Ваши подросшие дети постоянно ехидничают? Это признак ума!
- Дэвид Робсон
- BBC Future
Дети не понимают сарказма, зато тинейджерам язвительная насмешка, как считается, свойственна по умолчанию. Вот что говорит наука о том, что стоит за этой не всегда приятной для родителей привычкой к речевому выверту.
Если я скажу вам, что сарказм - один из самых сильных инструментов языка, ваша первая реакция скорее всего будет: "Само собой!". Возможно, вы даже решите, что я сам слегка иронизирую.
Один из знаменитых парадоксов Оскара Уайльда гласит: "Сарказм - это низшая форма остроумия". Люди порой забывают, что великий мастер игры слов тут же добавил: "…но высшая форма ума". Особенно сомнительным данный лингвистический выверт представляется родителям и педагогам.
Но именно это утверждают психологи и нейрофизиологи. Сарказм есть свойство гибкого и изобретательного интеллекта. Он помогает подняться над банальностью, точнее передать мысль и требует больших умственных способностей, нежели прямолинейные утверждения.
Не относитесь свысока к подростковым подколкам - на самом деле это признак зрелости. Ребенку требуются годы, чтобы оценить иронию и овладеть ею. "Это бывает непросто", - отмечает психолингвист из университета в канадском Калгари Пенни Пексмэн.
Но усилия разума себя оправдывают. Сарказм оживляет общение, смягчает обиды, лишает комплименты выспренности, делает нас креативнее и борется с плохим настроением.
Пексмэн настолько уверена в его важности, что открыла специальный курс для тех, кто страдает от недостатка иронии.
Куклы врут? Или ехидничают?
Ключи к пониманию природы сарказма лежат в детстве. Пексмэн изучала его развитие с помощью насмешливых кукол.
В одном из своих опытов она показывала малышам сценки. Кукла Джейн пытается нарисовать розу, но у нее ничего не получается. "Ты классная художница!" - говорит ей кукла Энн. Сэм пропалывает огород и справляется с работой хорошо и быстро. "Садовник из тебя ужасный", - комментирует игрушечный Боб.
Дети до пяти лет неспособны уловить в этих словах сарказм и воспринимают все буквально. Самый типичный их ответ: "Эти куклы врут!".
Лишь со временем к ним приходит осознание того, что у слов может быть скрытый смысл, и способность чувствовать нюансы. В последнюю очередь они учатся понимать шутки и ощущать поддразнивание. "Обычно это случается годам к 9-10", - отмечает Пексмэн.
Чувство юмора развивается у человека вслед за способностью угадывать настроение и намерения окружающих. То и другое укрепляется с возрастом.
Другие факторы включают в себя обогащение словаря, овладение грамматикой и умение улавливать сарказм по интонации, для чего требуется опыт общения.
"Ребенку нужно сложить все эти кусочки вместе. Ни один из них сам по себе еще не дает возможности воспринимать иронию", - уточняет Пексмэн.
Ее исследования указывают и на ключевую роль домашнего окружения и родительского примера. Если родители часто прибегают к сарказму, дети скорее разовьют его у себя. "Примерно в четыре года дети начинают чувствовать других людей и понимать, что те могут иметь в виду совсем не то", - указывает эксперт.
Сарказм - явление комплексное. Ребенок должен угадать, что на самом деле думает собеседник и что хочет выразить своими словами. Научиться этому нелегко. В основном до семи лет человек вообще не способен сопоставлять в уме противоположные смыслы.
Но примерно к 12 годам подросток овладевает этими сложными навыками и принимается с удовольствием экспериментировать с ними и пробовать их на окружающих.
Розовая бумага в принтере
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Если вы еще не поверили, что сарказму вашего сына или дочери нужно радоваться как новому важному этапу их взросления, познакомьтесь с опытом, поставленным психологом из Ноттингемского университета Рут Филик.
Участники, подключенные к магнитно-резонансному томографу, читали описания разных житейских ситуаций, в некоторых случаях заключавших в себе иронию.
В этом предложении шутка относилась к ситуации в принципе: "Бернис и Кэйтлин поступали на курс психологии в американском университете и пошли распечатать свои резюме. В принтере имелась только розовая бумага. "Очень официально!" - хмыкнула Бернис". В другом случае ирония была адресована конкретному лицу, потому что Кэйтлин намеренно выбрала розовую бумагу. На что Бернис отреагировала той же фразой: "Очень официально!"
Оба типа иронии активизировали участки мозга, ответственные за распознавание чувств и намерений окружающих.
Но когда сарказм был обращен непосредственно против Кэйтлин, в нейронных сетях, отвечающих за речь и чувство юмора, проявилась более высокая активность. "Требуется дополнительное умственное усилие, чтобы распознать, что имел в виду другой человек, почему он сказал именно это, говорил он серьезно или шутил", - отмечает ученая.
Такие упражнения полезны. Психолог из бизнес-школы INSEAD в Фонтенбло Ли Хуан совместно с коллегами из Гарвардского и Колумбийского университетов установила, что человек начинает мыслить более творчески, когда выражается саркастически, слышит сарказм от других или даже вспоминает прежние комментарии.
Один из ее экспериментов включал в себя решение так называемой проблемы свечи. Участникам вручали свечу, спички, коробку гвоздей и просили придумать способ закрепить свечу на стене так, чтобы она горела, а воск не капал на пол.
Правильный ответ состоял в том, чтобы высыпать гвозди, прибить коробку к стене и поместить в нее свечу.
Половине испытуемых предлагали перед этим вспомнить какой-нибудь шутливый разговор, а другой половине - серьезный. У первой половины число верных ответов превысило 60%, а у второй составило всего 30%.
Кроме того, сарказм помогает бороться с фрустрацией и стрессом. "Это способ выпустить пар", - говорит Кэтрин Розермич из Восточно-Каролинского университета в Гринвилле, США.
В одном из последних исследований она выяснила, что во время пандемии Covid-19 люди чаще стали прибегать к сарказму - очевидно, в качестве компенсации угнетенного и тревожного состояния.
Главное назначение сарказма лежит в языковой сфере - сделать высказывания ярче и выразительнее. "За вуалью буквального смысла скрывается скрытое значение", - говорит Пенни Пексмэн.
Сарказм служит для беззлобного поддразнивания и смягчает критику, которая в ином случае могла бы вызвать резкую отповедь.
Во всех упомянутых выше исследованиях участвовали взрослые, а не тинейджеры, но можно предположить, что подростки испытывают те же чувства и так же используют сарказм в трудных ситуациях, чтобы справиться с негативными эмоциями.
Овладеть искусством иронии
Столкнувшись с ироническим, насмешливым тоном своих отпрысков, родители часто испытывают шок и беспомощность. Сарказм ассоциируется со взрослым цинизмом и означает конец дорогой их сердцу детской непосредственности. Особенно в тех случаях, когда тинейджер вообще не разговаривает по-другому. Складывается ощущение, что ваш ребенок не способен на глубокие и искренние чувства.
Но стоит ли осуждать молодых? Будем считать, что они практикуются в использовании тонкого и полезного в жизни инструмента. "Они хотят мастерски овладеть этим искусством, так как видят, что люди в повседневной жизни часто не выражаются буквально", - говорит Рут Филик.
Пенни Пексмэн согласна с этим и, как мы уже говорили, открыла специальные курсы для детей, которым с трудом дается угадывание скрытых смыслов.
Она написала книгу "Сидни становится насмешником", состоящую из историй с примерами того, что такое сарказм и зачем к нему прибегают. В ходе недавнего опыта Пексмэн установила, что 5-6-летние дети, которые прочитали и обсудили ее истории, потом легче распознают скрытую насмешку.
Сарказм имеет не лучшую репутацию, но нам стоит больше ценить его глубину и сложность. Он - одно из главных богатств языка. Говорю это без тени иронии.
Как говорить с детьми о коронавирусе? Стратегии для младших и старших
Каждый день появляются новые сообщения о росте числа заразившихся коронавирусом. Такие новости пугают не только взрослых, но и детей. Как родителям следует говорить с детьми о коронавирусе? Вот несколько рекомендаций от врачей и психологов.