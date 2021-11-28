Поев на ужин сыра, увидишь странный сон. Неужели это правда?

Джессика Браун

BBC Future

40 минут назад

Автор фото, Getty Images

Употребив острый рокфор или зрелый камамбер перед тем, как отправиться спать, с большой долей вероятности увидишь причудливый сон, а может, и кошмар.

По крайней мере, таково довольно распространенное мнение. Но действительно ли поедание сыра влияет на то, что происходит с нами в царстве Морфея?

Человек и сыр связаны издавна. Для многих сыр - любимая пища. В ряде стран проводятся традиционные сырные фестивали, участники которых, помимо дегустации, развлекаются странными способами, например, пускают круги сыра с вершины холма - чей дальше укатится.

Смакование разных сортов сыра в сочетании с вином, кисло-сладкой индийской приправой чатни и бисквитами - целое искусство. Также известно, что сыр содержит много насыщенных жиров, поэтому рекомендуется к умеренному потреблению.

Но это не все. Существует поверье, что сыр каким-то образом влияет на мозг и, соответственно, на наши ночные фантазии. Говорят, что, поев сыра на ночь, увидишь удивительный сон.

В 1964 году один исследователь опубликовал данные о том, что его пациент избавился от навязчивых кошмаров, оставив привычку употреблять по вечерам одну-две унции (30-60 граммов) чеддера.

В 2005 году ныне не существующая Ассоциация британской сырной доски профинансировала исследование и пришла к выводу, что рокфор навевает особенно причудливые и яркие сны, а чеддер - почему-то сны, в которых фигурируют знаменитости.

Результаты не публиковались в признанных академических журналах, и сама работа считается не вполне научной, но она укрепила веру публики в связь между сыром и характером сновидений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Существует масса теорий насчет того, каким образом сыр навевает кошмары

На данный момент нет ни строгих доказательств того, что сыр влияет на сны, ни подтверждений обратного.

Но устойчивое и широкое распространение подобных поверий говорит о том, что за ними, вероятно, что-то стоит, замечает профессор психиатрии и директор лаборатории по изучению снов и кошмаров Монреальского университета Торе Нильсен.

"Мнение, что сыр вызывает кошмары, само по себе порождает их, поскольку люди внушаемы", - полагает он.

Косвенным объяснением может быть высокое содержание в сыре лактозы.

Лишь 17% людей, опрошенных Нильсеном в 2015 году, заявили о связи между тем, что они едят, и собственными снами, но молочные продукты чаще других упоминались в качестве катализатора тревожных сновидений.

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"Вполне возможно, что эти люди отличались непереносимостью лактозы, - указывает профессор. - У таких индивидуумов лактоза способна вызывать газообразование, вспучивание живота и диарею. Почему бы ей не влиять и на сны, которые во многом зависят от соматических факторов? Человек может не знать об этой своей особенности или пренебрегать ею ради того, чтобы иногда поесть вкусненького".

Однако отсутствуют свидетельства того, что это затрагивает всех. К тому же теплое молоко, тоже богатое лактозой, наоборот, способствует крепкому сну, что подтверждается данными 14 опросов и тестов, проведенных между 1974 и 2019 годами.

Существующая репутация сыра может быть вызвана распространенным в Европе обычаем употреблять его в качестве последнего блюда за вечерней трапезой. Всякая сытная еда в поздний час снижает качество сна, а виноватым оказывается сыр.

"Чтобы сон был крепким, температура тела должна понизиться на один градус, - поясняет эксперт по проблемам сна Нил Стэнли. - Обычно это не проблема, но если поесть на ночь пищи с высоким содержанием жиров или сахара, то необходимо сжечь полученные калории, что, напротив, повышает температуру. Днем это происходит незаметно, но ночью, когда положено спать, организм работать не хочет".

Нарушение температурного баланса после обильного и позднего ужина порождает беспокойный сон.

Важно еще и то, что человек, просыпающийся несколько раз за ночь и засыпающий не сразу, лучше помнит свои сны. Это подтверждается данными исследования.

Автор фото, Paul Gapper/Alamy Подпись к фото, Отношения людей и сыра порой приобретают странные формы

Опрос выявил, что те, кто спит беспокойно, чаще видят кошмары и потом сильнее переживают из-за них.

"Связь между сыром и кошмарами может объясняться тем, что еда на ночь нарушает нормальный сон, а сыр - трудноусвояемый продукт", - говорит Шарлотт Гупта из Центрального университета Квинсленда в Австралии, недавно опубликовавшая работу о соотношении рациона питания и качества сна.

Ряд исследований показывает, что хотя высококалорийный ужин и повышает ночную температуру тела, это не обязательно выливается в кошмары. Но в целом повышенная температура все же влияет на сон.

Известно, что заболевания, сопровождаемые высокой температурой, часто приносят кошмары и галлюцинации, причем сны, которые человек видит в таком состоянии, более причудливы и странны. Но может ли сыр повышать температуру настолько, чтобы это вызывало лихорадочные сновидения? Ответ на этот вопрос требует дальнейших исследований.

Хорошая новость состоит в том, что некоторые продукты, по имеющимся данным, способствуют спокойному сну и забыванию кошмаров. Ученые, называют, в частности, киви, богатые "гормоном хорошего настроения" серотонином, и вишневый сок.

Шарлотт Гупта обнаружила, что быстрому и крепкому засыпанию помогает средиземноморская диета, в которой много фруктов, овощей, плодов и орехов.

"Это происходит благодаря наличию в них вызывающего сонливость мелатонина", - поясняет исследователь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Человечество дружит с сыром очень давно

Профессор диетологии медицинского центра имени Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке Мари-Пьер Сент-Онж установила, что люди, придерживающиеся рекомендованной диеты, засыпают в два раза быстрее по сравнению с теми, кто ест любимые ими продукты, содержащие много жиров и сахара и недостаточно клетчатки.

"Представляется, что растительная пища связана с хорошим сном", - говорит она.

Сыр почти не содержит клетчатки и богат насыщенными жирами, но в данном смысле не отличается от многих других продуктов, в частности, большинства полуфабрикатов.

Работ, посвященных соотношению между качественным питанием и крепким сном, не так много, но имеющиеся указывают на важную роль триптофана - аминокислоты, содержащейся в белковых продуктах, в том числе сыре, а также в мясе индейки, рыбе, гречке, овсянке и сыре тофу.

Триптофан способствует выработке в организме "гормона сна" мелатонина. Этот механизм включается ночью. Однако неизвестно, сколько времени занимает данный процесс и, соответственно, в какое время суток предпочтительно употреблять продукты, содержащие триптофан, говорит Сент-Онж.

Возможно, все проще. Полный желудок и повышенное содержание сахара в крови, сопровождающие переваривание пищи, мешают спать.

Два самых известных литературных "ужастика" обязаны своим появлением сытному ужину. Брэм Стокер придумал "Дракулу", накануне переев салата из крабов, а сюжет "Мистера Джекила и доктора Хайда" был навеян Роберту Льюису Стивенсону кошмаром после обильной вечерней трапезы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда поешь на ночь крабов с майонезом, чего только не приснится...

"Мы в принципе не приветствуем еду на сон грядущий, но если уж вы это делаете, желательно выбирать правильные продукты, такие как белое мясо, рыбу и тофу", - говорит Шарлотт Гупта.

По ее словам, важна не только пища сама по себе, но и то, как мы ее принимаем. Нерегулярное питание способно ухудшать качество сна.

По данным профессора Нильсена, сон на голодный желудок и чувство жажды могут вызывать беспокойные сновидения с таким же успехом, как и переедание.

"Те, кто делает большие перерывы между приемами пищи, чаще видят яркие необычные сны. Исторически всегда считалось, что пост сопровождается разными видениями", - говорит он. Последнее, впрочем, могло быть связано с религиозной экзальтацией.

Нильсен также обнаружил определенную зависимость между сном и пищевыми привычками, такими как приверженность к определенной диете и булимия.

По его данным, те, кто ест, потому что проголодался, спят крепче, чем люди, ищущие в еде удовольствия или успокоения. Но собранного материала недостаточно для научных выводов.

Нужны лабораторные тесты, во время которых участникам давали бы разную еду, а затем укладывали спать, но проделать такое сложно, указывает Нильсен.

Свидетельств связи между качеством нашего сна и тем, что и как мы едим, имеется достаточно. Но в теории о том, что кошмары вызывает именно сыр, пока столько же дыр, сколько в швейцарском "Эмментале".

Главный вывод заключается в том, что нам под силу контролировать ситуацию.