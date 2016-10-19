Что в одних странах - даром, а в других - лишь за деньги

Правообладатель иллюстрации Pacific Press/Getty

Составленный обозревателем ВВС Travel перечень бесплатных "бонусов" - от минеральной воды до горок в аквапарках - может удивить даже бывалых путешественников.

За то, что в одних странах получают бесплатно, в других часто приходится раскошеливаться.

Мы обратились к пользователям сайта Quora.com с вопросом: "Что у вас в стране достается даром, но за рубежом стоит вам денег?".

Ответы не только позволяют выяснить, где чем можно поживиться, но и раскрывают некоторые удивительные особенности местной культуры.

Северная Индия и Пакистан: горсть кориандра и зеленого перца

Практически во всех бакалейных магазинах в этой части света покупатели совершенно бесплатно получают щедрую порцию свежего кориандра и зеленого перца чили, которые часто используются в местной кухне для приготовления острого соуса карри и кисло-сладкого чатни.

Правообладатель иллюстрации Bloomberg/Getty Image caption В Пакистане и Северной Индии покупателям бесплатно выдают кориандр и зеленый перец чили

"На большей части территории Северной Индии... выражение "дханья-мирч" (кориандр и чили) - синоним слова "бакалея", - рассказывает Хусрау Гурганви из города Варанаси.

По его словам, оно настолько распространено, что фраза "Мне надо завтра в бакалею" звучит как "Каль дханья-мирч лана хай".

Пользователь, не назвавший своего имени, подтвердил, что такая традиция существует и в Пакистане.

"При покупке овощей продавец бесплатно положит вам горсть зеленого чили и кориандра, - утверждает он. - Если вам их не дали, достаточно просто попросить".

Индия: страна советов

Не все упомянутые пользователями "бонусы" имеют материальную форму. Судя по всему, у жителей Индии - неисчерпаемый источник бесплатных советов.

"В других странах существуют организаторы свадеб. Здесь у нас есть тети, дяди и дяди дядьев, которые проконсультируют вас совершенно бесплатно", - поясняет Мегул Манот из Калькутты.

"В других странах существует профессия консультанта. А у нас здесь - вечно встревающие во всё соседи: 'Не выбирай гуманитарные науки, это для девчонок. Иди лучше на инженера, будешь деньги лопатой грести!".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Индия - страна бесплатных советов

Он добавляет, что вместо турагентств есть родственники, которые занимаются покупкой билетов, а вместо стилистов - приятели-модники.

Впрочем, советы здесь дают не только друзья и родные.

"В других странах приходится платить за консультации, но в Индии их можно получить совершенно бесплатно - в чайных, во время свадьбы или семейного торжества, в поезде или автобусе - практически от кого угодно, - заявляет Канчан Саксена, который сейчас проживает в США. - Мы обожаем советовать".

США: бесплатный кетчуп, много

Говорят, концепция быстрого питания распространилась по всему миру именно из США, но бесплатные соусы и специи, которыми там щедро приправляют еду, прижились не везде.

Правообладатель иллюстрации Pacific Press/Getty Image caption В сетях американских ресторанов быстрого питания приправы выдают в неограниченном количестве

Американец Джон Болдуин столкнулся с этим, когда заехал в "МакАвто" в Великобритании и заметил, что в пакете с едой отсутствует привычный набор соусов.

"Простите, вы забыли кетчуп", - обратился он к кассирше. "Однако вместо того, чтобы лезть за пакетиками с кетчупом, она первым делом пробила на кассовом аппарате 50 пенсов".

В довершение всех бед оказалось, что 50 пенсов с него взяли только за один пакетик соуса.

"В США кетчуп можно взять не просто бесплатно, но и попросить хоть десять пакетиков, если хочется. Буквально полную пригоршню кетчупа".

Дейв Холмс-Кинселла утверждает, что его жену-американку "приводит в ярость избирательный налог на приправы", применяемый в его родной Новой Зеландии, особенно учитывая, что за соль и сахар там денег не берут.

Сингапур: соус чили - сколько влезет

В этом маленьком государстве щедро раздают другую приправу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В сингапурских ресторанах и точках общепита можно бесплатно брать соус чили

"В любой точке быстрого питания или ресторанном дворике у нас бесплатный неограниченный доступ к соусу чили", - рассказывает местный житель Джозеф Ли.

"Мы добавляем его буквально в любое блюдо - от традиционной курицы с рисом до гамбургеров в "Макдоналдсе".

Кстати, "Макдоналдс" даже выпускает чесночный соус чили специально для сингапурцев, известных своим пристрастием к острым блюдам.

Австралия: охладиться в аквапарке

В Австралии, которая славится красотой своей природы, существует масса бесплатных возможностей провести время на свежем воздухе.

"Во многих городских и национальных парках установлены бесплатные плиты для приготовления шашлыков", - рассказывает Кристофер Марделл из города Аделаиды.

"Приносишь с собой мясо или другие продукты, нажимаешь на кнопку и занимаешься своими делами. Примерно через 20 минут плитка автоматически выключается, и надо снова нажать на кнопку".

От посетителей требуется только поддерживать чистоту, и большинство людей, по словам Марделла, соблюдают это правило.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Австралийский зной легче переносится в городских аквапарках

У жителей австралийской Северной территории есть уникальная возможность отдохнуть от жары.

"Поскольку в водоемах водятся крокодилы, местные жители могут охладиться в бесплатных аквапарках", - подсказывает Джейн М., уроженка Великобритании.

В качестве лишь одного из примеров можно привести парк Линайер в столице Северной территории городе Дарвине, оснащенный тремя большими горками (в том числе спуском на рафтах протяженностью 124 метра), водной игровой площадкой и бассейном - все это совершенно бесплатно.

Словакия: попить минеральной водички

В некоторых странах жителей снабжают бесплатной водопроводной водой, но минеральная вода обычно стоит денег. Не так в Словакии (и соседней Чехии - Ред.), богатой минеральными источниками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Словакии и Чехии минеральная вода из источников не стоит ничего

"В каждой области есть ряд минеральных источников, открытых для населения, откуда можно бесплатно брать воду, - утверждает Юрай Списак, который сейчас проживает в Брюсселе. - В каждом минеральном источнике вода имеет свой особенный вкус. Где-то больше серы, где-то вода богата марганцем или железом".

Воду можно купить и в магазинах, но жители обычно наполняют бутылки в местных источниках.

Норвегия: бесплатно пособирать грибы

В этой скандинавской стране существуют вполне конкретные законы, благодаря которым природа и все ее блага являются общественным достоянием.

"У нас есть свод законов, известных под названием "Законодательство о свободе прогулок", - поясняет Эйвинн Кьёрстад.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Норвежское законодательство закрепляет право на бесплатное свидание с белым медведем

В соответствии с этими законами, местные жители могут свободно передвигаться по дорогам, рекам и озерам, собирать грибы, ягоды и дикорастущие цветы, а также ночевать в палатках (при условии, что они устанавливаются на расстоянии не менее 150 метров от ближайшего здания).

"Мы делим землю на категории "иннмарк" и "утмарк", что буквально означает "прилегающая" и "отдаленная", - поясняет Кьёрстад.

"Различие между ними состоит в том, что "иннмарк" культивируется и активно используется, в нее входят сады, поля, парки и дороги. "Утмарк" - это все остальное: горы, леса, болота, тундра, топи, пляжи, озера и реки".

Законы о природе относятся к "утмарк", даже если земля находится в частном владении.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.