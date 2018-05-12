Почему еда - не самое главное в обеде по-испански

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Испанское слово sobremesa не имеет соответствий в других языках, хотя идея тут довольно проста. Это - время, которым вы наслаждаетесь, сидя за столом с друзьями или близкими после завершения трапезы.

Испания - страна, где к еде относятся с особым пиететом. Здесь родились и разлетелись по миру рецепты сотен вкусных блюд и деликатесов - таких как тапас, паэлья, гаспачо, хамон. Разошлась и слава об умениях испанских поваров.

Поэтому довольно странно было бы утверждать, что самое главное в испанской трапезе - вовсе не еда. И все-таки это именно так.

Впрочем, прежде чем вы запустите ложку в свой гаспачо, позвольте объяснить - испанцы не относятся к еде легкомысленно.

Как испанец, который обожает вкусно поесть, скажу, что к выбору ресторана мы подходим обычно с такой же серьезностью и тщательностью, с которой некоторые другие люди выбирают автомобиль.

Конечно, я начну с того, что узнаю, хорошо ли там готовят, но меня также будет интересовать и другой важный вопрос: уютное ли это место и будет ли там приятно провести несколько часов.

Именно так - обед для испанца не ограничивается едой. Это также время общения с друзьями или с членами семьи, время поболтать и посмеяться, после чего многие проблемы уже не выглядят такими серьезными.

Если все, что вам нужно, это наполнить свой желудок, тогда лучше поешьте дома.

Социальный аспект потребления еды имеет для испанца огромное значение. Когда вы не можете больше проглотить ни кусочка, обед не заканчивается. Начинается "собремеса".

Правообладатель иллюстрации Klaus Vedfelt/Getty Images Image caption Обед для испанцев - это не только вкусная еда, но и важное время общения с друзьями и близкими

Это слово не имеет соответствий в других языках, его иногда переводят как десерт, но это неправильно. Идея тут довольно проста.

Собремеса - это время, которое вы проводите за столом после завершения трапезы. И оно почти всегда сопровождается смехом, шутками и той легкой беседой, которая обычно возникает после вкусного и сытного обеда.

"Когда я вижу, что люди не спешат покинуть стол после обеда, для меня это признак получаемого удовольствия", - говорит Дани Карнеро, шеф-повар ресторана La Cosmopolita в Малаге, куда любят зайти самые известные повара Испании, когда оказываются рядом.

"И нередко гости наслаждаются этим временем больше, чем едой как таковой. Собремеса - это волшебный миг", - подчеркивает Карнеро.

По моему мнению, авангардная, экспериментальная кухня, где из каждого блюда стремятся сделать произведение искусства, не способствует хорошей собремесе, поскольку слишком много внимания уделяется самой еде.

Собремеса - это волшебный миг

Когда я переехал из Сарагосы в Мадрид, я познакомился с британским блогером Беном Кертисом, который живет в Испании уже лет 20 и рассказывает об испанских традициях.

Мы некоторое время обменивались имейлами, обсуждая разные вещи, связанные с испанской культурой, а потом я предложил наконец встретиться и выпить пива.

На что он мудро заметил, что уж лучше тогда пообедать. Тот обед настолько удался, что с тех пор мы обедаем вместе как минимум раз в неделю - и так уже шесть лет.

И под обедом я здесь имею в виду не сэндвич в кафешке на скорую руку, а настоящий испанский обед - из трех блюд и, конечно, с вином.

Если вы знаете какой-то другой, лучший способ завязать настоящую дружбу, чем долгие и регулярные совместные обеды, я хотел бы его знать.

Правообладатель иллюстрации Atlantide Phototravel/Getty Images Image caption "Когда люди не спешат покинуть стол после обеда, это признак удовлетворения трапезой", - говорит шеф-повар Дани Карнеро

Поэтому я отдаю предпочтение классическим, непритязательным casas de comida, или семейным ресторанам, где готовят вкусные домашние блюда из простых и качественных ингредиентов.

Мои наблюдения показывают, что чем вкуснее пища, тем лучше собремеса. Однако почувствовать удовольствие от трапезы можно и после обычного обеда, если вы провели его в замечательной компании.

Существует несколько правил собремесы. Самое главное - никто не выскакивает из-за стола, как только обед завершился (за исключением срочных дел, конечно).

Следует также оставаться за столом, за которым вы только что ели. Послеобеденный беспорядок - смятые салфетки, пакетики из-под сахара и остатки десерта на тарелках - все это часть собремесы.

Собремеса означает, что время обеда было настолько замечательным, что вам не хочется, чтобы оно подходило к концу. Как только вы встанете из-за стола, чары развеются.

Теплая атмосфера собремесы часто способствует душевным беседам, которые при других обстоятельствах вряд ли случились бы. "Ты меня вдохновила..." - "Я давно хотела сказать, как важно для меня..."

Но это также время юмора, веселья. Шутки никогда не звучат так остроумно, как в слегка захмелевшей компании после вкусного обеда.

Как только вы встанете из-за стола, чары развеются

Стоит вам произнести что-то хоть чуть-чуть смешное - благодарный смех собеседников гарантирован, даже если вы просто что-то перепутали. Да, именно тогда, когда вы что-то перепутали!

Моя мама, например, заливается звонким хохотом задолго до того, как произнесет заключительную фразу анекдота. Истории у нее далеко не всегда смешные, но манера повествования каждый раз имеет успех.

Собремеса часто длится столько, сколько и сам обед, а иногда даже дольше.

Я родился на юге Испании, где очень жаркое лето провоцирует случаи поистине эпической по длительности собремесы. Выйти на улицу кажется полным безумием, куда лучше оставаться в прохладе внутри.

Среди наших семейных легенд есть история о том, как мой папа когда-то обедал с другом, и собремеса длилась так долго, что они снова проголодались и заказали ужин.

У меня такого двойного обеда еще не было, но я очень надеюсь когда-нибудь его устроить.

Правообладатель иллюстрации Daniel Hernanz Ramos/Getty Images Image caption "Собремеса часто приносит даже больше удовольствия, чем сама еда", - уверен Дани Карнеро

Конечно, трапеза с утра до вечера - явление не повседневное. Продолжительная собремеса обычно происходит после празднования дня рождения или какой-нибудь годовщины, а также во время воскресного обеда с семьей.

Но и в рабочий день многие испанцы находят время для неспешного обеда, после которого никто сразу не бежит по делам.

Хотя собремеса может завершать и ужин, традиционно она все же сопровождает обед.

Почему так? Вряд ли испанцы руководствуются правилом, что сытный обед полезнее обильного ужина. Просто обед - это всегда веселее.

Я настолько люблю пышные трапезы, что когда у меня нет на них времени, я просто наслаждаюсь их созерцанием у других.

Когда я спешу куда-то по делам, я могу заметить через окно ресторана четырех почтенных сеньор, которые сплетничают и заливаются смехом, в то время как официант в галстуке-бабочке ставит перед ними кофе без кофеина.

А по праздникам можно увидеть компанию из 15-20 человек, которые заказывают уже не первый круг джина с тоником, горланят песни - в общем, так весело проводят время, что, глядя на них, невозможно сдержать улыбку.

Детям тоже нравится собремеса, потому что родители в эти моменты настолько заняты собой, что не слишком озабочены воспитанием своих чад.

Порой кажется, что прием пищи для испанцев - лишь повод собраться на собремесу.

Надо сказать, повод этот отличный, ведь еда в Испании почти всегда великолепная, так что ее можно рассматривать как дополнительный бонус к волшебным моментам послеобеденной застольной беседы.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.