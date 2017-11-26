Немецкий городок, построенный из алмазов, свалившихся с неба

Мэттью Викери BBC Future
  • 26 ноября 2017
Жители Нёрдлингена долгое время считали, что их город лежит в громадном кратере вулканического происхождения Правообладатель иллюстрации Education Images/Getty Images
Image caption Жители Нёрдлингена долгое время считали, что их город лежит в громадном кратере вулканического происхождения

Когда люди начали селиться в этом месте, они думали, что живут в гигантском кратере потухшего вулкана. Однако уникальный ландшафт,в котором прячется баварский город Нёрдлинген, сформирован извне, из космоса.

Я поднимаюсь по узкой темной лестнице готической башни собора в Нёрдлингене, и стертые временем каменные ступени поблескивают на солнце, словно тысяча искорок пытается осветить мне путь наверх.

"Это потому что вся башня из зювита, а в нем - малюсенькие алмазы", - с энтузиазмом просвещает меня Хорст Леннер, смотритель башни (зювиты - обломочные горные породы ударно-метеоритного, так называемого импактного, происхождения. - Прим. переводчика).

"К счастью, они очень-очень маленькие, иначе эту башню уже давно растащили бы по кусочкам", - широко улыбается он.

Шутки шутками, но слова Леннера - чистая правда.

Когда город строили (первые упоминания о нем в письменных источниках относятся к XI веку н.э.), первые поселенцы даже не догадывались, что в камне, который они использовали, - миллионы крохотных алмазов. Такая концентрация уникальна для нашей планеты.

Когда я смотрел с башни протестантского собора Св. Георга на лежащий внизу сонный баварский городок, мне было трудно представить, что когда-то это место пережило такое катастрофическое событие, как падение космического тела.

Это случилось примерно 15 млн лет назад и стало причиной того, что весь нынешний Нёрдлинген поблескивает на солнце.

Астероид врезался в Землю на этом месте 15 млн лет назад. Теперь здесь город - круглый как воронка Правообладатель иллюстрации Lothar Theobald/Getty Images
Image caption Астероид врезался в Землю на этом месте 15 млн лет назад. Теперь здесь город - круглый как воронка

Астероид (диаметром в километр) прилетел сюда со скоростью примерно 25 км в секунду и врезался в поверхность планеты с такой силой, что образовался кратер шириной в 26 километров (в котором и построен город).

Температура и давление в момент столкновения были столь высоки, что содержащиеся в астероиде пузыри углерода почти мгновенно превратились в маленькие алмазы величиной меньше 0,2 мм - человеческий глаз едва способен их различить.

При строительстве Нёрдлингена использовался почти исключительно зювит - те, кто возводил здания, и не подозревали, что город будет буквально нашпигован алмазами.

"Все постройки внутри городских стен - из горной породы импактного происхождения", - говорит жительница Нёрдлингена Росвита Файль.

Сила удара небесного тела превратила каменную породу в испещренный алмазами зювит Правообладатель иллюстрации Julie Ovgaard
Image caption Сила удара небесного тела превратила каменную породу в испещренный алмазами зювит

Что еще более удивительно - горожане только относительно недавно узнали правду о происхождении кратера, в котором они живут.

Местные жители никогда не придавали особого значения тому, что их дома поблескивают на солнце. Они всегда считали, что город построен в кратере давно потухшего вулкана.

Так было до тех пор, пока сюда в начале 1960-х не приехали американские геологи Юджин Шумейкер и Эдвард Чао.

Изучив ландшафт Нёрдлингена, ученые заметили, что кратер не похож на вулканический. У них возникла другая гипотеза: земля здесь приняла такую форму из-за воздействия не снизу, а сверху.

Очень скоро ученым удалось доказать свою правоту - достаточно было повнимательней изучить стены нёрдлингеновского собора, в которых обнаружилась целая россыпь драгоценных камней.

По оценкам местных геологов, в городских стенах и зданиях - примерно 72 000 тонн алмазов Правообладатель иллюстрации Julie Ovgaard
Image caption По оценкам местных геологов, в городских стенах и зданиях - примерно 72 000 тонн алмазов

"В школьных учебниках писали, что земля здесь приняла такую форму из-за вулкана, - рассказывает Файль. - Когда было обнаружено, что это из-за астероида, все учебники пришлось переписывать".

Вскоре после того, как Шумейкер и Чао впервые побывали в Нёрдлингене, местные геологи подсчитали, что городские стены и здания содержат примерно 72 000 тонн алмазов.

И хотя зювиты встречаются и в других районах планеты (на местах падения метеоритов), такая высокая концентрация драгоценных камней - только в Нёрдлингене.

…Спустившись вниз по узкой лестнице, я поплутал по тихим улочкам города. В тот день было довольно прохладно, но от ледяного баварского ветра меня спасали стены живописных старинных домов и средневековая городская стена, до сих пор окружающая Нёрдлинген.

Как только солнцу удавалось пробиться сквозь тучи, стены зданий начинали радостно искриться.

"Всё это уникально", - говорит доктор Стефан Хёльцль, геолог и директор местного Музея кратера. Музей размещается в амбаре XVI века, занимает шесть комнат, и в его экспозиции много самых разных камней - и частиц метеорита, и зювита.

Впрочем, не только городские здания повествуют о том, что здесь произошло 15 миллионов лет назад. Хвойные леса окружают город и останавливаются на самой кромке воронки, в которой лежит Нёрдлинген.

Пышной растительности способствуют невероятно плодородные почвы, когда-то находившиеся на дне соленого озера, образовавшегося после падения астероида.

В окрестностях много заброшенных шахт и карьеров, в которых добывался зювит для строительства.

На кратер Нёрдлингена регулярно приезжают посмотреть астронавты Правообладатель иллюстрации Julie Ovgaard
Image caption На кратер Нёрдлингена регулярно приезжают посмотреть астронавты

Стефан Хёльцль рассказал мне, что астронавты миссий "Аполлон-14" и "Аполлон-16" приезжали сюда перед полетом на Луну посмотреть на камни, чтобы знать, с чем им придется столкнуться на спутнике Земли.

"Нас по-прежнему посещают люди из НАСА, а астронавты из Европейского космического агентства были здесь всего две недели назад", - гордо говорит Хёльцль.

Он показывает мне подаренный членами экипажа "Аполлона" камень с поверхности Луны, который тоже выставлен в музее.

Но в общем, несмотря на все это, многие горожане безразлично относятся к тому, что живут среди миллионов маленьких алмазов.

Как сказала мне одна женщина на выходе из церкви, "мы видим это каждый день, для нас нет в этом ничего особенного".

Стефана Хёльцля, который переехал в Нёрдлинген из Мюнхена, это поражает. "Они не считают это чем-то интересным, не понимают, зачем люди приезжают сюда", - жалуется он.

Для Хёльцля город настолько же удивителен, как и камни с Луны.

"Суть в том, что здесь [в Нёрдлингене] абсолютно всё связано с тем событием, что произошло миллионы лет назад. Это далекое прошлое, но вы до сих пор можете видеть его, - подчеркивает он. - Здешнее настоящее - это прямой результат прошлого".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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