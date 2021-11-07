Дети в масках. Вредят ли ковидные ограничения детской психике?

12 минут назад

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С началом пандемии дети в некоторых странах тоже надели маски. Не вредно ли это для неокрепшей психики?

Как многие в его возрасте, трехлетний Ишен Ивэнс - бойкий и шумный малыш, с которым нелегко сладить. Но когда в детском саду на него надели маску, кое-что изменилось.

"Он стал другим мальчиком, более послушным и тихим", - говорит его мама Эрна Ивэнс.

В странах восточно-азиатской цивилизации с их традиционной культурой уважения к окружающим, маски прижились легче, чем в остальном мире, где многие воспринимают их как покушение на свободу и индивидуальность. В Японии и раньше считалось хорошим тоном надевать маску при кашле и насморке.

В Сингапуре, где живут Ишен и его родные, маски обязательны в школах, куда поступают в шесть лет. Но многие детские сады настоятельно рекомендуют их и малышам.

По восемь часов пять дней в неделю лицо Ишена закрывает трехслойная одноразовая маска.

Как только его забирают из садика, он срывает маску и сует ее в карман или в мамины руки. Однажды в июле, будучи не в настроении, он швырнул ее на землю и убежал за ворота на улицу.

Родители носить маску сына не принуждают.

"Он ненавидит ее, - говорит Эрна Ивэнс. - Лично я ничего не имею против маски, но знаю, что сыну в ней некомфортно, и не хочу его заставлять".

На фоне новых волн пандемии перед родителями и регулирующими органами во всем мире встал вопрос: как обезопасить детей, не повредив при этом их социальному и эмоциональному развитию?

Единой позиции нет

Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям от шести лет и старше носить маски, если в данной местности уровень заболеваемости особенно высок.

Государства к началу октября поделились в этом плане на три группы.

Во Франции, Италии и Сингапуре маски обязательны в школьных классах и других закрытых помещениях с большим количеством людей.

Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний советует надевать детям маски уже в два года.

В Британии и России ни школьники, ни учителя масок не носят.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Сингапуре дети старше шести лет обязаны носить маски по закону, но их можно видеть и на малышах

Единственное правило, с которым согласны все - маски противопоказаны детям до двух лет, чтобы они не задохнулись.

"Возрастные рамки ношения масок детьми наукой не установлены", - говорит президент Европейской академии педиатрии Адамос Хаджипанаис.

По техническим и этическим причинам число работ, посвященных воздействию ношения масок на детей, невелико. Все они концентрировались на том, как маски влияют на дыхание, и в данном смысле вреда от них не выявлено. Но дискуссия нарастает, поскольку многие считают, что на эту проблему надо смотреть шире.

"За" и "против"

Поборники масок упирают на снижение риска подцепить коронавирус, а все прочие соображения находят второстепенными, либо вообще надуманными.

Они напоминают, что в подавляющем большинстве стран детей до 12 лет не вакцинируют, а значит, опасность для них больше, и особенно опасаются нового, вдвое более заразного штамма Delta.

"Delta значительно ухудшила ситуацию. С тех пор, как она начала распространяться, мы видели множество вспышек в школах по всему миру", - говорит старший преподаватель эпидемиологии из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

С другой стороны, у детей Covid-19 обычно протекает в легкой форме. По данным обширного исследования, опубликованного в июле этого года, в Британии в среднем попадает в реанимацию один ребенок из 50 тысяч заразившихся, а умирают двое из миллиона.

Однако лучше не заражаться, а уровень заболеваемости в школах и ношение масок, несомненно, связаны. В средних учебных заведениях американского штата Северная Каролина, где маски обязательны, в марте-июне 2021 года были выявлены свыше 7 тысяч случаев присутствия на занятиях скрытых носителей коронавируса, а заразились от них лишь 363 одноклассника.

По данным исследования, охватившего 169 начальных школ в штате Джорджия, в тех из них, где ввели масочный режим, заболеваемость оказалась ниже на 37%.

"Маски обеспечивают дополнительную защиту и явно снижают риск заразиться", - говорит Аннабел де Сент-Морис, преподаватель педиатрии университета Калифорнии.

Конечно, маски - не единственный фактор. "Частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и хорошая вентиляция помещений также играют роль", - указывает эпидемиолог сингапурской поликлиники Singhealth Марк Нг.

В марте этого года власти островного государства ввели обязательное ношение масок вне дома для детей, начиная с двух лет, в сентябре подняли возрастную планку до шести лет, но многие родители продолжают надевать их и на самых маленьких.

"Я предпочитаю, чтобы мои дети были в масках. Мне так спокойнее", - говорит Мими Зейнал, мать малышей трех и пяти лет от роду.

Сперва малыши бунтовали. Тогда родители накупили маски с яркими картинками космонавтов, единорогов и прочего детям на выбор и превратили надевание масок в веселый ритуал. Через несколько недель, по словам Мими, все наладилось.

Критики масок на это возражают, что развлечь и уговорить ребенка, конечно, можно, но это не решает главной проблемы: маски скрывают лица и мешают выработке навыков общения.

Дети начинают учиться распознавать эмоции окружающих - радость, печаль, страх, гнев - с 10 месяцев, а пик этого процесса приходится на пяти-шестилетний возраст, утверждает специалист по психологии развития из университета Торонто Кан Ли. "Мы учимся распознавать эмоции окружающих главным образом по лицам", - говорит он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Маски считаются достаточно эффективным средством профилактики Covid-19, в том числе для детей

Эксперт лаборатории детской психологии при университете штата Висконсин Эшли Руба считает, что это не столь критично. Во-первых, маски закрывают только рот и нос, а зеркало души, как известно, глаза. Во-вторых, люди выражают чувства не только лицом, но и голосом, и всем телом.

По данным исследования 2012 года, дети младше девяти лет в основном способны распознавать выражение лиц других людей, даже не видя при этом рта. В прошлом году Эшли Руба и ее коллега провели еще одно исследование и пришли к выводу, что эффект от маски в данном смысле примерно таков же, как от темных очков.

"Наша работа лишний раз подтверждает, что маски не столь уж вредны для эмоционального развития детей, - говорит она. Если детям надевают очки от солнца, это ведь никого не смущает".

Специалист по психологии развития из Гонконгского университета науки и технологий Ева Чен замечает, что люди в любом случае не носят масок круглые сутки, так что дети лишаются нужной информации не на 100 процентов. В Китае, Южной Корее и Японии, где ношение масок было широко распространено еще до пандемии, дети развивались нормально.

Особое беспокойство вызывает влияние масок на формирование у детей навыков речи. Мнения специалистов по этому поводу расходятся, но все едины в одном: очень многое здесь зависит от родителей, которые должны вовремя замечать возникающие проблемы.

"Дети учатся говорить, наблюдая за мимикой старших, движениями губ и языка, - говорит Линетт Тео, преподающая методику обучения детей речи и чтению в сингапурской политехнической школе Нги Энн. - Скажем, в случае с английским дифтонгом "th" положение языка исключительно важно".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Израильские школьники тоже учатся в масках

Но родителям не стоит особо переживать, считает она. "Дети очень легко адаптируются. Если перекрыть один канал поступления информации, они переключатся на другой".

Линетт Тео советует взрослым в нынешние времена больше помогать себе жестами при разговоре с детьми.

Профессор акустики речи из университета Вандербильта в штате Теннесси Стивен Камарата напоминает о нуждах слабослышащих детей, с которыми он в основном и работает: "Им совершенно необходимо видеть мимику лица, чтобы улавливать то, чего они не расслышали".

По мнению эксперта, маски также мешают усвоению детьми новых слов и выработке произношения.

Мими Зейнал в какой-то момент заметила, что ее старший ребенок "стал малость отставать по части фонетики", но решила проблему, отправив его на дополнительные занятия в специальный центр. "Педагоги там носили маски, но разговаривали с детьми так, что мой сын воспринимал все звуки", - говорит она.

С этим согласна и Тамми Лим, специалист центра детского развития при клинике Национального университета Сингапура. По ее наблюдениям, даже двухлетние малыши способны понимать и заучивать слова, хотя их и произносит человек в маске.

По ее словам, маски - еще не самое худшее из того, что несет в жизнь наших детей Covid-19. Намного вреднее замена физической активности, игр и общения со сверстниками сидением перед компьютерным экраном. Именно этим она в основном объясняет зафиксированный ее лабораторией рост числа детей с заторможенным развитием и проблемами в поведении.

По сравнению с этим негативное воздействие масок незначительно. "В длительной перспективе я не вижу тут никакого ущерба детской психике", - говорит Тамми Лим.

Ева Чен того же мнения: "Дети удивительно быстро приспосабливаются". Если же родители волнуются, то лучший выход - общаться со своими детьми как можно больше.

Наверное, теплые минуты и душевная близость, когда ребенку с родителями хорошо и спокойно - и впрямь лучшее средство от всех проблем, вызванных пандемией.

Маски раздражают, говорит Мими Зейнал, но всегда можно придумать, чем заняться дома: устроить пикник на балконе, поиграть в активные игры или заняться рукоделием. А когда все-таки приходится выходить, маска дает дополнительную уверенность, что ребенок защищен во время учебы и общения с ровесниками.

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