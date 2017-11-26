Немецкий городок, построенный из алмазов, свалившихся с неба

Правообладатель иллюстрации Education Images/Getty Images Image caption Жители Нёрдлингена долгое время считали, что их город лежит в громадном кратере вулканического происхождения

Когда люди начали селиться в этом месте, они думали, что живут в гигантском кратере потухшего вулкана. Однако уникальный ландшафт,в котором прячется баварский город Нёрдлинген, сформирован извне, из космоса.

Я поднимаюсь по узкой темной лестнице готической башни собора в Нёрдлингене, и стертые временем каменные ступени поблескивают на солнце, словно тысяча искорок пытается осветить мне путь наверх.

"Это потому что вся башня из зювита, а в нем - малюсенькие алмазы", - с энтузиазмом просвещает меня Хорст Леннер, смотритель башни (зювиты - обломочные горные породы ударно-метеоритного, так называемого импактного, происхождения. - Прим. переводчика).

"К счастью, они очень-очень маленькие, иначе эту башню уже давно растащили бы по кусочкам", - широко улыбается он.

Шутки шутками, но слова Леннера - чистая правда.

Когда город строили (первые упоминания о нем в письменных источниках относятся к XI веку н.э.), первые поселенцы даже не догадывались, что в камне, который они использовали, - миллионы крохотных алмазов. Такая концентрация уникальна для нашей планеты.

Когда я смотрел с башни протестантского собора Св. Георга на лежащий внизу сонный баварский городок, мне было трудно представить, что когда-то это место пережило такое катастрофическое событие, как падение космического тела.

Это случилось примерно 15 млн лет назад и стало причиной того, что весь нынешний Нёрдлинген поблескивает на солнце.

Правообладатель иллюстрации Lothar Theobald/Getty Images Image caption Астероид врезался в Землю на этом месте 15 млн лет назад. Теперь здесь город - круглый как воронка

Астероид (диаметром в километр) прилетел сюда со скоростью примерно 25 км в секунду и врезался в поверхность планеты с такой силой, что образовался кратер шириной в 26 километров (в котором и построен город).

Температура и давление в момент столкновения были столь высоки, что содержащиеся в астероиде пузыри углерода почти мгновенно превратились в маленькие алмазы величиной меньше 0,2 мм - человеческий глаз едва способен их различить.

При строительстве Нёрдлингена использовался почти исключительно зювит - те, кто возводил здания, и не подозревали, что город будет буквально нашпигован алмазами.

"Все постройки внутри городских стен - из горной породы импактного происхождения", - говорит жительница Нёрдлингена Росвита Файль.

Правообладатель иллюстрации Julie Ovgaard Image caption Сила удара небесного тела превратила каменную породу в испещренный алмазами зювит

Что еще более удивительно - горожане только относительно недавно узнали правду о происхождении кратера, в котором они живут.

Местные жители никогда не придавали особого значения тому, что их дома поблескивают на солнце. Они всегда считали, что город построен в кратере давно потухшего вулкана.

Так было до тех пор, пока сюда в начале 1960-х не приехали американские геологи Юджин Шумейкер и Эдвард Чао.

Изучив ландшафт Нёрдлингена, ученые заметили, что кратер не похож на вулканический. У них возникла другая гипотеза: земля здесь приняла такую форму из-за воздействия не снизу, а сверху.

Очень скоро ученым удалось доказать свою правоту - достаточно было повнимательней изучить стены нёрдлингеновского собора, в которых обнаружилась целая россыпь драгоценных камней.

Правообладатель иллюстрации Julie Ovgaard Image caption По оценкам местных геологов, в городских стенах и зданиях - примерно 72 000 тонн алмазов

"В школьных учебниках писали, что земля здесь приняла такую форму из-за вулкана, - рассказывает Файль. - Когда было обнаружено, что это из-за астероида, все учебники пришлось переписывать".

Вскоре после того, как Шумейкер и Чао впервые побывали в Нёрдлингене, местные геологи подсчитали, что городские стены и здания содержат примерно 72 000 тонн алмазов.

И хотя зювиты встречаются и в других районах планеты (на местах падения метеоритов), такая высокая концентрация драгоценных камней - только в Нёрдлингене.

Когда было обнаружено, что это из-за астероида, все школьные учебники пришлось переписывать

…Спустившись вниз по узкой лестнице, я поплутал по тихим улочкам города. В тот день было довольно прохладно, но от ледяного баварского ветра меня спасали стены живописных старинных домов и средневековая городская стена, до сих пор окружающая Нёрдлинген.

Как только солнцу удавалось пробиться сквозь тучи, стены зданий начинали радостно искриться.

"Всё это уникально", - говорит доктор Стефан Хёльцль, геолог и директор местного Музея кратера. Музей размещается в амбаре XVI века, занимает шесть комнат, и в его экспозиции много самых разных камней - и частиц метеорита, и зювита.

Впрочем, не только городские здания повествуют о том, что здесь произошло 15 миллионов лет назад. Хвойные леса окружают город и останавливаются на самой кромке воронки, в которой лежит Нёрдлинген.

Пышной растительности способствуют невероятно плодородные почвы, когда-то находившиеся на дне соленого озера, образовавшегося после падения астероида.

В окрестностях много заброшенных шахт и карьеров, в которых добывался зювит для строительства.

Правообладатель иллюстрации Julie Ovgaard Image caption На кратер Нёрдлингена регулярно приезжают посмотреть астронавты

Стефан Хёльцль рассказал мне, что астронавты миссий "Аполлон-14" и "Аполлон-16" приезжали сюда перед полетом на Луну посмотреть на камни, чтобы знать, с чем им придется столкнуться на спутнике Земли.

"Нас по-прежнему посещают люди из НАСА, а астронавты из Европейского космического агентства были здесь всего две недели назад", - гордо говорит Хёльцль.

Он показывает мне подаренный членами экипажа "Аполлона" камень с поверхности Луны, который тоже выставлен в музее.

Но в общем, несмотря на все это, многие горожане безразлично относятся к тому, что живут среди миллионов маленьких алмазов.

Как сказала мне одна женщина на выходе из церкви, "мы видим это каждый день, для нас нет в этом ничего особенного".

Стефана Хёльцля, который переехал в Нёрдлинген из Мюнхена, это поражает. "Они не считают это чем-то интересным, не понимают, зачем люди приезжают сюда", - жалуется он.

Для Хёльцля город настолько же удивителен, как и камни с Луны.

"Суть в том, что здесь [в Нёрдлингене] абсолютно всё связано с тем событием, что произошло миллионы лет назад. Это далекое прошлое, но вы до сих пор можете видеть его, - подчеркивает он. - Здешнее настоящее - это прямой результат прошлого".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.