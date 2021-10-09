Эйфория от марафона. Зачем люди бегают на длинные дистанции?

29 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стоит вам пробежать марафон хотя бы один раз - и ваша жизнь меняется навсегда

Что заставляет людей бегать на длинные и сверхдлинные дистанции? Что движет человеком, которому на протяжении нескольких часов приходится терпеть боль, смертельную усталость, а порой и отчаяние? И тем не менее...

В первые выходные октября в Лондоне снова прошел традиционный марафон. В прошлом году он проводился в виртуальном режиме из-за пандемии, но в этом в нем приняли участие более 40 тыс. бегунов, сдавших тест на коронавирус. Еще около 40 тыс. человек участвовали в удаленном формате - они бежали марафонскую дистанцию по своему маршруту, используя специальное приложение.

В Пекинском марафоне 31 октября, как ожидается, примут участие 30 тыс. человек. Допущены будут только прошедшие вакцинацию бегуны, которым, кроме того, непосредственно перед забегом предстоит сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Что же это за тяга такая к страданиям на 42-километровой дистанции?

Их становится все больше

В первом спортивном марафоне на Олимпиаде в Афинах в 1896 году участвовали 17 атлетов. Победитель тогда преодолел 42-километровую дистанцию за 2:58:50 - сегодня этот результат выглядит весьма приличным, но почти на час хуже, чем у самых быстрых марафонцев современности.

Кроме того, сейчас мы гораздо больше понимаем о феномене бега на длинные дистанции с научной точки зрения - от влияния на здоровье до психологической мотивации.

Подавляющее большинство бегущих марафон не рассчитывает на олимпийские медали или на то, что их имя будет увековечено в книгах по спортивной истории. При этом одни только тренировки отнимают массу времени, энергии и сил, а сам забег мучителен даже для чемпионов.

И несмотря на всё это, число участников марафонских забегов в США, например, выросло с 1980 года на 255%, количество заявок на участие в Лондонском марафоне растет с каждым годом (сейчас их подают почти четверть миллиона бегунов, в то время как мест только 50 тыс.)

Для примера: в 2018 году по всему миру марафонскую дистанцию завершили 1 298 725 человек.

Для здоровья - в том числе и психического

Наиболее очевидные причины того, почему людей затягивает "марафонство", понятны - это положительное влияние бега на физическое и психическое здоровье.

Конечно, некоторых беспокоит, не причинят ли их организму вреда суровые тренировки и выматывающие соревнования, особенно если ты плохо подготовлен. Но, похоже, плюсы для здоровья с лихвой перевешивают риски, когда подготовка ведется по правилам.

О потере лишнего веса и поддержании в порядке сердечно-сосудистой системы хорошо известно, однако исследования постоянно раскрывают все новые и новые плюсы бега на длинные дистанции.

Например, марафоны сокращают возраст ваших артерий, а кроме того, похоже, улучшают когнитивные функции мозга и здоровье глаз (что продемонстрировало недавнее исследование ученых из Аугсбургского университета в Германии).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Только в 2018 году число спортсменов, завершивших марафонскую дистанцию, достигло 1 298 725 человек по всему миру

Теперь - о психологической мотивации, и тут каждый бегун даст вам свой собственный ответ.

Житель Нью-Йорка Мэтт Хафф, автор двух книг о марафоне и марафонцах, который в этом году пробежал в Берлине свой девятый марафон, говорит, что его страсть к бегу "напрямую связана с тем, что я фанат отсроченного удовлетворения". "При пересечении финишной черты я испытываю чувство завершенности процесса, чувство достижения, и это заставляет меня вновь и вновь возвращаться на дистанцию", - рассказывает он.

"В других видах спорта вы такого не испытаете. В целом количество времени и степень усилий, вложенные в марафонский забег, не сравнимы ни с футбольным матчем, ни с партией в теннис. И тут единственный вопрос - сумеешь ли ты заставить себя пройти через этот ад".

Для других марафонцев преодоление собственных физических границ - только часть привлекательности бега на длинную дистанцию.

Том Эллер, родившийся глухим, - марафонец из немецкого Эссена. На его счету уже 11 марафонов. Берлинский он пробежал в 2019 году за 2:47:11, что сделало его самым быстрым неслышащим марафонцем Германии.

Эллер, который преподает у неслышащих и слепых учеников, говорит: "Бегая марафоны по всему миру, я бросил вызов собственной жизни, осложненной барьерами в коммуникации с другими людьми. И сделал это для того, чтобы показать всем: даже люди с ограниченными физическими возможностями могут достигать многого. Для моих глухих ребятишек я стал образцом для подражания".

А Кайли Беннет, младшему преподавателю из Гарвардского университета, марафоны помогают преодолевать эпилепсию. "В моей жизни бывали периоды, когда я чувствовала себя слишком плохо для любой физической активности. Поэтому каждый раз, когда я пересекаю линию финиша, я чувствую огромную благодарность за то, что мне это удалось сделать", - говорит она.

Но в основном Беннет бегает потому, что это позволяет открывать культуру и узнавать людей из других стран. "Так я исследую мир, - объясняет она. - Я твердо верю в то, что один из лучших способов узнать новый город - пробежать в нем марафон".

Впрочем, хотя у каждого бегуна - свои причины бегать марафон, есть несколько основных тенденций, общих для большинства.

Исследование ученых из польской Академии физического воспитания им. Ежи Кукучки (Ежи Кукучка - знаменитый польский альпинист, второй в мире покоритель всех восьмитысячников планеты, погиб в 1989 году в Гималаях) обнаружило, что марафон, который удалось пробежать и доказать себе, что ты это можешь, становится важным событием в жизни и может повлиять на дальнейшие достижения человека.

Полина Романова, журналистка Русской службы Би-би-си, пробежавшая неделю назад Лохнесский марафон в Шотландии:

"42,2 километра обычно начинаются с очереди в туалет. Если повезло с погодой - можно спокойно жевать банан (углеводы), маршировать на месте (разминка) или подглядывать за подготовкой других. Если повезло не очень - помогает медитация и мусорные пакеты (на старте придется оставить все, в чем вы не планируете бежать). Из пакета можно сделать дождевик, проделав в нем отверстия для рук и ног. Если с первого раза соорудить приличный дождевик не вышло, можно попробовать во второй раз и добавить еще один слой целлофана - теплее будет.

Погода перестает быть проблемой километре на третьем, как и внезапно проявившиеся за час до старта фантомные боли - по крайней мере, до тех пор, пока они не станут реальными. Но до этого момента километров тридцать у вас еще есть.

По дороге помогает болтовня с незнакомцами - о ногах, о поэзии, о количестве пробеганных марафонов. Главное - к незнакомцам не привязываться, потому что рано или поздно они вас обгонят. Или отстанут.

Если удалось пробежать первые три четверти дистанции как по учебнику, то на последних километрах должны остаться силы прибавить скорость - и от внимания случайных людей вдоль дороги почувствовать себя не меньше чем олимпийцем.

Если по пути все силы растрачены - собрать в кулак, что осталось, и выдавить улыбку для фотографии на финише.

Еще советую посмотреть вокруг - и постараться сделать так, чтобы на памятном снимке вас не обгонял человек в костюме хот-дога".

Кэрис Иган-Виджер из Лундского университета (Швеция) обнаружила, что аспекты повседневной жизни существенным образом и весьма ощутимо, чуть ли не с зеркальной точностью отражаются в беге на марафонскую дистанцию. Во время бесед с ней бегуны в основном говорили о трех главных причинах, по которым они участвуют в марафонах: свобода, достижение и соревнование.

Однако Иган-Виджер указывает и на менее очевидную мотивацию: забеги на выносливость могут быть способом обрести определенный социальный статус.

То, что вы способны преодолеть сверхдлинную дистанцию, демонстрирует другим ваше здоровье, вашу эффективность и результативность, подчеркивает ученый, - словно вы создаете свой личный бренд.

Эффект от этого только усиливается, если вы пользуетесь приложениями для увлеченных фитнесом, где можно делиться своими достижениями.

Это, по-видимому, согласуется с исследованиями Дженны Гилкрист и ее коллег из Торонтского университета (Канада) о роли самоуважения или гордости для тренировок и забегов. Те, кто испытывал больше гордости по поводу своих результатов, прикладывали и больше усилий во время тренировок, тратили на них больше времени.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Далеко не всякий марафонец награждается медалью за свой результат, однако преодоление марафонской дистанции явно влияет на социальный статус

Есть, впрочем, и свидетельства того, что мотивация у марафонцев разного пола может отличаться. В одном из исследований польских ученых было заключено, что "женщины-марафонцы, более чем мужчины, мотивированы стремлением сбросить вес, испытать чувство принадлежности, преодолеть психологические проблемы, найти смысл жизни и повысить самооценку - но менее чем мужчины, соревновательностью".

Исследователи также пришли к выводу, что между мужчинами и женщинами есть разница в том, как они выдерживают темп на протяжении всей дистанции (см. ниже).

Женщины - лучшие бегуны?

Исследования показывают, что женщины лучше мужчин поддерживают темп бега на протяжении марафонской дистанции.

Марафонец и статистик из Копенгагенской бизнес-школы Йенс Андерсен собрал данные 131 марафона и изучил степень замедления бега по ходу дистанции у бегунов обоих полов. У мужчин скорость падала резче в период замедления бега.

И хотя результаты мужчин в марафоне, как правило, выше, чем у женщин, на протяжении сверхдлинных забегов женщины могут иметь преимущество за счет того, что у них больше аэробных ("медленных") мышечных волокон, которые помогают лучше справляться с усталостью.

Пьян от бега

И наконец, последний часто упоминаемый мотивирующий фактор для бегунов на дальние дистанции - то особое ощущение, которое известно как "эйфория бегуна" (состояние особого подъема, сходное с легким опьянением, наблюдаемое у спортсменов во время длительной физической активности, в результате которого возрастает устойчивость к боли и усталости), то есть настоящее наслаждение от бега. Что же происходит в мозгу бегущих марафон?

Считается, что свою роль играют гормоны эндорфины, но умиротворенное состояние тихой радости, о котором рассказывают некоторые, может быть вызвано повышением уровня эндоканнабиноидов в крови.

В результате во время бега на длинную дистанцию мозг может ослаблять или стирать память о боли.

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В 2019 году Доминика Фарли и ее коллеги из краковского Ягеллонского университета (Польша) провели параллели между болью при родах и при преодолении марафона.

И в том, и в другом случае эту боль люди склонны преуменьшать, когда вспоминают о ней позже, что может быть объяснено выбросом в мозг окситоцина (гормона задней доли гипофиза) - это влияет на то, как кодируются наши воспоминания, говорят исследователи.

Многое зависит и от контекста: если испытание физической болью закончилось победой в забеге (или благополучным рождением ребенка), человек может по-иному воспринимать боль.

Этим можно объяснить то, почему так много людей не ограничиваются преодолением одного марафона. Например, пробежавшая 18 марафонов учительница Эрин Макбрайд начала бегать на длинные дистанции в 2005 году, когда ей было 18. "Я была уверена, что пробегу марафон один раз, и на этом - всё. Поставлю себе отметку об этом достижении, и больше - ни-ни. Но тот день в ноябре 2005-го изменил мою жизнь навсегда. И с тех пор я в обязательном порядке пробегаю как минимум один марафон в год, во многих случаях - бок о бок с одним из членов моей семьи".

Но мало кому удастся повторить достижение 58-летнего ливерпульца Энди Глена, который пробежал 176 марафонов в 42 разных странах.

Сейчас его цель - 200 марафонов в 50 различных странах. Однако и он не свободен от страданий.

"Меня часто спрашивают, легче ли мне стало бегать марафон после всех моих забегов, - рассказывает он. - Ответ простой: нет. Последние шесть миль каждый раз такие же мучительные, как и тогда, когда я бежал марафон впервые".

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