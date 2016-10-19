Почему в Кремниевой долине любят неудачников

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Кремниевая долина, которая для всего мира - символ блистательного успеха в стиле хай-тек, имеет свою - весьма неожиданную - особенность, обнаружил колумнист BBC Travel.

Кремниевая долина, расположенная к югу от Сан-Франциско, там, где некогда цвели фруктовые сады, - гордость Соединенных Штатов Америки, символ успеха, как магнитом притягивает всех новаторов и тружеников.

Однако у этой истории успеха есть вот какая особенность: в Кремниевой долине не просто терпимо, но даже благосклонно относятся к поражениям.

Здесь поют славу не только достижениям, но и катастрофам, сокрушительным провалам.

Культура (если не культ) поражения чувствуется в мелочах практически везде - от офисов с открытой планировкой до сверкающего новизной здания американского производителя электромобилей Tesla.

В Кремниевой долине не просто терпимо, но даже благосклонно относятся к поражениям

Успех здесь не считается подлинным, если ему не предшествовал провал - а еще лучше несколько провалов, да погромче.

Существует даже ежегодная конференция Failcon, участники которой рассказывают о своих неудачах и, как предполагается, учатся на чужих ошибках (симпатия к поражениям, похоже, заразительна: вслед за США подобные конференции стали проводить и в Тель-Авиве, Бангалоре, Барселоне и других городах).

Поражения в Кремниевой долине - это настоящий двигатель прогресса, неотъемлемая составляющая царящей здесь творческой атмосферы.

Но об истинных причинах этого явления мало кто догадывается.

Культ поражения в Кремниевой долине восходит к самым ее истокам и переплетается с географией этой местности.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В Кремниевой долине расположен Стэнфордский университет, где в свое время учились будущие производители оргтехники Дейв Паккард и Билл Хьюлетт

Не случайно главный технологический центр в мире появился не в таких влиятельных городах Восточного побережья США, как Нью-Йорк и Бостон, а на крайнем Западе.

Штат Калифорния был - и в какой-то степени до сих пор остается - местом, куда можно сбежать, пристанищем несчастных влюбленных, разорившихся дельцов и прочих заблудших душ.

Как сказал один из здешних первопроходцев Уильям Форрестер, глава американской компании Stratus Computer, которая занимается разработкой программного обеспечения: "Если потерпеть неудачу в Кремниевой долине, родственники об этом не узнают, и соседям будет наплевать".

Кроме того, ведь Кремниевая долина, по меньшей мере отчасти, является продуктом движения контркультуры 1960-х - эпохи, когда неустроенность или хотя бы инаковость были стилем жизни.

Сегодня на концепции поражения построена вся индустрия венчурного капитала.

Финансисты в своей работе исходят из того, что абсолютное большинство вложений - как минимум 70% - будет потеряно.

Они ищут уникальные проекты в надежде на оглушительный успех, за счет которого можно будет компенсировать все эти потери.

Правообладатель иллюстрации Bloomberg Image caption Компания Tesla, которая выпустила свой первый автомобиль в 2008 году, тоже была основана в Кремниевой долине

Недавно в американском журнале Vanity Fair был опубликован обзор 14 самых нашумевших провалов в этом регионе, в том числе история скандально известной биотехнологической компании Theranos, в отношении которой сейчас ведется федеральное расследование.

А клининговая компания Homejoy и сервис потоковой передачи музыки RDIO и вовсе закрылись, едва успев зарегистрироваться. В Кремниевой долине таких "покойников" хоронят быстро и тихо.

Неудивительно, что мне так нелегко было найти сведения о прошлых неудачах местного бизнеса - да и об успехах, кстати, тоже.

В Кремниевой долине не занимаются историей - в лучшем случае вспоминают о ней задним числом. Все взгляды здесь устремлены в будущее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В кампусе компании Google все дышит оптимизмом

Однако корни у успехов и поражений все равно есть, надо просто как следует покопаться.

Паломники, ищущие прикосновения к истории этого места, обычно сразу идут к дому номер 367 на Эдисон-Авеню в американском городе Пало-Альто.

Впрочем, интересует их не сам дом, а то, что находится позади него, - небольшой гараж с зеленой дверью.

Здесь в 1938 году буквально "на коленке" часами экспериментировали два вчерашних выпускника Стэнфордского университета - Дейв Паккард и Билл Хьюлетт.

Молодые изобретатели перепробовали всё: регулятор двигателя для телескопа, прибор для боулинга, подающий сигнал при пересечении штрафной линии, и многое другое, но безрезультатно.

Примерно год спустя парочка наконец наткнулась на золотую жилу - аудио-осциллятор для тестирования звукового оборудования, но этому изобретению предшествовал целый ряд масштабных провалов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Антураж бывшего гаража Дейва Паккарда и Билла Хьюлетта скрупулезно воспроизведен. На гараже висит табличка "Место рождения Кремниевой долины"

Как-то раз после обеда я сидел в кофейне в Маунтин-Вью, который стал домом для компании Google, что превратило этот городок в место, где просто ощущаешь биение оптимизма.

Потягивая свой эфиопский кофе темной обжарки, я разглядывал беспилотные автомобили, которые бесшумно мчались мимо, деля дорогу с электромобилями Tesla.

За одним столиком со мной сидел антрополог Чак Дарра - большую часть жизни он провел за изучением странных обычаев обитателей Кремниевой долины.

Чак, скорее, наблюдатель, нежели участник процесса: он скептически относится к царящей здесь абсолютной уверенности в том, что технологии способны изменить мир к лучшему, и даже не пользуется мобильным телефоном.

Как сказал мне Чак, одно из главных заблуждений по поводу Кремниевой долины состоит в том, будто ее обитатели чем-то рискуют.

Это вроде бы и так - да не так. Здесь любят риск, но в то же время "здесь налажен один из лучших в мире механизмов избегания его последствий".

- Например? - поинтересовался я.

- Посудите сами. Нам говорят, что эти предприниматели заслуживают хорошего заработка, поскольку они многим рискуют. Но никто здесь не прыгает с крыши, потерпев неудачу. В случае провала обычно здесь все мягко приземляются - причем приземляются в таких вот кафешках, где сидят и пьют капучино.

- Дело все в том, что риск их весьма специфический, - продолжил Чак. - Большинство людей, занятых в сфере высоких технологий, признают, что если они потеряют работу, то найдут себе новую - и вполне возможно, она будет даже лучше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания Google предоставляет своим сотрудникам велосипеды для перемещения по Маунтин-Вью

- Получается, они работают со страховкой?

- Да. С очень надежной страховкой. С такой защитой гораздо легче идти на риск.

Столь же решительно Чак отверг и избитую максиму о том, будто ключ к успеху состоит в том, чтобы смириться с поражением.

На самом деле гораздо интереснее ответить на вопрос, в чем состоит разница между поражением, которое стимулирует новаторство, и поражением, которое стимулирует... новые поражения.

Ответ, по мнению ученых, состоит не в поражении как таковом, а в наших воспоминаниях о нем - точнее, в том, как они у нас хранятся.

Успех ждет тех бывших неудачников, которые точно помнят, где и как их постигло разочарование, так что если им снова встретится так же проблема, пусть и в ином виде, они смогут быстро и эффективно распознать "признаки провала".

Такие люди не боятся отступить на шаг назад.

Когда мы допили кофе, а яркий свет калифорнийского солнца сменился вечерним мягким золотистым сиянием, Чак Дарра объяснил мне, что настоящий символ Кремниевой долины - это не офис с открытой планировкой и не стол для пинг-понга, а, скорее, передвижной вагончик.

Один такой я уже видел в тот день на парковке у ничем не примечательного офисного здания в Маунтин-Вью.

Грузчики деловито собирали эргономичные кресла и датские письменные столы - наверняка избавлялись от останков какого-то разорившегося предприятия, освобождая место для нового.

В Кремниевой долине новое всегда найдется.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Ну а если вы разорились, с вами поступят, как с деталями старого компьютера - просто заменят на другие

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.