Дух алоха - говорят, что он может спасти наш мир

Правообладатель иллюстрации Brandon Tabiolo / Design Pics/Getty Images

Известное многим гавайское слово "алоха" - на самом деле юридическое понятие, правовая концепция, которая родилась из необходимости для всех жителей островов жить между собой в мире, трудиться сообща, в гармонии друг с другом, со своей землей и со своими духовными убеждениями.

...На второй наш день пребывания на Гавайях я проснулась ближе к обеду и, еще не пришедшая в себя ото сна, притащилась на кухню.

Там на полу сидели моя подруга и работник компании, предоставляющей услуги связи. Он пришел наладить интернет, который нам был очень нужен, поскольку наш дом находился в таком месте, где сигнал не ловил ни один мобильник.

Но, насколько я поняла, речь у них шла совсем не об интернете: парень приглашал мою подругу на охоту на кабана.

По мере того как мы проживали на Гавайях день за днем, количество дружеского участия, с которым мы сталкивались, нарастало.

Мы останавливались рядом с соседской фермой, и хозяева тут же предлагали нам свежие авокадо. Мы подходили к концу туристического маршрута (как нам казалось), но встреченные на пути отец с дочерью предлагали нам показать еще одну, секретную часть тропы, проходящую над обрывом, за струями невидимого поначалу водопада.

С помощью закона алоха гавайцы способны спасти мировую культуру Пилахи Паки, старейшина Мауи

Мы направлялись поплавать в океане, но человек, которого мы встретили на берегу, предупредил, что для плавания волнение слишком сильное, предложил нам пива и пригласил поплавать на каноэ.

Такого типа встречи можно описывать многими словами, и одно из них - "алоха". Как выяснилось, алоха здесь - закон.

Гавайи сейчас ежегодно посещает почти 9 млн туристов, и слово "алоха" - это то, что большинство из них будет слышать на протяжении всего своего пребывания на островах.

Правообладатель иллюстрации Danita Delimont/Getty Images Image caption На Гавайях слово "алоха" - больше чем просто приветствие. Здесь это закон

Его говорят и при встрече, и при прощании, но означает оно гораздо больше, чем просто "привет" и "пока". В нем - дух островов, дух их народа, дух этой земли. В нем то, что делает эти места столь уникальными.

Согласно гавайскому историку и одному из основателей факультета этнических исследований Гавайского университета Давианне Помайке Макгрегор, "ало" означает "лицом к лицу", а "ха" - дыхание жизни".

Однако Макгрегор подчеркивает, что слово несет еще несколько не таких буквальных, но столь же верных значений.

С острова просто некуда деться, и единственный выход, судя по всему, - ладить друг с другом

Этими значениями поделилась на конференции 1970 года Пилахи Паки, уважаемая старейшина Мауи, второго по величине острова Гавайского архипелага.

Конференция называлась "Гавайи-2000" и была посвящена обсуждению прошлого, настоящего и будущего островов.

То было время растущего напряжения в обществе - в частности, по поводу войны во Вьетнаме и других политических проблем, - и Паки выступила с эмоциональной речью о духе алоха, уникальном духовном и культурном коде, объединяющем, а не разделяющем людей.

В своем выступлении Пилахи Паки описала, какого типа отношения между людьми подразумеваются духом алоха.

Каждой букве этого слова она нашла соответствующую фразу. Та речь стала основой для гавайского закона духа алоха, который, по большому счету, сводится к доброте и вниманию друг к другу:

"Акахай означает доброту, выражаемую через мягкость;

Локахи означает единство, выражаемое через гармонию;

Олуʻолу означает готовность к согласию, выражаемую через приятное обхождение;

Хаʻахаʻа означает смиренность, выражаемую через скромность;

Ахонуи означает терпеливость, выражаемую через стойкость".

Хотя закон духа алоха был формально принят только в 1986 году, его основы уходят корнями в культуру народа Гавайев.

Алоха - это концепция, которая родилась из необходимости для всех жителей островов жить между собой в мире, трудиться сообща, в гармонии друг с другом, со своей землей и со своими духовными убеждениями, рассказала мне Макгрегор.

Правообладатель иллюстрации Babak Tafreshi/Getty Images Image caption Дух алоха - в традициях и культуре народа Гавайских островов

И в этом есть глубокий смысл. Гавайи - самый изолированный уголок земного шара: например, отсюда до побережья Калифорнии 2400 миль, а Япония - в 4000 милях.

Острова маленькие - большинство из них можно объехать за один день. Между собой их не соединяют мосты, и порой даже поездка вглубь острова вырастает в проблему.

С острова просто некуда деться, и единственный выход, судя по всему, - ладить друг с другом.

"Находясь в изоляции от остального мира, исторически наши предки были вынуждены относиться друг к другу и к земле, ими населяемой, с уважением, - рассказывает Макгрегор. - Гавайцы могли рассчитывать только на себя и свой труд. Поэтому высоко ценились слаженная работа сообща и уважительные, теплые отношения между людьми".

Как и в других местах, на Гавайях тоже были проблемы с людьми, злоупотреблявшими властью, добавила она. Но в таких случаях - если вождь действовал не в духе алоха - миролюбивые гавайцы находили способы от него избавиться.

Правообладатель иллюстрации Brandon Tabiolo / Design Pics/Getty Images Image caption Удаленность островов от остального мира привела к тому, что здесь высоко ценят уважительные отношения между людьми

Примерно так же все происходит и теперь. Как говорят в прокуратуре Гавайев, этот закон в основном носит символический характер, но это не означает, что он не работает - особенно в тех случаях, когда политики или бизнесмены начинают вести себя не в духе алоха.

"Исполнение этого закона почти невозможно навязать силой, потому что это философия, управляющая поведением людей и образом жизни. И тем не менее… все граждане и правительственные чиновники обязаны вести себя в соответствии с законом алоха", - написала мне в имейле Дана Виола, первый заместитель генерального прокурора Гавайев.

Если же бизнесмен или чиновник нарушает дух алоха, он может потерять свой бизнес или подвергнуться общественному порицанию. "Так что последствия будут вполне реальны", - подчеркнула она.

Впрочем, Венделл Кекайлоа Перри, старший преподаватель в Школе изучения Гавайев, исследующий проявления духа алоха, рассказал, что этот закон и его настроение не всегда позитивны.

Правообладатель иллюстрации Linda Ching/Getty Images Image caption Не только от местных жителей, но и от туристов здесь ожидают поведения в духе алоха

"Дух алоха всегда призывают на помощь, когда хотят сказать, что каждый на Гавайях может почувствовать и принять любовь к человечеству… Говорят, что дух алоха действует независимо от расы или других различий между людьми и поддерживает единение всех или равенство. И в этом состоит проблема, потому что он игнорирует все сложности нашей жизни, нашего общества", - говорит Перри.

"Может быть, при правильном применении этот закон может поддержать права гавайцев", - добавляет он. Но, по словам Перри, при неверном применении его можно использовать, чтобы заткнуть рот коренным жителям, протестующим против несправедливостей на островах.

Когда случается последнее, закон алоха поддерживает ту часть "пассивной самобытности", которая внедрялась во время американской оккупации и контроля США над островами (Гавайские острова стали 50-м штатом США в 1959 году. - Прим. переводчика) и которая сводится к установке "не поднимайте лишнего шума".

"Однако если вы посмотрите на множество бурных дебатов в местных газетах на гавайском языке, на протесты, для вас станет очевидно, что пассивность - далеко не единственная черта культуры коренных жителей".

Правообладатель иллюстрации Jose Fuste Raga/Getty Images Image caption Хотя у закона алоха есть свои слабые стороны, он по-прежнему близок сердцу каждого, кто живет на Гавайях

Говорят, что Пилахи Паки, незадолго до того, как умереть, сказала, что с помощью закона алоха и того взаимного уважения, которое он подразумевает, "гавайцы способны спасти мировую культуру".

И хотя этот закон не идеален, есть в нем что-то, что близко сердцу каждого, кто живет на Гавайях.

"Туристы, приезжающие сюда, часто говорят о красотах Гавайев, но все же самое особенное из того, с чем они здесь сталкиваются - это то, какие приятные люди местные жители", - говорит Тулси Габбард, член законодательного собрания штата Гавайи.

"Все люди - и в США, и вообще на нашей планете - по большому счету хотят жить в мире… Живя по закону алоха, уважая и любя друг друга, мы можем преодолеть все различия, существующие между нами, и найти решение всех проблем на нашей планете".

"Алоха" - это доброта и гармония, о которых важно помнить между приветствием и прощанием

Слыша слово "Гавайи", люди обычно думают об отпуске. Когда два месяца назад я собиралась переезжать сюда, один мой друг сказал: "Вспомни обо мне, когда будешь прихлебывать коктейль, сидя на пляже".

Ему представлялась идиллическая и шаблонная картина моей будущей жизни, которая не имеет никакого отношения к реальности. Здесь точно так же, как и везде, надо работать, так же приходится оплачивать счета, ходить в гастроном за продуктами, стирать белье… Все ловушки обычной жизни здесь присутствуют.

Похоже обстоит дело и с законом алоха. Это идеализированная версия чего-то реально существующего, но слишком сложного для того, чтобы описать на одной странице.

Сейчас бы я сказала, что "алоха" для меня - это доброта и гармония, это то, о чем важно помнить между приветствием и прощанием.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.