Финны удивились: это мы-то самые счастливые?

Правообладатель иллюстрации Marco_Piunti/Getty Images

Финляндия в этом году возглавила всемирный рейтинг счастливых наций World Happiness Report. Но сами финны восприняли такое признание с большой долей скепсиса и иронии. С чем они не согласны?

Одна балерина по рассеянности оставила свою сумочку, в которой были деньги и кое-какие вещи, на скамейке в парке.

Минут через пятнадцать она спохватилась. Но не запаниковала. Она была уверена: сумочка найдется там, где она ее забыла, в целости и сохранности.

И действительно, вернувшись в парк, она нашла свою сумочку лежащей на скамейке.

Отгадайте загадку: если эта балерина так беспечно относится к своим вещам, в какой стране она живет?

Минна Тервамяки живет в Финляндии.

"Здесь я чувствую себя в безопасности. Я уверена: это одно из главных ощущений у всех, кто живет в Финляндии, - безопасность. Мы доверяем друг другу, - сказала Тервамяки, которая в прошлом году вошла в число номинантов на звание самого позитивного человека в Финляндии (такое звание присуждает компания Positiivarit Oy, производящая продукцию, вдохновляющую на позитивный взгляд на вещи).

Доклад World Happiness Report 2018 года, основанный на исследовании компании Gallup, назвал Финляндию самой счастливой страной в мире. Сами финны, правда, не уверены, что всё так и есть.

Счастливые? Скорее стойкие перед лицом любых невзгод - вот как обычно говорят об этой скандинавской нации, и именно так она привыкла думать о себе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Скандинавы, и в частности финны, по характеру как правило интроверты", - объясняет Мейк Викинг, директор Института исследований счастья, датского независимого аналитического центра, изучающего вопросы благополучия и счастливой жизни.

"Для них нехарактерны открытые всплески эмоций - как радости, так и гнева. В этом они сильно отличаются от, скажем, южноамериканцев. Для финнов быть счастливыми - это жить сдержанной, сбалансированной, стабильной жизнью".

Тервамяки с этим согласна: "У меня по поводу этого исследования очень противоречивые чувства. Финны читают его результаты и смеются - что?! мы?! Я бы сказала, что финны скорее довольны жизнью, чем счастливы".

Такое расхождение в оценке возникает оттого, что в докладе о счастье речь парадоксальным образом идет не об этом столь желанном эмоциональном состоянии.

Почетный профессор Университета Британской Колумбии Джон Хелливэлл, один из редакторов доклада World Happiness Report, объясняет, что индексирование степени счастья не имеет никакого отношения к изучению эмоций граждан разных стран.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Балерина Минна Тервамяки (слева на снимке) в прошлом году была названа одним из самых позитивных людей в Финляндии

На самом деле оно имеет куда большее отношение к забытой сумочке Тервамяки: в нем исследуется качество жизни в разных государствах, и в этом Финляндия оказалась в этом году самой лучшей.

"Факторы, которые важны для качества жизни, - это ожидаемая продолжительность здоровой жизни и высокий уровень ВВП на душу населения", - говорит Хелливелл.

"Но есть и кое-что еще: забота друг о друге, возможность на кого-то рассчитывать в сложной жизненной ситуации, свобода делать важный жизненный выбор, поддержка со стороны общества".

Из всех европейских стран в Финляндии самое высокое доверие к незнакомым людям

"Речь тут идет о доверии и великодушии, и рейтинг Финляндии по этим показателям очень высок. В скандинавских странах вообще структура общества более "плоская", с гораздо меньшей степенью неравенства, там принято помогать обездоленным и малоимущим. Во время исследования опрашиваемым предлагалось оценить все это, и Финляндия набрала высшие баллы".

Исследователь проблем социальной психологии Фрэнк Мартела из Хельсинского университета согласен с этим: "Доверие играет у нас огромную роль. Люди хотят, чтобы их считали надежными. Если вы выроните на улице кошелек, не стоит переживать, он вернется к вам - как правило со всем своим содержимым".

"Журнал Reader's Digest даже однажды проверил это в разных городах мира. Самое большое количество кошельков вернули в Хельсинки. Из всех европейских стран в Финляндии самое высокое доверие к незнакомым людям".

В этом году для составления рейтинга World Happiness Report впервые опрашивали и иммигрантов. Оказалось, что степень счастливости среди иммигрантов примерно такая же, как и у всех остальных. Финляндия и здесь на вершине списка.

То есть и родившиеся в стране, и те, кто сюда мигрировал, одинаково счастливы. И это весьма интересно, поскольку раньше считалось, что "счастье" (или "удовлетворенность жизнью") - это по природе своей типично финская черта.

"То, что иммигранты оказались такими же счастливыми, разбивает миф о закрытости, гомогенности скандинавского общества, - подчеркивает Хелливелл. - Если ощущение счастья одинаково доступно и финнам, и приехавшим сюда из Бангладеш, то дело тут не в устройстве психики. Тут надо говорить о том, как управляют этим государством".

В Финляндии высоко ценят эффективность и уважают права человека. Это одна из лучших стран для материнства, здесь одна из лучших систем образования в мире.

Финны на редкость хорошо заботятся об экологии, внимательно относятся к вопросам равенства мужчин и женщин, ценят гармонию между трудовой деятельностью и семейной жизнью.

Всё это в итоге делает нацию более довольной своей жизнью, чем граждан других государств - с какой бы иронией финны ни относились к результатам рейтинга World Happiness Report.

Это вполне возможно - внешне казаться ворчуном и в то же время жить в самом счастливом государстве на планете.

Правообладатель иллюстрации Johner Images/Getty Images Image caption Финны не привыкли демонстрировать своих эмоций

"Я понимаю, когда финны говорят вам, что они вовсе не счастливы", - говорит финка Ану Партанен, автор книги "Скандинавская теория всего: в поисках лучшей жизни" (The Nordic Theory of Everything: In Search of a Better Life), прожившая десять лет в США, но планирующая этим летом вернуться на родину вместе со всей семьей.

"Они часто по своей природе пессимисты, сдержанны в проявлении эмоций. Они слишком много пьют, зимы длинные и холодные, что трудно вынести психологически. Это самое финское счастье, о котором говорят, - оно не про танцы и улыбки, не про внешнее. Если вы именно так себе представляете счастье - то нет, финны не такие".

"Эти исследования - про качество жизни. Из всех возможных вариантов жизни живете ли вы самой лучшей для себя? Сами ли вы управляете своей жизнью? Есть ли у вас возможность выбора? Хватает ли вам времени на семью? Чувствуете ли себя в безопасности? Востребованы ли в обществе?"

(И, возможно, стоит задать еще один вопрос: можете ли вы выпивать в одиночку дома в одном нижнем белье и называть это - "калсарикяннит" - национальной традицией, которой завидуют представители некоторых других наций?)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зима в счастливой Финляндии долгая и холодная

Задавленность эмоций, интроверсия, которой известны финны, скорее имеет отношение к "сису" - стойкости в любых обстоятельствах, которая считается важнейшей частью финского национального характера.

Причина, по которой финны не любят выставлять на показ свои эмоции, отчасти в том, что они прежде всего ценят спокойное мужество и терпение. Возможно, поэтому они столь сконфужены присуждением своей стране звания самой счастливой.

"Я понимаю, почему финн может вам сказать на это - "что, правда? мы?!" Датчане и норвежцы реагируют так же, - говорит Викинг. - Люди забывают, что именно мы измеряем, когда составляем этот рейтинг. Забывают они и то, что речь идет о среднем показателе по стране".

"Возможно, точнее было бы сказать, что финны - наименее несчастливая нация в мире. У них отлично получается снижать количество причин для несчастья. Нас делают несчастливыми финансовые проблемы, невозможность получить качественную медицинскую помощь, отсутствие жилья. А финны лучше других умеют превратить благосостояние общества в благополучие отдельных людей".

Правообладатель иллюстрации Samuli Vainionpää/Getty Images Image caption С такой природой, как в Финляндии, трудно не почувствовать себя счастливым

Каждый раз, когда публикуется новый ежегодный "рейтинг всемирного счастья", страны-победители вызывают большое любопытство, рассказывает Викинг.

Естественно, нам всегда интересны люди, которым удается быть счастливыми - ведь это то эмоциональное состояние, о котором мы мечтаем. А уже если счастлива целая нация…

Гораздо меньше вопросов задается по поводу тех стран, которые находятся на самых нижних строчках этого списка - поскольку с ними все понятно. Нетрудно сообразить, почему люди в Афганистане, Сирии или Либерии несчастливы.

Если мы считаем, что существует некий секрет финского счастья, то, видимо, вот он: жизнь в обществе, которое особо ценит доверие и великодушие.

"Когда публикуется очередной рейтинг счастья, люди говорят: хочешь быть счастливым? Переезжай в Финляндию". Но мы все не поместимся там. Финны перестанут быть самыми счастливыми, если все кинутся туда за своим куском счастья", - говорит Хелливелл.

"Мораль этих исследований немного другая. Как нам жить так, как это получается у них? Что именно делают финны правильно? Как мы можем сделать свою жизнь и жизнь окружающих нас людей лучше? Эти вопросы мы должны задать себе".

"Что касается финнов, то им надо еще немножко расслабиться и порадоваться своему счастью".

Счастливая Финляндия (согласно World Happiness Report 2018)

Тех, кто считает, что располагает свободой жизненного выбора - 94.7%

Тех, кто считает, что может рассчитывать на поддержку общества - 95.6%

Тех, кто считает, что коррупция широко распространена в правительстве страны - 22.1%

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (при рождении) - 71.5 года

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.