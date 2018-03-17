Любите замки? Тогда Нижняя Силезия вас приятно удивит

Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Этот регион часто сравнивают с французской долиной Луары - он так же знаменит своими прекрасными замками, сохранившими обаяние архитектуры прошлых эпох и разных культур - ведь Нижняя Силезия в разное время принадлежала и Пруссии, и Венгрии, и Чехии, и Польше.

"Польская долина Луары"

Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Во время полуторачасового путешествия на поезде от городка Клодзко до Валбжиха перед вами открывается успокаивающий глаз пейзаж: зеленые луга, лесистые холмы, сонные деревушки, почти у каждой из которых - свой величественный дворец.

Нижнюю Силезию называют землей ста дворцов - четверть всех дворцов и замков Польши находится именно здесь, и из-за такой концентрации архитектурных памятников ее часто сравнивают с французской долиной Луары.

Земля замков

Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Крепостей, дворцов и роскошных усадеб здесь более ста: и средневековые с высокими толстыми стенами, и экстравагантные в стиле нео-Ренессанса, и барочные…

Они все разные: есть и довольно скромные дворянские резиденции, а есть, например, такие монументальные неоготические дворцы, как замок Каменец-Зомбковицки, возведенный на берегу реки Ныса-Клодзка в середине XIX века для Марианны Нидерландской, принцессы Оранской-Нассау, дочери голландского короля Виллема I.

Бурная история

Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Нижняя Силезия - часть исторической области Силезия, она расположена на юго-западе Польши, в основном на территории Нижнесилезского воеводства, вдоль границы с Чехией.

У региона - богатая и бурная история, отразившаяся в местном пейзаже: самые старые замки построены в средние века, когда разными частями региона владели разные польские князья.

Такие сооружения, как замок в Зомбковице-Слёнске, строились для защиты от набегов завоевателей. Он был возведен в XIV столетии на перекрестке важных европейских торговых путей.

Волшебное превращение

Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

В 1742 году Нижняя Силезия стала прусской. В то время сюда переехали многие прусские аристократы, они перестраивали старинные замки, делая из них роскошные дворцы и усадьбы.

Замок в Олеснице, например, был построен как крепость в середине 1500-х, а в XVIII веке стал летней резиденцией могущественной семьи Гогенцоллернов, превративших его во дворец с стиле Ренессанса.

Слухи о нацистских сокровищах

Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Один из самых таинственных замков этих мест - Ксенз, крупнейший в Силезии и третий по величине в Польше. Он расположен неподалёку от Валбжиха и представляет собой грандиозное и эклектичное архитектурное сооружение, возвышающееся среди лесов в валбжихских горах.

Нижняя Силезия во время Второй мировой войны была немецкой, и некоторые историки утверждают, что Адольф Гитлер собирался сделать Ксенз официальной штаб-квартирой нацистов.

Масла в огонь любопытства охотников за сокровищами подлила заметка Ассошиэйтед пресс о слухах по поводу пресловутого поезда с золотом нацистов, который якобы могли спрятать именно здесь, под замком - ведь немцы во время войны вырыли целую систему подземных ходов и тоннелей под Ксензом.

Напоминание о годах оккупации

Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

После войны и политической перекройки границ Германии в Нижней Силезии происходили резкие демографические и культурные перемены, поскольку, когда регион стал частью социалистической Польши, здешние немцы были вынуждены покинуть его, а их место заняли переехавшие сюда поляки.

С того момента дворцы, которые выглядели для новых жителей Нижней Силезии символами недавно завершившейся оккупации, начали ветшать и приходить в запустение.

Некоторые из них использовались как складские помещения, другие постепенно разрушались, их стены растаскивались на стройматериалы.

Принятие прошлого, каким бы оно ни было

Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Падение власти коммунистов в 1989 году дало дворцам Нижней Силезии надежду на восстановление и сохранение. Во второй половине XX века туризм вернулся в регион, и замки обрели новую жизнь.

Некоторые, как, например, замок XVIII века Каменец в Клодзком повяте, были куплены частными инвесторами и превращены в роскошные отели и рестораны. Другие отреставрированы на государственные деньги - в них теперь работают музеи и культурные центры.

Процесс восстановления этих дворцов в каком-то смысле символизирует принятие польским народом своего прошлого, каким бы бурным и противоречивым оно ни было, примирение с ним.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.