Фото: красоты закатов в разных уголках планеты

Правообладатель иллюстрации Michael Melford/National Geographic Creative

Это происходит по всему миру - от Новой Зеландии до штата Канзас, от островов Греции до берегов Полинезии… На грани дня и ночи солнце рисует потрясающие картины закатными красками.

Корреспондент BBC Travel предлагает вам взглянуть на эти картины и выбрать оптимальный маршрут для вашего следующего путешествия - возможно, романтического...

Закатные лучи на вершинах Новой Зеландии

Правообладатель иллюстрации Annie Griffiths/National Geographic Creative

В Новую Зеландию солнце приходит раньше, чем в большинство других страны, поэтому и садится тоже раньше. 450-километровая горная цепь Южные Альпы, протянувшаяся вдоль острова Южный, славится своими поражающими воображение ледниками и ледниковыми озерами. Каждый закат здесь - ни с чем не сравнимое зрелище.

Кхмерские вечера

Правообладатель иллюстрации Kris LeBoutillier/National Geographic Creative

Привольные пляжи Азии - одно из наиболее безмятежных мест в мире: они как будто специально предназначены для мирного прощания с очередным днем.

В городе Сиануквиль в Камбодже можно наслаждаться закатом на пляже, потягивая коктейль.

Греческая нега

Правообладатель иллюстрации Michael Melford/National Geographic Creative

Санторини (Тира) - один из 220 греческих островов, образовавшихся в результате мощного извержения вулкана, которое превратило некогда единый кусок суши в архипелаг, так любимый ныне многими туристами (Минойское извержение вулкана на острове Тира произошло в середине второго тысячелетия до н.э. - Прим. переводчика).

Санторини выглядит необыкновенно живописно с его домами из белоснежного камня, прекрасными пляжами, бассейнами с изумрудной водой и, разумеется, барами, придающими дополнительный колорит каждой новой встрече с закатным солнцем.

Закатный свет Великих Равнин

Правообладатель иллюстрации Jim Richardson/National Geographic Creative

Канзас - житница Соединенных Штатов Америки, большая его часть занята Великими Равнинами, где случаются торнадо, одно из которых, как мы знаем, унесло девочку Элли в страну с дорогой из желтого кирпича и Изумрудным городом.

Между тем в древние времена Канзас был ничем иным, как дном моря, раскинувшегося от Мексиканского залива и аж до Северного Ледовитого океана.

Затем, в течение миллионов лет это огромное пространство постепенно превращалось в прекрасную прерию - только для того чтобы в конце концов пришел человек и за какие-то 100 лет все вспахал и уничтожил.

В настоящее время от прерии остались жалкие 4% - но как раз там, в природном заповеднике, и можно наблюдать роскошные закатные пейзажи.

Закат с привкусом текилы

Правообладатель иллюстрации Ralph Lee Hopkins/National Geographic Creative

Крошечный мексиканский островок Сан-Эстебан в Калифорнийском заливе славен разнообразием экзотических видов земноводных, поэтому здесь много не только туристов, но и исследователей.

На закате солнце здесь как будто заваливается за край Земли. К счастью, не навсегда.

Медовые закаты Полинезии

Правообладатель иллюстрации Aaron Huey/National Geographic Creative

Атолл Факарава в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) - это 1100 квадратных километров абсолютно первозданного рая. Из-за своих редких птиц, растений и ракообразных Факарава признан биосферным заповедником ЮНЕСКО.

В двух очаровательных деревушках, разделенных лагуной, - меньше тысячи жителей. Факарава очень популярен у молодоженов - сюда приезжают на медовый месяц, который (помимо всего прочего) запомнится несравненными закатами.

Прощание с солнцем на Кирибати

Правообладатель иллюстрации Paul Nicklen/National Geographic Creative

Тихоокеанское государство Кирибати разбросано на все четыре полушария Земли, и его 33 маленьких атолла граничат с условной международной линией перемены дат в самой ее восточной точке. В связи с этим Кирибати - одно из последних мест на планете, куда приходит закат.

Почти первозданный пейзаж большинства островов сообщает местным закатам необыкновенную прелесть.

На этой фотографии - то, что можно увидеть вечером на одном из группы островов Феникс. Откуда взялось это название, неизвестно, но оно очень подходит пышущему огненными красками закату.

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