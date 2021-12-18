Несчастливое Рождество: как избежать больших ссор во время праздников в кругу семьи

Дэвид Робсон

BBC Future

час назад

Автор фото, Javier Hirschfeld/Getty Images

Казалось бы, Рождество, Новый год - время любви и тепла, когда родные собираются вместе, чтобы разделить друг с другом радость этих очень домашних праздников. Но порой общение близких людей приводит к серьезным взаимным обидам. Обозреватель BBC Future рассказывает о том, как вовремя углядеть подводные камни и получить от праздника удовольствие.

Счастливая семья - преддверие рая, так говорят издавна. Отсюда можно сделать вывод, что несчастливая семья - ад на земле.

Накануне новогодних праздников и Рождества, которые по традиции считаются семейными, многие из нас заранее готовятся к неприятным моментам: то найдется недовольный угощением, то прорвутся давно копившиеся обиды из-за того, что кто-то кого-то любит сильнее...

А то всплывут и политические разногласия, да еще какие! В общем, продолжительное общение с родственниками странным образом вытаскивает наружу худшее, что таится в нас. Иногда кажется - лучше было бы и не собираться...

Со стороны семейные перепалки могут выглядеть забавно, как в телесериале "Наследники", но в реальной жизни приятного здесь мало.

"Самое частое последствие возникшего отчуждения - чувство одиночества и вины", - говорит Люси Блейк, психолог из университета Западной Англии и автор готовящейся к публикации книги "Ни одна семья не идеальна. Как справиться с неприглядной реальностью".

Лекарства на все случаи жизни не существует. Но лучшее понимание отношений в семье помогает избежать болезненных моментов и облегчить стресс.

Автор фото, Javier Hirschfeld Подпись к фото, Социальные сети усугубляют чувства вины и одиночества

Люди обычно не любят рассказывать другим о неудавшихся семейных торжествах и проблемах с близкими. В результате человек, столкнувшийся с таким, считает свой случай уникальным и думает, что с ним что-то не так.

По мнению Люси Блейк, этому дополнительно способствуют социальные сети. Фото сияющих лиц за семейной трапезой люди выкладывают часто, а заплаканных лиц - никогда. "Вид чужого счастья заставляет сильнее ощущать собственное одиночество", - подчеркивает психолог.

Между тем, данные анонимных опросов говорят о том, что семей с трещиной намного больше, чем нам кажется.

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В ходе одного из таких исследований 633 американца и американки среднего возраста рассказали о своих отношениях с родителями и детьми. Примерно треть заявила, что мало общается с родными, хотя сохраняет к ним эмоциональную привязанность. Из тех, кто контактирует с близкими постоянно, большинство охарактеризовали отношения как "напряженные" или "неоднозначные", и лишь 28% заявили о полной гармонии.

Другая работа, посвященная проблеме отчуждения между родителями и взрослыми детьми, была опубликована в нынешнем году в Германии. Исследование проводилось в течение длительного времени на материале большого количества семей. Отношения рассматривались как "отчужденные", если родители и дети общались реже раза в месяц и не чувствовали эмоциональной близости. Примерно 20% заявили об отчужденности в отношениях с отцами и 9% - с матерями.

Не всегда это чувство возникает вследствие скандалов. Болезненные следы оставляет и мелкий обмен уколами.

У большинства таких историй есть сходные черты.

Общее прошлое

В любых отношениях по разным причинам может возникнуть напряжение, но ссоры в семье особенно часто происходят из-за разной интерпретации событий общего прошлого.

Любое неудачное замечание выводит наружу давно копившееся недовольство. В отличие от приятельства с чужими людьми, в семье эмоциональные ставки невероятно высоки. Чем ближе нам человек, тем большего мы от него ждем и тем сильнее обижаемся.

"Возникает ощущение, что твоя преданность и любовь оскорблены, - говорит Терри Аптер, живущий в Британии психолог и автор нескольких книг, в том числе "Трудные мамы" и "Запутанные отношения сестер". - Для человека очень важен его статус в семье, в том числе - ощущение, что его правильно понимают".

Например, многие родители считают своим правом высказываться о внешности, карьерных решениях и личной жизни взрослых детей. Но даже дельное в принципе замечание способно пробудить в человеке воспоминания о несправедливой, по его мнению, критике, которой он подвергался, когда был подростком, и вызвать болезненную реакцию.

Автор фото, Javier Hirschfeld/Getty Images Подпись к фото, Даже мелкие семейные неурядицы могут надолго испортить отношения

Между братьями и сестрами нередко существует идущее из детства соперничество по поводу того, кто получал больше родительского внимания и кто важнее.

Неделикатный комментарий старшего брата заставляет думать, что он по-прежнему считает, будто знает все лучше, а плохое настроение младшей сестры - что она капризничает, чтобы заставить всех заниматься ею.

Сами по себе такие вещи выглядят достаточно безобидно. Возможно, брат высказал замечание в несколько раздражающей форме, но желая вам добра. Возможно, у сестры сегодня не лучший момент в жизни. Но когда такие вещи повторяются, начинает казаться, что это какой-то нескончаемый день сурка.

"Если человека что-то в прошлом не устраивало, легко возникает ощущение, будто все повторяется, - говорит Терри Аптер. - А если вы задним числом недовольны тем, как ответили, моральный дискомфорт усиливается".

Столкновение культур

Общение с родителями жены и мужа несет в себе дополнительные вызовы, добавляет Аптер. У семей - разная культура отношений и модели поведения. Определенные вещи - кто должен вызваться мыть посуду или как друг к другу обращаться - люди воспринимают как нечто само собой разумеющееся. То, что в одной семье - дружеская шутка, в другой - оскорбление.

Приход в другую семью в чем-то сродни эмиграции: нужно время, чтобы научиться понимать чужое поведение и способы выражать чувства. "Трудности перевода" приводят к обидам, которые со временем копятся.

Особенно больно бывает, когда в почти неминуемых стычках с родителями партнера он или она не становятся на твою сторону. Возможно, человек, воспитанный в иных понятиях, не чувствует твоей правоты или не приучен перечить старшим в своей семье - все равно ты чувствуешь себя покинутым на чужой территории. "В такой ситуации "предательство" - вполне подходящее слово", - считает Терри Аптер.

Психолог подчеркивает, что недовольство часто не высказывается вслух. "Кажется, что вам затыкают рот и не дают быть собой", - замечает он.

Автор фото, Javier Hirschfeld/Getty Images Подпись к фото, Если слишком стараться сделать праздник идеальным, то, скорее всего, будет только хуже

Практические советы

Устранить все семейные конфликты за одно Рождество было бы подобно чуду, но вполне возможно его не испортить, говорит Терри Аптер.

Во-первых, не увлекаться алкоголем. "Люди думают, что обильная выпивка снимает напряжение, но чаще она делает нас несдержанными", - указывает психолог.

Во-вторых, не предъявлять завышенных требований. Если заранее слишком много думать о том, как сделать, чтобы все прошло идеально, и сидеть в постоянном напряжении, будет только хуже.

"Психологи называют это сильным внутренним возбуждением, - поясняет Аптер. - Чрезмерная бдительность, как бы чего не вышло, все только портит. Слишком стремясь устроить "очень хороший" праздник, вы можете в итоге сделать его очень плохим". Лучше заранее сказать себе, что каких-то напряженных моментов избежать не удастся, но они не должны разрушить вечер в целом. "Лучше думать не о том, как любой ценой не допустить шероховатостей, а о том, как их сгладить", - говорит Аптер.

В-третьих, очень полезно, почувствовав недовольство или раздражение, пожалеть себя и не терпеть, а выйти в другую комнату или на улицу и остынуть.

Правильно себя настроить особенно важно в этом году, потому что многие семьи по всему миру соберутся впервые после большого перерыва, вызванного пандемией.

"Легко проникнуться высокими ожиданиями, потому что в прошлом году вы пропустили Рождество, и подзабыть о том, каким скверным все может оказаться", - заключил Аптер.

В конце концов, на свете нет ни одной идеальной семьи, так же как нет идеального Рождества, Дивали, Хануки или Нового года. Но осознание своих и чужих недостатков и потенциальных конфликтных зон может сделать праздники вполне приятными.

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