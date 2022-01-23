Ваши подросшие дети постоянно ехидничают? Это признак ума!

Дэвид Робсон

BBC Future

час назад

Автор фото, Getty Images

Дети не понимают сарказма, зато тинейджерам язвительная насмешка, как считается, свойственна по умолчанию. Вот что говорит наука о том, что стоит за этой не всегда приятной для родителей привычкой к речевому выверту.

Если я скажу вам, что сарказм - один из самых сильных инструментов языка, ваша первая реакция скорее всего будет: "Само собой!". Возможно, вы даже решите, что я сам слегка иронизирую.

Один из знаменитых парадоксов Оскара Уайльда гласит: "Сарказм - это низшая форма остроумия". Люди порой забывают, что великий мастер игры слов тут же добавил: "…но высшая форма ума". Особенно сомнительным данный лингвистический выверт представляется родителям и педагогам.

Но именно это утверждают психологи и нейрофизиологи. Сарказм есть свойство гибкого и изобретательного интеллекта. Он помогает подняться над банальностью, точнее передать мысль и требует больших умственных способностей, нежели прямолинейные утверждения.

Не относитесь свысока к подростковым подколкам - на самом деле это признак зрелости. Ребенку требуются годы, чтобы оценить иронию и овладеть ею. "Это бывает непросто", - отмечает психолингвист из университета в канадском Калгари Пенни Пексмэн.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сарказм помогает подросткам общаться

Но усилия разума себя оправдывают. Сарказм оживляет общение, смягчает обиды, лишает комплименты выспренности, делает нас креативнее и борется с плохим настроением.

Пексмэн настолько уверена в его важности, что открыла специальный курс для тех, кто страдает от недостатка иронии.

Куклы врут? Или ехидничают?

Ключи к пониманию природы сарказма лежат в детстве. Пексмэн изучала его развитие с помощью насмешливых кукол.

В одном из своих опытов она показывала малышам сценки. Кукла Джейн пытается нарисовать розу, но у нее ничего не получается. "Ты классная художница!" - говорит ей кукла Энн. Сэм пропалывает огород и справляется с работой хорошо и быстро. "Садовник из тебя ужасный", - комментирует игрушечный Боб.

Дети до пяти лет неспособны уловить в этих словах сарказм и воспринимают все буквально. Самый типичный их ответ: "Эти куклы врут!".

Лишь со временем к ним приходит осознание того, что у слов может быть скрытый смысл, и способность чувствовать нюансы. В последнюю очередь они учатся понимать шутки и ощущать поддразнивание. "Обычно это случается годам к 9-10", - отмечает Пексмэн.

Чувство юмора развивается у человека вслед за способностью угадывать настроение и намерения окружающих. То и другое укрепляется с возрастом.

Другие факторы включают в себя обогащение словаря, овладение грамматикой и умение улавливать сарказм по интонации, для чего требуется опыт общения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ирония развивает творческие способности

"Ребенку нужно сложить все эти кусочки вместе. Ни один из них сам по себе еще не дает возможности воспринимать иронию", - уточняет Пексмэн.

Ее исследования указывают и на ключевую роль домашнего окружения и родительского примера. Если родители часто прибегают к сарказму, дети скорее разовьют его у себя. "Примерно в четыре года дети начинают чувствовать других людей и понимать, что те могут иметь в виду совсем не то", - указывает эксперт.

Сарказм - явление комплексное. Ребенок должен угадать, что на самом деле думает собеседник и что хочет выразить своими словами. Научиться этому нелегко. В основном до семи лет человек вообще не способен сопоставлять в уме противоположные смыслы.

Но примерно к 12 годам подросток овладевает этими сложными навыками и принимается с удовольствием экспериментировать с ними и пробовать их на окружающих.

Розовая бумага в принтере

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Если вы еще не поверили, что сарказму вашего сына или дочери нужно радоваться как новому важному этапу их взросления, познакомьтесь с опытом, поставленным психологом из Ноттингемского университета Рут Филик.

Участники, подключенные к магнитно-резонансному томографу, читали описания разных житейских ситуаций, в некоторых случаях заключавших в себе иронию.

В этом предложении шутка относилась к ситуации в принципе: "Бернис и Кэйтлин поступали на курс психологии в американском университете и пошли распечатать свои резюме. В принтере имелась только розовая бумага. "Очень официально!" - хмыкнула Бернис". В другом случае ирония была адресована конкретному лицу, потому что Кэйтлин намеренно выбрала розовую бумагу. На что Бернис отреагировала той же фразой: "Очень официально!"

Оба типа иронии активизировали участки мозга, ответственные за распознавание чувств и намерений окружающих.

Но когда сарказм был обращен непосредственно против Кэйтлин, в нейронных сетях, отвечающих за речь и чувство юмора, проявилась более высокая активность. "Требуется дополнительное умственное усилие, чтобы распознать, что имел в виду другой человек, почему он сказал именно это, говорил он серьезно или шутил", - отмечает ученая.

Такие упражнения полезны. Психолог из бизнес-школы INSEAD в Фонтенбло Ли Хуан совместно с коллегами из Гарвардского и Колумбийского университетов установила, что человек начинает мыслить более творчески, когда выражается саркастически, слышит сарказм от других или даже вспоминает прежние комментарии.

Один из ее экспериментов включал в себя решение так называемой проблемы свечи. Участникам вручали свечу, спички, коробку гвоздей и просили придумать способ закрепить свечу на стене так, чтобы она горела, а воск не капал на пол.

Правильный ответ состоял в том, чтобы высыпать гвозди, прибить коробку к стене и поместить в нее свечу.

Половине испытуемых предлагали перед этим вспомнить какой-нибудь шутливый разговор, а другой половине - серьезный. У первой половины число верных ответов превысило 60%, а у второй составило всего 30%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Насмешливость подросших детей порой обескураживает родителей

Кроме того, сарказм помогает бороться с фрустрацией и стрессом. "Это способ выпустить пар", - говорит Кэтрин Розермич из Восточно-Каролинского университета в Гринвилле, США.

В одном из последних исследований она выяснила, что во время пандемии Covid-19 люди чаще стали прибегать к сарказму - очевидно, в качестве компенсации угнетенного и тревожного состояния.

Главное назначение сарказма лежит в языковой сфере - сделать высказывания ярче и выразительнее. "За вуалью буквального смысла скрывается скрытое значение", - говорит Пенни Пексмэн.

Сарказм служит для беззлобного поддразнивания и смягчает критику, которая в ином случае могла бы вызвать резкую отповедь.

Во всех упомянутых выше исследованиях участвовали взрослые, а не тинейджеры, но можно предположить, что подростки испытывают те же чувства и так же используют сарказм в трудных ситуациях, чтобы справиться с негативными эмоциями.

Овладеть искусством иронии

Столкнувшись с ироническим, насмешливым тоном своих отпрысков, родители часто испытывают шок и беспомощность. Сарказм ассоциируется со взрослым цинизмом и означает конец дорогой их сердцу детской непосредственности. Особенно в тех случаях, когда тинейджер вообще не разговаривает по-другому. Складывается ощущение, что ваш ребенок не способен на глубокие и искренние чувства.

Но стоит ли осуждать молодых? Будем считать, что они практикуются в использовании тонкого и полезного в жизни инструмента. "Они хотят мастерски овладеть этим искусством, так как видят, что люди в повседневной жизни часто не выражаются буквально", - говорит Рут Филик.

Пенни Пексмэн согласна с этим и, как мы уже говорили, открыла специальные курсы для детей, которым с трудом дается угадывание скрытых смыслов.

Она написала книгу "Сидни становится насмешником", состоящую из историй с примерами того, что такое сарказм и зачем к нему прибегают. В ходе недавнего опыта Пексмэн установила, что 5-6-летние дети, которые прочитали и обсудили ее истории, потом легче распознают скрытую насмешку.