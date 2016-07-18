Волшебное дерево на Бали, устраняющее запах мертвечины

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Обозреватель BBC Travel рассказывает об обычае народа бали-ага оставлять тела умерших разлагаться под открытым небом в тени древнего волшебного дерева, которое, согласно поверьям, устраняет трупный запах.

"Там мой двоюродный брат, - рассказывает мой гид Кетут Блен, указывая на череп и ворох одежды под неприглядным куполом из переплетенных пальмовых и бамбуковых ветвей. - Но я ничего не чувствую, глядя на него".

Кладбище в балийской деревне Труньян, откуда жители отправляют умерших в последнее плавание на каноэ, чтобы их тела разложились под открытым небом, - уединенное местечко, окруженное со всех сторон крутыми склонами, которые покрыты непролазными джунглями. Оно расположено на берегу огромного горного озера вулканического происхождения - на лодке отсюда рукой подать до родной деревни. На этом острове, где большинство балийских индуистов сжигают тела покойных, Труньян по-своему уникален.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Племя бали-ага населяет отдаленные деревни на северо-востоке Бали, изолированные от внешнего мира

Соотечественники Блена из племени бали-ага, которые, как правило, селятся в отдаленных деревнях преимущественно на северо-востоке Бали, изолированных от внешнего мира, - одни из старейших жителей этого острова: Труньян существовал еще в 911 году нашей эры. Как и большинство балийцев, бали-ага исповедуют весьма своеобразное ответвление индуизма, но каждая группа деревень - как и та, центром которой является Труньян, - также чтит свои собственные религиозные ритуалы и поверья.

Так, в Тенганане, самой известной деревне, населенной бали-ага, вращают девушек на выданье в бамбуковом чертовом колесе и ткут волшебную ткань. В Труньяне практикуют ритуальные порки побегами ротанга и оставляют тела покойников разлагаться под открытым небом.

Правообладатель иллюстрации Theodora Sutcliffe Image caption На кладбище 11 куполообразных клетей из пальмовых и бамбуковых веток

Как объяснил мне Блен, в Труньяне на самом деле два кладбища: то, где мы находимся, предназначено для тех, чей жизненный путь считается завершенным.

"Здешние покойники все были женатые, - говорит он. - Если кто умирает до женитьбы или утонет в озере, тех мы закапываем в землю".

В религии труньянцев одушевление природных явлений играет еще большую роль, чем в том ответвлении индуизма, которого придерживаются большинство балийцев.

Сама деревня, над которой возвышается большой храм с 11 пагодами, соответствующими 11 "усыпальницам" на кладбище, расположена в очень опасном месте. Она гнездится прямо под действующим вулканом на берегу неспокойного кратерного озера, сдавшись на милость сразу двух опасных стихий - огня и воды.

Правообладатель иллюстрации Theodora Sutcliffe Image caption Прибытие в Труньян

Вулкан, который называется Батур, веками формировал здесь уклад жизни и смерти.

"Здесь у нас вулкан, - поясняет Блен. - Поэтому нельзя сжигать людей. Могут быть проблемы с вулканом".

Изначально покойников стали оставлять под открытым небом из страха прогневить вулкан, который сейчас отождествляют с индуистским богом Брахмой. Число 11 очень символично для индуизма, поэтому на кладбище всего 11 куполообразных клетей из пальмовых и бамбуковых ветвей. Когда все они заполняются, местные жители переносят самые старые останки в костехранилище, также расположенное под открытым небом.

Правда, иногда переносить туда нечего. Кости часто просто исчезают из клетей - видимо, винить в этом следует обезьян, рыскающих по лесу в надежде поживиться едой, принесенной в дар богам и мертвецам.

Правообладатель иллюстрации Theodora Sutcliffe Image caption Костехранилище под открытым небом

Но несмотря на всю грязь и мусор, разбросанный по кладбищу, где рядом с изодранной сандалией в груде пустых тарелок вполне может валяться человеческая бедренная кость, здесь царит странная безмятежность.

Как это ни удивительно, запаха смерти совсем не ощущается.

Умершие, наряженные в любимую одежду, мирно покоятся под яркими зонтиками. А глазницы черепов в костехранилище словно излучают спокойствие: земной путь их хозяев окончен, и дух их уже далеко отсюда.

Последним на этом кладбище хоронили деревенского священника, мангку, скончавшегося за 26 дней до моего приезда. Двоюродный брат Блена лежит здесь уже несколько месяцев.

Поскольку тела можно привозить на кладбище только по определенным, благоприятным дням, а семье приходится собирать деньги на похороны, иногда тело находится в доме по несколько дней или даже недель. Чтобы предотвратить тление останков в течение долгого ожидания, местные жители используют формальдегид.

Правообладатель иллюстрации Theodora Sutcliffe Image caption Когда все клети заполняются, местные жители переносят самые старые останки в костехранилище

В деревне Пусер, расположенной на склоне холма и относящейся к тому же округу, что и Труньян, тоже есть кладбище под открытым небом. Когда мы проплывали мимо него на лодке, мне в нос ударил отвратительный запах гниющих трупов - вонь ощущалась даже за сто метров.

Однако на труньянском кладбище никакого зловония не было. Я заглянула сквозь пальмовые прутья клети в пустые глазницы человека, на черепе которого все еще виднелись клочья почерневшей плоти, и почувствовала лишь слабый запах тлена.

И похоже, не только благодаря формальдегиду. Над кладбищем высится громадное замшелое дерево со спутанными ветвями, похожее на древний баньян. Местные жители считают, что это дерево, которое они называют "тару-меньян", или "ароматное дерево", побеждает запах гниения.

Правообладатель иллюстрации Theodora Sutcliffe Image caption Тела покоятся в тени ярких зонтиков

"Это дерево волшебное, - объяснил мне друг Блена Кетут Дармаяса. - В доме тела пахли бы. А здесь нет, и это все дерево".

Эта приозерная рыболовецкая деревушка необычна не только своим ритуалом погребения и волшебным деревом.

Для принятия общих решений все жители до сих пор собираются на бале-агунг - платформах под открытым небом, которые составляют центр этой трехъярусной деревни. А раз в год, где-то в октябре, молодые мужчины наряжаются в замысловатые костюмы с бахромой из банановых листьев и хлещут друг друга побегами ротанга, исполняя ритуальный танец брутук. Зачем? Освящают храм, чтобы уберечь от опасности деревню и ее обитателей.

Но все же главной отличительной чертой Труньяна является его странно безмятежное кладбище. Там, в окружении напоминаний о том, что все люди смертны и что смерть придет к каждому, я спросила Блена, как ему удается смотреть на тлеющие останки своего двоюродного брата и не горевать.

Правообладатель иллюстрации Theodora Sutcliffe Image caption Бренные останки близкого человека

Они с Дармаясой какое-то время совещались по-балийски. "Он грустный только дома, - сказал Дармаяса. - [На кладбище] он не чувствует горя".

"Почему?" - снова спросила я.

"Культура у нас такая", - просто ответил Дармаяса.

Ибо в Труньяне, как и повсюду, и смерть, и горе - лишь часть культуры. Просто здесь это становится более очевидным.

Правообладатель иллюстрации Theodora Sutcliffe Image caption Вид на главный храм Труньяна

Прочитать оригинал этой статьина английском языке можно на сайтеBBC Travel.