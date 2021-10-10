Хладнокровное убийство: за что люди так ненавидят пауков?

Зария Горветт

BBC Future

26 минут назад

Автор фото, Getty Images

В Северном полушарии открывается сезон охоты на пауков. Холодает, и миллионы крошечных гостей перебираются в людские жилища. Но там их не ждут. Совсем не ждут. И готовы убить при первой же возможности. Почему мы так легко и обыденно расправляемся с ними? Ведь между нами и пауками намного больше общего, чем кажется.

Открывая калитку своего дома, я морально готовлюсь к испытанию.

Перво-наперво мне нужно кое-что взять из сарая - а там царят чудовищные пауки размером с мышонка, выставившие из всех углов нескладные мохнатые лапы.

Затем я передвигаю когда-то сложенные про запас тротуарные плитки, стараясь не задеть суетливо разбегающихся, смахивающих на скорпионов паучьих родичей, которые устроили там себе логово и в мое отсутствие поедают мокриц.

Укладываю поверх изгороди отросшие побеги жасминового куста, следя, как бы не собрать на себя длинноногих косиножек, передвигающихся по забору.

Наконец добираюсь до патио - и там меня ждет потрясение. На полу внутреннего дворика, разбросав лапы, словно он упал с высоты и разбился, лежит бездыханный Страйпи.

Этот талантливый дизайнер три года строил сложную двухмерную паутину между двумя мусорными баками. Я сочинила для него имя и, представьте себе, успела его полюбить.

Свалившийся наземь со своего воздушного трона, он выглядит не как инопланетный монстр, от чьего вида стынет в жилах кровь, а как любое живое создание, чье сердце вдруг перестало биться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, При виде такого поневоле ёкнет сердце...

Но не все пауки оканчивают свои дни мирно. Стоит нам услышать топоток их крошечных лапок на полу гостиной или краем глаза заметить движение в углу, когда паук спускается по паутинке с потолка, - и он будет раздавлен, отравлен, втянут пылесосом или, в лучшем случае, вышвырнут из дома.

Почему столь многие из нас, словно могущественные злые божества, почти рефлекторно лишают пауков жизни?

Конечно, люди постоянно убивают животных. Ни сельское хозяйство, ни лабораторные эксперименты невозможны без этого малоприятного дела.

Но уничтожение пауков зачастую доставляет удовольствие и воспринимается как некая победа.

"В ванной комнате у меня был паук, я побрызгал на него и наблюдал, как он медленно умирает. Это заняло около минуты. Вправду отличное новое средство!" - с удовлетворением написал некто в обзоре средств для уничтожения пауков на сайте Amazon. "Масса мертвых пауков валялась на полу или свисала с обрывков паутины", - вторит другой покупатель, назвавший это "замечательным результатом".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новейшие исследования опровергают представление о пауках как бездумных роботах - они способны учиться на своем опыте и проявлять гибкость при решении возникающих перед ними задач

Сложная форма жизни

Подобное отношение тем более шокирует, что между нами и пауками намного больше общего, чем кажется.

Наши эволюционные пути разошлись примерно 530 млн лет назад, но мы имеем много сходных органов - например, коленные суставы - и похожий набор химических веществ в мозгу, от дофамина до адреналина.

Никто еще не пытался изучать эмоции пауков, но легко представить, что они до определенной степени такие же, как у нас.

У пауков большой мозг по сравнению с объемом тела. Иногда он даже не умещается в голове и частично помещается в лапках.

Пауки способны на довольно сложные интеллектуальные действия - например, используют разные приемы, чтобы завлечь и поймать добычу. Находится все больше свидетельств того, что им не чужд своего рода мыслительный процесс, причем важную роль в этом процессе играет паутина.

Наконец, если пауку удастся избежать гибели от рук истеричных людей, он может прожить десятки лет.

Самый старая из известных науке особей - самка паука-каменщика (тарантула) по кличке Номер 16 - умерла в 2018 году в возрасте 43 лет. Все это время она обитала в одной и той же норке в заповеднике Северная Бунгулла на юго-западе Австралии.

Причем, как рассказала газете Washington Post биолог Лианда Мейсон, изучавшая ее много лет, Номер 16 погибла не от старости, а в расцвете сил, заразившись личинкой местной осы-паразита.

Жизнь пауков следует ценить хотя бы потому, что каждый из них, как любое живущее на Земле существо, - последнее звено непрерывной цепочки удачливых предков, тянущейся со времен возникновения жизни на нашей планете примерно 3,8 млрд лет назад.

Несмотря на все опасности, они сумели выжить и продолжить свой род. И вот эта бесконечная живая цепь обрывается, когда кто-то из нас походя давит паука подошвой в своей ванной, потому что... потому что он нас раздражает!

Отчего мы так жестоки? Или имеются иные причины?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во внешнем виде пауков есть знакомые нам черты, и в то же время они выглядят как неземные существа или инопланетные биомеханизмы

Как утверждает профессор биологии университета штата Вайоминг и автор книги "Зараженный мозг: почему люди боятся, ненавидят и любят насекомых?" Джеффри Локвуд, именно несчастные пауки несут в себе целый набор черт, кажущихся людям отталкивающими - хотя они, в отличие от клопов, мух и ос, совершенно безвредны.

Древний враг

Вероятно, самая очевидная причина состоит в том, что людям органически трудно чувствовать симпатию к существам с восемью ногами.

Дети уже в пять месяцев пугаются пауков на картинках больше, чем любых других живых существ. Это врожденное отторжение, благодаря которому мы инстинктивно избегаем брать в руки создания, которые могут оказаться ядовитыми.

Оно многократно усиливается культурой - достаточно вспомнить во многом иррациональный страх перед акулами, на какое-то время овладевший человечеством после выхода в 1975 году фильма "Челюсти".

Родители рассказывают подрастающим детям всякие ужасы про пауков. В сказках и легендах они предстают чудовищами, как жуткая паучиха Шелоб из знаменитой трилогии Толкиена. Во многих языках слово "паук" метафорически обозначает коварного злодея.

На культовом британском плакате времен Второй мировой войны Гитлер был изображен в виде долговязого паука, охватившего своими лапами земной шар, а подпись гласила: "Одна за другой. Мы переломаем ему ноги!"

Другие членистоногие, например, раки и крабы, не вызывают такого инстинктивного отвращения.

Возможно, дело в чуждом всему земному и привычному внешнем облике пауков с их двенадцатью глазами, восемью ногами и челюстями без зубов. Возможно - в их поведении: пауки готовят ловушки для неосторожных жертв и не торопясь высасывают нутро у неспособной защищаться добычи, а также поедают себе подобных.

"Пауки необычны и в то же время постоянно находятся рядом с нами. Это вызывает у людей гадливое чувство", - говорит профессор Локвуд.

Пауки отличаются от нас и генетически. У нас с ними намного меньше общего, чем с млекопитающими и даже рептилиями.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У пауков-скакунов огромные глаза, дающие им превосходное зрение - эти пауки воспринимают цвета и расстояния и различают больше деталей, чем иные позвоночные

В этом состоит главная проблема. Чем больше нас объединяет с другими, чем ближе родство, тем проще нам испытывать к ним симпатию.

Проведенное в 2019 году исследование установило прямую связь между людским отношением к разным живым существам и временем, прошедшим с того момента, когда наши эволюционные пути разошлись.

Даже специалистам больше нравится заниматься родственными нам и харизматическими животными. Анализ научных публикаций, сделанный в 2010 году, показал, что на одну работу, посвященную находящимся под угрозой исчезновения земноводным, приходится в среднем 500 работ о находящихся в аналогичной ситуации крупных млекопитающих.

Все это, взятое вместе, мешает нам проявлять заботу о пауках. То же самое проявляется в отношении к маргинализированным человеческим меньшинствам.

Участникам одного эксперимента демонстрировали изображения людей, которым грозит опасность, и они намного сильнее сопереживали тем, кто относится к той же группе, что они сами.

Этим эффектом всегда пользовалась военная пропаганда - для пробуждения и формирования ненависти к врагу.

Утрата контроля

Многие страшилки о пауках построены на внезапности. Как, скажем, та, где человек надевает на Хэллоуин старый маскарадный костюм, с незапамятных пор валявшийся на чердаке, и его приятель восклицает: "Вау, мне нравится этот паук у тебя на шее! Так реалистично смотрится" - а оказывается, что паук настоящий, и все визжат.

Джеффри Локвуд говорит, что отвращение к паукам отчасти проистекает из нашей неспособности контролировать их: "Мы считаем себя хозяевами в доме, а насекомые, в том числе пауки, не спрашивая нас, лезут из-под половиц и отовсюду, и возникает неприятное ощущение, что мы здесь не главные".

Пауки умеют ловко прятаться и быстро двигаться. От них невозможно отгородиться забором, как от голубей и лисиц.

Мы привыкли к тому, что, благодаря достижениям цивилизации, способны держать под контролем все, даже регулировать температуру в доме с другого конца Земли - а пауки неожиданно объявляются в наших постелях и ботинках, как тысячу лет назад.

Беззвучный вопль

Кроме того, пауки не могут выражать свои эмоции понятным для нас образом и издавать звуки, так что когда пауку больно, нам все равно.

"Пауки находятся в неблагоприятной для них нише, - говорит профессор Локвуд. - Если бы они вообще с нами не сталкивались, проблемы бы не возникало. Но мы хорошо их знаем и при этом совершенно не воспринимаем".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пауки вызывают у многих страх и сильное отвращение, и это пересиливает нашу способность сочувствовать всему живому

Как писал в своей книге "Искусство быть господином: биофилия в эволюции и развитии человека" эколог Стефан Келлерт, "нам кажется, что эти создания лишены всякой ментальности".

Люди ошибочно считают, что насекомые, и вообще все беспозвоночные, не чувствуют, как мы и более сложные животные, и оттого нам безразлично, живут они, или нет.

Мы давим паука и сразу забываем об этом, если только он не убежал. Досада от неудачи - единственное возникающее при этом чувство.

К крупным паукам отношение все же несколько иное. Их либо не трогают, либо рассматривают как объект охоты.

"У нас здесь живут вот такие пауки, - говорит профессор функциональной геномики Сиднейского университета Грег Нили, демонстрируя 15-сантиметровую особь. - Но местный народ их не убивает, они наши друзья. Максимум, что можно сделать - попробовать прогнать его из дома".

Профессор Локвуд соглашается с наблюдением коллеги и рассказывает, что его жена имела обыкновение накрывать тараканов пустыми стаканчиками из-под йогурта, которых иногда выстраивался целый ряд, чтобы муж, придя домой, выкинул их на улицу. "Она вообще-то не любила насекомых но, как и некоторые другие мои знакомые, не давила крупных тараканов, потому что они погибают с неприятным треском", - говорит он.

"Нам легко раздавить живое существо, если наши органы чувств не получают сигнала, говорящего о том, что в этот момент происходит убийство или акт насилия", - добавил он.

Злодейский облик

Помимо угрожающих челюстей и семенящих лапок, внешний вид пауков имеет, с человеческой точки зрения, огромный недостаток: они абсолютно не похожи на людских детенышей.

Этот мощный эффект известен давно. Нам подсознательно нравятся черты младенческого лица: большие глаза, высокий лоб, маленький нос и подбородок, пухлые ангелоподобные губки. Задокументированы многочисленные случаи, когда в заповедниках, зоопарках и лабораториях "хорошенькие" животные получали от людей гораздо больше внимания и заботы, чем "безобразные".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пауки-землекопы (тарантулы) проводят большую часть жизни в норах, улавливая мелкую вибрацию, производимую приближающейся жертвой, чтобы выскочить и схватить ее

Пауки c их крошечными глазками-бусинками, безусловно, принадлежат ко второй категории. При этом мы ошибочно приписываем существам с несимпатичной внешностью всевозможные отрицательные черты: жестокость, вероломство, бездушие.

Любопытно, что менее отвратительными и пугающими людям кажутся большеглазые пауки. Например, пауки-скакуны, имеющие пару крупных глаз спереди и еще несколько менее приметных на затылке.

Один исследователь в своей работе даже назвал их "пауками-посредниками" между всем паучьим племенем и людьми. Видео, на котором они исполняют свой брачный танец под звуки песни Y.M.C.A. американской группы Village People, завоевало огромную популярность в социальных сетях.

Искаженная иерархия

Обычно мы смотрим на пауков как на мелкую неприятность, от которой следует избавляться. Но имеется масса аргументов в пользу того, чтобы относиться к ним бережно - и здесь могут помочь простые психологические приемы.

Один из них - максимально очеловечивать пауков и приписывать им наши чувства: "Посмотри, как она злится!" При этом совсем не обязательно знать, какого пола паук на самом деле.

Другой - вспомнить о важности сохранения исчезающих видов, к которым относятся многие паукообразные.

Есть и иное мнение: поскольку природная человеческая эмпатия к другим существам носит подсознательный характер и поделать с этим ничего нельзя, вообще не следует принимать ее как руководство к действию.

Взамен нужно руководствоваться рациональными соображениями, такими как полезная роль пауков в экосистеме. По разным оценкам, паукообразные ежегодно поедают от 360 до 730 тонн добычи, сдерживая рост популяции других насекомых, в том числе вредных для человека.

Можно задуматься и о том, как совершенно устроены пауки, способные принимать достаточно сложные решения, хотя их мозг по объему в десятки тысяч раз меньше, чем у крупных млекопитающих.

"Люди считают, что одни формы жизни ценнее других, часто не задумываясь, почему", - говорит профессор-энтомолог из Оксфордского университета Джеральдина Райт, замечая при этом, что ярко выраженное отвращение к паукам - часть западной культурной традиции, тогда как, скажем, буддизм исповедует принцип "Все живое имеет право на жизнь".

В мире набирает силу идея сохранения дикой природы и биологического разнообразия. Многие эксперты надеются, что люди со временем станут терпимее и к паукам.

"Мысль, что любое существо ценно само по себе и его нельзя уничтожать просто так, постепенно завоевывает место под солнцем", - говорит почетный профессор зоологии Кембриджского университета Дональд Брум.