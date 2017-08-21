Высеченные из скалы храмы Эфиопии: возможно, их построили ангелы

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На протяжении столетий вопрос о происхождении высеченных из монолитной скалы церквей Лалибэлы никто не задавал - иностранцы сюда не добирались, а местные жители всегда твердо верили в то, что это дело рук ангелов.

Я всегда подвергал сомнению существование Бога, но в городе Лалибэла на севере Эфиопии мне были представлены довольно убедительные доказательства.

Эфиопия - одна из древнейших христианских стран в мире. Христианство стало здесь государственной религией в 330 году н.э. (вскоре после Армении - Прим. переводчика)

Эфиопия - бедная страна, но веру в Христа пронесла через века и сохранила, подтверждение чему можно найти в Лалибэле, посетив ее высеченные прямо в твердой скале храмы, уходящие под землю.

Каждая из 11 монолитных структур как печатью скрепляет местный пейзаж, добавляя ему необычной выразительности. Церкви уходят вглубь земли на 40-50 метров, на входе в их стенах прорезаны отверстия в форме крестов, и солнечный свет проникает внутрь сквозь эти кресты.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Храмы Лалибэлы уходят под землю на 40-50 м

Относительно того, как были созданы эти поразительные сооружения, есть несколько теорий.

Некоторые считают, что их построили рыцари ордена тамплиеров, крестоносцы, которые в XIII веке, когда эти церкви были возведены, как раз находились в зените могущества. Но конкретных доказательств этой теории не существует.

Еще одна гипотеза - более распространенная - состоит в том, что церкви были построены по приказу эфиопского царя Лалибэлы после того, как он вернулся из Иерусалима и узнал о захвате Святой земли мусульманскими войсками.

Царь решил, что поскольку "старый" Иерусалим теперь не христианский, надо возвести для христиан новый Иерусалим на берегах своего, эфиопского Иордана (поэтому многие из исторических зданий Лалибэлы имеют название и конструкцию зданий Иерусалима - Прим. переводчика).

Местный маленький музей вроде бы поддерживает эту гипотезу, но как-то не очень убедительно.

Например, в его экспозиции есть некий похожий на топорик инструмент, который якобы использовался строителями храмов. Даже если сделать скидку на то, что инструменту уже 900 лет, все равно он больше похож на приспособление для прополки сорняков в огороде, чем на то, чем можно рубить скальную породу.

Те тысячи местных христиан, которые приходят каждый день помолиться в подземные залы церквей, придерживаются теории божественного вмешательства: царю Лалибэле была послана на помощь целая армия ангелов, которые и построили 11 храмов за одну ночь.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Жители Лалибэлы верят, что церкви были высечены в скале за одну ночь ангелами

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Свет проникает в храм через прорези в каменной стене в виде крестов

Издалека о наличии этих храмов можно судить только по нескончаемому потоку людей, струящемуся в расщелины скал и обратно. Попасть в древнюю церковь проще во время перерыва в службах, однако успеть войти все равно довольно проблематично, поскольку вырубленный в скале проход часто с трудом позволяет разойтись двум человекам.

Опираясь рукой о каменную стену, я медленно спускался к церкви. Как выяснилось, храм никогда не бывает полностью пустым - даже по окончании службы многие представители старшего поколения предпочитают оставаться под землей.

Опираясь на посохи, они наблюдали, как я расшнуровываю свои походные ботинки и ставлю их рядом со шлепанцами и сандалиями, разбросанными на полу перед входом в церковь (по традиции эфиопских православных христиан, войти в храм можно только без обуви - Прим. переводчика).

Я вхожу в церковь Бете-Голгофа (говорят, что именно в ней похоронен царь Лалибэла) и сквозь потертый тонкий красный ковер на полу ощущаю босыми ногами холод камня.

Когда мои глаза привыкают к темноте, я вижу величественную фигуру - это Святой Петр, навечно высеченный в стене нового Иерусалима.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Один из паломников устроился в небольшой пещере и читает Библию

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Фрагмент потолка в одной из церквей Лалибэлы

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Внутри церкви: молящийся, священник и Иисус Христос

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Узкий тоннель в скале ведет к выходу из подземной церкви

По узким тоннелям я перехожу из одного храма в другой, но одна церковь - особенная даже среди этих удивительных сооружений. После того как увидишь Бет Гиоргис, ее трудно забыть.

Расположенную в некотором отдалении от других церквей, ее не спутаешь ни с чем: Бет Гиоргис имеет форму креста. Храм как будто погружен в землю по самую макушку - и на макушке у него вырезанный из камня крест.

Несмотря на то, что здание открыто ветрам и осадкам, оно на удивление хорошо сохранилось - девять веков словно не тронули его.

Однако не всем церквям так повезло. Бет Медхане Алем ("Дом Спасителя мира"), считающуюся крупнейшей в мире монолитной церковью, по инициативе ЮНЕСКО накрыли специальной плитой из листового металла, чтобы спасти от дальнейшей эрозии.

Да и на стенах Бет Абба Либанос заметны трещины, увидев которые я усомнился в том, что ее построили ангелы - все-таки от небесных созданий, обладающих сверхъестественными возможностями, ожидаешь идеальной работы на века.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Церковь Бет Гиоргис не спутаешь ни с какой другой

Впрочем, когда я вышел на поверхность через прорубленный в скале тоннель, я подумал: не имеет значения, как именно появились эти церкви.

Далеко внизу поток людей шел через величественные ворота. Молодые эфиопы помогали старикам спускаться по наклонной каменной тропе. Эти камни были отполированы ногами христиан, столетие за столетием идущих сюда.

Люди спускались под землю, исчезая во тьме, и снова появлялись из нее, возвращаясь к свету.

Я задержался на несколько минут, завороженный зрелищем того, как нескончаемый поток паломников вытекает на поверхность. У них была вера, и этого вполне достаточно.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.