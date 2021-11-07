Говорят ли растения, и как перевести с их языка на человеческий?

час назад

Автор фото, Guido Mieth/Getty Images

Поговорить с сосной. Обменяться информацией с геранью. Поспорить с домашним кактусом. Многие садовники считают, что постоянное общение с растениями помогает последним расти и развиваться, а кое-кто даже утверждает, что те отвечают человеку. Научный мир в отношении этого вопроса находится в состоянии глубокого раскола.

Комнатное растение Лоры Белофф пощелкивало. Лора установила в его корнях контактный микрофон (воспринимающий вибрации поверхности, с которой он соприкасается) и смогла записать слабые высокочастотные звуки.

С помощью компьютерной программы, которую она сама же и написала, Белофф снизила частоту, сделав таким образом пощелкивание слышимым для человеческого уха.

Пока она работала за столом, растительный организм рядом с ней беспечно болтал. А затем, по словам Белофф, художницы и доцента Университета Аалто в Финляндии, случилась очень странная вещь: в кабинет зашел посетитель - и пощелкивание растения мгновенно прекратилось.

Когда человек ушел, пощелкивание возобновилось. Затем приходили новые посетители, и растение каждый раз замолкало. И начинало снова издавать звуки, когда они покидали помещение.

"Я по-прежнему не знаю, что и думать", - признается Белофф. Всё выглядело так, словно растение хотело общаться только с ней, без посторонних.

После двух лет попыток сначала засечь, а потом понять пощелкивание растений Белофф всё еще не уверена, что оно означает.

Оборудование, которым она пользовалась, мягко говоря, не высшего класса. Простой и дешевый микрофон мог улавливать звуки и шумы, например, каких-то микроорганизмов в почве или еще чего-то - не обязательно самого растения.

Поэтому предположения, что растение пытается общаться с человеком или реагирует на людей, входящих в комнату, - пока только догадки, не более того.

Однако даже сама возможность такого, малейший шанс на то, что так оно и есть, интригует и озадачивает. "Неужели это правда? Вот в чем главный вопрос", - говорит Лора Белофф.

Они… разговаривают?

Мы все еще очень многого не знаем про растения и их жизнь. Сейчас среди ученых идет серьезный спор о том, можно ли говорить об общении цветов и кустарников между собой или между ними и другими живыми существами. И если такое общение существует, означает ли это наличие у них какого-никакого разума?

Автор фото, Elva Etienne/Getty Images Подпись к фото, Некоторые растения, судя по всему, реагируют на вибрацию, химические сигналы и звуки. Но способны ли они к общению?

Исследования постоянно подкидывают нам новые открытия в отношении того, насколько сложны представители флоры и какими удивительными качествами они обладают.

Вполне возможно, что они гораздо более сложны, чем можно предположить. И все-таки мысль о том, что они способны "разговаривать" с человеком, весьма дискуссионна.

Однако это не останавливает некоторых от попыток вступить с растениями в диалог. Эти люди - как переводчики с языка растений, как укротители диких цветов и кустов.

Лору Белофф в свое время вдохновили эксперименты Моники Гальяно и других исследователей. Например, Гальяно из Университета Западной Австралии на протяжении последних 10 лет публикует работы, из которых следует, что растения обладают способностями к общению, обучению и запоминанию.

В исследовании 2017 года Гальяно и ее коллеги продемонстрировали, что растения, по-видимому, способны ощущать вибрацию воды с помощью своих корней.

Гальяно уверена, что растения умеют общаться. "Это совершенно очевидно", - говорит она.

В часто цитируемой работе 2012 года Гальяно с соавторами сообщили об обнаружении с помощью лазерного виброметра щелкающих звуков, исходящих из кончиков корней растений.

Однако чтобы сказать, что эти звуки выполняют функцию коммуникации, нужны дополнительные исследования. По словам Гальяно, она наблюдала, как растения изменяли направление роста корней в ответ на такое пощелкивание.

Возможно, так оно и было, но вот еще одно заявление Гальяно заставило научный мир насторожиться. Она утверждает, что вне рамок эксперимента слышала, как растения разговаривают с ней. Словами.

Она признает, что этот опыт не носил строго научного характера и наблюдатель со стороны, возможно, не сумел бы услышать звуки, которые она слышала, применяя лабораторные инструменты. Но она вполне уверена в том, что во множестве случаев растения разговаривали с ней.

"Бывали ситуации, когда не только я, но несколько других человек, находящихся рядом, слышали то же самое", - утверждает Моника Гальяно.

Они пользуются своим умением слышать

Пока вы перевариваете эти заявления Гальяно, добавим, что и помимо этого растения поставляют нам немало удивительных новостей о себе.

Возьмем, к примеру, исследование 2019 года израильских ученых, обнаруживших, что растения повышают уровень сахара в своем нектаре, когда слышат жужжание подлетающей пчелы.

Возможно, таким образом растения хотят вознаградить таких насекомых, как пчела, за то, что те, собирая нектар (и пыльцу!), вовлечены в процесс опыления.

Некоторые другие насекомые ограничиваются только нектаром, игнорируя цветочную пыльцу, от чего растениям нет никакой пользы. Поэтому, как подчеркивают ученые, растения реагируют повышением сахара в нектаре только на пчел или других насекомых-опылителей.

Подобные исследования наводят на мысль: а что, если попробовать влиять на поведение растений с помощью специально подобранных звуков?

Китайская исследовательская организация Qingdao Physical Agricultural Engineering Research Center разработала специальный прибор для передачи звуков растениям. Его создатели утверждают, что это снижает необходимость использования удобрений в сельском хозяйстве.

Автор фото, Pakphipat Charoenrach/Getty Images Подпись к фото, Корни деревьев и других растений используют химическую сигнализацию для передачи той или иной информации

Способность растений реагировать на звук и использовать его приводит к интересным взаимовыгодным симбиозам. Например, на Борнео насекомоядное растение хищный кувшиночник привлекает к себе летучих мышей, особым образом отражая ультразвуковые сигналы, которые в процессе эхолокации посылают эти мыши для ориентации в пространстве.

В чем взаимный интерес? Оказывается, кувшиночник - отличное место укрытия для летучей мыши. Внутри его кувшина прохладно и нет паразитов. А летучая мышь удобряет растение своими экскрементами, обогащенными азотом.

Не стоит и пытаться с ними разговаривать, говорят скептики

Хорошо, допустим, звук действительно важен для растений. Хотя для нас по-прежнему остается тайной, с помощью каких механизмов они его распознают.

Но одно дело сказать, что растения обладают генетически заложенной способностью реагировать на акустические стимулы, и совсем другое - предполагать, что они могут слушать и обдумывать свою возможную реакцию на то, что услышали.

Для большинства людей такая способность, такая разумность - как правило, прерогатива представителей фауны, а не флоры.

Среди скептиков - Дэвид Робинсон из Гейдельбергского университета (Германия). Он и другие критики с огромным недоверием относятся к утверждениям о том, что растения разумны и способны к общению, как люди.

Реакция растения на акустические стимулы, конечно, интересна, но предопределённа и неизменна, говорит он: "Это не имеет никакого отношения к мыслительному процессу".

У растений нет нейронов - нервных клеток, передающих информацию с помощью электрических и химических сигналов в мозг животного. В общем, у растений отсутствует аппарат, необходимый для мышления, считает Робинсон.

Впрочем, можно сказать, что информация передается внутри растения с помощью химической сигнализации.

Автор фото, Lee Albrow/Getty Images Подпись к фото, Некоторые цветы демонстрируют способность вырабатывать сахар в своем нектаре в ответ на жужжание подлетающей пчелы - потенциального опылителя

Способны ли растения к обучению? Один из ученых попробовал повторить результаты исследования, в котором Гальяно с коллегами обучали растения, но у него ничего не получилось.

Гальяно и ее коллектив опубликовали ответ, в котором пишут, что методика у тех, кто пытался повторить их эксперимент, слишком отличалась, поэтому и не получились те же результаты.

Робинсон не исключает, что растения еще чем-нибудь удивят нас, но настаивает: нам не стоит пытаться сравнивать их коммуникативные способности с нашими, человеческими. Или пробовать разговаривать с ними.

"Я думаю, многие пытаются очеловечить растения", - подчеркивает он.

Кроме того, он указывает на непримиримость дебатов между теми учеными, кто считает, что растения наделены способностями познания, и теми, кто отрицает это. "Есть два лагеря, и они в состоянии войны, - говорит он. - Войны на словах, конечно".

И внутри каждого из этих лагерей есть множество трещин раскола по множеству вопросов относительно предполагаемой разумности растений.

Или все-таки разумны?

Но у Тони Тревейваса, заслуженного профессора Эдинбургского университета, несколько иная точка зрения. По его словам, если толковать "разумность" широко, то растения вполне подпадают под это определение, потому что явно реагируют на сигналы и стимулы таким образом, чтобы улучшить собственные шансы на выживание.

Он сравнивает это с тем, как зебра убегает от льва - что, с нашей точки зрения, вполне разумная реакция. Почему же тогда нам так трудно признать разумными действия растения, которое убивает участки собственных листьев, чтобы избавиться от яиц червяков?

Кроме того, Тревейвас указывает на тот факт, что деревья полагаются на сети микроорганизмов в почве, помогающие найти питательные вещества - вот вам форма межвидового обмена информацией.

"Все формы жизни разумны, потому что в противном случае их бы не существовало", - подчеркивает Тревейвас.

И это наводит на размышления. Можно ли считать доказательством разумности способность к выживанию?

В любом случае вопрос о том, как поговорить с растением или хотя бы понять растительные высказывания, зависает.

Хотя растения действительно реагируют на акустические сигналы определенного типа и как минимум порой "общаются" химическим способом с различными формами жизни, многие из нас скажут, что это совсем не то же самое, что разговаривать. И даже не совсем то эпизодическое звуковое общение, которое случается у животных.

А вдруг они тоже хотят этого?

Лора Белофф говорит, что по-прежнему скептически относится к идее разговаривающих растений, хотя это было бы невероятно интересно.

"Конечно, есть люди, которые говорят, что могут общаться с растениями, - размышляет она. - Но я понимаю, насколько это может быть сложно, если смотреть на это с более рациональной или научной точки зрения".

И, кроме того, задумаемся вот еще над чем: а что бы мы, собственно, сказали, если бы могли поговорить с сосной? О чем была бы наша беседа с маргаритками? Есть ли у нас общие темы для дискуссии с домашним кактусом?

"А может быть, растениям тоже хочется с нами поговорить? - задается вопросом Белофф. - Кто знает..."

Может быть, и хочется, но на чьих условиях? Например, в России некоторые девушки испокон веков разговаривали с ромашками и задавали им серьезные вопросы личного плана, при этом обходясь с цветами довольно жестоко. Правда, все равно получали конкретный ответ.

--