Как картинки в "Инстаграме" влияют на наши пищевые предпочтения

Джессика Браун

BBC Future

час назад

Автор фото, Getty Images

В соцсетях то и дело наталкиваешься на описания блюд и фотографии, от которых текут слюнки - но насколько это способно повлиять на наши реальные пищевые привычки и предпочтения? Меняются ли они из-за картинок в "Инстаграме"?

Многие из нас могут себе позволить быть разборчивыми в еде - в большей или меньшей степени. Открывая холодильник или роясь на полках в супермаркете, видишь перед собой массу вариантов. Мы думаем, что решаем сами, съесть это или то… Но так ли на самом деле? Влияет ли на нас еще что-нибудь, кроме личных вкусов и степени голода?

Зайдите в "Инстаграм", "Твиттер" или "Фейсбук", и картинки безупречно приготовленных и сервированных блюд станут возникать одна за другой. О мощном воздействии вкуса и запаха еды известно всем. Но обладают ли такой же силой визуальные изображения дымящихся закусок и прочих яств?

Естественно, на наш выбор, чего бы съесть, оказывают влияние другие люди, особенно близкие. Как показало исследование, чем ближе и крепче отношения, тем их воздействие существенней.

"Влияние сигналов, получаемых в процессе прямого общения, зависит от того, с кем мы имеем дело, - говорит автор исследования, профессор медицины и эпидемиологии университета Эмори в Атланте (США) Сольвейг Аргесеану. - Важно, как мы соотносим самих себя с конкретным человеком. Если считаем его привлекательным и популярным, то склонны брать с него пример".

Чужой пример способен побудить нас есть больше или склонить к здоровому питанию, подтверждает работа Аргесеану.

На наши пищевые пристрастия влияют и визуальные образы. Сочащееся жареное мясо, жидкий яичный желток и пузырящаяся расплавленная моцарелла смотрятся аппетитно.

Автор фото, Jeffrey Greenberg/Getty Images Подпись к фото, В соцсетях преобладают изображения сладкой и жирной пищи

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"Имеется много доказательств того, что вид еды способен пробуждать аппетит", - замечает профессор психобиологии Бирмингемского университета Сьюзен Хиггс. Само собой, последует ли за желанием действие, зависит от многих факторов, прежде всего от доступности еды в данный момент.

Социальные сети - это такое место, где визуальные и социальные подсказки сливаются. Если ваши заочные друзья регулярно размещают посты про определенную еду, вы, скорее всего, рано или поздно ее попробуете - на пользу себе или во вред. Исследования доказывают, что соцсети влияют на наше восприятие еды.

"Если все ваши знакомые будут размещать фото самих себя, поедающих фастфуд, вы начнете воспринимать это как норму", - говорит Сьюзен Хиггс.

По данным исследования, проведенного профессором маркетинга канадского Университета Сент-Мэри в Галифаксе Итаном Пенсером, людям больше всего нравятся изображения фастфуда, а также жирных блюд. Они в наибольшей степени способствуют выделению дофамина, гормона, активизирующего мозговые центры удовольствия.

Это наследие эволюции - ведь наши вечно голодные далекие предки искали высококалорийную пищу.

"Эволюционная психология учит, что нам приятно видеть такую еду", - говорит профессор Пенсер.

Здоровая пища часто воспринимается как пресная и скучная по сравнению с переработанными продуктами, указывает Тина Тесситоре, профессор маркетинга из бизнес-школы во французском Лилле.

"В рекламе нездоровая пища преподносится в выгодном антураже - например, через изображение друзей, которые жарят барбекю - а реклама пищи здоровой делает упор не на удовольствие, а на пользу. Если показать людям компанию, с аппетитом поедающую салат, они не поверят", - замечает Тина Тесситоре.

Влияние социальных сетей на пищевые привычки беспокоит ученых. Сети устроены так, что выдают в первую очередь тот контент, который пользуется спросом, то есть чем больше люди будут просматривать картинки с изображением вредной пищи, тем больше их будет появляться, говорит профессор Пенсер.

"Наблюдается обратная взаимосвязь. Производители контента ориентируются на число просмотров, чтобы оставаться конкурентоспособными, а люди, видя больше нездоровой еды, вырабатывают у себя соответствующий вкус", - поясняет он.

Одно из исследований показало, что дети и подростки видят рекламу еды в приложениях соцсетей от 30 до 189 раз в неделю, и это по большей части реклама фастфуда и сладких напитков.

Дело не только в заказах пищевой промышленности - с помощью интернета мы все влияем на вкусы друг друга.

Автор фото, Don Arnold/Getty Images Подпись к фото, Размещая в соцсетях фотографии и видео про еду, некоторые неплохо на этом зарабатывают

"Когда речь заходит о рекламе, на ум сразу приходят производители, проталкивающие свой продукт, но инфлюенсеры способны делать то же самое, - говорит профессор психиатрии из высшей школы медицины Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе Патрисия Кавазос. - Информация, исходящая от таких же людей, как мы сами, еще сильнее формирует наше понимание социальной нормы и представления о том, что хорошо и правильно".

Это становится опасным, бьет тревогу Кавазос. "Некоторые из нас меньше подвержены чужому влиянию, но более восприимчивых, тех, кто находится в зоне риска, контент, представляющий нездоровые пищевые привычки как норму, способен подтолкнуть дальше в этом направлении", - считает она.

То, что социальные сети меняют восприятие еды и чаще всего продвигают нездоровую еду - факт. Но неизвестно, насколько это сказывается на нашем реальном поведении.

"Я могу с удовольствием просматривать в "Инстаграме" картинки вкусных блюд, но кинусь ли сразу на их поиски, зависит от того, насколько я голодна и насколько момент для этого подходящий", - замечает Сьюзен Хиггс.

Не только интернет влияет на наш выбор. "Решая, что и в каком количестве съесть, мы исходим из многих взаимовлияющих факторов, и силу каждого из них оценить сложно", - говорит Сьюзен Хиггс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заставить полюбить с помощью "Инстаграма" здоровую пищу - задача нетривиальная

В числе таких факторов - уровень знаний о полезности разной еды, наши представления об идеальной фигуре, умение готовить и цена продуктов.

Исследователи изучают влияние социальных сетей на диету, но в реальной жизни происходит много такого, что не поддается учету, замечает Хиггс: "Возможно, для кого-то в каких-то ситуациях социальные сети и являются главным фактором, но есть и другие [факторы]".

Степень влияния соцсетей зависит от человека, соглашается профессор психологии британского Батского университета Мелисса Аткинсон: "Существует масса индивидуальных различий в плане того, как мы реагируем на содержащиеся в них образы".

Это зависит от психологических и биологических особенностей. У некоторых людей способность испытывать удовольствие от вида еды развита сильнее, чем у других, так что неважно, где именно они ее видят.

Но и в отсутствие четких ответов исследователи ищут способы сделать воздействие соцсетей на питание положительным.

Тина Тесситоре провела интересный эксперимент. Она создала два идентичных аккаунта в "Твиттере", один с 23 фолловерами, а другой с более чем 400 тысячами. Разместила на обоих совершенно идентичный твит, пропагандирующий здоровую пищу, показала разным группам людей и провела опрос.

Итог: среди тех, кто прочитал тот же самый текст на более популярной странице, желающих немедленно поесть салата оказалось гораздо больше.

Автор фото, Fiona Goodall/Getty Images Подпись к фото, Картинки в интернете - важный, но не единственный фактор влияния на выбор еды

Влияние других людей на нас зависит от того, насколько мы находим их влиятельными, резюмирует Тесситоре. Читая текст или разглядывая картинку, мы почти автоматически отмечаем для себя количество фолловеров данной страницы.

Но пока кажется довольно проблематичным отвлечь людей от куска аппетитного мяса при помощи картинок с изображением салата.

"В данном случае приходится бороться с тысячелетиями эволюции, - говорит профессор Пенсер. - Мы сформировались как любители высококалорийной пищи, и это было естественно в условиях скудости. Но сегодня есть то, что приятно - не всегда правильно".

По данным проведенного им исследования, если подвергнуть наши эмоции критическому анализу, то есть объяснить людям, что удовольствие от вида бургера с жареной картошкой запрограммировано эволюцией или какими-то другими причинами, то удовольствие ослабевает.

Пенсер и его помощники попросили группу людей просмотреть два видео: одно с высококалорийной пищей, а другое - с низкокалорийной. Практически все сказали, что получили больше удовольствия в первом случае.

Потом участников разделили на две группы. Одним сказали, что на их мозговые центры удовольствия будет влиять неслышимый человеческому уху инфразвук, а с другими повторили эксперимент в неизменном виде. После этого люди из первой группы сказали, что не почувствовали разницы между видами пищи.

В любом случае, если выйти из социальных сетей и вернуться в реальность, мы обнаружим, что в реальном мире есть факторы и посильнее, чем в виртуальном.

"Я склонен думать, что личное общение больше влияет на наши пищевые желания, - говорит Сольвейг Аргесеану. - Просматривая фотографии, мы увлекаемся меньше и увлечение не длится долго. Если просматривать их во множестве, наступает пресыщение".