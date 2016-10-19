Что в одних странах - даром, а в других - лишь за деньги
Составленный обозревателем ВВС Travel перечень бесплатных "бонусов" - от минеральной воды до горок в аквапарках - может удивить даже бывалых путешественников.
За то, что в одних странах получают бесплатно, в других часто приходится раскошеливаться.
Мы обратились к пользователям сайта Quora.com с вопросом: "Что у вас в стране достается даром, но за рубежом стоит вам денег?".
- Чего бы выпить в вашей стране?
- Как правильно есть чешские колбаски в Праге
- Английский завтрак: самый вкусный завтрак в мире?
- Кто приготовил первый гамбургер?
Ответы не только позволяют выяснить, где чем можно поживиться, но и раскрывают некоторые удивительные особенности местной культуры.
Северная Индия и Пакистан: горсть кориандра и зеленого перца
Практически во всех бакалейных магазинах в этой части света покупатели совершенно бесплатно получают щедрую порцию свежего кориандра и зеленого перца чили, которые часто используются в местной кухне для приготовления острого соуса карри и кисло-сладкого чатни.
"На большей части территории Северной Индии... выражение "дханья-мирч" (кориандр и чили) - синоним слова "бакалея", - рассказывает Хусрау Гурганви из города Варанаси.
По его словам, оно настолько распространено, что фраза "Мне надо завтра в бакалею" звучит как "Каль дханья-мирч лана хай".
Пользователь, не назвавший своего имени, подтвердил, что такая традиция существует и в Пакистане.
"При покупке овощей продавец бесплатно положит вам горсть зеленого чили и кориандра, - утверждает он. - Если вам их не дали, достаточно просто попросить".
Индия: страна советов
Не все упомянутые пользователями "бонусы" имеют материальную форму. Судя по всему, у жителей Индии - неисчерпаемый источник бесплатных советов.
"В других странах существуют организаторы свадеб. Здесь у нас есть тети, дяди и дяди дядьев, которые проконсультируют вас совершенно бесплатно", - поясняет Мегул Манот из Калькутты.
"В других странах существует профессия консультанта. А у нас здесь - вечно встревающие во всё соседи: 'Не выбирай гуманитарные науки, это для девчонок. Иди лучше на инженера, будешь деньги лопатой грести!".
Он добавляет, что вместо турагентств есть родственники, которые занимаются покупкой билетов, а вместо стилистов - приятели-модники.
Впрочем, советы здесь дают не только друзья и родные.
"В других странах приходится платить за консультации, но в Индии их можно получить совершенно бесплатно - в чайных, во время свадьбы или семейного торжества, в поезде или автобусе - практически от кого угодно, - заявляет Канчан Саксена, который сейчас проживает в США. - Мы обожаем советовать".
США: бесплатный кетчуп, много
Говорят, концепция быстрого питания распространилась по всему миру именно из США, но бесплатные соусы и специи, которыми там щедро приправляют еду, прижились не везде.
Американец Джон Болдуин столкнулся с этим, когда заехал в "МакАвто" в Великобритании и заметил, что в пакете с едой отсутствует привычный набор соусов.
"Простите, вы забыли кетчуп", - обратился он к кассирше. "Однако вместо того, чтобы лезть за пакетиками с кетчупом, она первым делом пробила на кассовом аппарате 50 пенсов".
В довершение всех бед оказалось, что 50 пенсов с него взяли только за один пакетик соуса.
"В США кетчуп можно взять не просто бесплатно, но и попросить хоть десять пакетиков, если хочется. Буквально полную пригоршню кетчупа".
Дейв Холмс-Кинселла утверждает, что его жену-американку "приводит в ярость избирательный налог на приправы", применяемый в его родной Новой Зеландии, особенно учитывая, что за соль и сахар там денег не берут.
Сингапур: соус чили - сколько влезет
В этом маленьком государстве щедро раздают другую приправу.
"В любой точке быстрого питания или ресторанном дворике у нас бесплатный неограниченный доступ к соусу чили", - рассказывает местный житель Джозеф Ли.
"Мы добавляем его буквально в любое блюдо - от традиционной курицы с рисом до гамбургеров в "Макдоналдсе".
Кстати, "Макдоналдс" даже выпускает чесночный соус чили специально для сингапурцев, известных своим пристрастием к острым блюдам.
Австралия: охладиться в аквапарке
В Австралии, которая славится красотой своей природы, существует масса бесплатных возможностей провести время на свежем воздухе.
"Во многих городских и национальных парках установлены бесплатные плиты для приготовления шашлыков", - рассказывает Кристофер Марделл из города Аделаиды.
"Приносишь с собой мясо или другие продукты, нажимаешь на кнопку и занимаешься своими делами. Примерно через 20 минут плитка автоматически выключается, и надо снова нажать на кнопку".
От посетителей требуется только поддерживать чистоту, и большинство людей, по словам Марделла, соблюдают это правило.
У жителей австралийской Северной территории есть уникальная возможность отдохнуть от жары.
"Поскольку в водоемах водятся крокодилы, местные жители могут охладиться в бесплатных аквапарках", - подсказывает Джейн М., уроженка Великобритании.
В качестве лишь одного из примеров можно привести парк Линайер в столице Северной территории городе Дарвине, оснащенный тремя большими горками (в том числе спуском на рафтах протяженностью 124 метра), водной игровой площадкой и бассейном - все это совершенно бесплатно.
Словакия: попить минеральной водички
В некоторых странах жителей снабжают бесплатной водопроводной водой, но минеральная вода обычно стоит денег. Не так в Словакии (и соседней Чехии - Ред.), богатой минеральными источниками.
"В каждой области есть ряд минеральных источников, открытых для населения, откуда можно бесплатно брать воду, - утверждает Юрай Списак, который сейчас проживает в Брюсселе. - В каждом минеральном источнике вода имеет свой особенный вкус. Где-то больше серы, где-то вода богата марганцем или железом".
Воду можно купить и в магазинах, но жители обычно наполняют бутылки в местных источниках.
Норвегия: бесплатно пособирать грибы
В этой скандинавской стране существуют вполне конкретные законы, благодаря которым природа и все ее блага являются общественным достоянием.
"У нас есть свод законов, известных под названием "Законодательство о свободе прогулок", - поясняет Эйвинн Кьёрстад.
В соответствии с этими законами, местные жители могут свободно передвигаться по дорогам, рекам и озерам, собирать грибы, ягоды и дикорастущие цветы, а также ночевать в палатках (при условии, что они устанавливаются на расстоянии не менее 150 метров от ближайшего здания).
"Мы делим землю на категории "иннмарк" и "утмарк", что буквально означает "прилегающая" и "отдаленная", - поясняет Кьёрстад.
"Различие между ними состоит в том, что "иннмарк" культивируется и активно используется, в нее входят сады, поля, парки и дороги. "Утмарк" - это все остальное: горы, леса, болота, тундра, топи, пляжи, озера и реки".
Законы о природе относятся к "утмарк", даже если земля находится в частном владении.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.