общества).

"Излюбленным местом общения древних римлян были бани, - отмечает ученый. - У древних греков - гимнастический зал и палестра".

Не экономь на масле

Учитель гимнастики в Древней Греции назывался "педотриб" (от слов "дитя" и "тренирую"). Однако второе слово можно перевести и как "втираю", что говорит о том, какое значение придавалось массажу.

Борцы натирали себя маслом - как во время тренировок, так и на соревнованиях, а затем обсыпали кожу песком для улучшения хватки.

После тренировки или поединка они соскабливали с себя масло с песком специальным скребком из дерева, бронзы или железа. "Такие поскрёбки с тела знаменитых атлетов очень ценились, - рассказывает Леманн. - Часто они продавались в бутылках: пот и песок с тела великого спортсмена".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скребок для очистки кожи от песка, пота и грязи

Главное - верный настрой

Уже в те далекие времена Филострат жаловался на упадок атлетической традиции в эллинском мире, называя своих современников-спортсменов вялыми и изнеженными (не правда ли, напоминает нынешние сетования по поводу ленивых и получающих неоправданно высокие зарплаты спортсменов?).

Филострат винил в этом разделение атлетики и военного дела, растущую жадность до денег и роскошной пищи.

Философ описывал идеальный для атлета психический настрой и то, как его достичь. Он подчеркивал, что вспыльчивым, раздражительным спортсменам нужно сдерживать себя, а флегматичных, слишком спокойных надо подгонять.

А как насчет меланхоликов? Философ считал таковых абсолютно непригодными.

Никакого секса

Воздержание всячески приветствовалось. Филострат называл секс "постыдным удовольствием" и "разлагающей формой роскоши, неподобающей и вредной для атлетов".

"Он даже сравнивал секс с жадностью как источником жульничества и разложения среди атлетов", - пишет Хезер Рейд из Университета Монингсайд (штат Айова), изучающая взаимоотношения спорта и философии в античности.

Есть свидетельства того, что атлеты сознательно избегали половых искушений. Один из чемпионов по панкратиону "отворачивался, когда видел на улице совокуплявшихся собак, и уходил с пира, когда мужчины начинали обсуждать половую жизнь - а всё для того, чтобы поддерживать внутреннюю силу и концентрацию", пишет Лукас Христопулос из Хиросимского университета в работе о спортивных единоборствах Древней Греции.

Женщинам было запрещено присутствовать при тренировках мужчин и на соревнованиях, хотя известна история Каллипатеры, которая прокралась на кулачный бой, чтобы посмотреть на выступление своего сына.

Она была в таком восторге от победы сына, что обнаружила себя. Каллипатеру должны были казнить, но в итоге помиловали - только потому, что ее отец, ее брат и сын были олимпийскими чемпионами.

Есть, однако, и доказательства того, что были у древних греков и женщины-атлеты. Как однажды отметила историк Бетти Спирз из Массачусетского университета, на вазе VI века до н.э. нарисована женщина по имени Аталанта, соревнующаяся с мужчинами в борьбе, а статуэтка, сделанная за 500 лет до н.э., изображает девушку-бегунью. Некоторые женщины из знати принимали участие в соревнованиях колесниц.

Есть и примеры (довольно редкие) описания тренировок девушек по бегу, метанию диска и копья. По словам одного философа того времени, это было важно, чтобы "плод их чрева имел мощный корень в мощном теле".

Дыши глубоко, бей больно

Древние греки знали толк в том, как стать сильнее, но их представления о физиологии организма были слегка мистическими.

Они верили в необходимость обуздания эфирной субстанции под названием пневма (жизненное дыхание, дух, нечто вроде китайского ци). Для этого надо было затаить и удерживать дыхание, напрягая дыхательные мышцы и расслабляя живот и диафрагму, таким образом "проталкивая вниз экскременты", как говорит Лукас Христопулос.

Используя эту технику, один из участников панкратиона будто бы так сильно ударял своими растопыренными пальцами в живот сопернику, что мог проткнуть кожу и разорвать внутренности. Другой был известен под прозвищем "Кончики пальцев", потому что в начале схватки имел обыкновение ломать пальцы сопернику.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Приемы в панкратионе были жестокие: соревнующийся мог остаться калекой на всю жизнь

Занимайся по тетраде

Тетрадой (от греческого "группа из четырех") называлась популярная система, имевшая много общего с современными системами подготовки атлетов, когда периоды интенсивной физической нагрузки чередуются с отдыхом и восстановлением (интервальная тренировка).

По словам Леманна, тетрада предусматривала один день коротких и интенсивных занятий, один день серьезной нагрузки, затем - день отдыха, а потом день упражнений средней тяжести.

Правда, не всем эта система была по вкусу. Некоторые критиковали ее за отсутствие гибкости. Один атлет умер после того, как тренер заставил его возобновить интенсивные упражнения после двух дней отдыха.

Интересно, что древние греки, по-видимому, были осведомлены о принципе суперкомпенсации, используемом в подготовке современных спортсменов.

Будь готов! Всегда готов!

Вне спортивного зала древнегреческие атлеты использовали для тренировок всё, что попадалось под руки.

Филократ описывал, как спортсмены забирались на деревья, поднимались по канату, толкали телеги, бегали по мягкому (или, наоборот, жесткому) песку, развивая силу ног.

Один атлет из Таноса проплыл вокруг своего родного острова (примерно 50 км), а другой прославился тем, что в девятилетнем возрасте утащил из храма бронзовую статую и принес ее домой, рассказывает Христопулос.

Милон Кротонский уже в почтенном возрасте пытался разорвать руками дубовый пень, но не рассчитал сил. Пень защемил ему руки. В беспомощном состоянии Милон якобы стал жертвой льва (или, по другой версии, волков). Сюжет этот был отражен во многих произведениях живописи и скульптуры.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Жозеф-Бенуа Суве был одним из художников, кто изобразил смерть Милона Кротонского

Не стоит забывать, что спорт рассматривался в немалой степени как подготовка к военным сражениям - и наоборот. Как сказал один известный философ того времени: "Ни один гражданин не имеет права быть дилетантом в физической подготовке: это часть его обязанности как гражданина - поддерживать себя в хорошей форме, готовым послужить своему государству в любой момент. Этого же требует инстинкт самосохранения: как беспомощно государство, чья молодежь плохо подготовлена к войне и опасности!"

Следи за своими гуморами

До того, как его самого съели хищные животные, Милон Кротонский, по рассказам, каждый день съедал по восемь килограммов мяса. С другой стороны, четких и однозначных рекомендаций атлетам по поводу питания до нас не дошло.

Поначалу диета спортсменов была вегетарианской - им советовали есть инжир, свежий сыр, пасту и ячменную кашу, говорит Христопулос, однако к V веку до н.э. говядина и свинина прочно вошли в рацион атлетов.

Тренеры экспериментировали с разными диетами. "Иногда это было белковое питание, а иногда - с упором на углеводы", - рассказывает Леманн. То ешь рыбу, то не ешь. То ешь белый хлеб, то - хлеб из муки грубого помола.

"Они бросались из крайности в крайность. Я не сомневаюсь, что за каждой из таких диет стояли свои обоснования, но тогдашняя наука о питании мало напоминала сегодняшнюю".

Древние греки сосредотачивались на поддержании баланса четырех гумор (жидкостей, или соков) - крови, флегмы (слизи), желтой желчи и черной желчи.

Впрочем, к одному совету по питанию из прошлого мы можем смело прислушаться. Леманн цитирует философа, который поделился нестареющей истиной: "Если ты хочешь выиграть Олимпиаду, соблюдай правила и не ешь сладкое".

Пробуди в себе добродетель

Знаменитые своей силой и мастерством, многие древнегреческие атлеты пользовались не меньшим обожанием, чем нынешние звезды спорта.

Однако, в отличие от большинства современных спортсменов, древние заслужили славу не только своими победами, но и идеалами, которые они исповедовали, подчеркивает Хезер Рейд.

"Кредо современной атлетики, напичканной электроникой, измеряющей пульс, потребление кислорода и всё прочее, сводится к тлетворной идее, что цель спорта - лишь беспрестанное улучшение всех этих цифр", - пишет она.

Однако древние греки считали, что звезда спорта может быть воплощением добродетели. В античной этике это называется термином калокагатия - нравственная красота.

"Хотя с древних времен спорт очень изменился, критерии красоты и нравственности для атлетов остались неизменными. И это не деньги, это не почет и даже не победа - это высокий идеал".

Таким образом, спорт для древних греков был не просто развлечением или средством поддержания себя в хорошей форме. Он был устремлением к идеалу, к тому, что значит быть настоящим греком.