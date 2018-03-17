Любите замки? Тогда Нижняя Силезия вас приятно удивит

Павло Федыкович BBC Travel
  • 17 марта 2018
Ксенз, крупнейший замок Силезии Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Этот регион часто сравнивают с французской долиной Луары - он так же знаменит своими прекрасными замками, сохранившими обаяние архитектуры прошлых эпох и разных культур - ведь Нижняя Силезия в разное время принадлежала и Пруссии, и Венгрии, и Чехии, и Польше.

"Польская долина Луары"

Один из замков Нижней Силезии Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Во время полуторачасового путешествия на поезде от городка Клодзко до Валбжиха перед вами открывается успокаивающий глаз пейзаж: зеленые луга, лесистые холмы, сонные деревушки, почти у каждой из которых - свой величественный дворец.

Нижнюю Силезию называют землей ста дворцов - четверть всех дворцов и замков Польши находится именно здесь, и из-за такой концентрации архитектурных памятников ее часто сравнивают с французской долиной Луары.

Земля замков

Один из замков Нижней Силезии Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Крепостей, дворцов и роскошных усадеб здесь более ста: и средневековые с высокими толстыми стенами, и экстравагантные в стиле нео-Ренессанса, и барочные…

Они все разные: есть и довольно скромные дворянские резиденции, а есть, например, такие монументальные неоготические дворцы, как замок Каменец-Зомбковицки, возведенный на берегу реки Ныса-Клодзка в середине XIX века для Марианны Нидерландской, принцессы Оранской-Нассау, дочери голландского короля Виллема I.

Бурная история

Один из замков Нижней Силезии Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Нижняя Силезия - часть исторической области Силезия, она расположена на юго-западе Польши, в основном на территории Нижнесилезского воеводства, вдоль границы с Чехией.

У региона - богатая и бурная история, отразившаяся в местном пейзаже: самые старые замки построены в средние века, когда разными частями региона владели разные польские князья.

Такие сооружения, как замок в Зомбковице-Слёнске, строились для защиты от набегов завоевателей. Он был возведен в XIV столетии на перекрестке важных европейских торговых путей.

Волшебное превращение

Один из замков Нижней Силезии Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

В 1742 году Нижняя Силезия стала прусской. В то время сюда переехали многие прусские аристократы, они перестраивали старинные замки, делая из них роскошные дворцы и усадьбы.

Замок в Олеснице, например, был построен как крепость в середине 1500-х, а в XVIII веке стал летней резиденцией могущественной семьи Гогенцоллернов, превративших его во дворец с стиле Ренессанса.

Слухи о нацистских сокровищах

Один из замков Нижней Силезии Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Один из самых таинственных замков этих мест - Ксенз, крупнейший в Силезии и третий по величине в Польше. Он расположен неподалёку от Валбжиха и представляет собой грандиозное и эклектичное архитектурное сооружение, возвышающееся среди лесов в валбжихских горах.

Нижняя Силезия во время Второй мировой войны была немецкой, и некоторые историки утверждают, что Адольф Гитлер собирался сделать Ксенз официальной штаб-квартирой нацистов.

Масла в огонь любопытства охотников за сокровищами подлила заметка Ассошиэйтед пресс о слухах по поводу пресловутого поезда с золотом нацистов, который якобы могли спрятать именно здесь, под замком - ведь немцы во время войны вырыли целую систему подземных ходов и тоннелей под Ксензом.

Напоминание о годах оккупации

Один из замков Нижней Силезии Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

После войны и политической перекройки границ Германии в Нижней Силезии происходили резкие демографические и культурные перемены, поскольку, когда регион стал частью социалистической Польши, здешние немцы были вынуждены покинуть его, а их место заняли переехавшие сюда поляки.

С того момента дворцы, которые выглядели для новых жителей Нижней Силезии символами недавно завершившейся оккупации, начали ветшать и приходить в запустение.

Некоторые из них использовались как складские помещения, другие постепенно разрушались, их стены растаскивались на стройматериалы.

Принятие прошлого, каким бы оно ни было

Один из замков Нижней Силезии Правообладатель иллюстрации Pavlo Fedykovych

Падение власти коммунистов в 1989 году дало дворцам Нижней Силезии надежду на восстановление и сохранение. Во второй половине XX века туризм вернулся в регион, и замки обрели новую жизнь.

Некоторые, как, например, замок XVIII века Каменец в Клодзком повяте, были куплены частными инвесторами и превращены в роскошные отели и рестораны. Другие отреставрированы на государственные деньги - в них теперь работают музеи и культурные центры.

Процесс восстановления этих дворцов в каком-то смысле символизирует принятие польским народом своего прошлого, каким бы бурным и противоречивым оно ни было, примирение с ним.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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