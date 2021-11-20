Корь способна обнулить иммунитет. Это особенно опасно при пандемии Covid-19

Зария Горветт

BBC Future

час назад

Автор фото, Getty Images

Ученые давно знали, что корь воздействует на иммунную систему, но последние данные говорят о том, что речь не о мягком ослаблении этой системы, а скорее о полной ее перезагрузке. Чем это опасно в условиях проведения массовой вакцинации от Covid-19?

Это случилось на острове Уполу из архипелага Самоа, крошечном изумрудно-зеленом пятнышке среди голубизны Тихого океана на полпути между Гавайями и Новой Зеландией.

Поздно вечером 15 ноября 2019 года, когда припортовая столица уже засыпала, правительственные чиновники спешили на совещание, чтобы обсудить экстренную ситуацию. Через несколько часов они объявили чрезвычайное положение, вступившее в силу немедленно.

Тремя месяцами ранее у местного жителя, прилетевшего из Новой Зеландии, где свирепствовала эпидемия кори, на теле появилась характерная красно-коричневая сыпь. Был поставлен диагноз "подозрение на корь", но болезнь развития не получила, и дальнейших действий не предпринималось.

2 октября на острове было зафиксировано сразу семь случаев кори, но школы - идеальное место для распространения вируса, к которому особенно восприимчивы дети - продолжили работать как обычно. Временно запретили только школьные торжественные мероприятия, но и эту меру кое-где проигнорировали. Через месяц заболели уже 716 человек из 197 тысяч обитателей острова.

Введя чрезвычайное положение, власти прибегли к радикальным решениям. Закрылись школы, магазины, предприятия и аэропорт. Офисных работников отправили на карантин. Гражданам настоятельно рекомендовали оставаться дома. Улицы опустели, и Уполу превратился в остров-призрак.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Властям Самоа пока удается не допустить массового распространения Covid-19. Если бы это случилось, население оказалось бы в зоне повышенного риска, говорят ученые

Как мрачное напоминание о красных крестах на дверях зараженных домов во время средневековых эпидемий чумы, рядом с жилищами непривитых семей на кустах, столбах и деревьях появились красные флаги. Врачи ходили от дома к дому, вакцинируя тех, кто еще не сделал этого.

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Чрезвычайное положение отменили 28 декабря. К тому времени на острове переболели 5667 человек, включая 8% всех детей младше 15 лет. 81 человек скончался, в том числе три ребенка из одной семьи.

Эпидемия закончилась, но еще собрала свою последнюю жатву. У жителей Уполу проявилась иммунная амнезия - феномен, существовавший тысячелетиями, но открытый наукой лишь в 2012 году.

Переболев корью, человек утрачивает иммунную память обо всех патогенах, с которыми он сталкивался прежде - о каждой простуде, каждом штамме гриппа, бактериях и вирусах и, что самое главное, о каждой вакцинации.

Потеря почти полная и долговременная. Организму приходится заново учиться тому, что в окружающей среде для него вредно, а что нет.

"Можно сказать, что вирус кори обнуляет иммунную систему, словно она прежде никогда не сталкивалась с микробами", - говорит профессор иммунологии Западного университета в Канаде Мансур Хаэрифар.

Как это работает? Сколько длится? Может ли способствовать эпидемиям других болезней?

Всем инфекциям голова

Корь - вирусное заболевание органов дыхания, распространяющееся воздушно-капельным путем. Считается, что оно передалось человеку от домашнего скота около 2,5 тысячи лет назад - вероятно, в связи с появлением густонаселенных городов.

Тысячи лет корь беспрепятственно поражала детей во всем мире. Редко кому до 15 лет удавалось ее избежать. В 1967 году, последнем, когда в Британии еще не делали прививок от кори, ею там переболели 406 407 человек.

Европейцы занесли корь, оспу и тиф в Новый Свет, где их прежде не было. Считается, что коренное население обеих Америк в течение 100 лет сократилось из-за этих болезней в десять раз.

Медики давно знали, что дети, переболевшие корью, сильнее подвержены другим инфекционным заболеванием и чаще умирают от них. По данным проведенного в 1995 году исследования, прививка от кори в дальнейшем снижает риск смерти на 30-86%.

Но никто не понимал, почему именно вирус кори столь могуществен.

В 2002 году группа японских ученых установила, что рецептор, к которому привязывается вирус кори, своего рода молекулярная дверь, через которую он проникает в организм, находится не в легких, как можно было ожидать, а в клетках иммунной системы.

"Это стало огромным сюрпризом и разительно расходилось с тем, что писали о распространении вируса кори в учебниках", - говорит профессор вирусологии университета им. Эразма Роттердамского в Нидерландах Рик де Сварт.

Еще через 10 лет международный коллектив исследователей, в который входил де Сварт, решил присмотреться к проблеме поближе. Они маркировали вирусы кори зеленым флюоресцирующим белком, заражали им макак и отслеживали, где в конце концов окажутся помеченные вирусы.

"Мы увидели, что вирус поражает клетки последовательно, - рассказывает де Сварт. - Это явление называется виремией (распространением вирусов через кровь). Попав в кровь, вирус заражает собой лейкоциты, а те переносят его в лимфоидные ткани, такие как лимфоузлы, селезенка и вилочковая железа (орган в верхней части грудной клетки, часть иммунной системы).

По словам профессора, корь - фактически иммунное заболевание.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До начала массовой вакцинации от кори в Британии рассадником этой болезни были школы

Вспышка кори в Нидерландах в 2013 году дала возможность проверить эту теорию. Она началась среди членов ортодоксальной протестантской общины, отвергавших прививки по религиозным убеждениям, и впоследствии поразила около 2600 человек.

Спустя несколько лет исследователи взяли анализы крови у выздоровевших пациентов и увидели, что их Т-лимфоциты, особые клетки, вырабатываемые вилочковой железой и играющие ключевую роль в иммунной реакции организма, были поражены вирусом кори.

Удивительный парадокс

Но это еще не конец истории. Команда установила, что рецепторами, к которыми привязываются вирусы кори, являются те самые Т-лимфоциты. Они сохраняются в теле человека десятилетиями, их предназначение - опознавать патогены, с которыми они прежде уже сталкивались.

Таким образом, корь поражает клетки - носители иммунной памяти.

"Корь одновременно подавляет иммунную систему и активирует ее, - говорит профессор де Сварт. - Она стирает иммунную память, но с одним исключением. Поразительно, но единственным видом вирусов, которые впоследствии способны распознавать пораженные корью Т-лимфоциты, является сама корь!"

Этот необъяснимый феномен ученые назвали "парадоксом кори". Корь вызывает чрезвычайно мощную иммунную реакцию. Иммунитет к ней сохраняется у подавляющего большинства людей пожизненно. Как это связано с подавлением иммунитета к остальным болезням, неизвестно.

Одна из теорий гласит, что иммунная система обучается распознавать пораженные вирусом кори Т-лимфоциты и начинает охотиться за ними по всему организму, таким образом истребляя носителей иммунной памяти о других заболеваниях.

В итоге корь замещает нормальные клетки иммунной памяти такими, которые способны реагировать только на нее и ни на что иное.

Возникает иммунитет к кори, а все остальные патогены оказываются как бы забыты. Довольно странная стратегия с точки зрения вируса кори.

К сожалению, позитивной стороны у этого феномена нет. Не имеется данных о том, что такая тотальная перезагрузка иммунной системы может быть полезной людям, страдающим ее расстройствами.

В любом случае, как замечает де Сварт, искусственное заражение вирусом кори может как-то подействовать лишь на тех, кто никогда не болел ею и не прививался от нее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самоа закрывалось на карантин еще до Covid-19 - от кори

"Налицо определенное сходство между вирусом кори и вирусом ВИЧ, - размышляет де Сварт. - Последний тоже поражает клетки иммунной системы и разрушает ее. Разница в том, что ВИЧ делает это последовательно, но медленно, хронически".

Для человека мгновенная иммунная амнезия, вызываемая корью, уникальна. На собак и дельфинов сходным образом влияют соответственно вирусы чумки и морбилливирусы. Не исключено, что механизм в этих случаях аналогичный.

Три года на восстановление

После открытия иммунной амнезии кусочки пазла начали складываться в картинку. Потеряв клетки иммунной памяти, организм должен терпеливо обучаться тому, что знал прежде.

Исследование 2015 года показало, что этот процесс может занимать до трех лет. Примерно столько же требуется новорожденному, чтобы выработать иммунитет к наиболее распространенным патогенам.

"Младенцы часто простужаются и страдают желудочно-кишечными расстройствами. Им нужно время, чтобы приспособиться. Срок примерно тот же самый", - говорит де Сварт.

Переболев корью, дети снова оказываются под угрозой со стороны патогенов, с которыми раньше уже научились бороться. "Каждое проникновение в организм инфекции несет повышенный риск развития болезни. Возможно, для восстановления иммунитета надо заново переболеть всеми болезнями", - отмечает де Сварт.

Неудивительно, что корь повышает не только заболеваемость, но и смертность от других болезней. Исследование 2015 года, выполненное на обширном статистическом материале, указывает на связь между периодическим ростом детской смертности в Британии, США и Дании и вспышками кори.

Вакцинация детей от кори приносит дополнительную пользу в виде снижения смертности от других болезней, намного большего, чем от самой кори.

Нежданные последствия

Подводя итог, можно сказать, что корь оказывает глубокое влияние на состояние здоровья населения спустя годы после каждой ее вспышки.

Все взаимосвязано. Главной причиной эпидемии кори в Самоа стал крайне редкий трагический случай. Несколькими годами ранее две медсестры перепутали партии ампул и неправильно смешали вакцины от кори, свинки и краснухи, в результате чего погибли два ребенка.

Медсестер посадили в тюрьму, но болезненный инцидент породил у островитян массовое недоверие к прививкам, и к моменту вспышки 2019 года лишь 30% населения было вакцинировано от кори.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До прибытия европейцев население Нового Света составляло, по оценочным данным, порядка 60 миллионов человек

Проникнув на остров, вирус кори - один из самых заразных в мире, с коэффициентом R, колеблющимся от 12 до 18 (количество людей, которых в среднем успевает заразить один больной) - нашел там идеальные для себя условия.

Хотя властям удалось взять ситуацию под контроль, вспышка имела долговременные последствия. Не успела закончиться одна эпидемия, как пришла другая - 27 ноября 2020 года в Самоа был зарегистрирован первый случай Covid-19.

Благодаря островному положению и строгим карантинным мерам его массовое распространение смогли предотвратить. Но если бы этого не удалось сделать, предшествующая эпидемия кори, по оценкам экспертов, увеличила бы заболеваемость коронавирусом на 8%, а смертность - на два с лишним процента.

Самое тревожное то, что вспышки кори после массовой вакцинации от Covid-19 способны свести коллективный иммунитет к нулю.

"Сделав прививку от коронавируса, а потом заболев корью, человек может сказать себе: ерунда, какое это имеет отношение к моей защищенности от Covid-19? - говорит участник одного из исследований, профессор статистики университета Гранады Мишель Муньос. - Более чем вероятно, что это не так. Вы подхватили корь, и ваша защита пропала. Вы уже не в безопасности".

В условиях пандемии болеть корью крайне нежелательно. В связи с этим возникает еще один важный вопрос: если вы переболели корью, нужно ли заново прививаться от коронавируса?

Профессор де Сварт говорит, что обычно люди этого не делают, хотя мысль, на его взгляд, неплохая.

"Насколько мне известно, определенных рекомендаций на сей счет нет нигде, хотя это может оказаться полезным, - заметил он. - Так или иначе, люди, не привитые от кори, составляют незначительное меньшинство, так что, пожалуй, нет необходимости в каких-то специальных программах. Все нужно делать в индивидуальном порядке".

Единственный простой, но надежный совет - вакцинироваться, наконец, от кори, если вы до сих пор этого не сделали.