Воткни булавку в куклу вуду. Как научиться прощать – и почему это полезнее для здоровья, чем мстить

Дэвид Робсон

BBC Worklife

3 минуты назад

Автор фото, Getty Images

Почти каждый из нас в душе зол на кого-то. В наших собственных интересах избавиться от этого неотступно преследующего нас, разъедающего чувства - но как?

Когда вы проводите с одними и теми же людьми по сорок часов в неделю, неудивительно, что кто-то из них порой, скажем так, гладит вас против шерсти. Одна из моих непреходящих обид возникла на рождественской вечеринке, первой, где я присутствовал, будучи новичком в редакционной команде.

В какой-то момент все за столом захотели выйти покурить. Остались я и один старший по должности и более опытный журналист. "Не бросайте меня одного!" - сказал он. Когда кто-то указал на меня, он ответил: "Я сказал то, что сказал".

Выразиться яснее было невозможно. Для него я был никто, случайный человек в их компании. Пока остальные не вернулись, мы сидели молча, уставившись каждый в свой телефон. Впоследствии я работал с этим коллегой без особых трений - но ничего не забыл.

Может, это и выглядит мелочно, но история типичная. В ходе работы обиды друг на друга возникают регулярно и порой заметно отражаются на производительности труда.

Носить в себе обиду и для здоровья вредно. Это постоянный стресс, и подверженные ему люди более уязвимы для целого ряда болезней - сердечно-сосудистых расстройств, артрита и хронической головной боли.

По мнению психологов, в таких случаях лучше выяснить отношения, а не держать эмоции под спудом. Но найти конструктивный и эмоционально честный ответ бывает непросто. Не всегда обидчик готов извиниться и вообще сделать какие-то шаги вам навстречу.

Поэтому ученые предлагают и другие способы, как залечить нанесенные окружающими душевные раны.

Месть в стиле вуду

Первой приходит в голову мысль об отмщении. Тому, кто причинил вам зло, можно навредить: разыграть его, грубо отказаться помочь или распустить о нем недобрый слух.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Продолжать дуться или простить?

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Такое стремление объяснимо: месть, как нам кажется, восстанавливает справедливость и повышает нашу самооценку. К сожалению, на самом деле она ведет к эскалации конфликта и может обернуться против вас.

Однако можно получить желаемый результат и без риска, о чем говорится в любопытной работе Линди Лян, психолога из канадского университета имени Уилфрида Лорье.

Линди Лян попросила участников эксперимента вспомнить и наглядно представить случаи, когда их обидел начальник: нагрубил, отмахнулся от их идей или не оценил по достоинству сделанную работу.

Затем половине из них показали виртуальные куклы вуду, сказав, что кукла - это их обидчик, и они могут делать с ним все что захотят - при помощи виртуальных же острых предметов. Другой половине тоже продемонстрировали кукол на компьютерных экранах, но при этом объявили, что это просто "некто", и попросили обвести их очертания курсором.

На третьем этапе было предложено письменное задание: охарактеризовать свое отношение к давнишнему инциденту, заполнив многоточия между первыми и последними буквами слов, которые в зависимости от выбора могли прозвучать как "необычно" или "нечестно", "неспокойно" или "несправедливо". Смысл процедуры - в том, что человек, которому нанесли обиду и который по-прежнему из-за нее переживает, с большей вероятностью выберет слова, связанные с чувством несправедливости.

Как ни странно, оказалось, что люди, получившие возможность воткнуть виртуальную булавку в куклу своего начальника (подобно сторонникам языческого культа вуду), чувствовали несправедливость в меньшей степени. Они чаще выбирали более нейтральные слова, то есть их переживания нашли символический выход.

Линди Лян не предлагает всем и каждому держать в ящике стола куклу вуду. Но она считает, что пока компании не решили проблему авторитарного руководства и буллинга на работе, какие-то способы выпустить пар все же нужны. Можно, например, написать человеку обидное электронное письмо, высказав все, что о нем думаешь, и не отправлять его. Это куда безопаснее, чем реальная месть.

Месть или прощение?

Разумеется, великодушие выше мести, в том числе виртуальной. Проблема в том, что этого трудно достичь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ученые говорят, что иногда лучше давать выход эмоциям

Все религии мира в той или иной степени тысячелетиями проповедовали способность "благословлять ненавидящих нас", делая упор на спасении души. Но психология доказывает, что прощение полезно и в земной жизни: для психического и физического здоровья человека; наука также учит, как этого добиться.

Данной теме посвящена серия работ директора лаборатории по разрешению конфликтов Питтсбургского университета Карины Шуман. Ее интересовало, как восприятие себя в качестве жертвы влияет на личностную самооценку, в том числе на чувство собственного достоинства. Выяснилось, что люди, считающие себя пострадавшими, часто недовольны собой, высказываясь в духе: "Я человек поверхностный, мне не хватает глубины", или: "Мне не хватает выдержки, я поступаю как животное".

Спрашивая людей об их прошлом опыте, Шуман установила, что умение прощать дает многочисленные эмоциональные преимущества, в частности, восстанавливает самооценку намного лучше, чем месть. Благодаря такому подходу, улучшается и отношение к самому инциденту, вызывавшему переживания.

Чтобы подтвердить свои доводы, Шуман попросила каждого участника опыта вспомнить какой-то конфликт, остающийся неразрешенным, и написать обидчику письмо - гневное или примирительное. Обиды были разными - от едких реплик по поводу внешности до измены. Не все нашли в себе силы простить, но у тех, кто смог, улучшились оценка собственной человечности и общее внутреннее самочувствие.

Хотя месть может давать ощущение силы, "она не позволяет почувствовать себя более человечным", пишет Шуман в работе, опубликованной в этом году. "Прощение дает нам ощущение морального превосходства, ведь мы поступили именно таким возвышенным образом. Это восстанавливает наше представление о себе как о человечных созданиях", - считает психолог.

Поставь себя на место другого

Если вам трудно простить, попробуйте представить себя на месте обидчика, советует Шуман. "Взгляните на ситуацию его глазами, попытайтесь понять его логику, оцените все обстоятельства и причины его вредоносного поведения", - говорит она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поставить себя на место обидчика не всегда просто, но это позволяет понять его логику

Поразмышляйте также над тем, способен ли ваш обидчик измениться к лучшему.

Существуют два взгляда на природу человека: одни считают характер раз навсегда данным, другие верят, что люди со временем преображаются. По данным последних исследований, приверженцы первой теории больше склонны копить обиды и жаждать мести, а вторые - легче прощать.

Причины этого вполне понятны: если вы воспринимаете каждый единичный инцидент как проявление неискоренимой зловредности, такой человек в гораздо меньшей степени достоин понимания и прощения.

Конечно, все зависит от конкретных обстоятельств: если кто-то обижает вас раз за разом, довольно трудно поверить, что этот человек способен исправиться. Но если речь идет о единичном случае, надо спросить себя, а не слишком ли много внимания вы ему уделяете? Возможно, это и заставляет вас сомневаться в способности человека поменять свое поведение? Подобные вопросы могут проложить путь к прощению.

В конце концов, никому не хочется, чтобы его судили за каждый неверный шаг и неудачное слово без всякого снисхождения. Для нас самих лучше подходить к окружающим с позиции презумпции невиновности. Я постараюсь помнить об этом, когда в следующий раз увижу задевшего меня коллегу.

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