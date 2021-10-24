Город для слепых. Как Марбург стал самым удобным местом для незрячих и слабовидящих

Зофи Хардах

BBC Future

час назад

Автор фото, GeorgHanf/Getty Images

Марбург, что в земле Гессен на юго-западе Германии, гордится неофициальным названием Blindenstadt, что переводится с немецкого как "город слепых".

Это, конечно, не значит, что среди 73-тысячного населения Марбурга таких жителей особенно много. Но слепым и слабовидящим там живется легче и удобнее, чем где-либо - благодаря одной-единственной инновационной школе.

...В восемь лет Леон Порц начал терять зрение - как выяснилось позднее, из-за врожденного заболевания, которое не давало о себе знать, пока мальчику не разрешили пользоваться компьютером.

Через год ему стало трудно читать с экрана. Чтобы быстрее получать информацию, девятилетний Леон научился ускорять голосовое приложение, зачитывающее вслух содержание сайтов и других электронных текстов. (Сейчас оно работает на его компьютере в пять раз быстрее нормы. Нетренированный человек такую скороговорку не разберет.)

Свои способности к наукам Леон Порц смог реализовать, когда переехал из родного города в центральной Германии в Марбург и поступил в Немецкий центр образования и реабилитации слабовидящих и слепых Blindenstudienanstalt, сокращенно Blista.

Традиции Blista

Это уникальное учебное заведение превратило старинный зеленый городок, до того знаменитый только своим университетом, в центр инноваций, способствующих инклюзии (от английского глагола "вовлекать"; совокупность факторов, обеспечивающих равное участие всех в социальной жизни, дружелюбное отношение и помощь людям, отличающимся от большинства - Би-би-си).

У центра Blista богатые традиции. Он был основан в Марбурге во время Первой мировой войны, чтобы давать образование молодым фронтовикам, ослепшим от воздействия химического оружия.

С тех пор преподаватели и сотрудники стали авторами массы изобретений, среди которых - складные трости и осязательный математический шрифт.

Но этим дело не ограничилось: Blista по-иному сформировал вокруг себя весь город, сделав его, по словам Леона Порца, местом, где для слепых все устроено идеально.

Марбург на ощупь

Часть применяемых в Марбурге инноваций можно встретить и в других местах, но их совокупность здесь уникальна, говорит и Порц, и другие слабовидящие жители.

Постукивание тросточек, с которыми ходят слепые, слышно здесь постоянно и на каждом шагу. Передвигаться по городу им помогают звуковые светофоры, огражденные тротуары и "лежачие полицейские" в пешеходных зонах, предупреждающие, что впереди опасность или препятствие.

Многие здания снабжены рельефными картами помещений, а установленные миниатюрные бронзовые модели Марбургского замка и других городских достопримечательностей позволяют на ощупь узнать, как они выглядят.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Слепой человек может ощупать модель собора со всех сторон, чтобы понять, как выглядит это внушительное здание

Помогает и природа. Марбург холмист, в нем легко ориентироваться по направлениям в зависимости от того, поднимаешься ты или спускаешься.

Футбол, скалолазание и "самый слепой" университет

В городе много доступных развлекательных и спортивных учреждений для слепых, в том числе школы верховой езды и скалолазания, гребной, футбольный и лыжный клубы.

Марбургский университет, основанный в 1527 году как первое протестантское учебное заведение в Германии и известный также как Университет Филиппа в честь его создателя, гессенского ландграфа Филиппа Великодушного, имеет самый высокий в стране процент слепых среди студентов и получателей научных степеней.

Они выбирают в основном право и психологию, так как там приходится иметь дело главным образом с текстами, но в последнее время набирают популярность и естественные науки, хотя для их изучения у слабовидящих больше препятствий.

Blista постоянно работает с университетом, чтобы сделать максимально доступными для слепых все факультеты.

"Зрячие тоже не могут видеть молекулы и атомы"

Окончив Blista, Леон Порц поступил не в Марбургский, а в Дюссельдорфский университет, где занимается биохимией и компьютерными технологиями.

"Я не чувствую себя первопроходцем, хотя фактически им являюсь", - говорит он. Леон - первый слепой студент-биохимик Дюссельдорфского университета, и во всей Германии таких, по его сведениям, лишь несколько человек.

Химия всегда считалась неподходящим занятием для слепых из-за работы с реактивами и большого количества рисунков, графиков и таблиц.

Но преподаватель химии из входящей в структуру центра Blista школы имени Карла Штреля Тобиас Манке, учивший Порца, с этим не согласен. "Зрячие тоже не могут видеть молекулы и атомы", - говорит он.

Манке, сам зрячий, поступил на работу в Blista в 2013 году. До него химия там преподавалась на начальном уровне. Манке и его коллеги разработали целый набор инструментов и методик для обучения слепых естественным наукам.

В этом им помогали химический факультет Марбургского университета и благотворительный фонд Reinhard-Frank-Foundation. Магистерская диссертация Манке посвящена именно этой теме.

Используемые в Blista учебные пособия отличаются тем, что носят комплексный характер и демонстрируют явления в их полноте и взаимосвязи. Например, трехмерную модель молекулы воды, созданную специалистами нескольких университетов, можно сплющить руками, чтобы слепой мог представить себе, как она выглядит в двухмерном изображении.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Марбург - город холмистый, что облегчает ориентирование в нем по подъемам и спускам

Пластиковая модель извилистого русла реки, изготовленная на 3D-принтере коллегой Манке Таней Шапат, будучи помещена под водопроводный кран, дает ученикам возможность на ощупь почувствовать, что вода течет с разной скоростью в зависимости от рельефа дна и очертания берегов.

Затем учитель рассказывает, что там, где дно ровное, глубина меньше, вода лучше прогревается, и в ней живет больше рыб и водорослей.

Вместо бунзеновских горелок с открытым пламенем на уроках химии в центре Blista применяются электронагреватели в перфорированных металлических корпусах.

Термоустойчивая бумага, разбухающая при повышении температуры, наглядно демонстрирует, как тела расширяются при нагревании.

Звуковой сенсор подает сигнал высокого тона, когда жидкость в ходе химической реакции светлеет, и низкого - когда темнеет.

"Мы ставим опыты так, что зрения не требуется, - говорит Тобиас Манке, показывая мне эти приспособления по видеосвязи. - Ученики тактильно ощущают тепло и холод, слышат и обоняют, а если речь идет о съедобных веществах, пробуют их на вкус. В обычном классе я мог бы показать опыт за пять секунд, и его увидели бы 30 человек. Так, конечно, быстрее и легче, но для наших учащихся это не годится".

Полезно и для зрячих

В 2017 году школа впервые предложила углубленное изучение химии, и число желающих оказалось так велико, что в 2019 году пришлось набрать два класса.

Во время пандемии Манке рассказывал своим ученикам о Covid-19 при помощи выпуклых таблиц для незрячих.

Когда школа закрылась на карантин, он отправил каждому домой приборы и наглядные пособия, причем учащиеся своими руками усовершенствовали некоторые из них.

Последнее время школа имени Карла Штреля набирает и некоторое количество зрячих подростков, которые учатся вместе со слепыми и пользуются теми же мультисенсорными пособиями.

Исследования показывают, что и дети, и взрослые лучше усваивают материал, если используют в процессе обучения не только зрение, но и другие органы чувств. По словам Тобиаса Манке, он убедился в этом на своем опыте.

Почти ничего не упущено

Не только школа помогала Леону Порцу познавать и осваивать мир. Он с теплотой вспоминает, как уверенно чувствовал себя на улицах Марбурга благодаря звуковым светофорам, "говорящим" автобусным остановкам и доброжелательным людям.

Водители городских автобусов обучены останавливаться, чтобы впускать слепых пассажиров, а продавцы в магазинах - тому, как их обслуживать.

Рестораны предлагают меню, отпечатанное по системе Брайля. Порц говорит, что такие вещи есть и в других городах, но нигде не представлены так широко и комплексно.

"В Марбурге отдельные элементы хорошо связаны друг с другом, и почти ничего не упущено, - говорит он. - Там особенный менталитет. Работает Blista, многие его выпускники поступают в местный университет, так что слепых много, и все городские организации и службы привыкли иметь с ними дело".

Автор фото, Oliver Hardt/Getty Images Подпись к фото, Футбольная команда слепых из Марбурга считается одной из самых сильных в Германии

Уве Бойзен, отставной судья и бывший президент Германской ассоциации слепых и слабовидящих студентов и специалистов, кстати, основанной в Марбурге, окончил школу имени Карла Штреля и затем изучал право в Марбургском университете в конце 1960-х.

Он считает, что главное - это выработавшееся в Марбурге чувство общности и взаимовыручки. "Оно вселяет мужество и подвигает пробовать что-то новое", - говорит он.

Этот дух определил судьбу самого Бойзена. В его время карьерных возможностей для слепых в Германии имелось меньше, чем теперь, хотя слабовидящих судей было примерно столько же, порядка ста человек - в основном за счет инвалидов относительно недавней войны.

Во время обучения Бойзен и другие слепые студенты-юристы обменивались магнитофонными записями лекций и учебников, а затем использовали свои профессиональные знания для борьбы за интересы людей с ограниченными возможностями.

Пользуются не только слепые

Багауддин Батмаз, слепой компьютерный программист и преподаватель инклюзивных технологий из Марбурга, утверждает, что многие из них полезны всем.

Например, на "говорящих" остановках можно нажать кнопку и услышать информацию о времени прибытия и маршруте ближайшего автобуса. Этим удобством пользуются и многие зрячие.

А когда он сделал свой сайт более удобным для чтения с экрана, число посещений резко выросло - надо полагать, не только за счет слабовидящих.

"Сочетание технологий и человеческого фактора весьма эффективно, - говорит он. - Если слепому человеку не приходится все время мучиться, как бы перейти эту чертову улицу, у него появляется время подумать о чем-нибудь полезном, и он становится приветливее к окружающим".

Марбургская альтернатива

Даго Шелин, зрячий кинематографист и исследователь масс-медиа из Марбургского университета, в своей работе о Марбурге как модели внедрения инклюзивных технологий приходит к аналогичным выводам. Он и его соавторы описывают Марбург как "умный город для слепых".

Идея "умного города" обычно целиком фокусируется на компьютерных технологиях. Марбург, по словам Шелина, предлагает альтернативную концепцию, в которой важную роль играют человеческий фактор, взаимодействие и поддержка.

По мнению Шелина, доступность городского пространства для людей с ограниченными возможностями должна стать обязательным критерием оценки уровня продвинутости любого города, и Марбург в этом смысле служит примером для всех.

Шелин, переехавший в Марбург из Бразилии в 2014 году, встретил там немало слепых, интересующихся кинопроизводством, и разработал оригинальную мультисенсорную методику их обучения. "Это укрепило мою уверенность в том, что кино способны делать все", - говорит он.

Разрушая барьеры

Слепой программист Леонора Древс, живущая в Хеппштадте на юге Германии, возглавляет подгруппу Германской ассоциации слепых и слабовидящих студентов и специалистов по естественным наукам, технологиям, инженерным профессиям и математике. Большинство ее участников трудятся в сфере информационных технологий, достаточно доступной для людей с ограниченными возможностями.

Но и там для них сохраняются барьеры. Главное - изменить сознание людей, считает Древс.

"Я думаю, самые труднопреодолимые препятствия - те, что у нас в головах. Мне как слепой женщине пришлось долго доказывать, что я в своем деле не слабее других".

Во всем мире слепые ученые и изобретатели постепенно разрушают эти барьеры.

Профессор биоинженерии из Северо-Восточного университета в Бостоне Мона Минкара применяет компьютерные модели для изучения химических процессов в человеческих легких и разрабатывает пригодные для слепых методы обучения естественным наукам и математике.

Японка Тиэко Асакава занимается созданием доступных интерфейсов и систем озвучивания компьютерных страниц.

Астроном Ванда Диас-Мерсед из Европейской гравитационной лаборатории в Пизе придумала способ перевода больших массивов данных о космосе в звуковой формат.

Тем временем в Дюссельдорфе Леон Порц продолжает свое обучение. Зрячие друзья помогают ему справляться с насыщенными визуальным материалом учебниками, описывая словами содержание таблиц и иллюстраций.

Находясь на карантине, он слушал записи лекций на двойной скорости, снижая ее в трудных местах.

Порц обсуждает научные идеи со своим бывшим учителем Манке, и работа центра Blista продолжает вдохновлять его.